День 372: «Сбер» запустил эквайринг для магазинов в Крыму и Севастополе Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 2 марта: доллар — 75,25 рубля, евро — 80,1 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77,95 рубля.
«Сбер» запустил услугу по приёму карт к оплате в магазинах Крыма и Севастополя. На официальном сайте банка опубликованы тарифы за эквайринговое обслуживание в этих регионах, которые начали действовать с 15 февраля. В «Сбере» подтвердили, что запустили эквайринг, а также сообщили о запуске кредитования юридических лиц на полуострове.
Кто и как адаптируется
В рамках Красноярского экономического форума 2 марта 2023 года Уральский завод гражданской авиации подпишет соглашение с правительством Красноярского края и красноярским аэропортом «Емельяново» о создании центра послепродажного обслуживания отечественных воздушных судов.
Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил наложить мораторий на повышение арендной платы для малого и среднего бизнеса, если речь идёт о земле и офисах в государственной собственности.
Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ получила заявку на продажу «дочки» финансовой группы HSBC. В июле 2022 года она решила продать российский бизнес «Экспобанку».
Контекст
Операции ЦБ в рамках бюджетного правила позволяют стабилизировать курс рубля и снизить его зависимость от волатильности нефтяных цен, утверждает Минфин. Без бюджетного правила подорожание нефти резко укрепляло бы рубль, и наоборот.
В 2022 год средняя цена смартфона упала почти на 20% — до отметки ниже 20 тысяч рублей. За год показатель снизился с 23,3 тысячи до 19,2 тысячи рублей, говорится в исследовании GS Group.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси 15 и 20 февраля 2023 года впервые за последние восемь месяцев снизило предельные минимальные цены на отдельные виды молочной продукции, которая поставляется в Россию.
В 2022 году объем внешнего госдолга России уменьшился впервые за три года и составил 4,039 трлн рублей.
Расходы российских компаний на брендированную продукцию увеличиваются на 10-15% в год, а емкость сегмента достигла 70 млрд рублей, подсчитали в SberShop. Среди новых факторов роста аналитики выделяют в том числе уход из России ряда модных брендов, так как разрабатывая мерч, компании нередко сотрудничают с известными дизайнерами.
Совокупные рекламные доходы топ-10 российских видеоблогеров на YouTube по итогам 2022 года снизились на 12,45%, или на 155,9 млн рублей — почти до 1,1 млрд рублей, следует из исследования Ассоциации блогеров и агентств. В 2021-м они составили 1,25 млрд рублей.
США выясняют у ближайших союзников их готовность поддержать санкции против Китая, если он окажет военную поддержку России, выяснил Reuters. Пока переговоры на предварительной стадии, какие конкретно это будут санкции — неизвестно.
Новости предыдущего дня, 1 марта — здесь.
Никогда не спрашивайте мужчину про его зарплату, женщину про ее возраст и Сбер про то, где он был восемь лет
Уже девять получается
"В 2022 год средняя цена смартфона упала почти на 20% — до отметки ниже 20 тысяч рублей"
Я тут недавно как-то в каментах спрашивал совета, какой телефон купить по заявленным параметрам (экран меньше 6 дюймов, мощная батарея, чот ещё было, не помню уже). Но т.к. на виси в основном трутся олигархи, то мне насоветовали какие-то моднейшие модели за безумные бабки.
А т.к. я сам миллиардер, но экономный, то в итоге купил себе смартфон за 8 тыщ рублей с копейками Oukitel WP5 Pro.
Спасибо за внимание, буду держать вас в курсе.
А я вчера пристроил трёх котят, скоро будет большая статья по данному кейсу
При написании обязательно используй чатгпт и другие нейронки. А если котят не обработаешь стэйблдиффужном и миджорни - то не взлетит.
Взлетели все, народ бился в день кошек как в последний раз, пул желающих на каждого котёнка 3-5 человек. А скайнет пусть отдыхает.
Нашел твой мьёллнир.
А у тебя какой сценарий использования аппарата в основном?
Ну кроме посидеть на vc.ru конечно.
Пиздец...
Звонить, писать смски, телега, винамп, ну там сайты всякие иногда сёрфить. Да и всё, по большому щщоту.
Если прицельно запулить в блондинчика, то можно, как минимум, отправить его в стационар на пару недель.
Если вовремя увернуться, то аккурат в Гульбзденьчикова прилетит.
Подумай.
Надеюсь, Гульбзденьчиков нагнётся, и прилетит в какого-нибудь Беговатова, например.
Кстати, хуле вы там все друг за другом стоите?
Я просто стою, а они думают что тут очередь ))
Открывашка для пива в походе, расчет координат для артиллерии, тактический фонарик. В комплекте идут штаны цвета хаки и сборник анекдотов про сисадминов.
У меня тоже советские купюры сохранились. Лежу и смотрю на них.
Не проканала твоя сектантская магия Эппла. Куратор тебя сегодня отшлёпает.
Я пока не кастовал )))
Готовься
Есть ли смысл покупать китайца четвёртого эшелона без каких-либо перспектив получения обновления в будущем?
И что там за такие обновления, без которых я не проживу?
У меня три где-то года до это Рэдми Гоу был, тож особо не парился за всякие обновления.
главное, что камер много)
Да мне они без надобности. Но убить таким кирпичом можно легко. Увесистый.
Так у него диагональ 5.5"
Edit: я идиот, прочитал «больше 6 дюймов»
Только с диагональю 5,5" он больше, чем нормальные и не дорогие модели на 6,2-6,4"
Мировой смотрящий вор в законе таки заставил сбер заработать в новых регионах России с пингом в 8 лет, невероятно. Вот они - санкции животворящие
И это пока только в одном регионе. Ковырялся вчера с ОСАГО, так у страховщиков на сайте при оформлении висит предупреждалка, что если живешь в новых регионах РФ - запорожье, донецк, луганск, херсон, то ты никто, звать тебя никак, закон РФ об ОСАГО на тебя не распространяется и катись отсюда к черту. Зато новые регионы у РФ))
И так у них все :)
А у меня отпуск и я в Питере, пусть у всех будет отличный день!
Сходи в Михайловский театр там сегодня "Лебединое озеро"!
Я в юности насмотрелся, достаточно. Не, в этот кон другие мероприятия (-:
Там тинек удалили из аппстора
у дроидов пока жив
В Крыму вроде вообще были проблемы с терминалами, почти все за налик брал
Да вроде нет. Любая кафешка в Симферополе и Ялте принимает карты без проблем, как и винные магазины. В отеле только просили не смотря на то, что терминал у них работал.
Почему Китаю нельзя что либо поставлять ,а 50 странам можно ? А как же многополярный мир ?
Многополярный мир спорит с многополярной личностью в голове одного архистратига.
Да я знаю что Байден дурной ,речь про то,почему он указывает суверенной стране как торговать
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Что происходит мы не знаем. Если бы мы знали, что происходит, но м ыне знаем, что происходит. Слава богу ЦБ следит за курсом рубля, а США за Китаем. Можно спать спокойно
Сгорел сарай, гори и хата
Вот на чем акции так ростут
Надолго ли он туда пришёл?)