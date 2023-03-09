ИИ-стартап Anthropic, основанный выходцами из OpenAI, привлёк $300 млн при оценке в $4,1 млрд — The Information Статьи редакции
В феврале 2023 года компания привлекла $300-400 млн от Google, писали СМИ.
- Деньги в стартап вложила венчурная фирма Spark Capital, предварительная оценка составила $4,1 млрд, пишет The Information со ссылкой на два источника, знакомые со сделкой.
- Это второй раунд за несколько месяцев после инвестиций Google, которая, по данным разных СМИ, вложила в Anthropic $300-400 млн в феврале 2023 года.
- Anthropic основал в 2021 году Дарио Амодей, бывший директор по исследованиям в OpenAI, вместе с другими ушедшими из компании сотрудниками. Стартап разработал чат-бота Claude, который с января 2023 года находится в закрытом тестировании.
- Всего, по данным Crunchbase, с момента основания Anthropic привлёк $1,3 млрд (с учётом инвестиций Spark Capital).
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Тут есть желающие создать стартап?
Нет, на виси сидят исключительно инвесторы-миллиардеры.
Которые стремятся к пассивному доходу.
вот, главное - это работать в правильной компании. А вы все продолжаете сидеть в VK и Сбер?
Пока мы все сидим на vc , но предложения от open AI скоро поступят [наверное]
Зато они бронь дадут случись что, а не броню как остальным не уехавшим...
Вся надежда на Маска, который обещал запилить нормальный ИИ-чятик без цензуры.
Очередной переизбыток хайпа, сейчас полезут из всех щелей стартапы с чат-ботами и AI, как в своё время с блокчейном, с миллиардными оценками, инвестиции в которые горе инвесторы в очередной раз со временем будут списывать в убытки.
Вот-вот.
Да, это понятно. Главное сколько на этом заработают.
Гуглу очень нужны ИИ, правильно вкладываются. И «выходцам из OpenAI» успеха!
если блокчейн был для подавляющего большинства непонятным ****, то вот искусственный интеллект очень даже заманчиво звучит для богатых старых инвесторов