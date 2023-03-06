«Anna, оплати мой счёт»: российские предприниматели запустили банковский помощник в Англии и привлекли $18

Бизнес-бот Anna Money придумали сооснователи «Точки» и «Кнопки», бывший директор по продукту сервисов «Альфа-банка», а также владельцы Octoberry и Magneta.ai.