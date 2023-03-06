Финансы
Летний утюг

МТС решил купить платформу для продажи билетов TicketsCloud — «Ъ» Статьи редакции

Сумма сделки может составить от 500 млн до 2 млрд рублей, оценили источники газеты.

  • Переговоры о покупке компанией «МТС Энтертейнмент» билетного оператора TicketsCloud «находятся в финальной стадии», рассказали источники «Ъ». Платформа уже прошла «предпродажный аудит».
  • Один из собеседников газеты утверждает, что TicketsCloud была оценена в диапазоне от 500 млн до 1 млрд рублей. Другой источник сообщил, что оценка составила 2 млрд рублей.
  • По мнению главреда «Интермедиа» Евгения Сафронова, речь может идти «о десятках миллионов долларов, но вероятны, как это принято в культурных индустриях, отложенные выплаты и опционы». Продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич оценил платформу в 2,2–2,4 млрд рублей.
  • TicketsCloud предлагает услуги по продаже билетов на мероприятия. Заказчик в личном кабинете может заключить договор и настроить продажи сразу через нескольких билетных операторов. Сейчас на платформе зарегистрировано 194 распространителя, среди них — «Яндекс Афиша», Kassir.ru, Concert.ru и другие. По данным «Контур Фокуса», выручка компании за 2022 года составила 211,9 млн рублей, чистая прибыль — 79,6 млн рублей.
  • С 2018 года МТС владеет двумя билетными операторами — Ticketland и Ponominalu (с 2020-го входят в «МТС Энтертейнмент»). Покупка TicketsCloud позволит выйти в новые ниши, в том числе заняться вторичной продажей билетов, считают собеседники «Ъ».

#новость #мтс

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21 комментарий
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 Sergei Greedusoff

А всего-то стоило начать отнимать у клиентов часть платежа в счёт оплаты услуг связи...

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Sergei Fedostsev

Да, тоже в шоке был

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Alex Gunt

Шта? Можно подробнее, плиз?

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Таир Бакиев

раньше операторы платили за пользователя комиссию при пополнении счета, теперь МТС переложил ее на клиентов.

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Sergei Greedusoff
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F-117

Просто пробили дно

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Вадим Д.

Могли бы отпочковать и организовать выдачу, да что там — продажу талонов на почту, там вечно терминалы не работают.

А оценщики стоимости сильны, жаль, у третьего не спросили, тот бы 4 лярда озвучил.

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Денис Артемов

Не слашал о таком сервисе, как-то их совсем много стало в последнее время

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Pavel Cree

Большинство билетов на мероприятия продаётся либо через TicketsCloud, либо через МТС Live. Достаточно странно, что не слышал.

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Александр Орлов

Это вообще не так ). Говорю так, поттому что Ticketscloud, МТС, Кассир, Яндекс, ранее parter.ru наши клиенты https://bil24.pro/market_reach.html#1

TicketsC;oud продает совсем немного, его доля рынка незначительна, по сравнению с основными операторами. МТС сильно уступает Кассиру. Ну и так далее....

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Pavel Cree

Хм, ну хорошо, значит, вещал из своего информационного пузыря.

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Vladimir Ivanov

Ну если учесть что ticketscloud билеты продает, но за отменные концерты деньги не возвращает, то сумма великовата. Им красная цена: уставной капитал

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Дмитрий Прозоров

А так же, учтите, пожалуйста, что возвращает:

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Techno George

Все жалуются, что оборудование стало дорогое и повышают тарифы и комиссию ввели на пополнение баланса, а сами бабки тратят на право и налево

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F-117

Русиано бизнес 😉

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Качан Водки

Увидели, что Почта России влезла в бизнес, обосрались и решили скупить остатки аудитории в надежде, что получиться удержаться. Только не получиться, т.к. сервис нужно непрерывно развивать, что МТС делать не умеет.

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Paul Brezcuu

Чтобы продавать билеты на концерт кобзона 😂

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Алексей Шаров

Пономиналу мне так и не вернул деньги за парклайв, как и еще куче людей. Может сначала с должниками рассчитаетесь!

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Руслан Кцоев

Долг перед вами это актив компании, если бы она их раздала то обанкротилась. А так ещё и продать можно и ещё получить золота)

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Dark Soul

Вторичная продажа билетов это схема еще из советских времен, все еще действующая и приносящаяся прибыль. Просто раньше этим занимались дядьки в золотых цепях и имеющие знакомства с кассирами, сейчас же хитрая компания взяла все это в свои ручки загребущие и организовала онлайн(оптимизация). Уверен, что на нужные мероприятия все билеты станут вторичными и пойдут только через этот сервис, на основных будет все «продано»

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Timur Linarov

ну купил и купил

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