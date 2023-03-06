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Финансы
Летний утюг

День 376: Объем торгов иностранными акциями на «СПБ Бирже» за 2022 год сократился более чем в пять раз Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото «Яндекс Карты»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 6 марта: доллар — 75,45 рубля, евро — 80,04 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:33 мск: доллар — 75,69 рубля, евро — 80,37 рублей.

Курсы на Forex на 07:35 мск: доллар — 75,56 рубля, евро — 80,11 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,5 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 79,62 рубля, евро — по 85 рублей.

Самой популярной биржевой валютой в России, торгуемой с поставкой «завтра», по итогам февраля 2023 года впервые стал юань, пишет «Ъ». Объем торгов с ним превысил 1,42 трлн рублей, а доля в общем обороте рынка достигла 40%.

Объём торгов иностранными акциями на «СПБ Бирже» в феврале 2023-го сократился более чем в пять раз год к году — с $25,61 млрд до $4,69 млрд. Количество активных инвесторов снизилось более чем в четыре раза год к году и на 3,7% по сравнению с январём — до 198 280.

Кто и как адаптируется

Реструктуризация «Яндекса» может предусматривать создание нидерландской Yandex N.V. новой структуры, зарегистрированной в Калининграде, узнало РБК. Источники рассказали, что управление российской «дочкой» на 5 лет перейдёт фонду менеджеров, а 51% компании может быть продан инвесторам из числа российских миллиардеров.

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Какие есть проблемы и трудности

АФК «Система» отказалась покупать долю Melon Fashion Group (владеет Zarina, befree, Love Republic и Sela) у шведских Eastnine. Соглашение было расторгнуто по соглашению сторон.

Производители спецтехники попросили правительство перенести сроки обязательной локализации прицепов, узнали «Ведомости». Из-за недостатка компонентов отечественные производители не могут достичь требуемых государством показателей — а от этого зависит получение субсидий и другой господдержки

Контекст

Российские фильмы за 2022 год заработали в зарубежном прокате $17,1 млн, сообщили «Ведомости». Это на 6% ниже уровня 2021-го ($18,2 млн). Наибольшей популярностью за рубежом пользуются отечественные мультфильмы.

Кредитование банками малого и среднего бизнеса (МСБ) по итогам 2022 года увеличилось на 8,5%, до 11,4 трлн рублей, пишет «Ъ». МСБ менее подвержен санкциям и быстрее адаптируется, говорят эксперты, поэтому банки планируют наращивать объемы кредитования сектора.

#новость

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27 комментариев
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 Alex R

Теперь и Яндекс отжали друзья путина

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Nikita Voronin

Не отжали, а защитили стратегические активы от цепких рук либеральных капиталистов, прибыли с которых будут использованы для увеличения благосостояния и уровня жизни самых великих представителей российского народа, которые не щадя живота своего устраняют врагов внутри России. Прошу не путать.

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Вадим Д.

Друзья тов. Пу, отдали уже вообще всё. Яндексы и т.п. — это то, что осталось на дне "кастрюли".

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Pavel Petel

Не теперь, а уже как.

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Вадим Д.

Каждый день завтра — юань популярнее всех валют.
Удивительный факт — торги иностранными акциями сокращаются.
АФК «Система», оказывается, набрасывается не на всё.
Хотим делать прицепы локально, но не имеем возможности. Имеем субсидии, но терять их не имеем желания — производители спецтехники.
РФ фильмы (мультики) зарабатывают за рубежом, пусть меньше, но сами.
Новая гранд-цель банков — МСБ, оторвутся по полной.

Хорошего дня 🤘🏻

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abubas

Молодец.

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Тесла-канадец

А что такого сложного в производстве прицепов?

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F-117

Когда всё закупал за рубежом, а у тебя только сборка, но ты всем заявлял, что отечественный производитель...

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Alex Nosov

Думается, из отечественного там можно найти только двутавр и камские шины

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abubas

Лично видел как делают прицепы в России?

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Alex Nosov

Не надо видеть лично, достаточно знать чего в РФ не производится в полном цикле или не производится совсем.

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abubas

Ни в одной стране нет полного цикла.

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Alex Nosov

и такого количества санкций тоже ни в одной нет

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abubas

Ага

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Nikita Voronin

Судя по высказыванию, лично обеспечивает крупнейшие поставки на рынок

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Вадим Д.

Можно, но не найдут.

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Слегка Придурковатый

"В «широкий» перечень тех, кто, по мнению менеджмента, мог бы выступить потенциальным инвестором, включены 20 бизнесменов. В частности... основательница Wildberries Татьяна Бакальчук"

Это был бы самый смешной вариант.

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just a.

Не хочешь ездить на такси фиолетового цвета ?

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Слегка Придурковатый

Наши люди в булочную на такси не ездят.

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just a.

Ты просто на фиолетовом ещё не ездил - не зарекайся...

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Слегка Придурковатый

Только розовый, только хардкор!

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Вадим Д.

Яндекс на новый лад — калининградско-нидерландская менеджерско-миллиардерская пятилетка.

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just a.

А что даст Яндексу ещё одна регистрация в российский юрисдикции? Инвестировать в уже имеющиеся в Мск ООО "Яндекс" не кошерно?

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sf

в Калининграде есть специальный район "Остров Октябрьский" с налоговыми льготами

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Ирина Голунова
Российские фильмы за 2022 год заработали в зарубежном прокате $17,1 млн, сообщили «Ведомости». Это на 6% ниже уровня 2021-го ($18,2 млн).

Потому что они никому не нужны кроме определенной части Россиян

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lucklessman

Когда будут публиковать курс юаня ежедневно?

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Ivan sss

Российский яндекс зарегистрирован в Нидерландах, нидерландский - в России. Мы точно в правильном мире живем?

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