Финансы
Пестрый турник

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 сентября 2023 года Статьи редакции

Банк России сохранил ограничения из-за санкций — российские финансовые институты не могут закупать валюту западных стран.

  • Банки могут продавать россиянам доллары США и евро, поступившие в кассы только после 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет. До этого решение регулятора действовало до 9 марта 2023-го.
  • Сохраняется лимит суммы, которую можно снять с валютного счёта или вклада (открытых до 9 марта 2022 года): не более 10 тысяч долларов США или эквивалент в евро. Остальные деньги можно получить в рублях.
  • ЦБ также на полгода продлил ограничения для банков: они не могут брать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.
  • Валютные переводы без открытия счёта и через электронные кошельки выдаются в рублях.
  • Юрлица-резиденты ещё полгода, до 9 сентября, смогут получить наличную валюту на командировочные расходы в размере не более 5000 долларов США или эквивалент в евро, фунтах стерлингов и японских иенах. На другие валюты ограничений нет.
  • Выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах юрлицам-нерезидентам не производится, по другим валютам ограничений нет.

#новость #цб #валюта

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33 комментария
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 Вадим Д.

Кто бы сомневался-то. В сентябре чуда ждут или просто пинги по полгода?

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Pavel Cree

В сентябре будет такая же новость, просто поменяй даты

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gecig91389

в сентябре 2025 го?

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Синий пёс_анон

Очень похоже на накопительную часть пенсии.
Только там уже никто не ждет чуда. ))

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gecig91389

потому что те кто ждал умерли от старости ?)

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Вадим Д.

Потому что поняли — чудес не бывает. Но в них веруют криптаны (-:

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Истинный Кирилл

Где свидетели "в России нет ограничений по валюте"?

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Виталий Маслов

Все свидетели уже давно под ЦБ закопаны))

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Рыжий

Ну а что, как 5 лет назад валюту продавали на Центральном рынке мужички в удобных тренировочных штанах, так и сейчас продают

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gecig91389

живут на своих виллах в Дубае)

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Бублик static void

Смотря что понимать под ограничениями. Ты по-прежнему можешь покупать нал с премией в пределах 5% к бирже.

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Равнодушный единорожек88

Записываем адреса, фамилии, служебные и домашние телефоны

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gecig91389

а зачем валюта если некуда ездить

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Gulbidin Ibroimov

А Эмираты

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gecig91389

в эмиратах свои тугрики а не валюта)

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Бублик static void

Эмиратские тугрики жестко привязаны к доллару уже несколько десятилетий как

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Nasha Rasha

Чё за глупый вопрос? Весь мир открыт и куда угодно при желании можно поехать, но если тебе некуда можешь сидеть в своей деревне и пердеть там.

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Рыжий

ну в Турцию, Армению, Грузию пока еще пускают

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Гриша Граж

Почему ,через Стамбул куда угодно,хоть в Европу

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gecig91389

что мучиться - отменить валюту да и все

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Рыжий

База

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Ivan Cato
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Kiss1nger

Скоро валюта останется только у властьимущих и приближенным к ним. Простой народ лишат возможности хоть как-то попробовать сохранить свои сбережения.

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Геннадий Кузьмин

Тянем потянем…

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Рыжий

и пупок надрываем

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Алекс

Теперь заживем!

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Слегка Придурковатый

Отсутствие валюты нам только на пользу.

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Сергей И

Нам все отсутствия на пользу и отрицательный рост во благо.

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gecig91389

а отсутствие нас нам на пользу ?

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gecig91389

а сухари в мешках это валюта ?

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From Siberia to London

С чем связан такой оптимизм насчёт Сентября? Ограничили бы уже «бессрочно».

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gecig91389

сентябрь 2030 го )

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неформат

у нас любят всякие заморозки продлевать типа накопит. часть пенсий из года в год замораживают, типа не не не отобрали, а временно лет на 100

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