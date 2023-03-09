Финансы
Нормальный диод

ИИ-стартап Anthropic, основанный выходцами из OpenAI, привлёк $300 млн при оценке в $4,1 млрд — The Information Статьи редакции

В феврале 2023 года компания привлекла $300-400 млн от Google, писали СМИ.

  • Деньги в стартап вложила венчурная фирма Spark Capital, предварительная оценка составила $4,1 млрд, пишет The Information со ссылкой на два источника, знакомые со сделкой.
  • Это второй раунд за несколько месяцев после инвестиций Google, которая, по данным разных СМИ, вложила в Anthropic $300-400 млн в феврале 2023 года.
  • Anthropic основал в 2021 году Дарио Амодей, бывший директор по исследованиям в OpenAI, вместе с другими ушедшими из компании сотрудниками. Стартап разработал чат-бота Claude, который с января 2023 года находится в закрытом тестировании.
  • Всего, по данным Crunchbase, с момента основания Anthropic привлёк $1,3 млрд (с учётом инвестиций Spark Capital).

#новость #ии

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13 комментариев
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 Max Headroom

Тут есть желающие создать стартап?

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Слегка Придурковатый

Нет, на виси сидят исключительно инвесторы-миллиардеры.

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Grandzlo

Которые стремятся к пассивному доходу.

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Идейный Комментатор
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Перечитатель

вот, главное - это работать в правильной компании. А вы все продолжаете сидеть в VK и Сбер?

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just a.

Пока мы все сидим на vc , но предложения от open AI скоро поступят [наверное]

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Денис Демидов

Зато они бронь дадут случись что, а не броню как остальным не уехавшим...

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Слегка Придурковатый

Вся надежда на Маска, который обещал запилить нормальный ИИ-чятик без цензуры.

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ЯжПрограммист

Очередной переизбыток хайпа, сейчас полезут из всех щелей стартапы с чат-ботами и AI, как в своё время с блокчейном, с миллиардными оценками, инвестиции в которые горе инвесторы в очередной раз со временем будут списывать в убытки.

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Февраль Камшотов

Вот-вот.

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Роман М

Да, это понятно. Главное сколько на этом заработают.

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Вадим Д.

Гуглу очень нужны ИИ, правильно вкладываются. И «выходцам из OpenAI» успеха!

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Ilyaa

если блокчейн был для подавляющего большинства непонятным ****, то вот искусственный интеллект очень даже заманчиво звучит для богатых старых инвесторов

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