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Финансы
Полина Лааксо

День 381: темпы роста российского рынка складов индивидуального хранения замедлятся в 2023 году Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: Safe Box

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 11-13 марта: доллар — 75,94 рубля, евро — 80,40 рубля.

Курсы на Forex на 19:00 мск 10 марта: доллар — 76,07 рубля, евро — 81,06 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 76,26 рубля.

Кто и как адаптируется

Структуры предпринимателя Владислава Свиблова задумались о покупке части российских активов золотодобывающей компании Polymetal, узнали источники «Ъ». Сама Polymetal не исключила продажу некоторых долей бизнеса ещё в 2022-м: она не попала под прямые санкции, но всё равно столкнулась с логистическими проблемами.

Какие есть проблемы и трудности

ЕС и США заявили, что приложат больше совместных усилий, чтобы пресечь обход антироссийских санкций — в частности «в третьих странах». Как они будут это делать, не уточняется. На этой неделе с давлением со стороны ЕС и США уже связывали приостановку транзита санкционных грузов из Турции в Россию. Американское правительство также призвало Грузию «не быть площадкой для уклонения от санкций».

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Контекст

Редакция «РБК Банки» обзвонила более 40 банков, чтобы узнать, кто из них до сих пор предлагает россиянам SWIFT-переводы за границу. А после составила подборку из пяти «лучших» — по её словам, с самыми низкими комиссиями на фоне конкурентов: это «Солид банк», «Бэнк оф Чайна», «Цифра», «Тинькофф» и «Райффайзенбанк» (не является финансовой рекомендацией — vc.ru).

В 2023 году, как ожидают аналитики, в России замедлятся темпы роста рынка складов индивидуального хранения: в течение года должно открыться 10-15 тысяч м² новых площадей — это вдвое-втрое меньше, чем в 2022-м. До этого бум спроса на личные ячейки связывали с массовым отъездом россиян из страны.

Украина введёт санкции против российского оператора лотерей «Спортлото», а также ряда букмекерских контор — это «Спортбет», «Бетсити», «Матчбет», «БК "Олимп"» и другие.

Новости предыдущего дня, 10 марта — здесь.

#новость

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15 комментариев
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 Станислав

Украина введёт санкции против российского оператора лотерей «Спортлото», звучит как анекдот. Вообще оно живое у нас?

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Vasili Kubarev

Живее всех живых. Выигрышей там нет, зато есть лотерейные билеты, а также желающие их купить.

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Февраль Камшотов

Все под крылом "Столото", вполне живы

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Станислав

На этих жалко наше правительство санкции не ввело.

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Vasili Kubarev

Это же прожженные мошенники. Зачем на них санкции?..

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Станислав

Ну тут с вами на 146 процентов согласен. Поэтому и написал, что давно меры насчет них нужно принимать.

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Случайные фотографии

А вы думаете то что вокруг это не следствие отсутствие образования чтобы посчитать вероятность выигрыша?
У лотерей и экстрасенсов сейчас самый рост.

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Станислав

У этих товарищей можно выиграть только если они вам это разрешат. Ну и мелочь конечно если только, ее в рекламных целях вам может дадут выиграть. Типа стоимости билета.

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Роман Вячеславович

Очередная геопотическая победа.
Пекин планирует построить железную дорогу от КНР до Якутска за несколько лет, чтобы получить доступ к природным ресурсам в регионе.

О планах КНР, в частности, свидетельствует подписание между АО «Железные дороги Якутии» и Китайской ассоциацией развития промышленности за рубежом (CODA) меморандума о сотрудничестве при реализации проекта создания нового транспортного коридора на основе железнодорожной магистрали Мохэ (КНР) — Джалинда — Сковородино — Якутск (Нижний Бестях) — Магадан (порт) с железнодорожным пограничным переходом через реку Амур. Документ был подписан 8 марта по итогам визита якутской делегации в Китай.

Проект будет реализован с помощью концессионного соглашения, КНР в обмен на строительство может получить доступ к природным ресурсам в регионе, пишет Eurasia Review: «В краткосрочной перспективе эта новая китайская инициатива принесет пользу Москве и особенно тем российским фирмам и официальным лицам, которые контролируют природные ресурсы в Республике Саха."

https://www.eurasiareview.com/10032023-since-russia-cant-afford-it-china-will-build-railway-north-to-sakha-analysis/

Since Russia Can’t Afford It, China Will Build…
In early March 2023, at a meeting in Harbin, Chinese officials committed Beijing to building a…
www.eurasiareview.com
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Роман Вячеславович

Я простой рабочий Иван город Якутск. Я очень ждать когда добрый Xi построить нам железная дорога. Старый крыса плешь не строить нам дорогу, и мы все хотим быть Китай! Только Xi дать нам забота, железная дорога и рис (три миска)! При Xi нефритовый стержень тверд и каждый получить кошка-жена!

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Вадим Д.

Свиблов бьётся за Polymetal.
Пендосы хотят перекрыть все обходы санкций, но на каждую хитрую гайку...
«РБК Банки» не просто так спамит звонками, а ради знания ☝🏻 Есть такие банки, которые предлагают россиянам SWIFT-переводы за границу.
Оказалось, рынок индивидуальных складов рос. Теперь тоже растёт, но это уже не то.
Спортлото-2023! Укрсанкции близко. А вот букмекеров — поклон.

Отличной субботы 🤘🏻

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Сергей Коновалов

Отвечайте нам, а то,
Если вы не отзовётесь,
Мы напишем… в «Спортлото»!

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Вадим Д.

То у них собаки лают,
То руины говорят!

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Андрей Мельник

Он то плакал, то смеялся
То щетинился как ёж
Он над нами издевался
Ну сумасшедший - что возьмёшь!

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Francesco Pazolini
> темпы роста российского рынка складов индивидуального хранения замедлятся в 2023 году

С их ценами это совсем неудивительно. Квартиру в Москве снять в два раза дешевле.

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