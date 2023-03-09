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Фото «Ведомости»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 9 марта: доллар — 75,45 рубля, евро — 80,54 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:33 мск: доллар — 76,03 рубля, евро — 80,46 рублей.

Курсы на Forex на 07:35 мск: доллар — 76,42 рубля, евро — 80,59 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,83 рубля.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 80,01 рубля, евро — по 84,44 рублей.

Кто и как адаптируется

«Аэрофлот» получил сертификат разработчика авиатехники, сообщили «Ведомости». Он позволяет компании разрабатывать документацию для ремонта любых типов воздушных судов, а также для модификации компонентов и систем самолетов российского и иностранного производства. Сертификат бессрочный и действует до тех пор, пока «разработчик обеспечивает непрерывное удовлетворение прописанным в нем условиям».

Минфин разработал порядок выведения из под запрета на получение государственных субсидий компаний с долей офшорного участия более 25%, пишет «Ъ». Ведомство предлагает таким компаниям самостоятельно обращаться в госорганы, обосновывать необходимость послаблений и описывать последствия отказа. Окончательные решения будут приниматься Минфином и Минэкономразвития с учётом интересов экономической и бюджетной политики.

Какие есть проблемы и трудности

У российского оператора Tele2 в сентябре 2023 истекает срок действия контракта на использования бренда со шведской Tele2, узнали «Ведомости». При этом в самой компании сообщили газете, что не собираются проводить ребрендинг в указанный срок.

Европейская ассоциация научных редакторов прекратила индивидуальное членство специалистов из России. В Российской ассоциации научных редакторов и издателей назвали это «политикой, которую сейчас не победить».

Поставщики и продавцы электроники сообщили о снижении продаж в начале 2023 года на 11–12% в штуках и на 32–40% в деньгах. Участники рынка говорят, что покупатели начинают всё сильнее экономить.

Контекст

В 2022 году россияне оформили 180 тысяч международных водительских удостоверений — в два раза больше, чем в 2021-м, сообщила ГИБДД. Эксперты объясняют это миграцией и развитием автотуризма.

Beluga Group за прошедший год стала лидером по ввозу в Россию крепкого алкоголя, обогнав французского дистрибьютора Pernod Ricard, передаёт «Ъ». Поставки также нарастили Luding Group, X5 Group и Ladoga. При этом импорт алкоголя в целом снизился на 36% год к году, до 62,46 млн литров.

Отечественные франшизы в 2022 году смогли компенсировать уход иностранных, пишет «Ъ». В результате их число увеличилось на 5,5%, а оборот — на 19%, до 2,78 трлн рублей. Также российские проекты развиваются в «дружественных» странах.