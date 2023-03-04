Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":624860,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":624860,"gtm":null} 2082 просмотров

Фото: Алексей Зотов/ТАСС

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 4-6 марта: доллар — 75,45 рубля, евро — 80,04 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Курсы на Forex на 19:18 мск 3 марта: доллар — 75,71 рубля, евро — 80,23 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,54 рубля.

ЕС предложил не попавшим под санкции, но отключённым от SWIFT российским банкам пользоваться альтернативными способами обмена финансовыми сообщениями: бумагой, факсом или электронной почтой. Это может относиться к «Россельхозбанку» — от отключён от SWIFT с июня 2022-го, но всё ещё не под санкциями, пишет РБК.

Китайская UnionPay удалила со своего сайте информацию об оформлении своих карт в российских банках, которые недавно попали под санкции.

Кто и как адаптируется

В январе 2023 года в Совете Федераций предложили закупать иностранное кино через Беларусь в случае отказа западной компании продавать его в Россию. В Минкультуры заявили, что такая схема — ограничение гражданских прав и нарушение исключительных прав правообладателя.

Какие есть проблемы и трудности

Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России из-за ограничений на поставки в страну — в том числе запчастей, сообщили «Интерфаксу» в службе поддержки компании.