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Фото «РИА Новости»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 7 марта: доллар — 75,47 рубля, евро — 80,23 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:33 мск: доллар — 75,5 рубля, евро — 80,47 рублей.

Курсы на Forex на 07:35 мск: доллар — 75,59 рубля, евро — 80,81 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77,14 рубля.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 79,35 рубля, евро — по 85,09 рублей.

Кто и как адаптируется

Платёжная система «Мир» обязала банки запустить переводы между корпоративными картами и счетами, выяснил РБК. После ухода Visa и Mastercard, через которых проходили такие операции, компаниям приходится отправлять деньги по старой схеме с платёжными поручениями.

На поддержку экспорта российского программного обеспечения может потребоваться около 465 млн рублей в год, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект дорожной карты ассоциации разработчиков «Руссофт». Для этого предлагают запустить акселератор на 500 ИТ-компаний в год, который будет поддерживать вывод продуктов на новые рынки.

Производитель шин Michelin нашёл покупателя на завод в Московской области. Актив купит дистрибьютор «Пауэр Интернэшнл-шины». Изначально Michelin планировал продать российские активы местному менеджменту, но после этого допустил участие третьей стороны.

Финский производитель одежды Reima продал бизнес в России. Новыми владельцами ООО «Рейма», по данным «Ведомостей», стали «Детский мир» (25%) и АО «Валан менеджмент» (75%).

Какие есть проблемы и трудности

Российские разработчики инженерного ПО выступили против принудительного лицензирования иностранных аналогов, пишет «Ъ». Компании опасаются, что клиенты не будут заинтересованы в переходе на отечественные продукты. Впрочем, потребители таких программ предпочитают пользоваться пиратскими версиями зарубежных сервисов, которые пока нечем заменить, говорят эксперты.

У производителей и поставщиков бытовой техники образовался избыток продукции на складах, узнал «Ъ». Ажиотажный спрос в 2022 году спровоцировал рост объема производства и поставок, но логистические проблемы привели к тому, что заказанные летом 2022-го партии прибыли в Россию только сейчас.

Сделка по покупке АФК «Системой» доли в Melon Fashion Group (управляет Sela, Zarina, Love Republic) сорвалась из-за того, что российская компания не смогла договорится о выкупе акций у других владельцев, выяснил «Ъ».

Контекст

Объём российского рынка онлайн-кинотеатров в 2022 году увеличился на 5% по сравнению с уровнем 2021-го и достиг 63,3 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на исследование TelecomDaily. При этом выручка «Кинопоиска» год к году выросла на 72,8%.

Российские банки наращивают объемы кредитования корпоративных клиентов в юанях, показал опрос «Ъ». Кредитный портфель «Альфа-банка» в феврале 2023 года превышал 18 млрд юаней, Росбанка — 2 млрд юаней. Портфель «Сбера» к концу 2022 года составил около 9 млрд юаней. Рост обусловлен переориентацией на азиатские рынки и более низкими ставками, чем по рублёвым кредитам, объясняют эксперты.

Счётная палата в 2022 году выявила около 4,5 тысяч нарушений в бюджетной системе на общую сумму 885,6 млрд рублей. В 2021 году было выявлено 4,2 тысячи нарушений на сумму 1,5 трлн рублей.