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Финансы
Долгий колос

День 374: ЕС предложил «Россельхозбанку» вместо SWIFT пользоваться факсом и электронной почтой Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото: Алексей Зотов/ТАСС

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 4-6 марта: доллар — 75,45 рубля, евро — 80,04 рубля.

Курсы на Forex на 19:18 мск 3 марта: доллар — 75,71 рубля, евро — 80,23 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,54 рубля.

ЕС предложил не попавшим под санкции, но отключённым от SWIFT российским банкам пользоваться альтернативными способами обмена финансовыми сообщениями: бумагой, факсом или электронной почтой. Это может относиться к «Россельхозбанку» — от отключён от SWIFT с июня 2022-го, но всё ещё не под санкциями, пишет РБК.

Китайская UnionPay удалила со своего сайте информацию об оформлении своих карт в российских банках, которые недавно попали под санкции.

Кто и как адаптируется

В январе 2023 года в Совете Федераций предложили закупать иностранное кино через Беларусь в случае отказа западной компании продавать его в Россию. В Минкультуры заявили, что такая схема — ограничение гражданских прав и нарушение исключительных прав правообладателя.

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Какие есть проблемы и трудности

Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России из-за ограничений на поставки в страну — в том числе запчастей, сообщили «Интерфаксу» в службе поддержки компании.

Новости предыдущего дня, 3 марта — здесь.

#новость

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29 комментариев
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 Artur Kuramshin

Главное не Почтой России информацию о международных переводах отправлять, а то потеряется

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Доктор Богомол Тобогган

А разве почта не как часы теперь работает? Она же весь трафик с али экспресса обеспечивает.

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Artur Kuramshin

Точно, как часы )

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Рыжий

Ну одно дело какие-то товары с Алиэкспресса, другое дело финансовые документы

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Доктор Богомол Тобогган

Честно говоря не вижу принципиальной разницы. Отправят заказным ценным письмом. Даже если оно не дойдет, остатки по ностро-лоро счетам все равно ежедневно сверяются, увидят расхождение, отправят повторно.

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Evgeny Voronkov

Привет из 90-х, Артур )

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Ivan

Ну то что потеряет точно. Но могут перепродать или другие данные внести.

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Andrey Kuznetsov

ну не потеряется, а дойдет не в полном объеме - придется досылать.

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Иван Помидоров
В январе 2023 года в Совете Федераций предложили закупать иностранное кино через Беларусь в случае отказа западной компании продавать его в Россию.

Мда, сложно найти более некомпетентную контору чем Совфед. А ведь эти люди по задумке должны быть самые продвинутые и умные, а вон оно как получилось-то.

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Бедный теркин30см

Есть такой термин для этого "какистократия"..

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Иван Помидоров

Плин, а я вот и не знал, действительно, очень подходит.

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ЧятЖПТ

Можно будет говорить "я потомственый какистократ".))

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Андрей Новиков

У меня была гипотеза, что современный российский чиновник - это результат селекции в замкнутом социальном слое. Они так яростно защищают свою власть и привилегии, что женятся и выходят замуж за таких же чиновников, но из других департаментов. По сути плодя следующее поколение детей межведомственного инцеста.
Загуглив этот термин нашел себе чтиво на вечерок другой)))

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Allestor Klei
ЕС предложил не попавшим под санкции, но отключённым от SWIFT российским банкам пользоваться альтернативными способами обмена финансовыми сообщениями: бумагой, факсом или электронной почтой.

Панорама какая-то

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Руслан Астафьев

Нифига. Иранцы так же работают) и даже КНДР

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Петр П

Если прочитать только этот пост, действительно может сложиться впечатление, что у ЕС общий спичрайтер с Рогозиным и его батутами (только тут вместо SpaceX - СПФС). На самом деле, если прочитать первоисточник, становится ясно, что речь идет о взаимодействии с банками ЕС в первую очередь. Подключение их к СПФС, так скажем, несколько противоречит самой идее отключения от SWIFT, поэтому и предлагают использовать каналы связи общего назначения.

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Анна Беднарская

ЕСу хоть чучелом хоть тушкой охота торговать с РФ.

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Denis Chupalov

Спасибо, что не пневмопочтой пока )

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Анна Беднарская

"ЕС предложил"
Им то какое дело? Зачем им обмен инфой с банками РФ.

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ЧятЖПТ

Удобрений хочется

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Рыжий

Тебе платят за каждый коммент что-ли?

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Иван Иванов

Китайцы опять нож в псину-(

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Рыжий

Они еще скоро вооружение Украине дадут, вот там будет целый меч в спину

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Доктор Богомол Тобогган

Ты попутал, не Украине, а России
https://www.cnbc.com/2023/03/04/us-intel-on-china-considering-lethal-aid-for-putins-war-was-gleaned-from-russian-officials.html

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Страстной микрофон

таки нейтрально были настроены? что изменилось ?

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High Stakes

Случилось что-то

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Петр П

Тем временем ЕС зачем-то чертит китайцам "красные линии", странные... (линк https://www.reuters.com/world/europe/eu-official-warns-sanctions-if-china-crosses-red-line-arms-russia-2023-03-03/)

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High Stakes

Из какого отделения сваливали, в такое и не возвращайтесь.

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Страстной микрофон
Китайская UnionPay удалила со своего сайте информацию об оформлении своих карт в российских банках

Удар! 🤜

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