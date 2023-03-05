Большая разница в оценке масштаба ухода иностранных компаний с российского рынка вызвала спор между американскими учеными из Йельского университета и другой группой исследователей из двух университетов Швейцарии, пишет WSJ. По подсчётам Йельского университета, Россию покинули более 1000 компаний, швейцарские же учёные говорят, что ушло только 9% фирм.

По бюджетному правилу Минфин за январь и февраль продал юаней уже на 214,7 млрд рублей. Самый большой объём был продан в феврале — более чем на 160 млрд рублей. Тем не менее за февраль рубль ослабел к доллару с 70 до 75 рублей, к юаню — более чем на 4%, до 10,78 рублей. Почему так произошло и насколько существенную поддержку рублю оказывают валютные операции по бюджетному правилу — разбирался Forbes.