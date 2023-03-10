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Финансы
Маша Цепелева

День 380: спрос на ипотеку для ИТ-специалистов оказался ниже ожиданий Минцифры Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото «Реальное время»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10 марта: доллар — 75,9 рубля, евро — 80,13 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:01 мск: доллар — 76,03 рубля, евро — 80,46 рублей.

Курсы на Forex на 07:35 мск: доллар — 75,83 рубля, евро — 80,21 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77,97 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 79,76 рубля, евро — по 84,45 рубля.

Кто и как адаптируется

Российский ритейлер Lady & Gentleman City откроет сеть магазинов под новой торговой маркой Just Clothes. Компания планирует занять нишу ушедших из страны H&M и Uniqlo.

1C решила выпускать игры на VK Play, например, онлайн-шутер «Калибр». Но пока компаниям не удалось договориться об условиях сотрудничества. У студии в разработке еще четыре игры, релиз которых должен состояться до 2025 года.

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Какие есть проблемы и трудности

Спрос на программу льготной ипотеки для айтишников оказался ниже ожиданий Минцифры, рассказали «Ъ» участники рынка, банки и застройщики. Они связывают это со сложностью получения кредита. По статистике «Дом.РФ», в 2022 году выдано всего 5 тысяч кредитов на 44,79 млрд рублей. В Минцифры ожидали, что в 2022 году ипотекой воспользуются 10 тысяч человек.

Контекст

Продажи подержанных легковых автомобилей в России в январе – феврале 2023 года выросли на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Продано 868 тысяч машин, по данным «Автостат инфо».

Борис Титов предложил убрать из УК картельные сговоры. В частности убрать статью об ограничении конкуренции и отделить картели на товарных рынках от сговоров на торгах.

Материал дополняется

Новости предыдущего дня, 9 марта — здесь.

#новость

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 Февраль Камшотов

Да кто ж при таких ценах в здравом уме будет конуру брать...

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Alex Shevchenko

"Российский ритейлер Lady & Gentleman City" как то уже не аутентично звучит. Пора бы переходить на кириллицу и русский язык..

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sdhgshehrh

Град баб и мужиков

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Александр Привалов

сударей и сударынь подворье

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sdhgshehrh

Дом рабочего и крестьянки

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Alex Shevchenko

Бабимужиковград😁

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Вадим Д.

Людоград. Челядево. Смердное.
Выбирайте.

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неформат

гражданочка и гражданин

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Вадим Д.

Евробакс колеблется вверх/вниз.
Ниша H&M и Uniqlo занимается, двери закрываются. Следующая остановка — светлое будущее.
Хочется 1С в игры ВК, но Калибр не подходит.
Оказывается, (!!!) льготную ИТ-ипотеку сложно получить! Кто бы мог подумать?! Да все, но...
Продажи б/у авто всё растут. Ну всё правльно, раз новые по цене яхты да и немного их.
Титов и картели — новые рубрики и конкурсы в рамках УК РФ.

Хорошей пятницы 🤘🏻

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Alex Shevchenko

Предлагаю новую фишку. Когда публикуете коммент в первый раз, в конце коммента добавляйте "комментарий дополняется" , а уже после нескольких правок уже надпись вроде "Хорошей пятницы"😁

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Вадим Д.

Хехе, дополняемые комменты — новое слово в комментировании 👍🏻

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Hnorr
Спрос на программу льготной ипотеки для айтишников оказался ниже ожиданий Минцифры

Назначили такие условия для ее получения, что туда попадает 1% айтишников, а теперь удивляются, почему спроса нет. Удивительные люди

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Булка хлеба
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Hnorr

Сейчас вот эта актуальнее

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Alexander Golubev
Спрос на программу льготной ипотеки для айтишников оказался ниже ожиданий Минцифры

Только новостройки. До 12 миллионов ₽ в Москве.
Сначала выставят странные условия, а потом у них ниже ожиданий.

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