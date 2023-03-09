Финансы
Полина Лааксо

Михаил Фридман и Пётр Авен решили продать свои доли в «Альфа-банке» за $2,3 млрд — FT Статьи редакции

Так они надеются выйти из-под западных санкций, но гарантий у них нет.

Пётр Авен и Михаил Фридман. Источник: «Новые Известия»
  • Акционеры «Альфа-банка» Михаил Фридман и Пётр Авен рассматривают продажу своих долей в организации, пишет газета Financial Times. По её словам, вместе Фридман и Авен владеют чуть более 45% организации — через люксембургский холдинг, который, в свою очередь, контролирует материнскую компанию банка, зарегистрированную на Кипре.
  • Выкупить доли согласился их «давний партнёр» Андрей Косогов — за 178 млрд рублей, или $2,3 млрд, рассказали четыре собеседника FT, знакомые с условиями соглашения. Закрыть сделку планируют до конца весны 2023 года, но её ещё должны одобрить ЦБ России и ФНС. Не исключено, что потребуются также одобрения американских и европейских регуляторов.
  • Как говорят источники газеты, предприниматели «хотят сделать всё возможное, чтобы выйти из российских активов и в будущем — из-под санкций». Однако предпосылок верить в то, что продажа долей в банке поможет, у них нет, отмечает FT. Фридман и Авен от комментариев газете отказались, Косогов подтвердил, что продажу «согласовали», но деталей не дал.
  • Один из источников FT считает, «на бумаге сделка выглядит идеально», так как покупатель и кипрская фирма не под санкциями. К тому же у «Альфа-банка» будет «единоличный владелец», так как в марте 2022 года Косогов получил 40,1% от Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Осложнить процесс могут разве что действия регуляторов.
  • 28 февраля 2022 года ЕС внёс предпринимателей в «чёрный список»: им запретили въезд в ЕС, а активы на территории союза заморозили. После этого Фридман публично назвал конфликт в Украине «трагедией для двух стран». 1 марта оба вышли из совета директоров «Альфа-банка».
  • В мае Фридман и Авен подали иски в Европейский суд в Люксембурге против Совета ЕС, чтобы отменить санкции и добиться разморозки счетов. В июле суд в Великобритании разрешил второму тратить деньги с с заблокированных счетов на «основные нужды».
  • 6 апреля того же года под блокирующие санкции США попал сам «Альфа-банк».

#новость #санкции #альфабанк #михаилфридман

2958 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
59 комментариев
Написать комментарий...
 Драка вегетарианца с людоедом

Когда подпись Волкова не помогла :’(

Ответить
Развернуть ветку
Милфхантер

Вообще охуенная оппозиция в РФ. Нет, чтобы как-то пытаться помочь простым россиянам, эти еще не у власти, а уже на подсосе у олигархов. Сами себя дискредитируют.

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Леопольд

Борцы с коррупции занимаются коррупцией с коррупционерами.
Какая неоЖИДанность

Ответить
Развернуть ветку
Александр Спеваков

Интереснее, что они там еще творят и распиливают, о чем не становится известно нам всем))

Ответить
Развернуть ветку
Evgeny Voronkov

Выпускайте Вадима Д.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Умаялся я, а тут вы... По домам! 🤘🏻

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Артур Мороз

Не кому-то же продали, а внутри банка, простой передел )

Ответить
Развернуть ветку
abubas

Своя жопа дороже.

Ответить
Развернуть ветку
Alex R

Без жопы путина они вообще никто и звать никак

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Олег Воронов

Если прокатит вывести из под санкций, то вообще заебись будет. Для клиентов только плюс думаю.

Ответить
Развернуть ветку
Александр

Они себя хотят вывести из под санкций, а не банк.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
SD1
Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog

Ишь какие. Нет-нет-нет, сидите там у себя, ездите в Крым)

Ответить
Развернуть ветку
Таир Бакиев

так эти ребята упорно живут в Лондоне, плача как им плохо без кухарок и домработниц жить, это уже не лечится

Ответить
Развернуть ветку
Сергей
Не исключено, что потребуются также одобрения американских и европейских регуляторов.

Что там власть имущие в РФ втирают про "свободу" от западного ига?

Ответить
Развернуть ветку
Настя Савельева

Новость ни о чем, переложили из одного кармана в другой. Расходимся

Ответить
Развернуть ветку
Alex R

Никто эту помойку покупать не станет

Ответить
Развернуть ветку
Григорий Ефремов

Ну хз, крупный банк, еще и коммерческий. Думаю быстро заберут.

Ответить
Развернуть ветку
Дима Коренев

на фоне других не такая уж и помойка, а на хороший актив всегда покупатели найдутся. Но в новости написано, что двое из правления продали долю третьему, т.е. по факту вообще ничего не меняется

Ответить
Развернуть ветку
шатал устоев

Как не будут, активы же!

Ответить
Развернуть ветку
abubas

Уже купили. Ждут одобрения ЦБ.

Ответить
Развернуть ветку
Дима Коренев

вс глючит, прастити

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Дорого, не буду брать.

Ответить
Развернуть ветку
Милфхантер

Будто тебя кто-то спрашивал, Вадим. Продолжай держать в курсе. В чем полезность твоего комментария? Или нужно отметиться в теме? Судя по всему вас тут уже за клоуна считают.

Ответить
Развернуть ветку
Фиолетовый Штурм

Лучше пусть скажут куда эти деньги перенаправятся

Ответить
Развернуть ветку
Сергей

С одного счета на другой.

Ответить
Развернуть ветку
Paul Brezcuu

фридман и КО никогда не выйдут из под западных санкций, а вот для чего разыграли этот цирк с подписями за фридмана, всплывшими в европарламенте, еще стоит понять)

«Альфа-групп» Авен и Фридман подали в суд округа Колумбия (США) иск к американской НКО «Center for Public Inegrity» с требованием опровергнуть ее публикацию с негативными оценками личности олигархов - она стала одной из причин введения санкций против Альфы и ее хозяев.

Суд отклонил иск, а в мотивировочной части, подтвердив правдивость изложенных в публикации фактов, изложил аргументы, на основе которых было принято решение. Среди них:

- признание приватизации процессом, подорвавшим российскую экономику путем коррупции и сговоров; ключевыми фигурами названы Фридман и Авен, которых среди прочих «Ельцин выбрал, чтобы направлять страну курсом приватизации»;
- признание группы олигархов (в их числе Фридман и Авен) «достигшими своего могущества вследствие управления и манипуляций по правилам беззакония и коррупции в российской экономике»;
- согласно официальному докладу директора ФБР, в результате приватизации под контролем преступных группировок оказалось 70% российских предприятий и большинство из 2 000 банков;
- «Альфа-групп» «сотрудничала с разнообразными преступными группировками, включая солнцевскую»;
- Фридман и Авен, «несомненно, участвовали в транзите наркотиков из Юго-Восточной Азии через Россию в Европу»;
- МВД РФ, проведя обыски в офисе «Альфа-Эко» в апреле 1995 обнаружила документы и улики, свидетельствующие о причастности к транспортировке наркотиков под видом сахара из Колумбии через Россию в Европу; поводом стало массовое отравление «сахаром» из мешка, который случайно попал в торговую сеть Хабаровска в конце марта 1995;
- Авен «встречался с представителем колумбийских наркоторговцев Джилберто Орексуелом, известным под прозвищем «Шахматист». «Цель встречи — достигнуть соглашения о трансфере денег в «Альфа-банк» из оффшоров, таких как Багамы, Гибралтар и другие».

Эти и остальные схожие формулировки, утвержденные судом, приобретают статус правовых норм, которые должны учитывать в обязательном порядке все учреждения и инстанции в юрисдикции США (даже за пределами страны). И вряд ли решение окружного суда столичного округа Колумбия будет способствовать снятию санкций с Авена и Фридмана, который в этих же целях уже внес в пользу Украины около миллиарда долларов, заработанных на российских активах!

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Folps

Ща ребята на VC.ru залайкают нас и свобода

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Владимирович

По факту ничего не меняет, это их дело, пусть продают-покупают, самое главное что это не коснется самого банка и клиентов

Ответить
Развернуть ветку
Февраль Камшотов

Это никак не коснётся клиентов банка. Альфа - как всегда говно (с)

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Марк

Они же не участвуют давно в работе банка. В целом ничего удивительного, могли бы и до войны еще скинуть)

Ответить
Развернуть ветку
Ами Варджа

Гггг думают санкции снимут, ребята, вас за жпу взялись дружбу с Солнцеликим, придется выходить из его доли 😁

Ответить
Развернуть ветку
Ксения Евсюкова

Так они еще в начале войны вышли из состава правления

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Golubev

.

Ответить
Развернуть ветку
Artur Kuramshin

2.3 миллиона рублей с правом вернуться в следующем году до 23 февраля включительно...

Ответить
Развернуть ветку
Олег Павлов

Вышли и точка

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Aleks B

почему их компании не под санкциями?

Ответить
Развернуть ветку
Лысый пёс_анон

Интервью Чичи на Ходоре 2 дня назад

Ответить
Развернуть ветку
Руслан Астафьев

Это просто попытка вывести один из крупных банков из под санкций.
А то скоро и Рафф задушат)

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Кузнецов

Мне кажется никакой из банков РФ из-под санкций уже не вывести и к этому надо привыкать.

Ответить
Развернуть ветку
alexstellar

Интересный сетап. Косогов основатель инвестиционной LetterOne, что и является сейчас основной деятельностью Фридмана и Авена.

Ответить
Развернуть ветку
Лысый пёс_анон

Собачники, как там, в отделениях еще кормят и поят собачек?

Ответить
Развернуть ветку
неформат

нет, только пони

Ответить
Развернуть ветку
OrthoTox

Фигня какая-то... Если только полученный в результате сделки кэш не предназначен для благотворительности

Ответить
Развернуть ветку
Sam Esq

Ну для санкционного банка, да в условиях кризиса - должен быть огромадный дисконт 😁😁

Ответить
Развернуть ветку
Александр Новиков

Альфа - это большой кипорский офшор оказывается! Тьфу!

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 59 комментариев
null