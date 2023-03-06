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Фото «Яндекс Карты»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 6 марта: доллар — 75,45 рубля, евро — 80,04 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:33 мск: доллар — 75,69 рубля, евро — 80,37 рублей.

Курсы на Forex на 07:35 мск: доллар — 75,56 рубля, евро — 80,11 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,5 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 79,62 рубля, евро — по 85 рублей.

Самой популярной биржевой валютой в России, торгуемой с поставкой «завтра», по итогам февраля 2023 года впервые стал юань, пишет «Ъ». Объем торгов с ним превысил 1,42 трлн рублей, а доля в общем обороте рынка достигла 40%.

Объём торгов иностранными акциями на «СПБ Бирже» в феврале 2023-го сократился более чем в пять раз год к году — с $25,61 млрд до $4,69 млрд. Количество активных инвесторов снизилось более чем в четыре раза год к году и на 3,7% по сравнению с январём — до 198 280.

Кто и как адаптируется

Реструктуризация «Яндекса» может предусматривать создание нидерландской Yandex N.V. новой структуры, зарегистрированной в Калининграде, узнало РБК. Источники рассказали, что управление российской «дочкой» на 5 лет перейдёт фонду менеджеров, а 51% компании может быть продан инвесторам из числа российских миллиардеров.

Какие есть проблемы и трудности

АФК «Система» отказалась покупать долю Melon Fashion Group (владеет Zarina, befree, Love Republic и Sela) у шведских Eastnine. Соглашение было расторгнуто по соглашению сторон.

Производители спецтехники попросили правительство перенести сроки обязательной локализации прицепов, узнали «Ведомости». Из-за недостатка компонентов отечественные производители не могут достичь требуемых государством показателей — а от этого зависит получение субсидий и другой господдержки

Контекст

Российские фильмы за 2022 год заработали в зарубежном прокате $17,1 млн, сообщили «Ведомости». Это на 6% ниже уровня 2021-го ($18,2 млн). Наибольшей популярностью за рубежом пользуются отечественные мультфильмы.