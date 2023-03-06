Разработчик процессоров Arm собрался привлечь $8 млрд на IPO в США — Reuters Статьи редакции
Его стоимость в ходе продажи акций может превысить $50 млрд.
- Британский разработчик процессоров Arm, принадлежащий японскому холдингу SoftBank, собирается подать заявку на первичное размещение акций в США в конце апреля 2023 года, рассказали Reuters источники, знакомые с планами компании.
- IPO рассчитывают провести «позже» в этом же году, а точные сроки будут зависеть от «рыночных условий». В ходе размещения Arm рассчитывает привлечь «как минимум» $8 млрд, а банками-андеррайтерами, которые будут руководить процессом выпуска и распределения, могут выступить Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co, Barclays и Mizuho Financial Group.
- По данным источников, стороны начнут готовиться к IPO «в ближайшие дни». Итоговая оценка компании в ходе продажи бумаг может составить более $50 млрд. Собеседники Bloomberg до этого говорили о вилке в $30-70 млрд.
- SoftBank задумался об IPO «дочки», после того как сорвалась её сделка на почти $40 млрд с Nvidia: последняя отказалась покупать разработчика из-за давления со стороны регуляторов США, Великобритании и ЕС — те боялись, что покупка скажется на «конкуренции среди производителей чипов».
- Успешный листинг Arm смог бы дать толчок всему рынку IPO, который «по большей части застыл» после 24 февраля 2022 года и существовал в условиях повышенной волатильности и падающих котировок техгигантов, считает Reuters.
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Штааа? Блин, Reuters действительно это написали. Из разряда "приплетаю Рашку".