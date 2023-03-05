День 375: МИД России хочет заключить безвизовые соглашения с 11 странами Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 4-6 марта: доллар — 75,45 рубля, евро — 80,04 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,45 рубля.
Кто и как адаптируется
МИД России планирует заключить безвизовые соглашения с 11 странами, среди них — Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго.
Контекст
Большая разница в оценке масштаба ухода иностранных компаний с российского рынка вызвала спор между американскими учеными из Йельского университета и другой группой исследователей из двух университетов Швейцарии, пишет WSJ. По подсчётам Йельского университета, Россию покинули более 1000 компаний, швейцарские же учёные говорят, что ушло только 9% фирм.
По бюджетному правилу Минфин за январь и февраль продал юаней уже на 214,7 млрд рублей. Самый большой объём был продан в феврале — более чем на 160 млрд рублей. Тем не менее за февраль рубль ослабел к доллару с 70 до 75 рублей, к юаню — более чем на 4%, до 10,78 рублей. Почему так произошло и насколько существенную поддержку рублю оказывают валютные операции по бюджетному правилу — разбирался Forbes.
Новости предыдущего дня, 4 марта — здесь.
О, круто, раньше я в Мексику из-за виз и нищеты не ехал, а теперь только от нищеты.
можно как раз туда поехать наемником устроиться в наркокартель или в полицию, подзаработать
ага, если Мексика, то обязательно картель, если Россия - то водка с балалайкой, если Германия, то на завод пива или сосисок?)
медведя на ракете забыли
Ракеты уже просрали, поэтому просто медведь, на китайском автомобиле.
Когда ракеты просрали?
Ну что вы, это же шутки
не с балалайкой, а с баяном, а так да, все правильно
Ну после видосов от картеля со снятием кожи и колумбийскими галстуками как-то больше ни о чём не думается...
Это точно пострашнее водки с балалайкой. Отрицать их влияние на Мексику неправильно.
Насмотрелись фильма про тюрьму Мела Гибсона?)) Ну ну. А вообще, тема хорошая. Через Мексику можно легализоваться хоть куда)
посмотрел первый канал новости про войну наркокартеля с правительством
Рубль не слабеет, просто укрепляется, показывая отрицательно динамику. И по отношению к турецкой лире и руанду выглядит очень достойно.
Так это ж на пользу только) больше гойды)
Считай не курс рубля, а сколько Мавиков с тепловизорами лично закупил и отправил на фронт нашим артиллеристам.
А меня банили за стеб над новостями о том как планируют расширить проработку вопроса где ещё начнут принимать карту мир.
И как в итоге?)
По слухам уверенно три банкомата в Казахстане?
Теперь разрабатывают вопросы куда можно ездить без визы.
То-ли они тупые что не понимают как это все звучит то-ли из последних сил сигналят "бегите глупцы!"
2010-й год, Медведев(тогда еще трезвый и президент) - работаем над безвизом в ЕС, через 5 лет будет.
2023-1 год - работаем над безвизом с "Барбадос, Гаити, Замбия".
А ведь был же шанс..
Скорее там был такой же шанс, как у Украины вступить в ЕС
А почему бы просто не убрать на визу и увеличить тур. поток? Сколько там в год виз выписывали?
У некоторых бывших стран СНГ есть безвиз с ЕС и никто не страдает.поэтому ваш ответ не в тему. Быть частью ес и безвиз, вообще в разных плоскостях.
Вы, наверное, слишком молод и не помните, но тогда обычным делом являлось слетать/съездить на выходные в Европу. А финны с легкостью выдавали многолетние многоразовые визы по первому обращению без брони отелей и билетов.
В 2011-м была знаменитая обамовская "перезагрузка" отношений Россия-США, а на следующий год Россия вступила в ВТО.
А с нашими братушками из Эритреи есть безвиз??
Там кстати служба в армии пожизненная, пора перенимать прогрессивный опыт.
База. Надо еще и всех женщин делать военнообязанными, чтобы феминистки не возмущались
А я хочу начать заниматься спортом... С понедельника как раз!
Я начну качаться и пойду в спортзал
Я уже начал отжиматься — всем пиздец
(с)
Пул стран, конечно так себе...
От чего же, как раз под стать нашему положению и укреплению обиженных мира
Надеюсь дошло до массовой драки между работниками вузов
Они не в теме. Всегда можно Росстат попросить посчитать
Комментарий удален модератором
Воу, не знал, что в Малайзию виза нужна.
Полезная информация?
Хз, когда в последний раз там был, что то не помню ничего про визу. Скорее всего просто в аэропорту штамп ставили или надо показать билет назад.
Поэтому, смысл безвиза? Если его и так по факту не было.
Про Гаити тоже вроде написано, что и сейчас не нужна
Ну рубль стоит ровно столько сколько нужно правительству.
То ли в Швейцарии открыли новую арифметику, то ли ретранслятор пропаганды правит новости на лету.
разница в методике подсчета, очевидно. йельцы там сгребли всех и вся. швейцарцы внимательнее были в выборке. хотя последние могли лишнего отфильтровать. в общем, именно в этой части у них разногласия.
Ох они эти кремлешвейцарцы. Нужно на них санкции наложить за неправильный подсчёт.
Какая разница им сколько ушло , суть же в том ,что не 100% всех
Всё, теперь Петровичи будут штурмовать границу США табунами.
На выходных сгоняю в Тринидад и в Тобаго заскочу, так и быть, раз уж без визы))))
1000 компаний =/= 9 % фирм?
Зимбабве Берег Слоновой кости Северная корея ?
Дак в Малайзию и так не нужна виза же, ставят штамп на 30 дней по прибытию.
ммм. как же я обожаю новости из будущего со словами: хочет, планирует и тд)))
Гаити, жди меня.
PS. А не, не жди