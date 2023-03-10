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Фото «Реальное время»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10 марта: доллар — 75,9 рубля, евро — 80,13 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:01 мск: доллар — 76,03 рубля, евро — 80,46 рублей.

Курсы на Forex на 07:35 мск: доллар — 75,83 рубля, евро — 80,21 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77,97 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 79,76 рубля, евро — по 84,45 рубля.

Кто и как адаптируется

Российский ритейлер Lady & Gentleman City откроет сеть магазинов под новой торговой маркой Just Clothes. Компания планирует занять нишу ушедших из страны H&M и Uniqlo.

1C решила выпускать игры на VK Play, например, онлайн-шутер «Калибр». Но пока компаниям не удалось договориться об условиях сотрудничества. У студии в разработке еще четыре игры, релиз которых должен состояться до 2025 года.

Какие есть проблемы и трудности

Спрос на программу льготной ипотеки для айтишников оказался ниже ожиданий Минцифры, рассказали «Ъ» участники рынка, банки и застройщики. Они связывают это со сложностью получения кредита. По статистике «Дом.РФ», в 2022 году выдано всего 5 тысяч кредитов на 44,79 млрд рублей. В Минцифры ожидали, что в 2022 году ипотекой воспользуются 10 тысяч человек.

Контекст

Продажи подержанных легковых автомобилей в России в январе – феврале 2023 года выросли на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Продано 868 тысяч машин, по данным «Автостат инфо».

Борис Титов предложил убрать из УК картельные сговоры. В частности убрать статью об ограничении конкуренции и отделить картели на товарных рынках от сговоров на торгах.

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