День 374: ЕС предложил «Россельхозбанку» вместо SWIFT пользоваться факсом и электронной почтой Статьи редакции
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ЕС предложил не попавшим под санкции, но отключённым от SWIFT российским банкам пользоваться альтернативными способами обмена финансовыми сообщениями: бумагой, факсом или электронной почтой. Это может относиться к «Россельхозбанку» — от отключён от SWIFT с июня 2022-го, но всё ещё не под санкциями, пишет РБК.
Китайская UnionPay удалила со своего сайте информацию об оформлении своих карт в российских банках, которые недавно попали под санкции.
Кто и как адаптируется
В январе 2023 года в Совете Федераций предложили закупать иностранное кино через Беларусь в случае отказа западной компании продавать его в Россию. В Минкультуры заявили, что такая схема — ограничение гражданских прав и нарушение исключительных прав правообладателя.
Какие есть проблемы и трудности
Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России из-за ограничений на поставки в страну — в том числе запчастей, сообщили «Интерфаксу» в службе поддержки компании.
Новости предыдущего дня, 3 марта — здесь.
Главное не Почтой России информацию о международных переводах отправлять, а то потеряется
А разве почта не как часы теперь работает? Она же весь трафик с али экспресса обеспечивает.
Точно, как часы )
Ну одно дело какие-то товары с Алиэкспресса, другое дело финансовые документы
Честно говоря не вижу принципиальной разницы. Отправят заказным ценным письмом. Даже если оно не дойдет, остатки по ностро-лоро счетам все равно ежедневно сверяются, увидят расхождение, отправят повторно.
Привет из 90-х, Артур )
Ну то что потеряет точно. Но могут перепродать или другие данные внести.
ну не потеряется, а дойдет не в полном объеме - придется досылать.
Мда, сложно найти более некомпетентную контору чем Совфед. А ведь эти люди по задумке должны быть самые продвинутые и умные, а вон оно как получилось-то.
Есть такой термин для этого "какистократия"..
Плин, а я вот и не знал, действительно, очень подходит.
Можно будет говорить "я потомственый какистократ".))
У меня была гипотеза, что современный российский чиновник - это результат селекции в замкнутом социальном слое. Они так яростно защищают свою власть и привилегии, что женятся и выходят замуж за таких же чиновников, но из других департаментов. По сути плодя следующее поколение детей межведомственного инцеста.
Загуглив этот термин нашел себе чтиво на вечерок другой)))
Панорама какая-то
Нифига. Иранцы так же работают) и даже КНДР
Если прочитать только этот пост, действительно может сложиться впечатление, что у ЕС общий спичрайтер с Рогозиным и его батутами (только тут вместо SpaceX - СПФС). На самом деле, если прочитать первоисточник, становится ясно, что речь идет о взаимодействии с банками ЕС в первую очередь. Подключение их к СПФС, так скажем, несколько противоречит самой идее отключения от SWIFT, поэтому и предлагают использовать каналы связи общего назначения.
ЕСу хоть чучелом хоть тушкой охота торговать с РФ.
Спасибо, что не пневмопочтой пока )
"ЕС предложил"
Им то какое дело? Зачем им обмен инфой с банками РФ.
Удобрений хочется
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Тебе платят за каждый коммент что-ли?
Китайцы опять нож в псину-(
Они еще скоро вооружение Украине дадут, вот там будет целый меч в спину
Ты попутал, не Украине, а России
https://www.cnbc.com/2023/03/04/us-intel-on-china-considering-lethal-aid-for-putins-war-was-gleaned-from-russian-officials.html
таки нейтрально были настроены? что изменилось ?
Случилось что-то
Тем временем ЕС зачем-то чертит китайцам "красные линии", странные... (линк https://www.reuters.com/world/europe/eu-official-warns-sanctions-if-china-crosses-red-line-arms-russia-2023-03-03/)
Из какого отделения сваливали, в такое и не возвращайтесь.
Удар! 🤜
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