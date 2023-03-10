День 380: спрос на ипотеку для ИТ-специалистов оказался ниже ожиданий Минцифры Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 10 марта: доллар — 75,9 рубля, евро — 80,13 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77,97 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 79,76 рубля, евро — по 84,45 рубля.
Кто и как адаптируется
Российский ритейлер Lady & Gentleman City откроет сеть магазинов под новой торговой маркой Just Clothes. Компания планирует занять нишу ушедших из страны H&M и Uniqlo.
1C решила выпускать игры на VK Play, например, онлайн-шутер «Калибр». Но пока компаниям не удалось договориться об условиях сотрудничества. У студии в разработке еще четыре игры, релиз которых должен состояться до 2025 года.
Какие есть проблемы и трудности
Спрос на программу льготной ипотеки для айтишников оказался ниже ожиданий Минцифры, рассказали «Ъ» участники рынка, банки и застройщики. Они связывают это со сложностью получения кредита. По статистике «Дом.РФ», в 2022 году выдано всего 5 тысяч кредитов на 44,79 млрд рублей. В Минцифры ожидали, что в 2022 году ипотекой воспользуются 10 тысяч человек.
Контекст
Продажи подержанных легковых автомобилей в России в январе – феврале 2023 года выросли на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Продано 868 тысяч машин, по данным «Автостат инфо».
Борис Титов предложил убрать из УК картельные сговоры. В частности убрать статью об ограничении конкуренции и отделить картели на товарных рынках от сговоров на торгах.
Материал дополняется
Новости предыдущего дня, 9 марта — здесь.
Да кто ж при таких ценах в здравом уме будет конуру брать...
"Российский ритейлер Lady & Gentleman City" как то уже не аутентично звучит. Пора бы переходить на кириллицу и русский язык..
Град баб и мужиков
сударей и сударынь подворье
Дом рабочего и крестьянки
Бабимужиковград😁
Людоград. Челядево. Смердное.
Выбирайте.
гражданочка и гражданин
Евробакс колеблется вверх/вниз.
Ниша H&M и Uniqlo занимается, двери закрываются. Следующая остановка — светлое будущее.
Хочется 1С в игры ВК, но Калибр не подходит.
Оказывается, (!!!) льготную ИТ-ипотеку сложно получить! Кто бы мог подумать?! Да все, но...
Продажи б/у авто всё растут. Ну всё правльно, раз новые по цене яхты да и немного их.
Титов и картели — новые рубрики и конкурсы в рамках УК РФ.
Хорошей пятницы 🤘🏻
Предлагаю новую фишку. Когда публикуете коммент в первый раз, в конце коммента добавляйте "комментарий дополняется" , а уже после нескольких правок уже надпись вроде "Хорошей пятницы"😁
Хехе, дополняемые комменты — новое слово в комментировании 👍🏻
Назначили такие условия для ее получения, что туда попадает 1% айтишников, а теперь удивляются, почему спроса нет. Удивительные люди
Сейчас вот эта актуальнее
Только новостройки. До 12 миллионов ₽ в Москве.
Сначала выставят странные условия, а потом у них ниже ожиданий.