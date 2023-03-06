День 376: Объем торгов иностранными акциями на «СПБ Бирже» за 2022 год сократился более чем в пять раз Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 6 марта: доллар — 75,45 рубля, евро — 80,04 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,5 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 79,62 рубля, евро — по 85 рублей.
Самой популярной биржевой валютой в России, торгуемой с поставкой «завтра», по итогам февраля 2023 года впервые стал юань, пишет «Ъ». Объем торгов с ним превысил 1,42 трлн рублей, а доля в общем обороте рынка достигла 40%.
Объём торгов иностранными акциями на «СПБ Бирже» в феврале 2023-го сократился более чем в пять раз год к году — с $25,61 млрд до $4,69 млрд. Количество активных инвесторов снизилось более чем в четыре раза год к году и на 3,7% по сравнению с январём — до 198 280.
Кто и как адаптируется
Реструктуризация «Яндекса» может предусматривать создание нидерландской Yandex N.V. новой структуры, зарегистрированной в Калининграде, узнало РБК. Источники рассказали, что управление российской «дочкой» на 5 лет перейдёт фонду менеджеров, а 51% компании может быть продан инвесторам из числа российских миллиардеров.
Какие есть проблемы и трудности
АФК «Система» отказалась покупать долю Melon Fashion Group (владеет Zarina, befree, Love Republic и Sela) у шведских Eastnine. Соглашение было расторгнуто по соглашению сторон.
Производители спецтехники попросили правительство перенести сроки обязательной локализации прицепов, узнали «Ведомости». Из-за недостатка компонентов отечественные производители не могут достичь требуемых государством показателей — а от этого зависит получение субсидий и другой господдержки
Контекст
Российские фильмы за 2022 год заработали в зарубежном прокате $17,1 млн, сообщили «Ведомости». Это на 6% ниже уровня 2021-го ($18,2 млн). Наибольшей популярностью за рубежом пользуются отечественные мультфильмы.
Кредитование банками малого и среднего бизнеса (МСБ) по итогам 2022 года увеличилось на 8,5%, до 11,4 трлн рублей, пишет «Ъ». МСБ менее подвержен санкциям и быстрее адаптируется, говорят эксперты, поэтому банки планируют наращивать объемы кредитования сектора.
Теперь и Яндекс отжали друзья путина
Не отжали, а защитили стратегические активы от цепких рук либеральных капиталистов, прибыли с которых будут использованы для увеличения благосостояния и уровня жизни самых великих представителей российского народа, которые не щадя живота своего устраняют врагов внутри России. Прошу не путать.
Друзья тов. Пу, отдали уже вообще всё. Яндексы и т.п. — это то, что осталось на дне "кастрюли".
Не теперь, а уже как.
Каждый день завтра — юань популярнее всех валют.
Удивительный факт — торги иностранными акциями сокращаются.
АФК «Система», оказывается, набрасывается не на всё.
Хотим делать прицепы локально, но не имеем возможности. Имеем субсидии, но терять их не имеем желания — производители спецтехники.
РФ фильмы (мультики) зарабатывают за рубежом, пусть меньше, но сами.
Новая гранд-цель банков — МСБ, оторвутся по полной.
Хорошего дня 🤘🏻
Молодец.
А что такого сложного в производстве прицепов?
Когда всё закупал за рубежом, а у тебя только сборка, но ты всем заявлял, что отечественный производитель...
Думается, из отечественного там можно найти только двутавр и камские шины
Лично видел как делают прицепы в России?
Не надо видеть лично, достаточно знать чего в РФ не производится в полном цикле или не производится совсем.
Ни в одной стране нет полного цикла.
и такого количества санкций тоже ни в одной нет
Ага
Судя по высказыванию, лично обеспечивает крупнейшие поставки на рынок
Можно, но не найдут.
"В «широкий» перечень тех, кто, по мнению менеджмента, мог бы выступить потенциальным инвестором, включены 20 бизнесменов. В частности... основательница Wildberries Татьяна Бакальчук"
Это был бы самый смешной вариант.
Не хочешь ездить на такси фиолетового цвета ?
Наши люди в булочную на такси не ездят.
Ты просто на фиолетовом ещё не ездил - не зарекайся...
Только розовый, только хардкор!
Яндекс на новый лад — калининградско-нидерландская менеджерско-миллиардерская пятилетка.
А что даст Яндексу ещё одна регистрация в российский юрисдикции? Инвестировать в уже имеющиеся в Мск ООО "Яндекс" не кошерно?
в Калининграде есть специальный район "Остров Октябрьский" с налоговыми льготами
Потому что они никому не нужны кроме определенной части Россиян
Когда будут публиковать курс юаня ежедневно?
Российский яндекс зарегистрирован в Нидерландах, нидерландский - в России. Мы точно в правильном мире живем?