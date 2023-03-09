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Финансы
Здоровый американец

День 379: «Аэрофлот» получил сертификат разработчика авиатехники Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото «Ведомости» 

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 9 марта: доллар — 75,45 рубля, евро — 80,54 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:33 мск: доллар — 76,03 рубля, евро — 80,46 рублей.

Курсы на Forex на 07:35 мск: доллар — 76,42 рубля, евро — 80,59 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,83 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 80,01 рубля, евро — по 84,44 рублей.

Кто и как адаптируется

«Аэрофлот» получил сертификат разработчика авиатехники, сообщили «Ведомости». Он позволяет компании разрабатывать документацию для ремонта любых типов воздушных судов, а также для модификации компонентов и систем самолетов российского и иностранного производства. Сертификат бессрочный и действует до тех пор, пока «разработчик обеспечивает непрерывное удовлетворение прописанным в нем условиям».

Минфин разработал порядок выведения из под запрета на получение государственных субсидий компаний с долей офшорного участия более 25%, пишет «Ъ». Ведомство предлагает таким компаниям самостоятельно обращаться в госорганы, обосновывать необходимость послаблений и описывать последствия отказа. Окончательные решения будут приниматься Минфином и Минэкономразвития с учётом интересов экономической и бюджетной политики.

Какие есть проблемы и трудности

У российского оператора Tele2 в сентябре 2023 истекает срок действия контракта на использования бренда со шведской Tele2, узнали «Ведомости». При этом в самой компании сообщили газете, что не собираются проводить ребрендинг в указанный срок.

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Европейская ассоциация научных редакторов прекратила индивидуальное членство специалистов из России. В Российской ассоциации научных редакторов и издателей назвали это «политикой, которую сейчас не победить».

Поставщики и продавцы электроники сообщили о снижении продаж в начале 2023 года на 11–12% в штуках и на 32–40% в деньгах. Участники рынка говорят, что покупатели начинают всё сильнее экономить.

Контекст

В 2022 году россияне оформили 180 тысяч международных водительских удостоверений — в два раза больше, чем в 2021-м, сообщила ГИБДД. Эксперты объясняют это миграцией и развитием автотуризма.

Beluga Group за прошедший год стала лидером по ввозу в Россию крепкого алкоголя, обогнав французского дистрибьютора Pernod Ricard, передаёт «Ъ». Поставки также нарастили Luding Group, X5 Group и Ladoga. При этом импорт алкоголя в целом снизился на 36% год к году, до 62,46 млн литров.

Отечественные франшизы в 2022 году смогли компенсировать уход иностранных, пишет «Ъ». В результате их число увеличилось на 5,5%, а оборот — на 19%, до 2,78 трлн рублей. Также российские проекты развиваются в «дружественных» странах.

Новости предыдущего дня, 8 марта — здесь.

#новость

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44 комментария
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 Вадим Д.

Евробакс по копейке вниз.
Аэрофлот закончил курсы авиамоделирования. Что подтверждено сертификатом 📃
Офшоров не больше четверти, товарищ? Подставляй карман под субсидии! Больше? Подставляй мешок!
Теле2 в России мог бы стать Теле3, но не собирается.
Отставить персональное членство научных редакторов из РФ. Это политика — говорят бывшие члены.
Покупатели экономят на электронике. Ух, какие прижимистые.
Эксперты поняли, почему россияне удвоили получение международных прав. Ай да молодцы эксперты!
Белуга обогнала всех на ниве импорта крепкого алкоголя. Догнать и перегнать!
РФ франшизы развиваются. Правда, пока в дружественных странах.

Хорошего дня 🤘🏻

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Желтый коктейль

* мне понравилось про развитие международного автотуризма )))

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Вадим Д.

Да, классный стартап замутили (-:

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Слегка Придурковатый

Ну там типа в статье эксперты поясняют за это: «Гораздо больше людей в последнее время стали ездить в страны Центральной Азии, Монголию, Китай на своих машинах. Больше ездят туда, куда обычно летали самолетом, по причине в том числе подорожания авиабилетов. Для этого нужны МВУ».

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Нежный якорь

про

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Слегка Придурковатый
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Нежный якорь

Ну сорян)

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Никита Мельников

Ну поверь сертификат разработчика авиатехники, это не просто курсы обучения - это много аудитов, которые подтвердили готовность и способность разрабатывать.

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Слегка Придурковатый

"Участники рынка говорят, что покупатели начинают всё сильнее экономить"

А по какой причине покупатели начинают всё сильнее экономить, участники рынка электроники не сказали?

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Black7

Предполагают что что-то случилось

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Анти Космонавт
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Никита

Птср с болотной

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Нежный якорь
Участники рынка говорят, что покупатели начинают всё сильнее экономить

Уже говорили своё "только на пользу", или они уже у станков на заводах и заняты?

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Вадим Д.

Ещё в окопах и параллельно челночат.

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Алекс И

Летать нам теперь, неперелетать!

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Вадим Д.

Верхом на чертежах, ага.

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Newuser37

У нас,всегда все летало,ваще то...и лучше всех!
Просто гражданскую авиацию, из-за отсутствия некоторых комплектующих,вследствии санкций,доработать и все.Ну и заодно,сертифицироваться,чтобы новые Суперджеты экспортировать.

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Нежный якорь

В горизонтали?)
https://youtu.be/zt_tyk3K1dY

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Егор Егоров

Отлично. Сам разрабатывает документацию, сам ремонтирует, осталось получить сертификат производителя запчастей, и сертификат страховщика

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Вадим Д.

Не производителя, а колупателя. Как сбер с чипами.

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Рыжий

У сбера с чипами все ок. А вот у государства не очень, паспорта с чипами больше не делают

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Егор Егоров

А нечего по заграницам шастать, сидите дома, по огородам)))

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Рыжий

База. Но если очень хочется - можно в Абхазию сьездить отдохнуть

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Нежный якорь

Ты повторяешься)

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Рыжий

Ладно. Скорее мне надо прекратить страдать хуйней, и заниматься делами в реале

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Нежный якорь

всё ок у них, потому что с 8 июля они "Сбербанк на фоне дефицита чипов начал переставлять их из неактивированных карт в новые, со ссылкой на исполнительного директора — начальника отдела киберкомплаенса Сбербанка Ольгу Маклашину передает «Прайм», а государству неоткуда))

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Рыжий
а государству неоткуда))

Ну вообще есть откуда, не просто так челноки везут в РФ украинские стиралки, микроволновки, посудомойки, унитазы. И западные страны запретили поставлять в РФ эти вещи. Т.к из них чипы выковыривают. Но это правда для ракет

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Нежный якорь

@В «Госзнаке» РБК сообщили, что заморозка выдачи паспортов связана с «перенастройкой» и «оптимизацией» производства используемых микросхем, которые оказались в дефиците из-за повышенного объема заявок.
В 70-тые говорили дефицита нет, "есть неритмичность поставок".

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Рыжий

Да, этот столетний новояз уже надоел

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Нежный якорь

Жизненный, увы.
Кстати, интересно:
https://www.kommersant.ru/doc/5799109

Паспортам не хватает чипов
Выдача документов нового образца приостановлена
www.kommersant.ru
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ЯД

Очередной пердеж в лужу. Все снова делают.

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Нежный якорь
Он позволяет компании разрабатывать документацию для ремонта любых типов воздушных судов, а также для модификации компонентов и систем самолетов российского и иностранного производства

Помните, в школьных учебниках по алгебре перед последним форзацем листов 5-6 занимали ответы, под которые многими просто подгонялось решение?))

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Star Wanderer
В 2022 году россияне оформили 180 тысяч международных водительских удостоверений — сообщила ГИБДД. Эксперты объясняют это миграцией и развитием автотуризма

Никакой миграции! Исключительно автотуризм развивается!

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Нежный якорь

Сертификат они получили 3 марта, кстати. Интересно, что уже успели.
Чтиво к завтракам:
http://www.ato.ru/content/aeroflot-narashchivaet-kompetencii-v-oblasti-tehnicheskogo-obsluzhivaniya-i-remonta

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Александр Привалов
Аэрофлот получил сертификат

на каком-нибудь скиллбоксе двухнедельное онлайн-обучение прошёл что ли?

Tele2 в сентябре 2023 истекает срок действия контракта на использования бренда со шведской Tele2

Ну будут Теле3

«политикой, которую сейчас не победить»

Политикой нужно заниматься, кто, блин, побеждает политику? Ну или заодно тогда международные отношения пусть победят и законы физики.

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Нежный якорь

международные отношения они уже победили, а вот законы физики пока нет( Иначе я бы уже была на Церере.

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Александр Привалов

Как это нет? https://m.lenta.ru/news/2016/06/22/teleportation/

В России к 2035 году попробуют внедрить…
В правительстве для обсуждения реализации программы «Национальная технологическая инициатива» 22…
m.lenta.ru
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Александр Ларин
Эксперты объясняют это миграцией и развитием автотуризма.

Туризм да, очень стал популярным последнее время

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Leonid Bushuev
«Аэрофлот» получил сертификат разработчика авиатехники, сообщили «Ведомости». Он позволяет компании разрабатывать документацию для ремонта любых типов воздушных судов, а также для модификации компонентов и систем самолетов российского и иностранного производства. Сертификат бессрочный и действует до тех пор, пока «разработчик обеспечивает непрерывное удовлетворение прописанным в нем условиям».

Не очень понятно кто выдал сертификат и как он выдается. Без понимания этого всего, новость вообще ничего не говорит.

Европейская ассоциация научных редакторов прекратила индивидуальное членство специалистов из России. В Российской ассоциации научных редакторов и издателей назвали это «политикой, которую сейчас не победить».

Получи Путин!

Beluga Group за прошедший год стала лидером по ввозу в Россию крепкого алкоголя, обогнав французского дистрибьютора Pernod Ricard, передаёт «Ъ». Поставки также нарастили Luding Group, X5 Group и Ladoga. При этом импорт алкоголя в целом снизился на 36% год к году, до 62,46 млн литров.

Без бухлишка не останемся :)

Отечественные франшизы в 2022 году смогли компенсировать уход иностранных, пишет «Ъ». В результате их число увеличилось на 5,5%, а оборот — на 19%, до 2,78 трлн рублей. Также российские проекты развиваются в «дружественных» странах.

Ну и славненько

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Нежный якорь

Кояш, ты на отходАх?

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Leonid Bushuev

Нет, а должен?(

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Нежный якорь

Нет, вопрос снят)

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Black7

Надеюсь они соберут пиздатые самолеты как в безумном Максе тачки собирали

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Степан Фадеев

Скорее РАЗБОРЩИКА.

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