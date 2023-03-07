Финансы
Народный утюг

«Газпромбанк» выпустил платёжные стикеры для бесконтактной оплаты покупок Статьи редакции

Такие стикеры уже есть у «Тинькофф», «Сбера» и «Альфа-банка».

  • Стикер выпускается как дополнительная карта «Мир» к уже существующей карте любой платёжной системы в пакетах услуг «Премиум» и «Универсальный», а также в рамках зарплатных проектов.
  • Карту можно выпустить как на имя основного владельца, так и для другого лица. Количество стикеров на одного человека неограниченно. Настроить PIN-код и другое можно в приложении «Газпромбанка» — оно удалено из App Store, но в магазине есть копирующее его Millioner consulting.
  • Первый месяц обслуживания — бесплатно, каждый последующий — 50 рублей. Можно подключить подписку «ГПБ Плюс» или выполнять условия премиального обслуживания — тогда платить не нужно.
  • Стикер можно прикрепить к задней панели смартфона или любому другому предмету, которым хочется оплачивать покупки. На нём нет информации о карте. С помощью него платить можно везде, где есть терминал для бесконтактных платежей, а также снимать деньги в банкоматах.

#новость #газпромбанк

2175 просмотров
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59 комментариев
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 Дмитрий Зима

сколько раз еще будет новость о этих стикерах. Что в этом такого инновационного. Чип в маленьком кусочке пластика и двусторонний скотч

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Вадим Д.

Весь секрет именно в двустороннем скотче. Чип в пластике — дело привычное, а тут такая инновация (-:

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1 комментарий
Lexx Sky

Вот вопрос-импортозаместили ли 3М?

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Seves

ты не понял. У этих стикеров нет аналогов в мире))) это прорыв

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1 комментарий
Вадим Д.

И с собой стенд со всеми стикерами разом. Кто «изобретёт» кард-холдер для банковских стикеров?

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Игорь Ромин

МТС уже изобрел

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Evgeny Voronkov

Ты же даже прокомментировал эту новость (неожиданно): https://vc.ru/finance/596803-mts-vypustila-prilozhenie-dlya-beskontaktnoy-oplaty-mts-pay-s-platezhnym-stikerom-dlya-lyubyh-bankov?ysclid=ley6gjrit1767331235

МТС выпустила приложение для бесконтактной…
Быть для этого абонентом МТС или клиентом её банка необязательно.
vc.ru
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2 комментария
lakoros
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lakoros

Apple заранее знал!

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1 комментарий
Nick

МТС Pay решает эту проблему.

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Сидор

«но в магазине есть копирующее его Millioner consulting”. - вот этот понимаю название
копирующего приложения ))))
Сбер , учись!

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валдис фет

Главное доить клинта постоянно )))

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неформат

национальное достояние тоже кушац хочет

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Вася Пражкин

Дарю идею депутатам:
Под идеей упрощения жизни каждому человеку вшивать в руки госчип - паспорт, карты оплаты, проездной, всё в одном. Естественно с 5g и глонассом.

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неформат

вшивать дорого а стикер вон на лоб прилепил и кланяйся

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5 комментариев
Синие Волосы

СНИЛС примерно таким документом и является.

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Eugene Nevogradov

Мне кажется, у них служба безопасности умерла. Они мне не отвечают на заявления уже больше 2х месяцев. Причем знакомым внутри банка тоже не отвечают))

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Нина Кравчук

Не кажется

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Сергей Поляков

А кто-то уже получил стикер от МТС? СМС о попадании в первые 50 тысяч было, но после ничего не было)

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Сергей

Вероятно как с тиньковым будет, у тех предзаказ оформили а доставили ли кому-то вообще та ещё загадка

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1 комментарий
неформат

у тинька он вроде как есть, а вроде как нет, анонсировано некое тестирование, можно оставить некий предзаказ, у альфы всё раздали и нового пока не заказать, у мтс инициатива пока мраком покрыта, после очередных санкций

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Andrew Sychev

Мне тинек привез стикер. Но размерами он большой, и в итоге не удобный. Самый удобный оказался у сбера

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2 комментария
Echo

Что интересного и необычного в стикере, в отличии от карты? По мне так миниатюрная лишняя приблуда ко всем остальным банковским продуктам. Самое удобное - это платёжное кольцо. Протянул руку и готово, хоть в перчатках. Я считаю, это самый удобный и элегантный способ оплаты.

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Ilya

Более того - стикер считывается терминалами хуже, чем обычная карта под чехлом. Поэтому особого смысла в плане удобства нет. Разве что если носишь без чехла телефон.

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2 комментария
неформат

это если 1 картой 1 банка по жизни пользуешься

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1 комментарий
Александр Св-Ко

Схватишься в автобусе за поручень рядом с терминалом оплаты, у тебя бабло автоматом снимут, а ты об этом даже не узнаешь, тк телефон в руках не держал. Просто был у меня похожий случай, когда в автобусе стоял тупил в телефон, и слишком близко к терминалу случайно подошел.

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1 комментарий
Andrew Sychev

Ну не всем кольца удобны, и платежные кольца размерами большие и неудобные. Так что это сильно на любителя

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Robert Nelson

это в рамках импортозамещения?

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Александр Пономарев

Кто ещё остался, опаздывают..

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Andrey

Стикер и точка..

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Мурад Муртазалиев

Как же это позорно смотрится, вот эта шляпа на телефоне)

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Синие Волосы

Кошелек на магните, который отваливается когда телефон в карман кладешь, смотрится не позорно?

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Научный микроскоп

лучшеб свой говно банк клиент нормальный сделалиб

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Robert Nelson

а можно стикер наклеить не на телефон а на деревянную дощечку?

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Andrew Sychev

Разрешаю

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High Stakes

Можно сразу альбом для стикеров?

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Robert Nelson

стикер может отклеиться от телефона и потеряться . лучше его вставлять внутрь телефона - это надежнее

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Andrew Sychev

Нормальный чехол, с стикером под ним, не налазит нормально

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Robert Nelson

а когда выпустят стикер чтобы он еще и звонить мог?

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Maxim

Просто отмечу, что МТС банк - это дно! Жду свой стикер с 3 февраля

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kex mex

ГПБ до сих пор не может осилить сделать нормальный интернет и мобильный банк, но зато стикеры выпускает🤡

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Robert Nelson

какой то он ненадежный - можно делать стикер на зубе - зуб очень прочный и не потеряется

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