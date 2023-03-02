Приложения «Тинькофф», «Уралсиба», банка «Зенит» и некоторых других пропали из App Store Статьи редакции
В феврале банки попали под санкции ЕС и США.
- Приложения «Тинькофф» и «Тинькофф Инвестиций» пропали из App Store, заметили редакторы vc.ru.
- Банк рекомендовал не скачивать приложения из неофициальных источников. Уже скачанными приложениями можно пользоваться: переводить деньги и совершать другие операции. Это же можно делать в личном кабинете на сайте. «Скоро вернемся с подробностями о том, как безопасно скачать приложения, и ответим на другие важные вопросы», — добавили в банке.
- «Тинькофф» вместе с «Альфа-банком» и «Росбанком» попал под санкции ЕС в конце февраля 2023 года. Их активы заморозили.
- Приложения банков «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье» также перестали быть доступны для скачивания в App Store, обратило внимание ТАСС. Эти банки вместе с МКБ, «МТС-банком» и некоторыми другими в феврале попали под блокирующие санкции США.
- Банки под санкциями, чьи приложения удалили из App Store, придумывали разные способы, как их туда вернуть. Например, в магазине появлялись копии удалённых сервисов. «Сбер» и МКБ предложили клиентам устанавливать приложение на iPhone в своих отделениях.
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Очень удобно. Нет отделений, нет приложения.
Банкоматы есть. Там можно выбрать категории повышенного кэшбэка
скоро и банка не будет
очень удобно и современно 👍
Если у вас нет собаки - её не отравит сосед. #ТОЛЬКОВЫИГРАЛИ
Всё в офис Тинькофф для установки приложения!
На Камчатке и из Мурманска засобирались уже 😁
Был я как то собеседовании в этом банке,офис еще найти надо🤣
Андроидобояр приветствую, эпплфагам соболезную
iMazing — самая востребованная программа современной России.
Теперь и андроид с рустор не такой богомерзкий) надо будет носить два телефона, один для пафоса, другой для рустор и ФСБ)
Так я рад, что куканят апплфагов - будут знать, что такое режимные системы
У тебя какая-то травма на яблочной теме?
Откуда такое злорадство? ((
«Куканят апплфлагов», как ты , дружочек ?
Без Олега все по пизде пошло
Ему похуй, он так чувствует
А Тинькофф у себя писали, что приложение по прежнему доступно в App Store и Google Play, т.к. санкции ЕС, а не США...
ВК удаляли из-за санкций ЮКей, потом восстановили.
Так оно и было доступно на тот момент)
Сейчас пропало, и как раз Тинькофф и сообщил во все каналы, что оно более недоступно
Боже, храни Райффайзен
боюсь что и его ждёт таже учесть.
Никогда такого не было, ух. Теперь появится «Пенькофф» или просто «Тинёк»?
у Сбера был СБОЛ, а тут будет БОЛТ (Банк ОнЛайн Тинькофф)
«Потанин позвонит».
Это уже гойда?
На половинку
Ну фсе, надо идти сдаваться, платить и каяться
новый айфон похоже пока бессмысленно покупать.
учитывая, что теперь любой новый айфон попадает под санкции США, как предмет роскоши, то при его активации на территории РФ вполне могут и заблокировать.
Это проблемы только для новых клиентов. Те, кто установил - приложения никуда у них не денутся - на альфе уже года так, а прилами пользуюсь
а как с обновлением функционала быть?
Старые клиенты имеют свойство по мере необходимости менять телефоны/сбрасывать к заводским настройкам. Так что это только временное спокойствие
Офисов нет, как же им теперь девайсы клиентов хакать?
Представитель с ноутом будет приезжать и еще 10 кредиток активирует на имя клиента после установки)
Демократичненько. Надо бы тоже что-нибудь отключить им. Или штраф какой выкатить)
Ну для равновесия
Как же они без Лад с Камазами проживут, даже не знаю
чтобы вы хотели отключить западу 😂
Можно поставки удобрений отключить, или нефть и нефтепродукты, ну и еще там пол таблицы Менделеева.
Просто оказывается РФ не такие долбоебы, чтобы добровольно от денег отказываться ради "светлых идей". В отличии от эпла, который точно потеряет какую то часть прибыли.
Дак и их Мобайл пропал
Пора создавать ТБОЛ
Всепокарающий меч Тима-питараса добрался и до Тинькоффа(
Теперь, наверное, буду опять переходить на Хуавей.
ну вот, а говорят санкции не работают.
Я как раз хотел в этом году телефон менять. Придется на Пиксель переходить
RIP
Насколько понимаю, сейчас клоны уже не выпустить, как раньше. А браузерный банк у тинькофф совсем посредственный и проигрывает той же альфе, клиентам не завидую)
Втб вчера выкатили клон
браузерный сайт, как его не пили, не превзойдёт приложение. у альфы полное фуфло как и у всех остальных
Следующая версия будет
Он такой не один
По ссылке, если поискать в Яндексе Тинькофф приложение в App Store, доступно
С каждым днём жизнь становится всё лучше и лучше. 😂 всё для людей
22год
Учитывая, что офф.источник - это магазин приложений, можно ли считать, что банк посоветовал им не пользоваться?
Какая грустная история.
Вчера появилось новое приложение от ВТБ, скачивайте!
Банк и Служба Безопасности в этом банке оставляют желать лучшего. Никто не заинтересован в клиентах. Премиальное обслуживание – это только название.
Мне как эплбоярину, наоборот санкции пошли на пользу. Когда еще бы банки догадались добавить многопрофильную систему в свои приложения без костылей из коробки? А так сейчас два сбора стоят, сбер, баланс и втб, альфа и деньги. Вот тинёк наконец родит ещё одноприложение, не придётся пользоваться приложением и онлайн банком через сайт.
01 марта 2023г. представители «Тинькофф-банка» пояснили, что фирменное приложение не будет удалено из магазинов Apple и Google. Информация опубликована в сториз в онлайн-банке. - ДА УЖ....
Опять наврали?
Дааа, бедные программисты для мобильных платформ ( хоть Swift теперь не изучай
Вот как теперь держать большие команды разработчиков для забанненых платформ, пилить новые фичи, делать многофункциональные приложения? Если теперь новые обновления и исправления не пройдут. Часть пользователей будет годами сидеть на той версии приложения которую удалось установить последний раз
.
А какие российские остались еще?
iPhone в РФ становится всё менее актуальным
Преступление и наказание
Будут теперь заставлять выбирать 1% кешбека на всё в мобильном браузере, гойда