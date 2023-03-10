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В App Store появилась копия приложения ВТБ — под видом ресторанного справочника Статьи редакции

В отзывах пользователи благодарят за «вкусные роллы» и просят не упоминать «известную аббревиатуру из трёх букв».

  • В App Store появилось приложение «Всё просто», обратили внимание Telegram-каналы «Новости Москвы» и «кабачковая икра по акции». Согласно описанию — это ресторанный справочник: в нём предлагается следить за скидками и купонами от кафе и ресторанов, и копить баллы, которые можно на эти купоны обменять.
  • Разработчик приложения — BSC Mcs. Это компания Banking Software Company, которая занимается разработкой и внедрением ПО для банков. Среди её клиентов — «Альфа-банк», «Ренессанс» и ВТБ.
  • Если скачать приложение, оно предложит пользователю стать клиентом или авторизоваться — по номеру карты или логину. В пользовательском соглашении не указано, с какой организацией его подписывают, но есть телефон: +7-800-100-24-24 — это номер горячей линии ВТБ.

  • В ВТБ не ответили vc.ru на запрос о комментарии.

  • Пользователи в отзывах стараются не указывать, что это приложение принадлежит именно ВТБ: они благодарят за «вкусные суши и роллы», но некоторые иронизируют — просят не употреблять «известную аббревиатуру из трёх букв» или говорят, что приложение им что-то напоминает.
  • ВТБ находится под полными блокирующими санкциями США с конца февраля 2022 года. Его приложения пропали из магазинов App Store и Google Play, так как санкции запрещают работу с американскими контрагентами. Сервис для Android можно скачать с сайта.
  • В апреле в App Store появилось приложение «Баланс Онлайн», полностью копирующее функции «ВТБ Онлайн», через три дня оно исчезло. В мае опубликовали вторую копию — «Прайм баланс», которую удалили в августе. В январе 2023-го банк запустил мобильный банк в своём Telegram-боте.

#новость #втб #appstore

6182 просмотров
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91 комментарий
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виктор сикрит

Ждем приложение Альфа банка под видом гороскопа

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Анечка Чабарова

Ракам на этой неделе рекомендуем открыть инвестиционный счет. Скорпионы, обратите внимание на предложения по кредитным картам.

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2 комментария
Максим Ростокин

Гироскопа

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Беженцы с TJ

В соседней теме пишут что загранпоспарта уже 4 месяца выпускать не могут из за простейших чипов, тут что приложение системообразующего банка прячут за ресторанный справочник

Горжусь новостями супердержавы

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Ed R

Могут выпускать паспорта старого типа - их быстрее делают и они дешевле. Не вводите в заблуждение.

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4 комментария
Марат

по паспортам вроде как начали выдавать уже

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Влад Светлый

Какое же это дно:)

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Ян Цыбулько

А что им делать? У втб клиентов миллионы людей, приложение накроется - клиенты уйдут (не все конечно же). Поэтому они и будут делать такие приложения до посинения, вопрос времени когда и это приложение заблокируют и будет новое под видом продажи носков подержанных и так далее. Это не дно, а наша реальность. К сожалению…

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pupsik

Сообщение удалено

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Раскаяние и Мармелад

Владельцы андроидов в 2023:
- Купил смартфон за 3к и скачал приложение банка.

Владельцы айфонов в 2023:
- Купил смарт за 100к и скачиваешь приложение с рецептами что бы пользоваться банком 🤡🤡🤡

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се ля ви

ну конечно, виноваты же айфоны🙃

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1 комментарий
D.

Шел 2023. Какой-то клоун 🤡 пишет очередную "смешную" шутку про айфоны.

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1 комментарий
compostirony

А мог бы подкопить и один раз нормальный телефон взять, да.

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6 комментариев
Mark Borisov
Пользователи в отзывах стараются не указывать, что это приложение принадлежит именно ВТБ

А журналисты зачем то указали

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Alex Shevchenko

А они по секрету 🤫

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Похер

Случайно, наверное

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pupsik

Потом главное, чтобы не оказалось, что оно и не принадлежит втб))

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Alex Shevchenko

"Параллельный импорт" в app store))

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VLAD

Зачем втб палите?! Шухер

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Вадим Д.
под видом ресторанного справочника

Прямо «Le Guide VTB». До 3 звёзд кредитным продуктам!

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Sergey Sorokin

это даже смешно. Обход санкций дошел до идиотизма

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Илья Склюев

Ждём, пока снова снесут. Который раз уже одно и то же 🙃

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Алекс Тосс

Реально удалите статью, не палите

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Мистер Блондин

Реально вс ру же тим кук читает

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2 комментария
Похер
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Случайные фотографии

Прикиньте 6 человек лайкнули не палить.

Тоесть любой программист который сумеет сделать небольшую приложуху просто передающую данные с веб версии сможет настричь много реальных рабочих банковских аккаунтов

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Said Akhmedov

Дырявая модерация от Apple 😁 разработчик даёт демо номер для авторизации модератора и он попадает на страницу заказа еды 😁 и даёт разрешение на публикацию приложения

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Куртуазный маньерист

У ВТБ есть норм вариант через веб. Зачем стараться делать эти приложения?

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Robert Nelson

а зачем ВТБ если он нигде не работает

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Куртуазный маньерист

а зачем вы пишите комментарии, если их никто не читает?

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2 комментария
Reborn Soul

Зачем банки выпускают нативные приложения, когда можно сделать Progressive Web App, который даже на экран домой можно установить. Без аппсторов и пляски с бубном.

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Vasily Laushkin

В PWA пуши не работают. Будут работать только со следующей версии iOS.

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4 комментария
Dark Soul

Они не могут их осилить, слежка не работает, пользователь может ограничивать запросы и показ рекламы. Много чего. Большинство компаний создают приложения не для удобства пользователей, а для слежки за ними. Каждый говносайт продвигает свою апп и ограничивает вебверсию в функционале. Яркий пример мордакнига, реддит, пикабу, 4pda и подобные.
Сбор и продажа данных неплохая копеечка в дополнение.

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3 комментария
Dev

они доиграются и спровоцируют прекращение сотрудничества апла со всеми рф разработчиками
кто то из разрабов останется без куска хлеба. Или это и есть реальная конечная цель? Полная изоляция?

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Случайные фотографии

Мегарыночек) скорее они начнут передавать данные студий как пособников обхода санкций и их будет банить сша

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Император Нолимоций

У Apple с модерацией вообще всё нормально? Они пропускают такие ссылки на форму поддержки по политике конфиденциальности?

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Деда Миша

У банка не хватило денег на домен
Зафиксировали данную информацию
Хотя видимо банк сам понимает, что это ненадолго и забанят, а значит можно сделать хуйню для вида
Хотя на самом деле вопрос безопасности, тильде условно ничто не мешает по этому адресу влепить форму для ввода номера реквизитов карты, суету навести, раз у управленцев ВТБ не хватило мозгов задуматься про безопасность и надёжность

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Said Akhmedov

Они на них даже не смотрят 😁

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Петр П

Лол, политика конфиденциальности это тот еще театр безопасности, неудивительно, что на нее даже модераторам срать. Впрочем, не вижу причин как-то дискредитировать сайты на тильде: да хоть на юкозе, главное чтобы требования выполнялись

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Иркутский микроскоп

А как они должны реагировать?

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Февраль Камшотов

Бля, смешно до смерти -)
Ведущий банк йопт)))))

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Genio Genio

Ничего смешного, когда Apple не твоя корпорация

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Алекс Тосс

Такие прям инсайдеры не могу 😂
Уже как месяц перешёл на это приложение

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Bolt-0n

https://youtu.be/lUV9W9ndorw

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Георгий

ВТБ разработчикам стоило бы выпустить только веб-версию приложения, понятно, что она не будет иметь весь функционал, но там должен быть крупный баннер - ПЕРЕХОДИТЕ НА ANDROID

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vvtwittep

Уже несколько дней как. Совсем новостники веников не вяжут.

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Вероника Давыдова

ВТБ уже пытался перевыпускать свое приложение. Я успела, у меня стоит приложение "баланс"

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Вероника Давыдова

потом, правда, эта приложуха опять слетела

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Robert Nelson

надо было под видом приложения для вызова девочек по вызову - отбоя бы не было)

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selecadm

Было уже. Слоупочная редакция ворует новости и выводит в топ.

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lakoros

Время для мошенников, делать свои клоны и собирать данные карт и пароли.

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M1A2 Abrams

.

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Genio Genio

Все просто, кирпич

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Dennis Prochko

https://vc.ru/services/621685-telegram-whatsapp-i-viber-roskomnadzor-opublikoval-spisok-inostrannyh-messendzherov-s-zapretom-na-integraciyu-s-bankami

а интеграцию с суши не запретил. россияне не смогут определить где мошенники а где банк, говорили они 🙃

Telegram, WhatsApp и Viber: Роскомнадзор…
Всего в списке девять сервисов.
vc.ru
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Boyko

Оно уже больше недели опубликовано

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Genio Genio

DonosApp, вот оказывается какого приложения так не хватает....

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Black7

Ахахахаха

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Civvic

А я сюда редко захожу. Особенно в комментарии.

Почистили что ли сообщения ))

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Случайные фотографии

Какое днище

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Soviet Pooh

Ебать, как дети))

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Вася Пражкин
но некоторые иронизируют — просят не употреблять «известную аббревиатуру из трёх букв»

На заборе *УЙ написано, а за забором - ВТБ!

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Иркутский микроскоп

Не слышу, вы сказали ВТБ ?

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Шалтай Болтай

Отправляем репорты на приложение. Скоро заблочат

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Иркутский микроскоп

У Тинькофф будет «он такой не один»

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Only Fans

Капец редакторы тупые
написано же не упоминать аббревиатуру из трёх букв

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Maxim

Еще первого марта скачал, пришел пуш от Баланса(ВТБ): «обновите БАНКОВСКОЕ приложение». Умора

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