Британский сервис Anna Money от сооснователей «Точки» привлёк $2,7 млн Статьи редакции
Эти деньги — часть раунда на большую сумму, рассказал гендиректор компании.
- Об инвестициях в Anna Money написал журналист Дмитрий Филонов в своём Telegram-канале The Edinorog. Лид-инвестором выступили структуры инвестора Алекса Форка. Под сделку он вместе с партнёром создал проектную компанию в Делавере.
- Сооснователь и гендиректор Anna Money Эдуард Пантелеев рассказал, что это «был компонент раунда F&F, и на другую сумму» (инвестиции от близких к сооснователям людей — vc.ru). Но сумму он не назвал. Представители стартапа и инвесторы не хотели анонсировать раунд, рассказал Филонову источник, знакомый с условиями сделки.
- Anna Money создали в 2017 году сооснователи «Точки» Борис Дьяконов и Эдуард Пантелеев, бывший директор по продукту сервисов «Альфа-банка» Вячеслав Акулов, а также бывшие топ-менеджеры Octoberry и Magneta.ai Никита Филиппов и Андрей Пачай. Через сервис можно оплачивать налоги и управлять другими расходами бизнеса.
- В августе 2022 года основатели сервиса выкупили долю в 34% у структур попавших под санкции Михаила Фридмана и Петра Авена. Она могла стоить около $36 млн, говорили источники Bloomberg.
1114 просмотров
Любопытно, небанковский сервис оплат для бизнеса. Надеюсь, у них получится! Но и нам не помешало бы что-то подобное.
Ага, как только ФНС перейдёт на новую базу… 😅
Да я в целом, концептуально, так сказать.
Уже 6 лет существует в тишине. В пандемию не выстрелили. Теперь ждут предложения о покупке скорее всего