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Остров Октябрьский

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 3 марта: доллар — 75,47 рубля, евро — 80,18 рубля.

Курсы на Мосбирже на 08:13 мск: доллар — 75,53 рубля, евро — 80 рублей.

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Курсы на Forex на 08:25 мск: доллар — 75,57 рубля, евро — 80,05 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,54 рубля.

Брокерская компания «КИТ Финанс» сообщила, что с 27 февраля временно приостановила для клиентов вывод денежных средств и пополнение счетов в долларах США и евро, объяснив это «применением новых санкций США, ЕС и Великобритании в отношении российских банков». Кроме того, брокер попросил не использовать для пополнения счетов в долларах реквизиты банка «Санкт-Петербург».

Кто и как адаптируется

«Сбермаркет» перерегистрировался с Кипра в специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области, узнали «Ведомости».

TCS Group, материнская компания «Тинькофф банка», начала изучать варианты перерегистрации с Кипра — куда именно, пока неизвестно.

Российская парфюмерно-косметическая сеть «Лэтуаль» рассматривает возможность выхода в несколько стран ближайшего зарубежья: Казахстан, Армению, Беларусь, Киргизию, Таджикистан и Монголию, следует из опубликованных компанией вакансий. О планах на развитие в Узбекистане и Казахстане знает и источник «Коммерсанта».

Какие есть проблемы и трудности

Telegram-канал Mash обратил внимание, что на «AliExpress Россия» пропала возможность заказать дроны китайских компаний DJI и Autel. Официальный дистрибьютор DJI объяснил, что поставки дронов в Россию могли идти через параллельный импорт, а сама компания не работает в стране с апреля.

Контекст

Forbes поговорил с исполняющим обязанности президента AB InBev Efes Оразом Дурдыевым о том, как пивоваренная компания работает в новых экономических условиях.