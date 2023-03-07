День 377: «Мир» запустит переводы по картам для бизнеса Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 7 марта: доллар — 75,47 рубля, евро — 80,23 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77,14 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 79,35 рубля, евро — по 85,09 рублей.
Кто и как адаптируется
Платёжная система «Мир» обязала банки запустить переводы между корпоративными картами и счетами, выяснил РБК. После ухода Visa и Mastercard, через которых проходили такие операции, компаниям приходится отправлять деньги по старой схеме с платёжными поручениями.
На поддержку экспорта российского программного обеспечения может потребоваться около 465 млн рублей в год, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект дорожной карты ассоциации разработчиков «Руссофт». Для этого предлагают запустить акселератор на 500 ИТ-компаний в год, который будет поддерживать вывод продуктов на новые рынки.
Производитель шин Michelin нашёл покупателя на завод в Московской области. Актив купит дистрибьютор «Пауэр Интернэшнл-шины». Изначально Michelin планировал продать российские активы местному менеджменту, но после этого допустил участие третьей стороны.
Финский производитель одежды Reima продал бизнес в России. Новыми владельцами ООО «Рейма», по данным «Ведомостей», стали «Детский мир» (25%) и АО «Валан менеджмент» (75%).
Какие есть проблемы и трудности
Российские разработчики инженерного ПО выступили против принудительного лицензирования иностранных аналогов, пишет «Ъ». Компании опасаются, что клиенты не будут заинтересованы в переходе на отечественные продукты. Впрочем, потребители таких программ предпочитают пользоваться пиратскими версиями зарубежных сервисов, которые пока нечем заменить, говорят эксперты.
У производителей и поставщиков бытовой техники образовался избыток продукции на складах, узнал «Ъ». Ажиотажный спрос в 2022 году спровоцировал рост объема производства и поставок, но логистические проблемы привели к тому, что заказанные летом 2022-го партии прибыли в Россию только сейчас.
Сделка по покупке АФК «Системой» доли в Melon Fashion Group (управляет Sela, Zarina, Love Republic) сорвалась из-за того, что российская компания не смогла договорится о выкупе акций у других владельцев, выяснил «Ъ».
Контекст
Объём российского рынка онлайн-кинотеатров в 2022 году увеличился на 5% по сравнению с уровнем 2021-го и достиг 63,3 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на исследование TelecomDaily. При этом выручка «Кинопоиска» год к году выросла на 72,8%.
Российские банки наращивают объемы кредитования корпоративных клиентов в юанях, показал опрос «Ъ». Кредитный портфель «Альфа-банка» в феврале 2023 года превышал 18 млрд юаней, Росбанка — 2 млрд юаней. Портфель «Сбера» к концу 2022 года составил около 9 млрд юаней. Рост обусловлен переориентацией на азиатские рынки и более низкими ставками, чем по рублёвым кредитам, объясняют эксперты.
Счётная палата в 2022 году выявила около 4,5 тысяч нарушений в бюджетной системе на общую сумму 885,6 млрд рублей. В 2021 году было выявлено 4,2 тысячи нарушений на сумму 1,5 трлн рублей.
Новости предыдущего дня, 6 марта — здесь.
Евробаксы немного вверх.
Мир обязывает банки, а всё почему? Правильном все ушли, а Мир с нами.
РФ ПО надо разгонять для продаж за рубеж. И требуется всего (пока) 465 млн ₽.
Местный менеджмент в пролёте, завод Michelin купит дистрибьютор ПИШ.
Пусть пользуются пиратским, но без принуждения — РФ разработчики твёрдо стоят на своём.
Склады бытовой техники ломятся от товаров. Подешевеет? Ага, как же.
Не умеешь договариваться, не берись, АФК Система.
Контента меньше, но рынок онлайн-кинотеатров растёт.
Больше корпоративных кредитов в юанях. Рады РФ банки.
Нарушений в бюджетной системе находят всё больше. Лучше работают или ...?
Хорошего дня 🤘🏻
Переводировай давай бизнесу деньгу
Обиженка сразу побежал минусить в ответ, забавный
Ну так ты за мной ходишь, минусишь постоянно, почему бы и тебе добром не отплатить? Но ты не забавный.
мальчики, а ну брысь из песочницы
а то чо?
в попугая превращу
так ты ему оптом отплати, за всё, мож дойдёт до него)
Это привычка перебежчиков с tj, они думают мир хочет либерализм и видя как на vc рушится мир, ставят дизлайк. Ведь больше они ничего не умеют ,так как им нет и 18
Сперва таблетки, а потом интернет, не наоборот.
Да им рано таблетки в 18,только если меф , закинутся смузи и лежать на диване , мечтая о либеральной диктатуре
"РФ ПО надо разгонять для продаж за рубеж. И требуется всего (пока) 465 млн ₽."- так это в год,сколько понадобиться в следующем неизвестно,но явно не меньше
"Отечественные вендоры давно и успешно заместили ПО зарубежных производителей, к тому же функционал российского софта существенно шире, чем у зарубежных компаний, утверждает исполнительный директор АО «СиСофт Разработка» (входит в ГК «СиСофт») Михаил Бочаров"
Что-то мне подсказывает, что Михаил Бочаров твёрдо и чётко пиздит. Ему бы в Госдуме сидеть с такой риторикой.
Не, ну а чё бы и нет? вполне возможно эти вендоры успешно заместили зарубежный софт пиратскими копиями, а функционал существенно шире, потому что они дальше триала и не видели...
у нас с ним видать отчества разные
Обожаю русский язык 🥰
Так у производителей или поставщиков? и где эти производители, у которых избыток бытовой техники? и где их склады с избытком?:)
Видимо там же, где и стоянки с избытком автомобилей.
Помните РБК всех автодилеров разоблачил?
Шильдикохранилище уже под завязку забито, алё.
Получается, бизнес получил в 2023 году технику модельного ряда 2022? Огонь. Удачи им в продаже.
это другое
Все договорились и выкупили иностранные активы. Правда у кого то не получилось. Техники завались, машин тоже. Русский народ по привычке жалуется на пустые полки, но чиновники утверждают, что это Мираж и поставщики затарены. А может это Заговор?
...при наличии альтернативы.
Справедливо.
Да даже если и не будет альтернативы, переход будет скорее из нужды, а не из интереса
Ну что там с картой мир? Где кроме СНГ нашу карту готовы принять ?
а где в СНГ её готовы принять?:)
Беларусь прямо сейчас работает , рагломные банкоматы в средней Азии. Ну это надо читать форум Винского,но Беларусь полностью интегрировала мир даже в онлайн покупки
Думаю, Беларусь россиянам даже менее интересна чем карты Мир))
Ну ради шоппинг тура и оформления карты МС можно на выходные ,пригодится мир
Чего там такого есть, чтобы ехать в шоппинг-тур?
Все то,что приостановлено в РФ ,если ниразу не были там , не надо по стереотипам строить себе картинку
Какие стереотипы? Это прямой вопрос - чего мне там в беларуси ловить? Что там продается такое, чего не купить в рф и ради чего стоит тратиться на дорогу?
А,ну если в плане купить ,учитывая что в РФ можно найти многое ввезеное в серую ,то смысла нет ,Я про категорию людей как я и других с форума Винского,которые на выходные садятся в ласточку или самолёт ,оформляют там карту международную ,а пока делается , с картой мир идут в ТЦ и покупают дешевле ушедший масс маркет , духи , инструменты ,автодетали. Нам деньги руки обжигают ,выпить бульбы и потратиться , в РФ деньги копятся ,сложнее тратить свободные финансы.а как порадуешь себя ,у тебя на руках карточка МС,свободно уже за границу отдыхать. Разве плохо ?
В банкоматах аэропорта
Справедливости ради надо сказать, что ПО действительно активно замещают. При этом это делается на нормальных современных архитектурах и компонентах.
Справедливости ради надо говорить, какое на что, и насколько процентов заместили.
А зачем? Главное уверенно сказать.
Да, тем более и в следующем сообщении он налил воды, вместо конкретного ответа)
Чтобы снизить риски, избавиться от проприетарщины и древнего легаси. Модернизировать тех процессы и улучшить UX
Интересно, под каким брендом будут шины? Резина и точка?)У производителей и поставщиков бытовой техники образовался избыток продукции на складах, узнал «Ъ». Ажиотажный спрос в 2022 году спровоцировал рост объема производства и поставок, но логистические проблемы привели к тому, что заказанные летом 2022-го партии прибыли в Россию только сейчас.
И цены вроде нормализовываются. А ведь столько было предсказаний что убивать начнут за условный холодильник :)Объём российского рынка онлайн-кинотеатров в 2022 году увеличился на 5% по сравнению с уровнем 2021-го и достиг 63,3 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на исследование TelecomDaily. При этом выручка «Кинопоиска» год к году выросла на 72,8%.
Не очень понятно, зачем вообще сейчас нужны оффлайн кинотеатры в РФ. Либо иной формат развивать, либо хоронить.
А так, я бы сходил бы на открытый авто-кинотеатр со старыми фильмами.