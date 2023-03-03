«Райффайзенбанк» приостановил открытие новых счетов для юрлиц Статьи редакции
Это касается и действующих корпоративных клиентов.
- «Райффайзенбанк» с 3 марта приостановил открытие счетов новым корпоративным клиентам и ИП, а также дополнительных валютных счетов действующим, рассказали Frank Media в службе поддержки банка. Об этом также писал Telegram-канал MarketOverview со ссылкой на чат с банком.
- Ограничение связано с большим количеством заявок на расчётно-кассовое обслуживание, с которым «банк не справляется», усиление проверок и требования банков-корреспондентов. Компания продолжит обслуживание только уже открытых счетов.
- На момент публикации в «Райффайзенбанке» не ответили на вопросы vc.ru о ограничениях для юрлиц и физлиц.
- Со 2 марта 2023 года банк увеличил минимальную сумму переводов в долларах для юрлиц, ИП и тех, кто занимается частной практикой, до $15 тысяч. С 6 марта сумму планируют удвоить.
- Минфин США в феврале 2023-го начал проверку в отношении австрийского Raiffeisen Bank из-за продолжения работы в России. В октябре прошлого года «Райффайзенбанк» попал в список компаний, которые не могут продать российский бизнес без разрешения президента.
- На российский «Райффайзенбанк» приходится 40-50% от всех платежей между Россией и другими странами, писала газета Financial Times.
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Эх, скоро и его внесут🥺
Через некоторое время в заголовке новости можно будет поменять "юр" на "физ", а потом и приставка в слове "приостановил" будет не нужна.