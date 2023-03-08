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Фото «РИА Новости»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8 марта: доллар — 75,46 рубля, евро — 80,55 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,76 рубля.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 79,96 рубля, евро — по 84,87 рублей.

Кто и как адаптируется

Минцифры предложило сделать обязательной установку магазина приложений Rustore на смартфоны, планшеты и телевизоры, продаваемые в России, даже если она не предусмотрена или запрещена правообладателем операционной системы. Как пояснили в ведомстве, это необходимо, «чтобы исключить уклонения от предварительной установки программ со стороны изготовителей» и иные ограничений со стороны разработчиков операционной системы. Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Срок обучения в магистратуре по новой российской программе высшего образования может быть сокращён до одного года, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. По его мнению, этого срока может быть достаточно для получения углубленных профессиональных знаний, соответствующих запросам рынка труда. В июне 2022 года все российские вузы были исключены из Болонской системы образования.

Контекст

Число банковских карт в России за 2022 год выросло 18% и составило 389,6 млн, сообщил ЦБ. В 2021 году в обращении находилось 301 млн карт. После ухода Visa и Masterсard россияне выпускали карты «Мир» и UnionPay, а также заводили счета в неподсанкционных банках.

Минфин США анонсировал пересмотр потолка цен на российскую нефть в марте 2023 года. С декабря 2022-го ограничение действует на уровне $60 за баррель.