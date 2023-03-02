Финансы
Невинный спрей

Приложения «Тинькофф», «Уралсиба», банка «Зенит» и некоторых других пропали из App Store Статьи редакции

В феврале банки попали под санкции ЕС и США.

  • Приложения «Тинькофф» и «Тинькофф Инвестиций» пропали из App Store, заметили редакторы vc.ru.
  • Банк рекомендовал не скачивать приложения из неофициальных источников. Уже скачанными приложениями можно пользоваться: переводить деньги и совершать другие операции. Это же можно делать в личном кабинете на сайте. «Скоро вернемся с подробностями о том, как безопасно скачать приложения, и ответим на другие важные вопросы», — добавили в банке.
  • «Тинькофф» вместе с «Альфа-банком» и «Росбанком» попал под санкции ЕС в конце февраля 2023 года. Их активы заморозили.
  • Приложения банков «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье» также перестали быть доступны для скачивания в App Store, обратило внимание ТАСС. Эти банки вместе с МКБ, «МТС-банком» и некоторыми другими в феврале попали под блокирующие санкции США.
  • Банки под санкциями, чьи приложения удалили из App Store, придумывали разные способы, как их туда вернуть. Например, в магазине появлялись копии удалённых сервисов. «Сбер» и МКБ предложили клиентам устанавливать приложение на iPhone в своих отделениях.

#новость #тинькофф #уралсиб

4242 просмотров
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93 комментария
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 Милфхантер

Очень удобно. Нет отделений, нет приложения.

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igotosochi

Банкоматы есть. Там можно выбрать категории повышенного кэшбэка

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2 комментария
Александр Корнеев

скоро и банка не будет
очень удобно и современно 👍

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Шалтай Болтай

Если у вас нет собаки - её не отравит сосед. #ТОЛЬКОВЫИГРАЛИ

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Artur Kuramshin

Всё в офис Тинькофф для установки приложения!

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just a.

На Камчатке и из Мурманска засобирались уже 😁

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Mr Black

Был я как то собеседовании в этом банке,офис еще найти надо🤣

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ponywise

Андроидобояр приветствую, эпплфагам соболезную

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Октябрьский клуб

iMazing — самая востребованная программа современной России.

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KK

Теперь и андроид с рустор не такой богомерзкий) надо будет носить два телефона, один для пафоса, другой для рустор и ФСБ)

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Перечитатель

Так я рад, что куканят апплфагов - будут знать, что такое режимные системы

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Октябрьский клуб

У тебя какая-то травма на яблочной теме?
Откуда такое злорадство? ((

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3 комментария
Мистер Твистер

«Куканят апплфлагов», как ты , дружочек ?

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1 комментарий
Vitaly Tolstykh
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Генерал Ермолов

Без Олега все по пизде пошло

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Сергей Мазур

Ему похуй, он так чувствует

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Артур Панченко

А Тинькофф у себя писали, что приложение по прежнему доступно в App Store и Google Play, т.к. санкции ЕС, а не США...

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Alexey Petrov

ВК удаляли из-за санкций ЮКей, потом восстановили.

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8 комментариев
Aleksandr Matveev

Так оно и было доступно на тот момент)
Сейчас пропало, и как раз Тинькофф и сообщил во все каналы, что оно более недоступно

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Градибор Пожарский

Боже, храни Райффайзен

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Garmonbon

боюсь что и его ждёт таже учесть.

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2 комментария
Вадим Д.

Никогда такого не было, ух. Теперь появится «Пенькофф» или просто «Тинёк»?

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Александр Привалов

у Сбера был СБОЛ, а тут будет БОЛТ (Банк ОнЛайн Тинькофф)

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1 комментарий
Император Нолимоций

«Потанин позвонит».

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1 комментарий
Василий Коваленко

Это уже гойда?

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CHI DA?

На половинку

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Сергей Дурнов

Ну фсе, надо идти сдаваться, платить и каяться

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Mikhail Starov

новый айфон похоже пока бессмысленно покупать.

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Таир Бакиев

учитывая, что теперь любой новый айфон попадает под санкции США, как предмет роскоши, то при его активации на территории РФ вполне могут и заблокировать.

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3 комментария
Олег Воронов

Это проблемы только для новых клиентов. Те, кто установил - приложения никуда у них не денутся - на альфе уже года так, а прилами пользуюсь

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legacy

а как с обновлением функционала быть?

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Генерал Ермолов

Старые клиенты имеют свойство по мере необходимости менять телефоны/сбрасывать к заводским настройкам. Так что это только временное спокойствие

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2 комментария
Слегка Придурковатый

Офисов нет, как же им теперь девайсы клиентов хакать?

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Blackrock

Представитель с ноутом будет приезжать и еще 10 кредиток активирует на имя клиента после установки)

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1 комментарий
Руслан Астафьев

Демократичненько. Надо бы тоже что-нибудь отключить им. Или штраф какой выкатить)
Ну для равновесия

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Генерал Ермолов

Как же они без Лад с Камазами проживут, даже не знаю

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Garmonbon

чтобы вы хотели отключить западу 😂

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Станислав Назаров

Можно поставки удобрений отключить, или нефть и нефтепродукты, ну и еще там пол таблицы Менделеева.
Просто оказывается РФ не такие долбоебы, чтобы добровольно от денег отказываться ради "светлых идей". В отличии от эпла, который точно потеряет какую то часть прибыли.

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Антон Дмитриевич

Дак и их Мобайл пропал

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Konstantin V

Пора создавать ТБОЛ

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Николай Козлов

Всепокарающий меч Тима-питараса добрался и до Тинькоффа(
Теперь, наверное, буду опять переходить на Хуавей.

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Garmonbon

ну вот, а говорят санкции не работают.

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Михаил

Я как раз хотел в этом году телефон менять. Придется на Пиксель переходить

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Максим Гетманов

RIP

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Газанова

Насколько понимаю, сейчас клоны уже не выпустить, как раньше. А браузерный банк у тинькофф совсем посредственный и проигрывает той же альфе, клиентам не завидую)

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Alexey Petrov

Втб вчера выкатили клон

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2 комментария
Булка хлеба

браузерный сайт, как его не пили, не превзойдёт приложение. у альфы полное фуфло как и у всех остальных

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2 комментария
Октябрьский клуб

Следующая версия будет
Он такой не один

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Даниил Соломин

По ссылке, если поискать в Яндексе Тинькофф приложение в App Store, доступно

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Bahhoff S

С каждым днём жизнь становится всё лучше и лучше. 😂 всё для людей

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Artem il

22год

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Александр Привалов
Банк рекомендовал не скачивать приложения из неофициальных источников

Учитывая, что офф.источник - это магазин приложений, можно ли считать, что банк посоветовал им не пользоваться?

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Hero
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Эдуард Гульбзденьчиков

Какая грустная история.

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Boyko

Вчера появилось новое приложение от ВТБ, скачивайте!

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Lada Butikova

Банк и Служба Безопасности в этом банке оставляют желать лучшего. Никто не заинтересован в клиентах. Премиальное обслуживание – это только название.

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Булка хлеба

Мне как эплбоярину, наоборот санкции пошли на пользу. Когда еще бы банки догадались добавить многопрофильную систему в свои приложения без костылей из коробки? А так сейчас два сбора стоят, сбер, баланс и втб, альфа и деньги. Вот тинёк наконец родит ещё одноприложение, не придётся пользоваться приложением и онлайн банком через сайт.

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Pasha Z

01 марта 2023г. представители «Тинькофф-банка» пояснили, что фирменное приложение не будет удалено из магазинов Apple и Google. Информация опубликована в сториз в онлайн-банке. - ДА УЖ....

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Sergei Fedostsev

Опять наврали?

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Dmitry Kapustin

Дааа, бедные программисты для мобильных платформ ( хоть Swift теперь не изучай

Вот как теперь держать большие команды разработчиков для забанненых платформ, пилить новые фичи, делать многофункциональные приложения? Если теперь новые обновления и исправления не пройдут. Часть пользователей будет годами сидеть на той версии приложения которую удалось установить последний раз

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Реальный инструмент

.

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Pavel Penkov

А какие российские остались еще?

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Алексей

iPhone в РФ становится всё менее актуальным

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Paul Brezcuu

Преступление и наказание

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Максим Ефимов

Будут теперь заставлять выбирать 1% кешбека на всё в мобильном браузере, гойда

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