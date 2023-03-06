ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 сентября 2023 года Статьи редакции
Банк России сохранил ограничения из-за санкций — российские финансовые институты не могут закупать валюту западных стран.
- Банки могут продавать россиянам доллары США и евро, поступившие в кассы только после 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет. До этого решение регулятора действовало до 9 марта 2023-го.
- Сохраняется лимит суммы, которую можно снять с валютного счёта или вклада (открытых до 9 марта 2022 года): не более 10 тысяч долларов США или эквивалент в евро. Остальные деньги можно получить в рублях.
- ЦБ также на полгода продлил ограничения для банков: они не могут брать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.
- Валютные переводы без открытия счёта и через электронные кошельки выдаются в рублях.
- Юрлица-резиденты ещё полгода, до 9 сентября, смогут получить наличную валюту на командировочные расходы в размере не более 5000 долларов США или эквивалент в евро, фунтах стерлингов и японских иенах. На другие валюты ограничений нет.
- Выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах юрлицам-нерезидентам не производится, по другим валютам ограничений нет.
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Кто бы сомневался-то. В сентябре чуда ждут или просто пинги по полгода?
В сентябре будет такая же новость, просто поменяй даты
в сентябре 2025 го?
Очень похоже на накопительную часть пенсии.
Только там уже никто не ждет чуда. ))
потому что те кто ждал умерли от старости ?)
Потому что поняли — чудес не бывает. Но в них веруют криптаны (-:
Где свидетели "в России нет ограничений по валюте"?
Все свидетели уже давно под ЦБ закопаны))
Ну а что, как 5 лет назад валюту продавали на Центральном рынке мужички в удобных тренировочных штанах, так и сейчас продают
живут на своих виллах в Дубае)
Смотря что понимать под ограничениями. Ты по-прежнему можешь покупать нал с премией в пределах 5% к бирже.
Записываем адреса, фамилии, служебные и домашние телефоны
а зачем валюта если некуда ездить
А Эмираты
в эмиратах свои тугрики а не валюта)
Эмиратские тугрики жестко привязаны к доллару уже несколько десятилетий как
Чё за глупый вопрос? Весь мир открыт и куда угодно при желании можно поехать, но если тебе некуда можешь сидеть в своей деревне и пердеть там.
ну в Турцию, Армению, Грузию пока еще пускают
Почему ,через Стамбул куда угодно,хоть в Европу
что мучиться - отменить валюту да и все
База
Скоро валюта останется только у властьимущих и приближенным к ним. Простой народ лишат возможности хоть как-то попробовать сохранить свои сбережения.
Тянем потянем…
и пупок надрываем
Теперь заживем!
Отсутствие валюты нам только на пользу.
Нам все отсутствия на пользу и отрицательный рост во благо.
а отсутствие нас нам на пользу ?
а сухари в мешках это валюта ?
С чем связан такой оптимизм насчёт Сентября? Ограничили бы уже «бессрочно».
сентябрь 2030 го )
у нас любят всякие заморозки продлевать типа накопит. часть пенсий из года в год замораживают, типа не не не отобрали, а временно лет на 100