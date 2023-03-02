{"id":13866,"url":"\/distributions\/13866\/click?bit=1&hash=6200a1118cf68bb8c994a30ddd80546370385f2f0547a5c430656c5414a64674","title":"\u0412\u044b\u0439\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u0423\u0437\u0431\u0435\u043a\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u0430, \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043e \u043d\u0451\u043c \u043d\u0435 \u0437\u043d\u0430\u044f","buttonText":"\u041d\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0448\u043d\u043e","imageUuid":"d9dd0dd6-754e-55ee-849a-4eb3421147eb","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Исторический браслет

День 372: «Сбер» запустил эквайринг для магазинов в Крыму и Севастополе Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

1778 просмотров

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 2 марта: доллар — 75,25 рубля, евро — 80,1 рубля.

Курсы на Мосбирже на 08:15 мск: доллар — 75,41 рубля, евро — 80,3 рубля.

Курсы на Forex на 08:30 мск: доллар — 75,39 рубля, евро — 80,29 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77,95 рубля.

«Сбер» запустил услугу по приёму карт к оплате в магазинах Крыма и Севастополя. На официальном сайте банка опубликованы тарифы за эквайринговое обслуживание в этих регионах, которые начали действовать с 15 февраля. В «Сбере» подтвердили, что запустили эквайринг, а также сообщили о запуске кредитования юридических лиц на полуострове.

Кто и как адаптируется

В рамках Красноярского экономического форума 2 марта 2023 года Уральский завод гражданской авиации подпишет соглашение с правительством Красноярского края и красноярским аэропортом «Емельяново» о создании центра послепродажного обслуживания отечественных воздушных судов.

Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил наложить мораторий на повышение арендной платы для малого и среднего бизнеса, если речь идёт о земле и офисах в государственной собственности.

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ получила заявку на продажу «дочки» финансовой группы HSBC. В июле 2022 года она решила продать российский бизнес «Экспобанку».

Купить рекламу Отключить

Контекст

Операции ЦБ в рамках бюджетного правила позволяют стабилизировать курс рубля и снизить его зависимость от волатильности нефтяных цен, утверждает Минфин. Без бюджетного правила подорожание нефти резко укрепляло бы рубль, и наоборот.

В 2022 год средняя цена смартфона упала почти на 20% — до отметки ниже 20 тысяч рублей. За год показатель снизился с 23,3 тысячи до 19,2 тысячи рублей, говорится в исследовании GS Group.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси 15 и 20 февраля 2023 года впервые за последние восемь месяцев снизило предельные минимальные цены на отдельные виды молочной продукции, которая поставляется в Россию.

В 2022 году объем внешнего госдолга России уменьшился впервые за три года и составил 4,039 трлн рублей.

Расходы российских компаний на брендированную продукцию увеличиваются на 10-15% в год, а емкость сегмента достигла 70 млрд рублей, подсчитали в SberShop. Среди новых факторов роста аналитики выделяют в том числе уход из России ряда модных брендов, так как разрабатывая мерч, компании нередко сотрудничают с известными дизайнерами.

Совокупные рекламные доходы топ-10 российских видеоблогеров на YouTube по итогам 2022 года снизились на 12,45%, или на 155,9 млн рублей — почти до 1,1 млрд рублей, следует из исследования Ассоциации блогеров и агентств. В 2021-м они составили 1,25 млрд рублей.

США выясняют у ближайших союзников их готовность поддержать санкции против Китая, если он окажет военную поддержку России, выяснил Reuters. Пока переговоры на предварительной стадии, какие конкретно это будут санкции — неизвестно.

Новости предыдущего дня, 1 марта — здесь.

#новость

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
41 комментарий
Написать комментарий...
 Рыжий
«Сбер» запустил услугу по приёму карт к оплате в магазинах Крыма и Севастополя.

Никогда не спрашивайте мужчину про его зарплату, женщину про ее возраст и Сбер про то, где он был восемь лет

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Усов

Уже девять получается

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

"В 2022 год средняя цена смартфона упала почти на 20% — до отметки ниже 20 тысяч рублей"

Я тут недавно как-то в каментах спрашивал совета, какой телефон купить по заявленным параметрам (экран меньше 6 дюймов, мощная батарея, чот ещё было, не помню уже). Но т.к. на виси в основном трутся олигархи, то мне насоветовали какие-то моднейшие модели за безумные бабки.

А т.к. я сам миллиардер, но экономный, то в итоге купил себе смартфон за 8 тыщ рублей с копейками Oukitel WP5 Pro.

Спасибо за внимание, буду держать вас в курсе.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Дубышкин

А я вчера пристроил трёх котят, скоро будет большая статья по данному кейсу

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

При написании обязательно используй чатгпт и другие нейронки. А если котят не обработаешь стэйблдиффужном и миджорни - то не взлетит.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Дубышкин

Взлетели все, народ бился в день кошек как в последний раз, пул желающих на каждого котёнка 3-5 человек. А скайнет пусть отдыхает.

Ответить
Развернуть ветку
Октябрьский клуб

Нашел твой мьёллнир.

А у тебя какой сценарий использования аппарата в основном?

Ну кроме посидеть на vc.ru конечно.

Ответить
Развернуть ветку
Максим Першин

Пиздец...

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Звонить, писать смски, телега, винамп, ну там сайты всякие иногда сёрфить. Да и всё, по большому щщоту.

Ответить
Развернуть ветку
Эдуард Гульбзденьчиков

Если прицельно запулить в блондинчика, то можно, как минимум, отправить его в стационар на пару недель.

Ответить
Развернуть ветку
Октябрьский клуб

Если вовремя увернуться, то аккурат в Гульбзденьчикова прилетит.

Подумай.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Надеюсь, Гульбзденьчиков нагнётся, и прилетит в какого-нибудь Беговатова, например.

Кстати, хуле вы там все друг за другом стоите?

Ответить
Развернуть ветку
Октябрьский клуб

Я просто стою, а они думают что тут очередь ))

Ответить
Развернуть ветку
Danila Poyarkov

Открывашка для пива в походе, расчет координат для артиллерии, тактический фонарик. В комплекте идут штаны цвета хаки и сборник анекдотов про сисадминов.

Ответить
Развернуть ветку
Октябрьский клуб
А т.к. я сам миллиардер

У меня тоже советские купюры сохранились. Лежу и смотрю на них.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Не проканала твоя сектантская магия Эппла. Куратор тебя сегодня отшлёпает.

Ответить
Развернуть ветку
Октябрьский клуб

Я пока не кастовал )))
Готовься

Ответить
Развернуть ветку
Anthony ABCD

Есть ли смысл покупать китайца четвёртого эшелона без каких-либо перспектив получения обновления в будущем?

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

И что там за такие обновления, без которых я не проживу?

У меня три где-то года до это Рэдми Гоу был, тож особо не парился за всякие обновления.

Ответить
Развернуть ветку
Васёк

главное, что камер много)

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Да мне они без надобности. Но убить таким кирпичом можно легко. Увесистый.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил

Так у него диагональ 5.5"

Edit: я идиот, прочитал «больше 6 дюймов»

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Voronkov

Только с диагональю 5,5" он больше, чем нормальные и не дорогие модели на 6,2-6,4"

Ответить
Развернуть ветку
Kirill

Мировой смотрящий вор в законе таки заставил сбер заработать в новых регионах России с пингом в 8 лет, невероятно. Вот они - санкции животворящие

Ответить
Развернуть ветку
Alex Nosov

И это пока только в одном регионе. Ковырялся вчера с ОСАГО, так у страховщиков на сайте при оформлении висит предупреждалка, что если живешь в новых регионах РФ - запорожье, донецк, луганск, херсон, то ты никто, звать тебя никак, закон РФ об ОСАГО на тебя не распространяется и катись отсюда к черту. Зато новые регионы у РФ))

Ответить
Развернуть ветку
Kirill

И так у них все :)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

А у меня отпуск и я в Питере, пусть у всех будет отличный день!

Ответить
Развернуть ветку
Эдуард Гульбзденьчиков

Сходи в Михайловский театр там сегодня "Лебединое озеро"!

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Я в юности насмотрелся, достаточно. Не, в этот кон другие мероприятия (-:

Ответить
Развернуть ветку
Илья Михалков

Там тинек удалили из аппстора

Ответить
Развернуть ветку
неформат

у дроидов пока жив

Ответить
Развернуть ветку
Газанова

В Крыму вроде вообще были проблемы с терминалами, почти все за налик брал

Ответить
Развернуть ветку
Доктор Богомол Тобогган

Да вроде нет. Любая кафешка в Симферополе и Ялте принимает карты без проблем, как и винные магазины. В отеле только просили не смотря на то, что терминал у них работал.

Ответить
Развернуть ветку
Гриша Граж

Почему Китаю нельзя что либо поставлять ,а 50 странам можно ? А как же многополярный мир ?

Ответить
Развернуть ветку
Эдуард Гульбзденьчиков

Многополярный мир спорит с многополярной личностью в голове одного архистратига.

Ответить
Развернуть ветку
Гриша Граж

Да я знаю что Байден дурной ,речь про то,почему он указывает суверенной стране как торговать

Ответить
Развернуть ветку
John Doe

[delete]

Ответить
Развернуть ветку
Thom322

Что происходит мы не знаем. Если бы мы знали, что происходит, но м ыне знаем, что происходит. Слава богу ЦБ следит за курсом рубля, а США за Китаем. Можно спать спокойно

Ответить
Развернуть ветку
Градибор Пожарский

Сгорел сарай, гори и хата

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Попов

Вот на чем акции так ростут

Ответить
Развернуть ветку
Стартапер-пессимист

Надолго ли он туда пришёл?)

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 41 комментарий
null