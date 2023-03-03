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Финансы
Святой крюк

День 373: «Сбермаркет» перерегистрировался с Кипра в Калининград, TCS Group обсуждает варианты перерегистрации Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Остров Октябрьский

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 3 марта: доллар — 75,47 рубля, евро — 80,18 рубля.

Курсы на Мосбирже на 08:13 мск: доллар — 75,53 рубля, евро — 80 рублей.

Курсы на Forex на 08:25 мск: доллар — 75,57 рубля, евро — 80,05 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,54 рубля.

Брокерская компания «КИТ Финанс» сообщила, что с 27 февраля временно приостановила для клиентов вывод денежных средств и пополнение счетов в долларах США и евро, объяснив это «применением новых санкций США, ЕС и Великобритании в отношении российских банков». Кроме того, брокер попросил не использовать для пополнения счетов в долларах реквизиты банка «Санкт-Петербург».

Кто и как адаптируется

«Сбермаркет» перерегистрировался с Кипра в специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области, узнали «Ведомости».

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TCS Group, материнская компания «Тинькофф банка», начала изучать варианты перерегистрации с Кипра — куда именно, пока неизвестно.

Российская парфюмерно-косметическая сеть «Лэтуаль» рассматривает возможность выхода в несколько стран ближайшего зарубежья: Казахстан, Армению, Беларусь, Киргизию, Таджикистан и Монголию, следует из опубликованных компанией вакансий. О планах на развитие в Узбекистане и Казахстане знает и источник «Коммерсанта».

Какие есть проблемы и трудности

Telegram-канал Mash обратил внимание, что на «AliExpress Россия» пропала возможность заказать дроны китайских компаний DJI и Autel. Официальный дистрибьютор DJI объяснил, что поставки дронов в Россию могли идти через параллельный импорт, а сама компания не работает в стране с апреля.

Контекст

Forbes поговорил с исполняющим обязанности президента AB InBev Efes Оразом Дурдыевым о том, как пивоваренная компания работает в новых экономических условиях.

Новости предыдущего дня, 2 марта — здесь.

#новость

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17 комментариев
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 Artur Kuramshin

Тинькофф может перерегистрироваться на Камчатку, и перенести туда единственное в стране отделение

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Куртуазный маньерист

Сделать отделение в юрте и кочевать. Ни один враг не найдёт!

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Artur Kuramshin

Это ещё лучше, и при любой спорной ситуации и блокировке у клиента должно быть не более 2х месяцев на решение проблемы, в противном случае все средства безвозмездно передаются в счёт банка

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Айдар Гаязов

Такое чувство что вы сказали, что они могут перерегистрироваться на**й)

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Александр Привалов

Мы же оба знаем, что оно спрятано гораздо лучше

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Вадим Д.

На Октябрьском скоро будет прям не протолкнутся от финансовых и технокомпаний. Остров новой свободы, хе.

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Слегка Придурковатый

"Forbes поговорил с исполняющим обязанности президента AB InBev Efes Оразом Дурдыевым"

Ораз, дорогой, хочешь, я тебе домен продам под пивас твоей компании Эль Капулько? Поисковый трафик есть, вай. Всего 1488 долларов, дорогой.

Если не купишь в течение дня, встретимся в суде! (где я его успешно проебу в вашу пользу, лол)

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Вас заметили

Это смешно думаешь?

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Слегка Придурковатый

Очень.

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Ivan

И что им дает перерегистрация ?

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Bacceti Sphodromantis

Еще три месяца можно не стрематься ментов в метро при проверке документов

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Сергей Локотков

Один из ключевых моментов почему именнт сейчас надо компании с бизнесом в россии щарагаться в россии это невозмодность платить дивиденды. Сейчас если твой успешный бизнес зареган где-то ещё то ты не можешь легальеым пцтем выплатить дивы себе или своему совету директоров. Ну и ещё Путин сказал надо валить на родину. Он конечно давно так говорил но сейчас это ударило по кошельку...

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Gogi Jan

Замучились пыль глотать?

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Paul Brezcuu

Все в родную гавань! А то привыкли пользоваться западными благами)

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Alexander Weber
«Сбермаркет» перерегистрировался с Кипра в Калининград

А сейчас гойда?

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Гриша Граж

DJI и Autel опять доступны на Али ,перепроверьте ссылку ,больше не 404

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Alex Nosov

Нет.
Вот магазин неофициальный DJI Drones Store https://aliexpress.ru/store/5733143?spm=a2g2w.productlist.search_results.14.1c414aa61mqIdN&_ga=2.65096681.670426488.1677822729-719707016.1655254047
Ссылки всех товаров, даже аксессуаров, ведут на несуществующие страницы

https://aliexpress.ru/store/5733143?spm=a2g2w.pro…
https://aliexpress.ru/store/5733143?spm=a2g2w.productlist.search_results.14.1c414aa61mqIdN&amp;_ga…
aliexpress.ru
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