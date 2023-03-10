Финансы
Маша Цепелева

«Сбер» начал тестировать оплату картой без PIN-кода для покупок дороже 1000 рублей Статьи редакции

Это касается оплаты любыми картами в терминалах с эквайрингом «Сбера».

  • «Сбер» с начала 2023 года начал тестировать повышенные лимиты для покупок без PIN-кода в терминалах своего эквайринга, рассказал РБК представитель банка.
  • В некоторых терминалах в Москве система уже не требует код при оплате на сумму 2000-3000 рублей. Долю терминалов и верхнюю границу суммы покупки в «Сбере» не назвали.

Увеличение лимита позволяет сделать платёжный опыт клиентов ещё более удобным при безусловном сохранении уровня безопасности проведения операций, что также соответствует стандартам рынка.

«Сбер»
  • Банки могут сами устанавливать суммы покупок без PIN-кода в границах правил платёжных систем. В 2020 году «Мир» увеличил лимит до 3000 рублей, такой же был у Visa. У Mastercard — 5000 рублей. Но многие банки, в том числе «Сбер», продолжали использовать более низкий порог в 1000 рублей, указывает издание.

#новость #сбер

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66 комментариев
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 Геннадий Кузьмин

Сначала с взломами персональных данных разберитесь. Тестировщики б**ть…

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Sergei Timofeyev

Ну так... данные раздали, теперь нужно выкачивать из них. :)

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Геннадий Кузьмин

https://vc.ru/629617

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Grandzlo

Платил на сумму 2250. Пин не запросили.

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Деда Миша

Ну логично, что сейчас на тыщу купить?

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Rifat Kayumov

Ну как бы дохера всего. Условно, зашел в киоск взять воду, жвачку или сигареты и еще тьму товаров по-мелочи)

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16 комментариев
Деда Миша

С другой стороны, вчера забирал в пвз маркета товар почти на 30к, оплата картой при получении, приложил и оно молча списалось)) Ну а чо, зачем безопасность, проверки, хотя в приложении желтого банка указано, что надо требовать пин код. Ох не хотел бы я так, чтобы вдруг карту выронишь, а ей так расплатятся. Лимиты только и выручают или заморозка карты

Хотя в 2017 году покупал ноут, 80к, был пин или оплата через эпл пэй, в течение минуты из СБ банка позвонили с вопросиками проверить я или не я, было приятно за такую оперативность в том же банке.

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

Так звучит "тестировать", как будто поменять одну цифру - это пиздец как сложно. Или сложно? В каменты призываются успешные сеньоры погромисты из финтеха.

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Деда Миша

перед этим надо провести адженду, тимбилдинг, коворкинг, проверить аутстафф, все ли прошли процесс онбординга, обсудить в рамках аджайла и скрама, поменять одну цифру, повторить все что в начале, отдать в отдел тестирования, провести еще несколько кругов тимбилдинга и в продакшен
с вас 1005000 млн

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2 комментария
Хлоргексидин

Скорей тестируют уровень скама

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Хлоргексидин

Qwerty

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Яков

Ну там надо это все согласовать с платежными системами, банками и пр. А так не сложно, просто много бюрократии.

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Хлоргексидин

Del

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Ivan

Терминал дольше проживёт.

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Killua

Спустимся в комментарии чтобы узнать мнение экспертов

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Михаил Кубрак

МММ.. не прошло и 15 лет! В жёлтом Т-банке эта функция из коробки, доступна с 2010 года.

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Вадим Д.
позволяет сделать платёжный опыт клиентов ещё более удобным

И правда, вот умнички.

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Химический блик

потерять карту теперь - пиздец платёжный опыт.
Если раньше нашедший до тыщщи наприкладывается, я увижу смс-ки и всё стопану, то теперь цыгане шумною толпою.

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1 комментарий
Перечитатель

Вопрос, а нафига? В каких случаях это вообще надо? Трудно пин-код ввести?

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Император Нолимоций

При оплате телефоном с NFC он и так не требуется, кстати. Облегчают жизнь тем, кто карманные терминалы по карманам в метро водит?

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9 комментариев
Дмитрий

Вот тоже подумал. 10 секунд на пин жалко что ли? Зато при потере/краже спокойнее.

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Хлоргексидин

Какого хрена, я ж на другой коммент отвечал

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1 комментарий
Перечитатель
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sunblade

... таким образом Сбер подтвердил реальную инфляцию, она выросла в 2-3 раза

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Pasha Z

Корректируют сумму с учетом инфляции (20% ежегодно последние 5 лет)

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compostirony

А мошенники с переносными терминалами уже испарились?)

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Дарья Смолякова

Только популярность набирают.

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Yulay Mambetov

С текущей эконом. ситуацией, как бы через пару лет не пришлось поднимать порог выше 10 000 рублей.

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Grandzlo

С ракушек ситуация пора карточку на шею вешать, чтобы не потерять. Эх. В нормальных странах APPLE pay

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Prosto Zurab

Я так и не смог включить обязательный ввод пин-кода при оплате картой даже до 1000р. Один раз потерял карту, а с нее какой-то урод оплатил покупки два раза, чтобы обойти ограничение

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Konung Warwar

Зная, какая жопа в сбере с безопасностью, ни к чему хорошему эти нововведения не приведут.

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Кирилл Беккер

Позволяет сделать платёжный опыт фишеров ещё более удобным

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Ivan Boldyrev

А без карты слабо?

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у нас отмена

Ерунда какая-то, ввести пин-код 3 секунды, но зато безопаснее

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Alex

Ооо супер, в "загнивающем снг" в одном из банков я по кнопке в приложении ставлю любой лимит который захочу. Сбербанк, инновации, будущее!

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Антон Рыбчинский

Класс, теряйте карты на здоровье, друзья!

Один раз просрал карту, алкаш купил в алкашке бухло на 600р и даже пин не запросили, сотрудница магаза даже по логике не проверила откуда у бомжа может быть карта.

А тут больше 1к без пинкода теперь, так вообще при потере карты без денег останитесь

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