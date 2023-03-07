Финансы
Маша Цепелева

Владельцы карт «Мир» пожаловались на проблемы с оплатой покупок в магазинах с эквайрингом «Сбера» Статьи редакции

Это может быть связано со сбоем у НСПК — оператора карт «Мир».

  • О проблемах рассказали несколько читателей Frank Media. Один из них работает в сети магазинов, которая пользуется эквайрингом «Сбера». По его словам, техподдержка банка сообщила о техническом сбое.
  • В другом случае клиент не смог оплатить покупку картами «Альфа-банка» и «Тинькофф банка» в нескольких магазинах с эквайрингом «Сбера», но оплата по карте «Точки» прошла. У другого клиента оплата не прошла шесть раз.
Дополнено в 17:04. Проблем с оплатой по картам «Альфа-банка» нет, рассказали vc.ru в компании.
  • Проблемы возникают с картами «Мир», но не всех банков, сообщил Telegram-канал CardReview. Например, автор не смог расплатиться «Сбером» и «Тинькофф», но карта ВТБ сработала.
  • Проблемы связаны со сбоем на стороне НСПК, рассказал vc.ru источник в банковской сфере. В «Сбере» не стали комментировать информацию. На момент публикации в НСПК не ответили на вопросы редакции.

#новость #нспк #мир

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23 комментария
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 Vlad Berestovoy

Крутая новость, где-то что-то работает, где что-то не работает, но вроде работает а может и нет, но это не точно.

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Сидор

Так угас все в стране. Как какой п…ц так точно тактик же новости - не то сын, не то дочь

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Дмитрий Филиппов

С Миром вообще какая-то проблема, с 22 года.

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ЯД

Юзаю с 2020-го только Мир, ни разу не было ни одной проблемы.

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Сергей Бадалов

Это вы стали это замечать с 2022 года, но это уже хорошо, что хоть стали))

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Дмитрий Анисимов

Вы тоже заметили некоторые сложности в использовании этой системы?

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Вадим Д.

Работает Точка и точка.

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abubas

Лишь бы спиздануть первым в комментах.

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Вадим Д.

О, абубас, и ты тут. Приходишь вторым, чтобы сказать, что я пришёл первым?

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Тот самый чел

На альфе проблем не встретил сегодня, хоть и сберовский терминал попадался

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Хамелеон

Новость затронула лично. В обед. Не смог купить. Остался голодный. Миру Мир!..

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Антон Храмченко

Остался без хлеба сегодня из-за этого. Не смог оплатить покупки в Пятерочке, ушел, тк карта толь Тинькофф мир была с собой

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Aleks B

кушайте пирожные

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Александр

Потому что «деньги давайте бумажные»

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fyp
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Георгий

самый попсовый скорей, а так Сбер дороже всех комиссии свои берёт. По моему даже тут на vc.ru была статья, как сильно Сбер наваривается на комиссиях за платежи по разным услугам, эти комиссии часто не видны тому, кто оплачивает, они ложаться на плечи поставщиков услуг. К примеру, когда вы пополняете счёт МТС через Сбер на 100руб, на самом деле поставщик получает 80руб от вас, а 20руб накидывает бонусом, чтобы компенсировать жадность Сбера. Это просто пример, это может быть и не 20%, но по сравнению с другими банками, Сбер вот так наглеет из-за популярности. Сравнить можно с переплатой за бренд, когда вы покупайте дорогую вещь.

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Александр
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Robert Nelson

откуда деньги на покупки - сначала надо выяснить

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fyp

А в чем прикол ставить эквайринг от Сбера? Он типа самый дешёвый?

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Александр

Вообще один из самых дорогих, но насколько известно проблема оплаты именно с картами МИР, (виза и мастер все норм)

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Aleks B

визы и мастера нет в рашке уже год

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YCbluKOBPbl

Скорее всего «этожесбер»

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Aleks B

еее, отечественный аналог!

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