Разработчики попросили 465 млн рублей в год на поддержку экспорта отечественного ПО Статьи редакции
Для этого предлагают запустить акселератор, который будет помогать выходить на новые рынки 500 ИТ-компаниям в год.
- Проект дорожной карты по поддержке экспорта российского программного обеспечения подготовила ассоциация разработчиков «Руссофт» совместно с «Российским экспортным центром» (РЭЦ) и АНО «Цифровая экономика». С документом ознакомились «Ведомости».
- «Руссофт» предлагает «консолидировать опыт» ФРИИ, фонда «Сколково» и Generation S для запуска бизнес-акселератора на 500 ИТ-компаний в год. Он должен оказывать поддержку по выводу российских продуктов на зарубежные рынки.
- Стоимость экспорта одного решения на новый рынок авторы инициативы оценили в 1,2 млн рублей. Из них 80% должно выделить государство, а 20% — сама компания. Затраты бюджета на 500 проектов в год в таком случае составят 465,3 млн рублей.
- Операторами программы могут стать РЭЦ и «Цифровая экономика». Согласно проекту, они должны создать рабочие группы и согласовать требования для отбора компаний .
- Минцифры попросило обосновать финансирование дорожной карты, рассказал президент «Руссофта» Валентин Макаров. В частности, ведомство интересует, «как вложенные средства вернутся в бюджет налогами от роста экспорта». Ассоциации планирует подготовить обоснование к апрелю 2023 года.
- Наиболее приоритетные регионы для экспорта отечественного ПО — страны СНГ, Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, считают опрошенные «Ведомостями» представители российских ИТ-компаний.
- При этом 1,2 млн рублей для вывода одного продукта на новый рынок — «небольшой бюджет», отмечают в консалтинговой группе «Полилог». По их оценке, месяц продвижения на иностранном рынке в среднем стоит около $10-12 тысяч, а полугодовая кампания обойдется в $70-90 тысяч.
- К марту 2023 года совокупный экспорт отечественного ПО, по данным «Руссофта», составил $8,4–9,2 млрд. По сравнению с 2021-м, когда российские компании активней всего работали в США и Европе, он сократился на 8-17%.
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«Ну дайте денег, а то экспорт не работает. Много не просим — 465 млн ₽ в год».
Все ещё в 20 раз меньше, чем на траншеи в Белгороде
Я идентифицирую себя как отечественное ПО.
Будьте добры мне 10 млн₽ на поддержку ежегодно и экспортируйте меня, страну позже скажу.
А где у вас,исходый кот?))
ты же не в Америке,здесь всем все равно кем ты себя индентицируешь)
А как дела у Федора?
Федор кота себе завел
Дожились, сначала нужны деньги, чтобы создать, затем нужны деньги, чтобы продать 😂
https://youtu.be/SO-5ocAkvZs
Спасибо за скромность.
Бесплатный совет, качественный продукт бесплатно выйдет на новый рынок. Не благодарите
Вы что, не хотите как в Atomic Hearts? чтобы все разработки были свои
Типа написал чтоб про кипр подушнили?
из Atomic Hearts я хочу только это)))
Противотанковое Оборудование? Пулемет Орешкина? Патроны Оружейные?
Парламент Омана.
Пециальная Операция.
Пропагандного обеспечения
Стоимость экспорта одного решения на новый рынок авторы инициативы оценили в 1,2 млн рублей. Из них 80% должно выделить государство, а 20% — сама компания.
— это ли не по-смешному мало?
Там тупо "консалтинг" на 800к.
🤣🤣🤣 это не просто мало, это просто смешно
они хотят предлагать деньги тем кто купит их ПО? или как?
Я так понимаю. По подарят, а деньги себе заберут
Это единственный разумный способ объяснить как вообще кто-то что-то из россии экспортирует.
Или так или это деньги на железнодорожную перевозку перфокарт с этим п.о.
т.е. без этого оно нахрен никому не нужно? Или это для взятки за границей чтобы пролоббировать? Если ПО будет хорошим, то его и так будут использовать.
Они его дарить африке что ли собрались?
Всмысле дарить, они деньги просят себе чтоли?! Просто африканцы не совсем тупые и им нужно заплатить чтобы они пользовались продуктами страны подарившей миру мейлру.
Это очень хорошая идея.
А Обновления платные
-Дайте денег из бюджета
-на что их потратят и как вы их вернёте?
-секрет, потом расскажем, когда нибудь.
А, я то думал им надо флот танкеров купить, под левыми флагами, что бы свой убогий софт в страны третьего мира перевозить....
1,2 млн рублей. Из них 80% должно выделить государство, а 20% — сама компания
какая то дичь пошла
Экспорта куда?
Читать третий абзац с конца.
В Иран, Афганистан, Сомали 😸
Угу, как кое кто, кое кому говорил что начнем в 2022 году строить свои самолёты, ИЛ, Байкал, ТУ, за прошлый год построено 0 штук, выделите еще хулиард бабла
Была какая-то «Стратегия 2020» у Е^иной России, помнится. Интересно, какая доля процента от задуманного там выполнена?
А теперь модная цифра — 2030.
Они пытаются решить проблему экспорта отечественного ПО за границу, а, между тем, основная проблема - зависимость ключевых отраслей от иностранного ПО.
Но эта задача быстро деньги в карман не положит, да и сложно это всё
Зачем юзерпик у Талонов украли
если с математикой дружить, то нужно 480 млн.
Остальное по карманам, иначе за эти копейки никто из них ср^ть не сядет.
Больше похоже на возможность вывести разработки... если не очередной агрегатор и котики... хот за 1,2млн. руб... ))
«как вложенные средства вернутся в бюджет налогами от роста экспорта»
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Ключевой момент
..торг здесь, -неуместен!
В средства производства, вкладывать надо больше!
Дайте в два раза больше, чтобы подстраховать, а уже требовать результат по факту, тогда будет можно!!!
Слишком скромно
В эту сумму входит латте по утрам и абонемент на фитнес разработчику?
А потом спрашивается, почему наших разработчиков на три буквы посылает народ
Ну судя по JetBrains и Miro, это разработчики народ на три буквы послали)