В App Store появилась копия приложения ВТБ — под видом ресторанного справочника Статьи редакции
В отзывах пользователи благодарят за «вкусные роллы» и просят не упоминать «известную аббревиатуру из трёх букв».
- В App Store появилось приложение «Всё просто», обратили внимание Telegram-каналы «Новости Москвы» и «кабачковая икра по акции». Согласно описанию — это ресторанный справочник: в нём предлагается следить за скидками и купонами от кафе и ресторанов, и копить баллы, которые можно на эти купоны обменять.
- Разработчик приложения — BSC Mcs. Это компания Banking Software Company, которая занимается разработкой и внедрением ПО для банков. Среди её клиентов — «Альфа-банк», «Ренессанс» и ВТБ.
- Если скачать приложение, оно предложит пользователю стать клиентом или авторизоваться — по номеру карты или логину. В пользовательском соглашении не указано, с какой организацией его подписывают, но есть телефон: +7-800-100-24-24 — это номер горячей линии ВТБ.
В ВТБ не ответили vc.ru на запрос о комментарии.
- Пользователи в отзывах стараются не указывать, что это приложение принадлежит именно ВТБ: они благодарят за «вкусные суши и роллы», но некоторые иронизируют — просят не употреблять «известную аббревиатуру из трёх букв» или говорят, что приложение им что-то напоминает.
- ВТБ находится под полными блокирующими санкциями США с конца февраля 2022 года. Его приложения пропали из магазинов App Store и Google Play, так как санкции запрещают работу с американскими контрагентами. Сервис для Android можно скачать с сайта.
- В апреле в App Store появилось приложение «Баланс Онлайн», полностью копирующее функции «ВТБ Онлайн», через три дня оно исчезло. В мае опубликовали вторую копию — «Прайм баланс», которую удалили в августе. В январе 2023-го банк запустил мобильный банк в своём Telegram-боте.
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Ждем приложение Альфа банка под видом гороскопа
Ракам на этой неделе рекомендуем открыть инвестиционный счет. Скорпионы, обратите внимание на предложения по кредитным картам.
Гироскопа
В соседней теме пишут что загранпоспарта уже 4 месяца выпускать не могут из за простейших чипов, тут что приложение системообразующего банка прячут за ресторанный справочник
Горжусь новостями супердержавы
Могут выпускать паспорта старого типа - их быстрее делают и они дешевле. Не вводите в заблуждение.
по паспортам вроде как начали выдавать уже
Какое же это дно:)
А что им делать? У втб клиентов миллионы людей, приложение накроется - клиенты уйдут (не все конечно же). Поэтому они и будут делать такие приложения до посинения, вопрос времени когда и это приложение заблокируют и будет новое под видом продажи носков подержанных и так далее. Это не дно, а наша реальность. К сожалению…
Сообщение удалено
Владельцы андроидов в 2023:
- Купил смартфон за 3к и скачал приложение банка.
Владельцы айфонов в 2023:
- Купил смарт за 100к и скачиваешь приложение с рецептами что бы пользоваться банком 🤡🤡🤡
ну конечно, виноваты же айфоны🙃
Шел 2023. Какой-то клоун 🤡 пишет очередную "смешную" шутку про айфоны.
А мог бы подкопить и один раз нормальный телефон взять, да.
А журналисты зачем то указали
А они по секрету 🤫
Случайно, наверное
Потом главное, чтобы не оказалось, что оно и не принадлежит втб))
"Параллельный импорт" в app store))
Зачем втб палите?! Шухер
Прямо «Le Guide VTB». До 3 звёзд кредитным продуктам!
это даже смешно. Обход санкций дошел до идиотизма
Ждём, пока снова снесут. Который раз уже одно и то же 🙃
Реально удалите статью, не палите
Реально вс ру же тим кук читает
Прикиньте 6 человек лайкнули не палить.
Тоесть любой программист который сумеет сделать небольшую приложуху просто передающую данные с веб версии сможет настричь много реальных рабочих банковских аккаунтов
Дырявая модерация от Apple 😁 разработчик даёт демо номер для авторизации модератора и он попадает на страницу заказа еды 😁 и даёт разрешение на публикацию приложения
У ВТБ есть норм вариант через веб. Зачем стараться делать эти приложения?
а зачем ВТБ если он нигде не работает
а зачем вы пишите комментарии, если их никто не читает?
Зачем банки выпускают нативные приложения, когда можно сделать Progressive Web App, который даже на экран домой можно установить. Без аппсторов и пляски с бубном.
В PWA пуши не работают. Будут работать только со следующей версии iOS.
Они не могут их осилить, слежка не работает, пользователь может ограничивать запросы и показ рекламы. Много чего. Большинство компаний создают приложения не для удобства пользователей, а для слежки за ними. Каждый говносайт продвигает свою апп и ограничивает вебверсию в функционале. Яркий пример мордакнига, реддит, пикабу, 4pda и подобные.
Сбор и продажа данных неплохая копеечка в дополнение.
они доиграются и спровоцируют прекращение сотрудничества апла со всеми рф разработчиками
кто то из разрабов останется без куска хлеба. Или это и есть реальная конечная цель? Полная изоляция?
Мегарыночек) скорее они начнут передавать данные студий как пособников обхода санкций и их будет банить сша
У Apple с модерацией вообще всё нормально? Они пропускают такие ссылки на форму поддержки по политике конфиденциальности?
У банка не хватило денег на домен
Зафиксировали данную информацию
Хотя видимо банк сам понимает, что это ненадолго и забанят, а значит можно сделать хуйню для вида
Хотя на самом деле вопрос безопасности, тильде условно ничто не мешает по этому адресу влепить форму для ввода номера реквизитов карты, суету навести, раз у управленцев ВТБ не хватило мозгов задуматься про безопасность и надёжность
Они на них даже не смотрят 😁
Лол, политика конфиденциальности это тот еще театр безопасности, неудивительно, что на нее даже модераторам срать. Впрочем, не вижу причин как-то дискредитировать сайты на тильде: да хоть на юкозе, главное чтобы требования выполнялись
А как они должны реагировать?
Бля, смешно до смерти -)
Ведущий банк йопт)))))
Ничего смешного, когда Apple не твоя корпорация
Такие прям инсайдеры не могу 😂
Уже как месяц перешёл на это приложение
https://youtu.be/lUV9W9ndorw
ВТБ разработчикам стоило бы выпустить только веб-версию приложения, понятно, что она не будет иметь весь функционал, но там должен быть крупный баннер - ПЕРЕХОДИТЕ НА ANDROID
Уже несколько дней как. Совсем новостники веников не вяжут.
ВТБ уже пытался перевыпускать свое приложение. Я успела, у меня стоит приложение "баланс"
потом, правда, эта приложуха опять слетела
надо было под видом приложения для вызова девочек по вызову - отбоя бы не было)
Было уже. Слоупочная редакция ворует новости и выводит в топ.
Время для мошенников, делать свои клоны и собирать данные карт и пароли.
.
Все просто, кирпич
https://vc.ru/services/621685-telegram-whatsapp-i-viber-roskomnadzor-opublikoval-spisok-inostrannyh-messendzherov-s-zapretom-na-integraciyu-s-bankami
а интеграцию с суши не запретил. россияне не смогут определить где мошенники а где банк, говорили они 🙃
Оно уже больше недели опубликовано
DonosApp, вот оказывается какого приложения так не хватает....
Ахахахаха
А я сюда редко захожу. Особенно в комментарии.
Почистили что ли сообщения ))
Какое днище
Ебать, как дети))
На заборе *УЙ написано, а за забором - ВТБ!
Не слышу, вы сказали ВТБ ?
Отправляем репорты на приложение. Скоро заблочат
У Тинькофф будет «он такой не один»
Капец редакторы тупые
написано же не упоминать аббревиатуру из трёх букв
Еще первого марта скачал, пришел пуш от Баланса(ВТБ): «обновите БАНКОВСКОЕ приложение». Умора