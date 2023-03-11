День 381: темпы роста российского рынка складов индивидуального хранения замедлятся в 2023 году Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 11-13 марта: доллар — 75,94 рубля, евро — 80,40 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 76,26 рубля.
Кто и как адаптируется
Структуры предпринимателя Владислава Свиблова задумались о покупке части российских активов золотодобывающей компании Polymetal, узнали источники «Ъ». Сама Polymetal не исключила продажу некоторых долей бизнеса ещё в 2022-м: она не попала под прямые санкции, но всё равно столкнулась с логистическими проблемами.
Какие есть проблемы и трудности
ЕС и США заявили, что приложат больше совместных усилий, чтобы пресечь обход антироссийских санкций — в частности «в третьих странах». Как они будут это делать, не уточняется. На этой неделе с давлением со стороны ЕС и США уже связывали приостановку транзита санкционных грузов из Турции в Россию. Американское правительство также призвало Грузию «не быть площадкой для уклонения от санкций».
Контекст
Редакция «РБК Банки» обзвонила более 40 банков, чтобы узнать, кто из них до сих пор предлагает россиянам SWIFT-переводы за границу. А после составила подборку из пяти «лучших» — по её словам, с самыми низкими комиссиями на фоне конкурентов: это «Солид банк», «Бэнк оф Чайна», «Цифра», «Тинькофф» и «Райффайзенбанк» (не является финансовой рекомендацией — vc.ru).
В 2023 году, как ожидают аналитики, в России замедлятся темпы роста рынка складов индивидуального хранения: в течение года должно открыться 10-15 тысяч м² новых площадей — это вдвое-втрое меньше, чем в 2022-м. До этого бум спроса на личные ячейки связывали с массовым отъездом россиян из страны.
Украина введёт санкции против российского оператора лотерей «Спортлото», а также ряда букмекерских контор — это «Спортбет», «Бетсити», «Матчбет», «БК "Олимп"» и другие.
Новости предыдущего дня, 10 марта — здесь.
Украина введёт санкции против российского оператора лотерей «Спортлото», звучит как анекдот. Вообще оно живое у нас?
Живее всех живых. Выигрышей там нет, зато есть лотерейные билеты, а также желающие их купить.
Все под крылом "Столото", вполне живы
На этих жалко наше правительство санкции не ввело.
Это же прожженные мошенники. Зачем на них санкции?..
Ну тут с вами на 146 процентов согласен. Поэтому и написал, что давно меры насчет них нужно принимать.
А вы думаете то что вокруг это не следствие отсутствие образования чтобы посчитать вероятность выигрыша?
У лотерей и экстрасенсов сейчас самый рост.
У этих товарищей можно выиграть только если они вам это разрешат. Ну и мелочь конечно если только, ее в рекламных целях вам может дадут выиграть. Типа стоимости билета.
Очередная геопотическая победа.
Пекин планирует построить железную дорогу от КНР до Якутска за несколько лет, чтобы получить доступ к природным ресурсам в регионе.
О планах КНР, в частности, свидетельствует подписание между АО «Железные дороги Якутии» и Китайской ассоциацией развития промышленности за рубежом (CODA) меморандума о сотрудничестве при реализации проекта создания нового транспортного коридора на основе железнодорожной магистрали Мохэ (КНР) — Джалинда — Сковородино — Якутск (Нижний Бестях) — Магадан (порт) с железнодорожным пограничным переходом через реку Амур. Документ был подписан 8 марта по итогам визита якутской делегации в Китай.
Проект будет реализован с помощью концессионного соглашения, КНР в обмен на строительство может получить доступ к природным ресурсам в регионе, пишет Eurasia Review: «В краткосрочной перспективе эта новая китайская инициатива принесет пользу Москве и особенно тем российским фирмам и официальным лицам, которые контролируют природные ресурсы в Республике Саха."
https://www.eurasiareview.com/10032023-since-russia-cant-afford-it-china-will-build-railway-north-to-sakha-analysis/
Я простой рабочий Иван город Якутск. Я очень ждать когда добрый Xi построить нам железная дорога. Старый крыса плешь не строить нам дорогу, и мы все хотим быть Китай! Только Xi дать нам забота, железная дорога и рис (три миска)! При Xi нефритовый стержень тверд и каждый получить кошка-жена!
Свиблов бьётся за Polymetal.
Пендосы хотят перекрыть все обходы санкций, но на каждую хитрую гайку...
«РБК Банки» не просто так спамит звонками, а ради знания ☝🏻 Есть такие банки, которые предлагают россиянам SWIFT-переводы за границу.
Оказалось, рынок индивидуальных складов рос. Теперь тоже растёт, но это уже не то.
Спортлото-2023! Укрсанкции близко. А вот букмекеров — поклон.
Отличной субботы 🤘🏻
Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем… в «Спортлото»!
То у них собаки лают,
То руины говорят!
Он то плакал, то смеялся
То щетинился как ёж
Он над нами издевался
Ну сумасшедший - что возьмёшь!
С их ценами это совсем неудивительно. Квартиру в Москве снять в два раза дешевле.