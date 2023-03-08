День 378: число банковских карт в России за 2022 год выросло на 18%, обучение в магистратуре могут сократить до года Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 8 марта: доллар — 75,46 рубля, евро — 80,55 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,76 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 79,96 рубля, евро — по 84,87 рублей.
Кто и как адаптируется
Минцифры предложило сделать обязательной установку магазина приложений Rustore на смартфоны, планшеты и телевизоры, продаваемые в России, даже если она не предусмотрена или запрещена правообладателем операционной системы. Как пояснили в ведомстве, это необходимо, «чтобы исключить уклонения от предварительной установки программ со стороны изготовителей» и иные ограничений со стороны разработчиков операционной системы. Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2023 года.
Срок обучения в магистратуре по новой российской программе высшего образования может быть сокращён до одного года, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. По его мнению, этого срока может быть достаточно для получения углубленных профессиональных знаний, соответствующих запросам рынка труда. В июне 2022 года все российские вузы были исключены из Болонской системы образования.
Контекст
Число банковских карт в России за 2022 год выросло 18% и составило 389,6 млн, сообщил ЦБ. В 2021 году в обращении находилось 301 млн карт. После ухода Visa и Masterсard россияне выпускали карты «Мир» и UnionPay, а также заводили счета в неподсанкционных банках.
Минфин США анонсировал пересмотр потолка цен на российскую нефть в марте 2023 года. С декабря 2022-го ограничение действует на уровне $60 за баррель.
Новости предыдущего дня, 7 марта — здесь.
Женскую часть редакции с праздником!
обучение в магистратуре могут сократить до года - надо
сократить до месяца а потом служить
Служить бы рад, выслуживаться тошно (c)
это типа какой то дядя будет до продажи вскрывать что-то ставить и обратно класть в коробочку как ни в чём не бывало?
и ставить прошивку от васяна в которой разрешено поставить приложение
а зачем карточки если они нигде не работают
Вы не туда прикладываете
где новости?
Отсутствие новостей, это тоже своего рода новость..
да какие там банковские карты? талоны пора вводить
талоны можно клеить на телефон сзади и назвать стикеры
Недельных курсов магистров вполне достаточно.
Как вы за неделю освоите стрельбу, рытье окопов, кидание гранат и множество других навыков, столь нужных магистрам любой специальности?
Это можно вообще на ходу делать. Как показывает опыт многих мобилизованных, даже недели не нужно.
Как будут устанавливать что-то если установка "запрещена правообладателем операционной системы"?
Ломать ОС? На iOS будут сразу джейл ставить?
Будут как всегда запрещать, штрафовать.
"Срок обучения в магистратуре по новой российской программе высшего образования может быть сокращён до одного года"- ну и правильно,можно вообще до месяца сократить и всё
карточки это хорошо а где наши ваучеры?