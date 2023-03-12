День 382: средние цены на вторичное жильё перестали падать, Судан допустил, что может стать торговым хабом для России Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 11-13 марта: доллар — 75,94 рубля, евро — 80,40 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,10 рубля.
Какие есть проблемы и трудности
Минтранс потребовал от авиакомпаний переместить опознавательные знаки на самолётах, но перевозчики раскритиковали нововведение. На данный момент у них есть задачи важнее перекраски — это прежде всего обеспечение лётной годности судов в условиях санкций и проблем с поставками запчастей.
Контекст
Посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа рассказал о перспективах отношений Судана и России. Страны обсуждают возможность вести взаиморасчёты в национальных валютах, но подвижек пока нет. Африканское государство также надеется вернуть прямое авиасообщение, что упростило бы перемещение и увеличило бы товарооборот, но с российским правительством вопрос ещё не прорабатывали. Кроме того, посол считает, что Судан мог бы стать хабом для продажи российских продуктов в другие африканские страны.
В 2022 году контрабандные смартфоны — те, что ввезли «без соблюдения таможенных формальностей», — чаще всего доставляли в Россию из ОАЭ, Финляндии и Китая, пишет «Прайм» со ссылкой на Федеральную таможенную службу.
Цены на жильё со вторичного рынка постепенно перестают снижаться, отметили аналитики. За февраль 2023 года средняя стоимость таких объектов в 16 городах-миллионниках, а также Ленинградской и Московской областях, наоборот, увеличилась на 0,5% и составила 124,7 тысяч рублей за м².
Как открыть счёт и получить карту в Турции весной 2023 года — в шпаргалке от «РБК Инвестиций». Редакция узнала, какие валюты доступны российским клиентам и какие документы понадобятся для оформления.
Новости предыдущего дня, 11 марта — здесь.
«Деятельный» Минтранс доказывает необходимость своего существования.
С Суданом можно было бы расплачиваться суданскими фунтами, но пока никак.
Контрабанда – одно, параллельный импорт – другое. Не путайте.
Оказывается, вторичка дешевела. Но праздник закончился.
РБК начинает выпуск шпаргалок для россиян по выпуску карт. В первом выпуске Турция, сезон – весна-2023.
Хорошего дня 🤘🏻
РБК все скатывается и скатывается ниже всех плинтусов адекватности и солидности делового издания...
Заголовок: Как открыть счет и получить карту в Турции в 2023 году: обзор
В начале опуса: По состоянию на начало ноября 2022
Но до уровня МК и КП еще расти и расти, удачи, у вас точно получится этот успех!
Предлагаю Минтрансу перекрасить все самолеты в красный, чтобы летали быстрее.
Лайка Универсиада против
А вообще-то довольно мило. :3
Уже обосрались с индийскими рупиями, которые некуда деть, эксперимент признан удачным, программа торговли в нацвалютах расширяется.
Ждём отмены виз с Суданом и планируем отпуск в этой чудесной африканской стране
А рядом с Суданом Эритрея куда тоже можно поехать отдохнуть
PS В гугл пришлось лезить чтоб понять где что.
А там и Сомали рядом. С детства мечтали увидеть пиратов вживую? Время исполнять мечты!
Да какая разница, ко всем иностранным туристами приставят охрану. Дело то в море, и в том, что туда лететь через турцию хз сколько и хз за сколько.
* Посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа рассказал о перспективах отношений Судана и России.
Мне кажется надо такие вещи делать в тишине, а не давать интервью.
И про валюты представляю как строился диалог:
- Мы вам платим суданскими фунтами, а вы нам долларами.
- На что наши отвечали, нет это мы вам рублями, а вы нам юанями.
А по факту, конечно же, суданцы хотели бы денюжек..
Нет ничего тайного, что не стало бы явным
"Секрет могут сохранить двое, и то только если один из них в могиле."
* Посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа рассказал о перспективах оплаты в национальных валютах
Перспектив пока нет))
Считаю уже можно не считать дни
Хм, ну, боюсь, что теперь цены только вверх. :(
Вторичка и вправду чуть подешевела.
Как этот посол тетрадки в школе подписывал, не заёпывался?