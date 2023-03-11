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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 11-13 марта: доллар — 75,94 рубля, евро — 80,40 рубля.

Курсы на Forex на 19:00 мск 10 марта: доллар — 76,07 рубля, евро — 81,06 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 76,26 рубля.

Кто и как адаптируется

Структуры предпринимателя Владислава Свиблова задумались о покупке части российских активов золотодобывающей компании Polymetal, узнали источники «Ъ». Сама Polymetal не исключила продажу некоторых долей бизнеса ещё в 2022-м: она не попала под прямые санкции, но всё равно столкнулась с логистическими проблемами.

Какие есть проблемы и трудности

ЕС и США заявили, что приложат больше совместных усилий, чтобы пресечь обход антироссийских санкций — в частности «в третьих странах». Как они будут это делать, не уточняется. На этой неделе с давлением со стороны ЕС и США уже связывали приостановку транзита санкционных грузов из Турции в Россию. Американское правительство также призвало Грузию «не быть площадкой для уклонения от санкций».

Контекст

Редакция «РБК Банки» обзвонила более 40 банков, чтобы узнать, кто из них до сих пор предлагает россиянам SWIFT-переводы за границу. А после составила подборку из пяти «лучших» — по её словам, с самыми низкими комиссиями на фоне конкурентов: это «Солид банк», «Бэнк оф Чайна», «Цифра», «Тинькофф» и «Райффайзенбанк» (не является финансовой рекомендацией — vc.ru).

В 2023 году, как ожидают аналитики, в России замедлятся темпы роста рынка складов индивидуального хранения: в течение года должно открыться 10-15 тысяч м² новых площадей — это вдвое-втрое меньше, чем в 2022-м. До этого бум спроса на личные ячейки связывали с массовым отъездом россиян из страны.

Украина введёт санкции против российского оператора лотерей «Спортлото», а также ряда букмекерских контор — это «Спортбет», «Бетсити», «Матчбет», «БК "Олимп"» и другие.