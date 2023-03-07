«Газпромбанк» выпустил платёжные стикеры для бесконтактной оплаты покупок Статьи редакции
Такие стикеры уже есть у «Тинькофф», «Сбера» и «Альфа-банка».
- Стикер выпускается как дополнительная карта «Мир» к уже существующей карте любой платёжной системы в пакетах услуг «Премиум» и «Универсальный», а также в рамках зарплатных проектов.
- Карту можно выпустить как на имя основного владельца, так и для другого лица. Количество стикеров на одного человека неограниченно. Настроить PIN-код и другое можно в приложении «Газпромбанка» — оно удалено из App Store, но в магазине есть копирующее его Millioner consulting.
- Первый месяц обслуживания — бесплатно, каждый последующий — 50 рублей. Можно подключить подписку «ГПБ Плюс» или выполнять условия премиального обслуживания — тогда платить не нужно.
- Стикер можно прикрепить к задней панели смартфона или любому другому предмету, которым хочется оплачивать покупки. На нём нет информации о карте. С помощью него платить можно везде, где есть терминал для бесконтактных платежей, а также снимать деньги в банкоматах.
- Платёжные стикеры есть у «Тинькофф», «Альфа-банка», «Сбера», МКБ, «Локо-банка». В начале февраля 2023 года МТС представил приложение для бесконтактной оплаты «МТС Pay» — с платёжным стикером для любых банков (из-за санкций против «МТС-банка» удалено из App Store). Банки выпускают их как альтернативу Apple Pay.
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сколько раз еще будет новость о этих стикерах. Что в этом такого инновационного. Чип в маленьком кусочке пластика и двусторонний скотч
Весь секрет именно в двустороннем скотче. Чип в пластике — дело привычное, а тут такая инновация (-:
Вот вопрос-импортозаместили ли 3М?
ты не понял. У этих стикеров нет аналогов в мире))) это прорыв
И с собой стенд со всеми стикерами разом. Кто «изобретёт» кард-холдер для банковских стикеров?
МТС уже изобрел
Ты же даже прокомментировал эту новость (неожиданно): https://vc.ru/finance/596803-mts-vypustila-prilozhenie-dlya-beskontaktnoy-oplaty-mts-pay-s-platezhnym-stikerom-dlya-lyubyh-bankov?ysclid=ley6gjrit1767331235
Apple заранее знал!
МТС Pay решает эту проблему.
«но в магазине есть копирующее его Millioner consulting”. - вот этот понимаю название
копирующего приложения ))))
Сбер , учись!
Главное доить клинта постоянно )))
национальное достояние тоже кушац хочет
Дарю идею депутатам:
Под идеей упрощения жизни каждому человеку вшивать в руки госчип - паспорт, карты оплаты, проездной, всё в одном. Естественно с 5g и глонассом.
вшивать дорого а стикер вон на лоб прилепил и кланяйся
СНИЛС примерно таким документом и является.
Мне кажется, у них служба безопасности умерла. Они мне не отвечают на заявления уже больше 2х месяцев. Причем знакомым внутри банка тоже не отвечают))
Не кажется
А кто-то уже получил стикер от МТС? СМС о попадании в первые 50 тысяч было, но после ничего не было)
Вероятно как с тиньковым будет, у тех предзаказ оформили а доставили ли кому-то вообще та ещё загадка
у тинька он вроде как есть, а вроде как нет, анонсировано некое тестирование, можно оставить некий предзаказ, у альфы всё раздали и нового пока не заказать, у мтс инициатива пока мраком покрыта, после очередных санкций
Мне тинек привез стикер. Но размерами он большой, и в итоге не удобный. Самый удобный оказался у сбера
Что интересного и необычного в стикере, в отличии от карты? По мне так миниатюрная лишняя приблуда ко всем остальным банковским продуктам. Самое удобное - это платёжное кольцо. Протянул руку и готово, хоть в перчатках. Я считаю, это самый удобный и элегантный способ оплаты.
Более того - стикер считывается терминалами хуже, чем обычная карта под чехлом. Поэтому особого смысла в плане удобства нет. Разве что если носишь без чехла телефон.
это если 1 картой 1 банка по жизни пользуешься
Схватишься в автобусе за поручень рядом с терминалом оплаты, у тебя бабло автоматом снимут, а ты об этом даже не узнаешь, тк телефон в руках не держал. Просто был у меня похожий случай, когда в автобусе стоял тупил в телефон, и слишком близко к терминалу случайно подошел.
Ну не всем кольца удобны, и платежные кольца размерами большие и неудобные. Так что это сильно на любителя
это в рамках импортозамещения?
Кто ещё остался, опаздывают..
Стикер и точка..
Как же это позорно смотрится, вот эта шляпа на телефоне)
Кошелек на магните, который отваливается когда телефон в карман кладешь, смотрится не позорно?
лучшеб свой говно банк клиент нормальный сделалиб
а можно стикер наклеить не на телефон а на деревянную дощечку?
Разрешаю
Можно сразу альбом для стикеров?
стикер может отклеиться от телефона и потеряться . лучше его вставлять внутрь телефона - это надежнее
Нормальный чехол, с стикером под ним, не налазит нормально
а когда выпустят стикер чтобы он еще и звонить мог?
Просто отмечу, что МТС банк - это дно! Жду свой стикер с 3 февраля
ГПБ до сих пор не может осилить сделать нормальный интернет и мобильный банк, но зато стикеры выпускает🤡
какой то он ненадежный - можно делать стикер на зубе - зуб очень прочный и не потеряется