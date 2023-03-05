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Финансы
Нынешний ГОСТ

День 375: МИД России хочет заключить безвизовые соглашения с 11 странами Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Столица Бахрейна — Манама. Фото: Unsplash

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 4-6 марта: доллар — 75,45 рубля, евро — 80,04 рубля.

Курсы на Forex на 19:18 мск 3 марта: доллар — 75,71 рубля, евро — 80,23 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,45 рубля.

Кто и как адаптируется

МИД России планирует заключить безвизовые соглашения с 11 странами, среди них — Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго.

Контекст

Большая разница в оценке масштаба ухода иностранных компаний с российского рынка вызвала спор между американскими учеными из Йельского университета и другой группой исследователей из двух университетов Швейцарии, пишет WSJ. По подсчётам Йельского университета, Россию покинули более 1000 компаний, швейцарские же учёные говорят, что ушло только 9% фирм.

По бюджетному правилу Минфин за январь и февраль продал юаней уже на 214,7 млрд рублей. Самый большой объём был продан в феврале — более чем на 160 млрд рублей. Тем не менее за февраль рубль ослабел к доллару с 70 до 75 рублей, к юаню — более чем на 4%, до 10,78 рублей. Почему так произошло и насколько существенную поддержку рублю оказывают валютные операции по бюджетному правилу — разбирался Forbes.

Новости предыдущего дня, 4 марта — здесь.

#новость

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43 комментария
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 Make Luv

О, круто, раньше я в Мексику из-за виз и нищеты не ехал, а теперь только от нищеты.

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Рыжий

можно как раз туда поехать наемником устроиться в наркокартель или в полицию, подзаработать

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nobodyreally

ага, если Мексика, то обязательно картель, если Россия - то водка с балалайкой, если Германия, то на завод пива или сосисок?)

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Футбольный торшер
если Россия - то водка с балалайкой

медведя на ракете забыли

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Вася Пражкин

Ракеты уже просрали, поэтому просто медведь, на китайском автомобиле.

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Алексей Никитенко

Когда ракеты просрали?

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Арсений

Ну что вы, это же шутки

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Рыжий
если Россия - то водка с балалайкой

не с балалайкой, а с баяном, а так да, все правильно

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Ivan Cato

Ну после видосов от картеля со снятием кожи и колумбийскими галстуками как-то больше ни о чём не думается...

Это точно пострашнее водки с балалайкой. Отрицать их влияние на Мексику неправильно.

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Echo

Насмотрелись фильма про тюрьму Мела Гибсона?)) Ну ну. А вообще, тема хорошая. Через Мексику можно легализоваться хоть куда)

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Рыжий
Насмотрелись фильма про тюрьму Мела Гибсона?))

посмотрел первый канал новости про войну наркокартеля с правительством

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Thom322

Рубль не слабеет, просто укрепляется, показывая отрицательно динамику. И по отношению к турецкой лире и руанду выглядит очень достойно.

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Juja 111

Так это ж на пользу только) больше гойды)

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Alexey Petrov

Считай не курс рубля, а сколько Мавиков с тепловизорами лично закупил и отправил на фронт нашим артиллеристам.

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Случайные фотографии

А меня банили за стеб над новостями о том как планируют расширить проработку вопроса где ещё начнут принимать карту мир.
И как в итоге?)
По слухам уверенно три банкомата в Казахстане?

Теперь разрабатывают вопросы куда можно ездить без визы.
То-ли они тупые что не понимают как это все звучит то-ли из последних сил сигналят "бегите глупцы!"

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Вася Пражкин

2010-й год, Медведев(тогда еще трезвый и президент) - работаем над безвизом в ЕС, через 5 лет будет.
2023-1 год - работаем над безвизом с "Барбадос, Гаити, Замбия".

А ведь был же шанс..

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Рыжий

Скорее там был такой же шанс, как у Украины вступить в ЕС

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KK

А почему бы просто не убрать на визу и увеличить тур. поток? Сколько там в год виз выписывали?
У некоторых бывших стран СНГ есть безвиз с ЕС и никто не страдает.поэтому ваш ответ не в тему. Быть частью ес и безвиз, вообще в разных плоскостях.

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Вася Пражкин

Вы, наверное, слишком молод и не помните, но тогда обычным делом являлось слетать/съездить на выходные в Европу. А финны с легкостью выдавали многолетние многоразовые визы по первому обращению без брони отелей и билетов.

В 2011-м была знаменитая обамовская "перезагрузка" отношений Россия-США, а на следующий год Россия вступила в ВТО.

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Васисуалий Лоханкин

А с нашими братушками из Эритреи есть безвиз??
Там кстати служба в армии пожизненная, пора перенимать прогрессивный опыт.

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Рыжий
Там кстати служба в армии пожизненная

База. Надо еще и всех женщин делать военнообязанными, чтобы феминистки не возмущались

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Серый хичхакер

А я хочу начать заниматься спортом... С понедельника как раз!

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Рыжий

Я начну качаться и пойду в спортзал
Я уже начал отжиматься — всем пиздец
(с)

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Шишмарев

Пул стран, конечно так себе...

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Игорь Лесман

От чего же, как раз под стать нашему положению и укреплению обиженных мира

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Allestor Klei
Большая разница в оценке масштаба ухода иностранных компаний с российского рынка вызвала спор между американскими учеными из Йельского университета и другой группой исследователей из двух университетов Швейцарии

Надеюсь дошло до массовой драки между работниками вузов

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Мурад Муртазалиев

Они не в теме. Всегда можно Росстат попросить посчитать

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Комментарий удален модератором

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Oleg Sapronov

Воу, не знал, что в Малайзию виза нужна.

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Mercator

Полезная информация?

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KK

Хз, когда в последний раз там был, что то не помню ничего про визу. Скорее всего просто в аэропорту штамп ставили или надо показать билет назад.
Поэтому, смысл безвиза? Если его и так по факту не было.

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Февраль Камшотов

Про Гаити тоже вроде написано, что и сейчас не нужна

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Станислав

Ну рубль стоит ровно столько сколько нужно правительству.

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Вадим Д.

То ли в Швейцарии открыли новую арифметику, то ли ретранслятор пропаганды правит новости на лету.

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Nickname

разница в методике подсчета, очевидно. йельцы там сгребли всех и вся. швейцарцы внимательнее были в выборке. хотя последние могли лишнего отфильтровать. в общем, именно в этой части у них разногласия.

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Копчик

Ох они эти кремлешвейцарцы. Нужно на них санкции наложить за неправильный подсчёт.

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Гриша Граж

Какая разница им сколько ушло , суть же в том ,что не 100% всех

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Ivan Cato

Всё, теперь Петровичи будут штурмовать границу США табунами.

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Vlad

На выходных сгоняю в Тринидад и в Тобаго заскочу, так и быть, раз уж без визы))))

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Никита

1000 компаний =/= 9 % фирм?

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gecig91389

Зимбабве Берег Слоновой кости Северная корея ?

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Николь Андреева

Дак в Малайзию и так не нужна виза же, ставят штамп на 30 дней по прибытию.

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Seves

ммм. как же я обожаю новости из будущего со словами: хочет, планирует и тд)))

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Февраль Камшотов

Гаити, жди меня.
PS. А не, не жди

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