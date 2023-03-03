День 373: «Сбермаркет» перерегистрировался с Кипра в Калининград, TCS Group обсуждает варианты перерегистрации Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 3 марта: доллар — 75,47 рубля, евро — 80,18 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,54 рубля.
Брокерская компания «КИТ Финанс» сообщила, что с 27 февраля временно приостановила для клиентов вывод денежных средств и пополнение счетов в долларах США и евро, объяснив это «применением новых санкций США, ЕС и Великобритании в отношении российских банков». Кроме того, брокер попросил не использовать для пополнения счетов в долларах реквизиты банка «Санкт-Петербург».
Кто и как адаптируется
«Сбермаркет» перерегистрировался с Кипра в специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области, узнали «Ведомости».
TCS Group, материнская компания «Тинькофф банка», начала изучать варианты перерегистрации с Кипра — куда именно, пока неизвестно.
Российская парфюмерно-косметическая сеть «Лэтуаль» рассматривает возможность выхода в несколько стран ближайшего зарубежья: Казахстан, Армению, Беларусь, Киргизию, Таджикистан и Монголию, следует из опубликованных компанией вакансий. О планах на развитие в Узбекистане и Казахстане знает и источник «Коммерсанта».
Какие есть проблемы и трудности
Telegram-канал Mash обратил внимание, что на «AliExpress Россия» пропала возможность заказать дроны китайских компаний DJI и Autel. Официальный дистрибьютор DJI объяснил, что поставки дронов в Россию могли идти через параллельный импорт, а сама компания не работает в стране с апреля.
Контекст
Forbes поговорил с исполняющим обязанности президента AB InBev Efes Оразом Дурдыевым о том, как пивоваренная компания работает в новых экономических условиях.
Новости предыдущего дня, 2 марта — здесь.
Тинькофф может перерегистрироваться на Камчатку, и перенести туда единственное в стране отделение
Сделать отделение в юрте и кочевать. Ни один враг не найдёт!
Это ещё лучше, и при любой спорной ситуации и блокировке у клиента должно быть не более 2х месяцев на решение проблемы, в противном случае все средства безвозмездно передаются в счёт банка
Такое чувство что вы сказали, что они могут перерегистрироваться на**й)
Мы же оба знаем, что оно спрятано гораздо лучше
На Октябрьском скоро будет прям не протолкнутся от финансовых и технокомпаний. Остров новой свободы, хе.
"Forbes поговорил с исполняющим обязанности президента AB InBev Efes Оразом Дурдыевым"
Ораз, дорогой, хочешь, я тебе домен продам под пивас твоей компании Эль Капулько? Поисковый трафик есть, вай. Всего 1488 долларов, дорогой.
Если не купишь в течение дня, встретимся в суде! (где я его успешно проебу в вашу пользу, лол)
Это смешно думаешь?
Очень.
И что им дает перерегистрация ?
Еще три месяца можно не стрематься ментов в метро при проверке документов
Один из ключевых моментов почему именнт сейчас надо компании с бизнесом в россии щарагаться в россии это невозмодность платить дивиденды. Сейчас если твой успешный бизнес зареган где-то ещё то ты не можешь легальеым пцтем выплатить дивы себе или своему совету директоров. Ну и ещё Путин сказал надо валить на родину. Он конечно давно так говорил но сейчас это ударило по кошельку...
Замучились пыль глотать?
Все в родную гавань! А то привыкли пользоваться западными благами)
А сейчас гойда?
DJI и Autel опять доступны на Али ,перепроверьте ссылку ,больше не 404
Нет.
Вот магазин неофициальный DJI Drones Store https://aliexpress.ru/store/5733143?spm=a2g2w.productlist.search_results.14.1c414aa61mqIdN&_ga=2.65096681.670426488.1677822729-719707016.1655254047
Ссылки всех товаров, даже аксессуаров, ведут на несуществующие страницы