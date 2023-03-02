Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":622676,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":622676,"gtm":null} 1778 просмотров

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 2 марта: доллар — 75,25 рубля, евро — 80,1 рубля.

Курсы на Мосбирже на 08:15 мск: доллар — 75,41 рубля, евро — 80,3 рубля.

Курсы на Forex на 08:30 мск: доллар — 75,39 рубля, евро — 80,29 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77,95 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

«Сбер» запустил услугу по приёму карт к оплате в магазинах Крыма и Севастополя. На официальном сайте банка опубликованы тарифы за эквайринговое обслуживание в этих регионах, которые начали действовать с 15 февраля. В «Сбере» подтвердили, что запустили эквайринг, а также сообщили о запуске кредитования юридических лиц на полуострове.

Кто и как адаптируется

В рамках Красноярского экономического форума 2 марта 2023 года Уральский завод гражданской авиации подпишет соглашение с правительством Красноярского края и красноярским аэропортом «Емельяново» о создании центра послепродажного обслуживания отечественных воздушных судов.

Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил наложить мораторий на повышение арендной платы для малого и среднего бизнеса, если речь идёт о земле и офисах в государственной собственности.

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ получила заявку на продажу «дочки» финансовой группы HSBC. В июле 2022 года она решила продать российский бизнес «Экспобанку».

Контекст

Операции ЦБ в рамках бюджетного правила позволяют стабилизировать курс рубля и снизить его зависимость от волатильности нефтяных цен, утверждает Минфин. Без бюджетного правила подорожание нефти резко укрепляло бы рубль, и наоборот.

В 2022 год средняя цена смартфона упала почти на 20% — до отметки ниже 20 тысяч рублей. За год показатель снизился с 23,3 тысячи до 19,2 тысячи рублей, говорится в исследовании GS Group.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси 15 и 20 февраля 2023 года впервые за последние восемь месяцев снизило предельные минимальные цены на отдельные виды молочной продукции, которая поставляется в Россию.

В 2022 году объем внешнего госдолга России уменьшился впервые за три года и составил 4,039 трлн рублей.

Расходы российских компаний на брендированную продукцию увеличиваются на 10-15% в год, а емкость сегмента достигла 70 млрд рублей, подсчитали в SberShop. Среди новых факторов роста аналитики выделяют в том числе уход из России ряда модных брендов, так как разрабатывая мерч, компании нередко сотрудничают с известными дизайнерами.

Совокупные рекламные доходы топ-10 российских видеоблогеров на YouTube по итогам 2022 года снизились на 12,45%, или на 155,9 млн рублей — почти до 1,1 млрд рублей, следует из исследования Ассоциации блогеров и агентств. В 2021-м они составили 1,25 млрд рублей.

США выясняют у ближайших союзников их готовность поддержать санкции против Китая, если он окажет военную поддержку России, выяснил Reuters. Пока переговоры на предварительной стадии, какие конкретно это будут санкции — неизвестно.