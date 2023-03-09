День 379: «Аэрофлот» получил сертификат разработчика авиатехники Статьи редакции
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Кто и как адаптируется
«Аэрофлот» получил сертификат разработчика авиатехники, сообщили «Ведомости». Он позволяет компании разрабатывать документацию для ремонта любых типов воздушных судов, а также для модификации компонентов и систем самолетов российского и иностранного производства. Сертификат бессрочный и действует до тех пор, пока «разработчик обеспечивает непрерывное удовлетворение прописанным в нем условиям».
Минфин разработал порядок выведения из под запрета на получение государственных субсидий компаний с долей офшорного участия более 25%, пишет «Ъ». Ведомство предлагает таким компаниям самостоятельно обращаться в госорганы, обосновывать необходимость послаблений и описывать последствия отказа. Окончательные решения будут приниматься Минфином и Минэкономразвития с учётом интересов экономической и бюджетной политики.
Какие есть проблемы и трудности
У российского оператора Tele2 в сентябре 2023 истекает срок действия контракта на использования бренда со шведской Tele2, узнали «Ведомости». При этом в самой компании сообщили газете, что не собираются проводить ребрендинг в указанный срок.
Европейская ассоциация научных редакторов прекратила индивидуальное членство специалистов из России. В Российской ассоциации научных редакторов и издателей назвали это «политикой, которую сейчас не победить».
Поставщики и продавцы электроники сообщили о снижении продаж в начале 2023 года на 11–12% в штуках и на 32–40% в деньгах. Участники рынка говорят, что покупатели начинают всё сильнее экономить.
Контекст
В 2022 году россияне оформили 180 тысяч международных водительских удостоверений — в два раза больше, чем в 2021-м, сообщила ГИБДД. Эксперты объясняют это миграцией и развитием автотуризма.
Beluga Group за прошедший год стала лидером по ввозу в Россию крепкого алкоголя, обогнав французского дистрибьютора Pernod Ricard, передаёт «Ъ». Поставки также нарастили Luding Group, X5 Group и Ladoga. При этом импорт алкоголя в целом снизился на 36% год к году, до 62,46 млн литров.
Отечественные франшизы в 2022 году смогли компенсировать уход иностранных, пишет «Ъ». В результате их число увеличилось на 5,5%, а оборот — на 19%, до 2,78 трлн рублей. Также российские проекты развиваются в «дружественных» странах.
Новости предыдущего дня, 8 марта — здесь.
Евробакс по копейке вниз.
Аэрофлот закончил курсы авиамоделирования. Что подтверждено сертификатом 📃
Офшоров не больше четверти, товарищ? Подставляй карман под субсидии! Больше? Подставляй мешок!
Теле2 в России мог бы стать Теле3, но не собирается.
Отставить персональное членство научных редакторов из РФ. Это политика — говорят бывшие члены.
Покупатели экономят на электронике. Ух, какие прижимистые.
Эксперты поняли, почему россияне удвоили получение международных прав. Ай да молодцы эксперты!
Белуга обогнала всех на ниве импорта крепкого алкоголя. Догнать и перегнать!
РФ франшизы развиваются. Правда, пока в дружественных странах.
Хорошего дня 🤘🏻
* мне понравилось про развитие международного автотуризма )))
Да, классный стартап замутили (-:
Ну там типа в статье эксперты поясняют за это: «Гораздо больше людей в последнее время стали ездить в страны Центральной Азии, Монголию, Китай на своих машинах. Больше ездят туда, куда обычно летали самолетом, по причине в том числе подорожания авиабилетов. Для этого нужны МВУ».
про
Ну сорян)
Ну поверь сертификат разработчика авиатехники, это не просто курсы обучения - это много аудитов, которые подтвердили готовность и способность разрабатывать.
"Участники рынка говорят, что покупатели начинают всё сильнее экономить"
А по какой причине покупатели начинают всё сильнее экономить, участники рынка электроники не сказали?
Предполагают что что-то случилось
Птср с болотной
Уже говорили своё "только на пользу", или они уже у станков на заводах и заняты?
Ещё в окопах и параллельно челночат.
Летать нам теперь, неперелетать!
Верхом на чертежах, ага.
У нас,всегда все летало,ваще то...и лучше всех!
Просто гражданскую авиацию, из-за отсутствия некоторых комплектующих,вследствии санкций,доработать и все.Ну и заодно,сертифицироваться,чтобы новые Суперджеты экспортировать.
В горизонтали?)
https://youtu.be/zt_tyk3K1dY
Отлично. Сам разрабатывает документацию, сам ремонтирует, осталось получить сертификат производителя запчастей, и сертификат страховщика
Не производителя, а колупателя. Как сбер с чипами.
У сбера с чипами все ок. А вот у государства не очень, паспорта с чипами больше не делают
А нечего по заграницам шастать, сидите дома, по огородам)))
База. Но если очень хочется - можно в Абхазию сьездить отдохнуть
Ты повторяешься)
Ладно. Скорее мне надо прекратить страдать хуйней, и заниматься делами в реале
всё ок у них, потому что с 8 июля они "Сбербанк на фоне дефицита чипов начал переставлять их из неактивированных карт в новые, со ссылкой на исполнительного директора — начальника отдела киберкомплаенса Сбербанка Ольгу Маклашину передает «Прайм», а государству неоткуда))
Ну вообще есть откуда, не просто так челноки везут в РФ украинские стиралки, микроволновки, посудомойки, унитазы. И западные страны запретили поставлять в РФ эти вещи. Т.к из них чипы выковыривают. Но это правда для ракет
@В «Госзнаке» РБК сообщили, что заморозка выдачи паспортов связана с «перенастройкой» и «оптимизацией» производства используемых микросхем, которые оказались в дефиците из-за повышенного объема заявок.
В 70-тые говорили дефицита нет, "есть неритмичность поставок".
Да, этот столетний новояз уже надоел
Жизненный, увы.
Кстати, интересно:
https://www.kommersant.ru/doc/5799109
Очередной пердеж в лужу. Все снова делают.
Помните, в школьных учебниках по алгебре перед последним форзацем листов 5-6 занимали ответы, под которые многими просто подгонялось решение?))
Никакой миграции! Исключительно автотуризм развивается!
Сертификат они получили 3 марта, кстати. Интересно, что уже успели.
Чтиво к завтракам:
http://www.ato.ru/content/aeroflot-narashchivaet-kompetencii-v-oblasti-tehnicheskogo-obsluzhivaniya-i-remonta
на каком-нибудь скиллбоксе двухнедельное онлайн-обучение прошёл что ли?Tele2 в сентябре 2023 истекает срок действия контракта на использования бренда со шведской Tele2
Ну будут Теле3«политикой, которую сейчас не победить»
Политикой нужно заниматься, кто, блин, побеждает политику? Ну или заодно тогда международные отношения пусть победят и законы физики.
международные отношения они уже победили, а вот законы физики пока нет( Иначе я бы уже была на Церере.
Как это нет? https://m.lenta.ru/news/2016/06/22/teleportation/
Туризм да, очень стал популярным последнее время
Не очень понятно кто выдал сертификат и как он выдается. Без понимания этого всего, новость вообще ничего не говорит.Европейская ассоциация научных редакторов прекратила индивидуальное членство специалистов из России. В Российской ассоциации научных редакторов и издателей назвали это «политикой, которую сейчас не победить».
Получи Путин!Beluga Group за прошедший год стала лидером по ввозу в Россию крепкого алкоголя, обогнав французского дистрибьютора Pernod Ricard, передаёт «Ъ». Поставки также нарастили Luding Group, X5 Group и Ladoga. При этом импорт алкоголя в целом снизился на 36% год к году, до 62,46 млн литров.
Без бухлишка не останемся :)Отечественные франшизы в 2022 году смогли компенсировать уход иностранных, пишет «Ъ». В результате их число увеличилось на 5,5%, а оборот — на 19%, до 2,78 трлн рублей. Также российские проекты развиваются в «дружественных» странах.
Ну и славненько
Кояш, ты на отходАх?
Нет, а должен?(
Нет, вопрос снят)
Надеюсь они соберут пиздатые самолеты как в безумном Максе тачки собирали
Скорее РАЗБОРЩИКА.