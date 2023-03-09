Михаил Фридман и Пётр Авен решили продать свои доли в «Альфа-банке» за $2,3 млрд — FT Статьи редакции
Так они надеются выйти из-под западных санкций, но гарантий у них нет.
- Акционеры «Альфа-банка» Михаил Фридман и Пётр Авен рассматривают продажу своих долей в организации, пишет газета Financial Times. По её словам, вместе Фридман и Авен владеют чуть более 45% организации — через люксембургский холдинг, который, в свою очередь, контролирует материнскую компанию банка, зарегистрированную на Кипре.
- Выкупить доли согласился их «давний партнёр» Андрей Косогов — за 178 млрд рублей, или $2,3 млрд, рассказали четыре собеседника FT, знакомые с условиями соглашения. Закрыть сделку планируют до конца весны 2023 года, но её ещё должны одобрить ЦБ России и ФНС. Не исключено, что потребуются также одобрения американских и европейских регуляторов.
- Как говорят источники газеты, предприниматели «хотят сделать всё возможное, чтобы выйти из российских активов и в будущем — из-под санкций». Однако предпосылок верить в то, что продажа долей в банке поможет, у них нет, отмечает FT. Фридман и Авен от комментариев газете отказались, Косогов подтвердил, что продажу «согласовали», но деталей не дал.
- Один из источников FT считает, «на бумаге сделка выглядит идеально», так как покупатель и кипрская фирма не под санкциями. К тому же у «Альфа-банка» будет «единоличный владелец», так как в марте 2022 года Косогов получил 40,1% от Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Осложнить процесс могут разве что действия регуляторов.
- 28 февраля 2022 года ЕС внёс предпринимателей в «чёрный список»: им запретили въезд в ЕС, а активы на территории союза заморозили. После этого Фридман публично назвал конфликт в Украине «трагедией для двух стран». 1 марта оба вышли из совета директоров «Альфа-банка».
- В мае Фридман и Авен подали иски в Европейский суд в Люксембурге против Совета ЕС, чтобы отменить санкции и добиться разморозки счетов. В июле суд в Великобритании разрешил второму тратить деньги с с заблокированных счетов на «основные нужды».
- 6 апреля того же года под блокирующие санкции США попал сам «Альфа-банк».
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Когда подпись Волкова не помогла :’(
Вообще охуенная оппозиция в РФ. Нет, чтобы как-то пытаться помочь простым россиянам, эти еще не у власти, а уже на подсосе у олигархов. Сами себя дискредитируют.
Борцы с коррупции занимаются коррупцией с коррупционерами.
Какая неоЖИДанность
Интереснее, что они там еще творят и распиливают, о чем не становится известно нам всем))
Выпускайте Вадима Д.
Умаялся я, а тут вы... По домам! 🤘🏻
Не кому-то же продали, а внутри банка, простой передел )
Своя жопа дороже.
Без жопы путина они вообще никто и звать никак
Если прокатит вывести из под санкций, то вообще заебись будет. Для клиентов только плюс думаю.
Они себя хотят вывести из под санкций, а не банк.
Ишь какие. Нет-нет-нет, сидите там у себя, ездите в Крым)
так эти ребята упорно живут в Лондоне, плача как им плохо без кухарок и домработниц жить, это уже не лечится
Что там власть имущие в РФ втирают про "свободу" от западного ига?
Новость ни о чем, переложили из одного кармана в другой. Расходимся
Никто эту помойку покупать не станет
Ну хз, крупный банк, еще и коммерческий. Думаю быстро заберут.
на фоне других не такая уж и помойка, а на хороший актив всегда покупатели найдутся. Но в новости написано, что двое из правления продали долю третьему, т.е. по факту вообще ничего не меняется
Как не будут, активы же!
Уже купили. Ждут одобрения ЦБ.
вс глючит, прастити
Дорого, не буду брать.
Будто тебя кто-то спрашивал, Вадим. Продолжай держать в курсе. В чем полезность твоего комментария? Или нужно отметиться в теме? Судя по всему вас тут уже за клоуна считают.
Лучше пусть скажут куда эти деньги перенаправятся
С одного счета на другой.
фридман и КО никогда не выйдут из под западных санкций, а вот для чего разыграли этот цирк с подписями за фридмана, всплывшими в европарламенте, еще стоит понять)
«Альфа-групп» Авен и Фридман подали в суд округа Колумбия (США) иск к американской НКО «Center for Public Inegrity» с требованием опровергнуть ее публикацию с негативными оценками личности олигархов - она стала одной из причин введения санкций против Альфы и ее хозяев.
Суд отклонил иск, а в мотивировочной части, подтвердив правдивость изложенных в публикации фактов, изложил аргументы, на основе которых было принято решение. Среди них:
- признание приватизации процессом, подорвавшим российскую экономику путем коррупции и сговоров; ключевыми фигурами названы Фридман и Авен, которых среди прочих «Ельцин выбрал, чтобы направлять страну курсом приватизации»;
- признание группы олигархов (в их числе Фридман и Авен) «достигшими своего могущества вследствие управления и манипуляций по правилам беззакония и коррупции в российской экономике»;
- согласно официальному докладу директора ФБР, в результате приватизации под контролем преступных группировок оказалось 70% российских предприятий и большинство из 2 000 банков;
- «Альфа-групп» «сотрудничала с разнообразными преступными группировками, включая солнцевскую»;
- Фридман и Авен, «несомненно, участвовали в транзите наркотиков из Юго-Восточной Азии через Россию в Европу»;
- МВД РФ, проведя обыски в офисе «Альфа-Эко» в апреле 1995 обнаружила документы и улики, свидетельствующие о причастности к транспортировке наркотиков под видом сахара из Колумбии через Россию в Европу; поводом стало массовое отравление «сахаром» из мешка, который случайно попал в торговую сеть Хабаровска в конце марта 1995;
- Авен «встречался с представителем колумбийских наркоторговцев Джилберто Орексуелом, известным под прозвищем «Шахматист». «Цель встречи — достигнуть соглашения о трансфере денег в «Альфа-банк» из оффшоров, таких как Багамы, Гибралтар и другие».
Эти и остальные схожие формулировки, утвержденные судом, приобретают статус правовых норм, которые должны учитывать в обязательном порядке все учреждения и инстанции в юрисдикции США (даже за пределами страны). И вряд ли решение окружного суда столичного округа Колумбия будет способствовать снятию санкций с Авена и Фридмана, который в этих же целях уже внес в пользу Украины около миллиарда долларов, заработанных на российских активах!
Ща ребята на VC.ru залайкают нас и свобода
По факту ничего не меняет, это их дело, пусть продают-покупают, самое главное что это не коснется самого банка и клиентов
Это никак не коснётся клиентов банка. Альфа - как всегда говно (с)
Они же не участвуют давно в работе банка. В целом ничего удивительного, могли бы и до войны еще скинуть)
Гггг думают санкции снимут, ребята, вас за жпу взялись дружбу с Солнцеликим, придется выходить из его доли 😁
Так они еще в начале войны вышли из состава правления
.
2.3 миллиона рублей с правом вернуться в следующем году до 23 февраля включительно...
Вышли и точка
почему их компании не под санкциями?
Интервью Чичи на Ходоре 2 дня назад
Это просто попытка вывести один из крупных банков из под санкций.
А то скоро и Рафф задушат)
Мне кажется никакой из банков РФ из-под санкций уже не вывести и к этому надо привыкать.
Интересный сетап. Косогов основатель инвестиционной LetterOne, что и является сейчас основной деятельностью Фридмана и Авена.
Собачники, как там, в отделениях еще кормят и поят собачек?
нет, только пони
Фигня какая-то... Если только полученный в результате сделки кэш не предназначен для благотворительности
Ну для санкционного банка, да в условиях кризиса - должен быть огромадный дисконт 😁😁
Альфа - это большой кипорский офшор оказывается! Тьфу!