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Финансы
Божий танк88

День 377: «Мир» запустит переводы по картам для бизнеса Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото «РИА Новости» 

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 7 марта: доллар — 75,47 рубля, евро — 80,23 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:33 мск: доллар — 75,5 рубля, евро — 80,47 рублей.

Курсы на Forex на 07:35 мск: доллар — 75,59 рубля, евро — 80,81 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77,14 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 79,35 рубля, евро — по 85,09 рублей.

Кто и как адаптируется

Платёжная система «Мир» обязала банки запустить переводы между корпоративными картами и счетами, выяснил РБК. После ухода Visa и Mastercard, через которых проходили такие операции, компаниям приходится отправлять деньги по старой схеме с платёжными поручениями.

На поддержку экспорта российского программного обеспечения может потребоваться около 465 млн рублей в год, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект дорожной карты ассоциации разработчиков «Руссофт». Для этого предлагают запустить акселератор на 500 ИТ-компаний в год, который будет поддерживать вывод продуктов на новые рынки.

Производитель шин Michelin нашёл покупателя на завод в Московской области. Актив купит дистрибьютор «Пауэр Интернэшнл-шины». Изначально Michelin планировал продать российские активы местному менеджменту, но после этого допустил участие третьей стороны.

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Финский производитель одежды Reima продал бизнес в России. Новыми владельцами ООО «Рейма», по данным «Ведомостей», стали «Детский мир» (25%) и АО «Валан менеджмент» (75%).

Какие есть проблемы и трудности

Российские разработчики инженерного ПО выступили против принудительного лицензирования иностранных аналогов, пишет «Ъ». Компании опасаются, что клиенты не будут заинтересованы в переходе на отечественные продукты. Впрочем, потребители таких программ предпочитают пользоваться пиратскими версиями зарубежных сервисов, которые пока нечем заменить, говорят эксперты.

У производителей и поставщиков бытовой техники образовался избыток продукции на складах, узнал «Ъ». Ажиотажный спрос в 2022 году спровоцировал рост объема производства и поставок, но логистические проблемы привели к тому, что заказанные летом 2022-го партии прибыли в Россию только сейчас.

Сделка по покупке АФК «Системой» доли в Melon Fashion Group (управляет Sela, Zarina, Love Republic) сорвалась из-за того, что российская компания не смогла договорится о выкупе акций у других владельцев, выяснил «Ъ».

Контекст

Объём российского рынка онлайн-кинотеатров в 2022 году увеличился на 5% по сравнению с уровнем 2021-го и достиг 63,3 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на исследование TelecomDaily. При этом выручка «Кинопоиска» год к году выросла на 72,8%.

Российские банки наращивают объемы кредитования корпоративных клиентов в юанях, показал опрос «Ъ». Кредитный портфель «Альфа-банка» в феврале 2023 года превышал 18 млрд юаней, Росбанка — 2 млрд юаней. Портфель «Сбера» к концу 2022 года составил около 9 млрд юаней. Рост обусловлен переориентацией на азиатские рынки и более низкими ставками, чем по рублёвым кредитам, объясняют эксперты.

Счётная палата в 2022 году выявила около 4,5 тысяч нарушений в бюджетной системе на общую сумму 885,6 млрд рублей. В 2021 году было выявлено 4,2 тысячи нарушений на сумму 1,5 трлн рублей.

Новости предыдущего дня, 6 марта — здесь.

#новость

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 Вадим Д.

Евробаксы немного вверх.
Мир обязывает банки, а всё почему? Правильном все ушли, а Мир с нами.
РФ ПО надо разгонять для продаж за рубеж. И требуется всего (пока) 465 млн ₽.
Местный менеджмент в пролёте, завод Michelin купит дистрибьютор ПИШ.
Пусть пользуются пиратским, но без принуждения — РФ разработчики твёрдо стоят на своём.
Склады бытовой техники ломятся от товаров. Подешевеет? Ага, как же.
Не умеешь договариваться, не берись, АФК Система.
Контента меньше, но рынок онлайн-кинотеатров растёт.
Больше корпоративных кредитов в юанях. Рады РФ банки.
Нарушений в бюджетной системе находят всё больше. Лучше работают или ...?

Хорошего дня 🤘🏻

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Андрей Вечерний

Переводировай давай бизнесу деньгу

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Кузьмич

Обиженка сразу побежал минусить в ответ, забавный

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Вадим Д.

Ну так ты за мной ходишь, минусишь постоянно, почему бы и тебе добром не отплатить? Но ты не забавный.

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Ирина Свистунова

мальчики, а ну брысь из песочницы

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Верховный инструмент

а то чо?

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Ирина Свистунова

в попугая превращу

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Верховный инструмент

так ты ему оптом отплати, за всё, мож дойдёт до него)

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Гриша Граж

Это привычка перебежчиков с tj, они думают мир хочет либерализм и видя как на vc рушится мир, ставят дизлайк. Ведь больше они ничего не умеют ,так как им нет и 18

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JewelRunner

Сперва таблетки, а потом интернет, не наоборот.

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Гриша Граж

Да им рано таблетки в 18,только если меф , закинутся смузи и лежать на диване , мечтая о либеральной диктатуре

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Николай Самсонов

"РФ ПО надо разгонять для продаж за рубеж. И требуется всего (пока) 465 млн ₽."- так это в год,сколько понадобиться в следующем неизвестно,но явно не меньше

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Слегка Придурковатый

"Отечественные вендоры давно и успешно заместили ПО зарубежных производителей, к тому же функционал российского софта существенно шире, чем у зарубежных компаний, утверждает исполнительный директор АО «СиСофт Разработка» (входит в ГК «СиСофт») Михаил Бочаров"

Что-то мне подсказывает, что Михаил Бочаров твёрдо и чётко пиздит. Ему бы в Госдуме сидеть с такой риторикой.

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Алекс Д.
"Отечественные вендоры давно и успешно заместили ПО зарубежных производителей, к тому же функционал российского софта существенно шире, чем у зарубежных компаний, утверждает исполнительный директор АО «СиСофт Разработка» (входит в ГК «СиСофт») Михаил Бочаров"

Не, ну а чё бы и нет? вполне возможно эти вендоры успешно заместили зарубежный софт пиратскими копиями, а функционал существенно шире, потому что они дальше триала и не видели...

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Ирина Свистунова

у нас с ним видать отчества разные

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Радикальный теркин30см
Пауэр Интернэшнл-шины

Обожаю русский язык 🥰

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Алекс Д.
АО «Валан менеджмент»
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Алекс Д.
У производителей и поставщиков бытовой техники образовался избыток продукции на складах

Так у производителей или поставщиков? и где эти производители, у которых избыток бытовой техники? и где их склады с избытком?:)

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Указанный микроскоп

Видимо там же, где и стоянки с избытком автомобилей.
Помните РБК всех автодилеров разоблачил?

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Слегка Придурковатый

Шильдикохранилище уже под завязку забито, алё.

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Мурад Муртазалиев
но логистические проблемы привели к тому, что заказанные летом 2022-го партии прибыли в Россию только сейчас

Получается, бизнес получил в 2023 году технику модельного ряда 2022? Огонь. Удачи им в продаже.

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Ирина Свистунова

это другое

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Thom322

Все договорились и выкупили иностранные активы. Правда у кого то не получилось. Техники завались, машин тоже. Русский народ по привычке жалуется на пустые полки, но чиновники утверждают, что это Мираж и поставщики затарены. А может это Заговор?

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Александр Привалов
клиенты не будут заинтересованы в переходе на отечественные продукты

...при наличии альтернативы.

Справедливо.

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Nikolay Ionov

Да даже если и не будет альтернативы, переход будет скорее из нужды, а не из интереса

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Pasha Z

Ну что там с картой мир? Где кроме СНГ нашу карту готовы принять ?

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Алекс Д.

а где в СНГ её готовы принять?:)

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Гриша Граж

Беларусь прямо сейчас работает , рагломные банкоматы в средней Азии. Ну это надо читать форум Винского,но Беларусь полностью интегрировала мир даже в онлайн покупки

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Alex Nosov

Думаю, Беларусь россиянам даже менее интересна чем карты Мир))

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Гриша Граж

Ну ради шоппинг тура и оформления карты МС можно на выходные ,пригодится мир

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Alex Nosov

Чего там такого есть, чтобы ехать в шоппинг-тур?

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Гриша Граж

Все то,что приостановлено в РФ ,если ниразу не были там , не надо по стереотипам строить себе картинку

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Alex Nosov

Какие стереотипы? Это прямой вопрос - чего мне там в беларуси ловить? Что там продается такое, чего не купить в рф и ради чего стоит тратиться на дорогу?

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Гриша Граж

А,ну если в плане купить ,учитывая что в РФ можно найти многое ввезеное в серую ,то смысла нет ,Я про категорию людей как я и других с форума Винского,которые на выходные садятся в ласточку или самолёт ,оформляют там карту международную ,а пока делается , с картой мир идут в ТЦ и покупают дешевле ушедший масс маркет , духи , инструменты ,автодетали. Нам деньги руки обжигают ,выпить бульбы и потратиться , в РФ деньги копятся ,сложнее тратить свободные финансы.а как порадуешь себя ,у тебя на руках карточка МС,свободно уже за границу отдыхать. Разве плохо ?

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Pasha Z

В банкоматах аэропорта

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Андрей Комягин

Справедливости ради надо сказать, что ПО действительно активно замещают. При этом это делается на нормальных современных архитектурах и компонентах.

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Мурад Муртазалиев

Справедливости ради надо говорить, какое на что, и насколько процентов заместили.

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Грамотный блик

А зачем? Главное уверенно сказать.

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Мурад Муртазалиев

Да, тем более и в следующем сообщении он налил воды, вместо конкретного ответа)

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Андрей Комягин

Чтобы снизить риски, избавиться от проприетарщины и древнего легаси. Модернизировать тех процессы и улучшить UX

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Leonid Bushuev
Производитель шин Michelin нашёл покупателя на завод в Московской области. Актив купит дистрибьютор «Пауэр Интернэшнл-шины». Изначально Michelin планировал продать российские активы местному менеджменту, но после этого допустил участие третьей стороны.

Интересно, под каким брендом будут шины? Резина и точка?)

У производителей и поставщиков бытовой техники образовался избыток продукции на складах, узнал «Ъ». Ажиотажный спрос в 2022 году спровоцировал рост объема производства и поставок, но логистические проблемы привели к тому, что заказанные летом 2022-го партии прибыли в Россию только сейчас.

И цены вроде нормализовываются. А ведь столько было предсказаний что убивать начнут за условный холодильник :)

Объём российского рынка онлайн-кинотеатров в 2022 году увеличился на 5% по сравнению с уровнем 2021-го и достиг 63,3 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на исследование TelecomDaily. При этом выручка «Кинопоиска» год к году выросла на 72,8%.

Не очень понятно, зачем вообще сейчас нужны оффлайн кинотеатры в РФ. Либо иной формат развивать, либо хоронить.
А так, я бы сходил бы на открытый авто-кинотеатр со старыми фильмами.

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