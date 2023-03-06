МТС решил купить платформу для продажи билетов TicketsCloud — «Ъ» Статьи редакции
Сумма сделки может составить от 500 млн до 2 млрд рублей, оценили источники газеты.
- Переговоры о покупке компанией «МТС Энтертейнмент» билетного оператора TicketsCloud «находятся в финальной стадии», рассказали источники «Ъ». Платформа уже прошла «предпродажный аудит».
- Один из собеседников газеты утверждает, что TicketsCloud была оценена в диапазоне от 500 млн до 1 млрд рублей. Другой источник сообщил, что оценка составила 2 млрд рублей.
- По мнению главреда «Интермедиа» Евгения Сафронова, речь может идти «о десятках миллионов долларов, но вероятны, как это принято в культурных индустриях, отложенные выплаты и опционы». Продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич оценил платформу в 2,2–2,4 млрд рублей.
- TicketsCloud предлагает услуги по продаже билетов на мероприятия. Заказчик в личном кабинете может заключить договор и настроить продажи сразу через нескольких билетных операторов. Сейчас на платформе зарегистрировано 194 распространителя, среди них — «Яндекс Афиша», Kassir.ru, Concert.ru и другие. По данным «Контур Фокуса», выручка компании за 2022 года составила 211,9 млн рублей, чистая прибыль — 79,6 млн рублей.
- С 2018 года МТС владеет двумя билетными операторами — Ticketland и Ponominalu (с 2020-го входят в «МТС Энтертейнмент»). Покупка TicketsCloud позволит выйти в новые ниши, в том числе заняться вторичной продажей билетов, считают собеседники «Ъ».
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А всего-то стоило начать отнимать у клиентов часть платежа в счёт оплаты услуг связи...
Да, тоже в шоке был
Шта? Можно подробнее, плиз?
раньше операторы платили за пользователя комиссию при пополнении счета, теперь МТС переложил ее на клиентов.
Просто пробили дно
Могли бы отпочковать и организовать выдачу, да что там — продажу талонов на почту, там вечно терминалы не работают.
А оценщики стоимости сильны, жаль, у третьего не спросили, тот бы 4 лярда озвучил.
Не слашал о таком сервисе, как-то их совсем много стало в последнее время
Большинство билетов на мероприятия продаётся либо через TicketsCloud, либо через МТС Live. Достаточно странно, что не слышал.
Это вообще не так ). Говорю так, поттому что Ticketscloud, МТС, Кассир, Яндекс, ранее parter.ru наши клиенты https://bil24.pro/market_reach.html#1
TicketsC;oud продает совсем немного, его доля рынка незначительна, по сравнению с основными операторами. МТС сильно уступает Кассиру. Ну и так далее....
Хм, ну хорошо, значит, вещал из своего информационного пузыря.
Ну если учесть что ticketscloud билеты продает, но за отменные концерты деньги не возвращает, то сумма великовата. Им красная цена: уставной капитал
А так же, учтите, пожалуйста, что возвращает:
Все жалуются, что оборудование стало дорогое и повышают тарифы и комиссию ввели на пополнение баланса, а сами бабки тратят на право и налево
Русиано бизнес 😉
Увидели, что Почта России влезла в бизнес, обосрались и решили скупить остатки аудитории в надежде, что получиться удержаться. Только не получиться, т.к. сервис нужно непрерывно развивать, что МТС делать не умеет.
Чтобы продавать билеты на концерт кобзона 😂
Пономиналу мне так и не вернул деньги за парклайв, как и еще куче людей. Может сначала с должниками рассчитаетесь!
Долг перед вами это актив компании, если бы она их раздала то обанкротилась. А так ещё и продать можно и ещё получить золота)
Вторичная продажа билетов это схема еще из советских времен, все еще действующая и приносящаяся прибыль. Просто раньше этим занимались дядьки в золотых цепях и имеющие знакомства с кассирами, сейчас же хитрая компания взяла все это в свои ручки загребущие и организовала онлайн(оптимизация). Уверен, что на нужные мероприятия все билеты станут вторичными и пойдут только через этот сервис, на основных будет все «продано»
ну купил и купил