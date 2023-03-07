Финансы
Божий танк88

Разработчики попросили 465 млн рублей в год на поддержку экспорта отечественного ПО Статьи редакции

Для этого предлагают запустить акселератор, который будет помогать выходить на новые рынки 500 ИТ-компаниям в год.

  • Проект дорожной карты по поддержке экспорта российского программного обеспечения подготовила ассоциация разработчиков «Руссофт» совместно с «Российским экспортным центром» (РЭЦ) и АНО «Цифровая экономика». С документом ознакомились «Ведомости».
  • «Руссофт» предлагает «консолидировать опыт» ФРИИ, фонда «Сколково» и Generation S для запуска бизнес-акселератора на 500 ИТ-компаний в год. Он должен оказывать поддержку по выводу российских продуктов на зарубежные рынки.
  • Стоимость экспорта одного решения на новый рынок авторы инициативы оценили в 1,2 млн рублей. Из них 80% должно выделить государство, а 20% — сама компания. Затраты бюджета на 500 проектов в год в таком случае составят 465,3 млн рублей.
  • Операторами программы могут стать РЭЦ и «Цифровая экономика». Согласно проекту, они должны создать рабочие группы и согласовать требования для отбора компаний .
  • Минцифры попросило обосновать финансирование дорожной карты, рассказал президент «Руссофта» Валентин Макаров. В частности, ведомство интересует, «как вложенные средства вернутся в бюджет налогами от роста экспорта». Ассоциации планирует подготовить обоснование к апрелю 2023 года.
  • Наиболее приоритетные регионы для экспорта отечественного ПО — страны СНГ, Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, считают опрошенные «Ведомостями» представители российских ИТ-компаний.
  • При этом 1,2 млн рублей для вывода одного продукта на новый рынок — «небольшой бюджет», отмечают в консалтинговой группе «Полилог». По их оценке, месяц продвижения на иностранном рынке в среднем стоит около $10-12 тысяч, а полугодовая кампания обойдется в $70-90 тысяч.
  • К марту 2023 года совокупный экспорт отечественного ПО, по данным «Руссофта», составил $8,4–9,2 млрд. По сравнению с 2021-м, когда российские компании активней всего работали в США и Европе, он сократился на 8-17%.

#новость #руссофт

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59 комментариев
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 Вадим Д.

«Ну дайте денег, а то экспорт не работает. Много не просим — 465 млн ₽ в год».

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Цифровые комплексы

Все ещё в 20 раз меньше, чем на траншеи в Белгороде

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6 комментариев
Радикальный теркин30см
465 млн рублей в год на поддержку экспорта отечественного ПО

Я идентифицирую себя как отечественное ПО.
Будьте добры мне 10 млн₽ на поддержку ежегодно и экспортируйте меня, страну позже скажу.

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Newuser37

А где у вас,исходый кот?))

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Kimberly Russell

ты же не в Америке,здесь всем все равно кем ты себя индентицируешь)

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1 комментарий
Nikolay Kenig

А как дела у Федора?

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Zloy Marketolog

Федор кота себе завел

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Владислав Зайцев

Дожились, сначала нужны деньги, чтобы создать, затем нужны деньги, чтобы продать 😂

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Верховный инструмент

https://youtu.be/SO-5ocAkvZs

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Александр Ларин
Стоимость экспорта одного решения на новый рынок авторы инициативы оценили в 1,2 млн рублей

Спасибо за скромность.

Бесплатный совет, качественный продукт бесплатно выйдет на новый рынок. Не благодарите

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Александр Корнеев

Вы что, не хотите как в Atomic Hearts? чтобы все разработки были свои

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ЧятЖПТ

Типа написал чтоб про кипр подушнили?

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Пётр Комментов

из Atomic Hearts я хочу только это)))

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Александр Привалов
экспорт отечественного ПО

Противотанковое Оборудование? Пулемет Орешкина? Патроны Оружейные?

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Вадим Д.

Парламент Омана.

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Император Нолимоций

Пециальная Операция.

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Александр Ларин

Пропагандного обеспечения

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John Doe

Стоимость экспорта одного решения на новый рынок авторы инициативы оценили в 1,2 млн рублей. Из них 80% должно выделить государство, а 20% — сама компания.

— это ли не по-смешному мало?

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Станислав Назаров

Там тупо "консалтинг" на 800к.

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alexstellar

🤣🤣🤣 это не просто мало, это просто смешно

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Инженер-душнила

они хотят предлагать деньги тем кто купит их ПО? или как?

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Игорь Протасов

Я так понимаю. По подарят, а деньги себе заберут

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Случайные фотографии

Это единственный разумный способ объяснить как вообще кто-то что-то из россии экспортирует.

Или так или это деньги на железнодорожную перевозку перфокарт с этим п.о.

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Neutron
Проект дорожной карты по поддержке экспорта российского программного обеспечения

т.е. без этого оно нахрен никому не нужно? Или это для взятки за границей чтобы пролоббировать? Если ПО будет хорошим, то его и так будут использовать.

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Игорь Протасов

Они его дарить африке что ли собрались?

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Случайные фотографии

Всмысле дарить, они деньги просят себе чтоли?! Просто африканцы не совсем тупые и им нужно заплатить чтобы они пользовались продуктами страны подарившей миру мейлру.

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Nikolay Kenig

Это очень хорошая идея.
А Обновления платные

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Никитин Сергей

-Дайте денег из бюджета
-на что их потратят и как вы их вернёте?
-секрет, потом расскажем, когда нибудь.

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Bolt-0n

А, я то думал им надо флот танкеров купить, под левыми флагами, что бы свой убогий софт в страны третьего мира перевозить....

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fffggg gggfff
на новые рынки
1,2 млн рублей. Из них 80% должно выделить государство, а 20% — сама компания

какая то дичь пошла

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Радикальный теркин30см
465 млн рублей в год на поддержку экспорта отечественного ПО

Экспорта куда?

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ЧятЖПТ

Читать третий абзац с конца.

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Zloy Marketolog

В Иран, Афганистан, Сомали 😸

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Juja 111

Угу, как кое кто, кое кому говорил что начнем в 2022 году строить свои самолёты, ИЛ, Байкал, ТУ, за прошлый год построено 0 штук, выделите еще хулиард бабла

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Император Нолимоций

Была какая-то «Стратегия 2020» у Е^иной России, помнится. Интересно, какая доля процента от задуманного там выполнена?

А теперь модная цифра — 2030.

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2 комментария
Alexey Dymov

Они пытаются решить проблему экспорта отечественного ПО за границу, а, между тем, основная проблема - зависимость ключевых отраслей от иностранного ПО.
Но эта задача быстро деньги в карман не положит, да и сложно это всё

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Ale K

Зачем юзерпик у Талонов украли

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1 комментарий
bloger

если с математикой дружить, то нужно 480 млн.

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Император Нолимоций

Остальное по карманам, иначе за эти копейки никто из них ср^ть не сядет.

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Дмитрий Рявкин

Больше похоже на возможность вывести разработки... если не очередной агрегатор и котики... хот за 1,2млн. руб... ))

«как вложенные средства вернутся в бюджет налогами от роста экспорта»
===========
Ключевой момент

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Олег Трифонов

..торг здесь, -неуместен!
В средства производства, вкладывать надо больше!
Дайте в два раза больше, чтобы подстраховать, а уже требовать результат по факту, тогда будет можно!!!

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OrthoTox

Слишком скромно

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Виктор Якунин

В эту сумму входит латте по утрам и абонемент на фитнес разработчику?

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Евгений Широков

А потом спрашивается, почему наших разработчиков на три буквы посылает народ

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Vitaly Tolstykh

Ну судя по JetBrains и Miro, это разработчики народ на три буквы послали)

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4 комментария
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