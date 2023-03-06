«Точка» добавила машиночитаемые доверенности — это поможет автоматизировать документооборот с ФНС Статьи редакции
Компания сможет формировать и подавать документы за клиента.
- У «Точки» появилась машиночитаемая доверенность, или МЧД, — это электронный аналог бумажной доверенности на подписание цифровых документов, в котором указаны данные доверителя, уполномоченного лица и полномочия, которые последнее получает, рассказала vc.ru компания.
- Оформив МЧД, клиент даёт право банку отправлять за него налоговые декларации и другие бумаги в Федеральную налоговую службу (ФНС) без необходимости использовать его электронную подпись. Оформление отчётных документов «Точка» тоже берёт на себя — так юрлица и ИП не забудут о них и сдадут показатели в срок, говорят в банке.
- Услуга также позволит предпринимателю, работающему из-за рубежа, избежать блокировки счёта из-за несдачи декларации, если у него истёк срок действия квалифицированной электронной подписи (получить её можно только в России). При наличии МЧД банк вместо его подписи сможет использовать свою. Оформить МЧД при этом можно в онлайне через саму «Точку».
- Перед отправкой документа в налоговую клиенту приходит SMS-код. После его ввода «Точка» автоматически подписывает цифровую бумагу и отправляет её адресату.
- Услугу смогут получить все клиенты «Точки», которые выпустили подпись (УКЭП) до 1 января 2022 года и у кого подключена онлайн-бухгалтерия, уточнили в банке.
- Раньше юрлица и ИП могли оформлять УКЭП на сотрудников, чтобы те подписывали документы от их имени, и выпускали на них бумажные доверенности. С 1 сентября 2023 года УКЭП фирмы сможет пользоваться только её руководитель с правом действовать без доверенности, а УКЭП ИП — только сам ИП.
- Чтобы право подписи было и у сотрудника, придётся оформить ему подпись физлица и доверенность, подписанную УКЭП руководителя или ИП. Выпустить такую доверенность можно в машиночитаемом виде. Подделать её нельзя, поскольку она недействительна без УКЭП начальника или ИП.
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Точка делает крутые фичи. Иногда сильно нишевые, как эта, но, если делает, то точно знает, на какую аудиторию рассчитано.
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Молодцы.
Кроме последнего мажорного обновления ЛК, все на высоте
Неплохо, но двухфакторку добавить не помешает.
Она же изначально есть там
Я про это:Перед отправкой документа в налоговую клиенту приходит SMS-код
Только клиент в этот момент в ЛК уже авторизован по логин/пароль+код смс
МЧД - Крутая тема!
Подал такую доверенность на днях - пришел отказ, пока не знаю причину
Если ипешник или гендир за границей, то когда у него закончится подпись он не сможет выдавать МЧД. Всё равно в какой то момент надо будет ехать в налоговую.
Так МЧД разве не для сотрудников нужна, которым нельзя пользоваться ЭП гендира? На каком основании Точка через МЧД будет подписывать доки той или иной компании?
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Ген.дир Андрей Василич сделал МЧД бухгалтеру Анне Петровне. ЭП у гендира, а МЧД у бухгалтера. Основание: трудовой договор бухгалтера.
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Не?