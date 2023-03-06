51% российского бизнеса могут продать, а фонд топ-менеджеров получит управление на пять лет: РБК о делении «Яндекса» Статьи редакции
В число инвесторов могут войти основатель «Магнита» Сергей Галицкий, глава Wildberries Татьяна Бакальчук и другие, говорят источники издания.
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Как могут разделить бизнес
- Менеджеры и консультанты нидерландской Yandex N.V. обсуждают несколько вариантов реструктуризации компании, узнало РБК. Источники, знакомые с ходом процесса рассказали, что речь идёт о выделении российского бизнеса в отдельное юрлицо и привлечении инвесторов в его капитал.
- В частности, Yandex N.V. создаст в России структуру, в которой будет владеть долей 100%. В качестве места регистрации новой компании рассматривается специальный административный район Калининграда (зона с облегчённым налоговым режимом), отметил один из собеседников. До этого своё российское юрлицо там зарегестрировал «Сбермаркет».
- «Золотая акция», которая принадлежит Фонду общественных интересов и позволяет блокировать сделки с крупными пакетами акций компании, а также согласовывать вопросы управления, будет перенесена в новую российскую компанию.
- В рамках этой структуры может появиться фонд менеджеров, в который войдут экс-глава Счётной палаты Алексей Кудрин, экс-гендиректор компании Тигран Худавердян, гендиректор «Яндекса» Артем Савиновский и директор бизнес-группы электронной торговли и логистических сервисов Даниил Шулейко.
- Yandex N.V. на пять лет передаст фонду менеджеров управление российским бизнесом, в том числе право голосования контрольным пакетом акций и право назначать до шести представителей в совет директоров. Каким может быть общее число членов совета, источники не уточнили.
- Сама Yandex N.V. получит лицензии на развитие за рубежом четырёх направлений: облачных технологий, «Яндекс Практикума», «Толоки» и беспилотников.
Кому могут продать долю в российской структуре
- Ещё одним этапом реструктуризации может стать продажа 51% российского «Яндекса» инвесторам за $4 млрд. При этом 49% акций сохранит Yandex N.V. Состав инвесторов пока не определён, рассказал источник, но менеджмент настаивает на привлечении частных бизнесменов.
- В список тех, кто мог бы стать инвестором российской структуры, включили 20 человек. Среди них — владелец «Полюса» Сулейман Керимов, председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, акционеры ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и Леонид Федун, владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг, основатель «Магнита» Сергей Галицкий, совладелец «Северстали» Алексей Мордашов, соосновательница Wildberries Татьяна Бакальчук, президент «Интерроса» Владимир Потанин и другие.
- Собеседники РБК отметили, что список инвесторов не окончательный, а «многие удивятся, что они вообще в нём есть».
- Кроме того, у возможной сделки, по мнению собеседника РБК, существует как минимум две проблемы. Во-первых, частные инвесторы на фоне санкционных рисков «не готовы много платить». Во-вторых, продается 51% «экономического интереса», а все управленческие решения в течение пяти лет будет принимать фонд менеджеров.
Возможные альтернативы
- Ещё один вариант реструктуризации «Яндекса» не предусматривает продажу 51% российской «дочки», утверждает источник. Тогда Yandex N.V. передаст фонду менеджеров права на управление российским бизнесом, а нидерландской структура получит лицензии на развитие четырёх направлений и $400 млн.
- Близкий к «Яндексу» источник рассказал, что «схем больше, чем две, но часть из них уже неактуальна». По его словам, окончательный вариант может появится к маю, а сама сделка состоится до конца 2023 года.
- Слухи о том, что «Яндекс» собирается поменять нынешнюю структуру управления, ходили с весны 2022 года. Летом источники The Bell говорили, что сооснователь компании Аркадий Волож хочет вывести часть её активов за рубеж, а помогает ему в этом Алексей Кудрин.
- В конце ноября собеседники издания рассказали, что раздел близится к завершению: по плану у «Яндекса» должна была появиться новая материнская компания, ключевые решения в которой будет принимать специально созданная структура. В неё войдёт топ-менеджмент «Яндекса», а главой станет Кудрин, говорили источники.
- 5 декабря Алексей Кудрин подтвердил, что перешёл в «Яндекс» на должность советника по корпоративному развитию.
Кстати, объясните мне что за движуха вокруг Калининграда? VK тоже собирается регистрироваться там. В чём фишка? Надеятся что Европа сделает "калининград наш" и они окажутся в Европе?
Там особый налоговый режим и налоговые преференции. По той же самой причине почему компании типа Яндекс и Х5 регистрировались в Нидерландах
Фишка в налогах, в статье упомянуто
Мб просто регион, полностью подконтрольный государству, анклав, куда и откуда все контролируется, поэтому так решили
Сейчас в Яндекс маркете появятся платные возвраты и платные пакеты
и платные жалобы в поддержку
Мы делили Yandex N.V. — эта доля для WB, эта доля для Магнита, остальное — для других.
А почему все в калининградский оффшор пытаются прыгнуть, а не в оффшор на острове Русском?
Не верят в земелюшку русскую. А на бывшей немецкой глядишь и норм будет
Как же стыдно наблюдать за этим. Какое-то классическое виляние задом. Яндекс так привык быть теленком, который к каждому вымени присосется.
Ну хоть что-то Воложу оставили и то норм
Ндааа. Пилят Яндекс
Судя по всему нормально будут развиваться только 4 сервиса : беспилотники, толока, практикум и облака.
Или не будут.
Или не будут. Насколько я знаю практикум быстро растёт и довольно хорошо. Про беспилотники я давно не слышал, и у них всего 4 хаба из которых только 2 в РФ. Облака? Живы? Толока? - ну типо дешёвая сила для решения массовых целей.
Волож сначала хотел забрать себе селф-драйвинг и курсы обучения Яндекса. Теперь речь идёт о том что он всего-лишь получит лицензии на то чтобы создать аналоги за границей. Это хорошо.
Всё идет по плану - пилим, пока не распилим по-российский, чтобы скрепненько получилось 🔥
Не пилим, а наоборот не даём распилить и утащить за бугор.
наиболее перспективные направления остаются за бугром.