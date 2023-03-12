{"id":13875,"url":"\/distributions\/13875\/click?bit=1&hash=1782808901edf8d1283bc0027d861e9166e041a732d4bd39fb1e61aac932d9b5","title":"\u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444\u00bb \u2014 \u043e \u0441\u0435\u043b\u044c\u0441\u043a\u043e\u043c \u0444\u0443\u0442\u0431\u043e\u043b\u0435 \u0438 \u0443\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0439 \u043a\u0443\u043b\u044c\u0442\u0443\u0440\u0435","buttonText":"\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"7fa6f120-8069-52d2-b002-5771b2c0f06f","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Полина Лааксо

День 382: средние цены на вторичное жильё перестали падать, Судан допустил, что может стать торговым хабом для России Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

1839 просмотров
Источник: «ИА Красная весна»

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 11-13 марта: доллар — 75,94 рубля, евро — 80,40 рубля.

Курсы на Forex на 19:00 мск 10 марта: доллар — 76,07 рубля, евро — 81,06 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,10 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Минтранс потребовал от авиакомпаний переместить опознавательные знаки на самолётах, но перевозчики раскритиковали нововведение. На данный момент у них есть задачи важнее перекраски — это прежде всего обеспечение лётной годности судов в условиях санкций и проблем с поставками запчастей.

Контекст

Посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа рассказал о перспективах отношений Судана и России. Страны обсуждают возможность вести взаиморасчёты в национальных валютах, но подвижек пока нет. Африканское государство также надеется вернуть прямое авиасообщение, что упростило бы перемещение и увеличило бы товарооборот, но с российским правительством вопрос ещё не прорабатывали. Кроме того, посол считает, что Судан мог бы стать хабом для продажи российских продуктов в другие африканские страны.

Купить рекламу Отключить

В 2022 году контрабандные смартфоны — те, что ввезли «без соблюдения таможенных формальностей», — чаще всего доставляли в Россию из ОАЭ, Финляндии и Китая, пишет «Прайм» со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

Цены на жильё со вторичного рынка постепенно перестают снижаться, отметили аналитики. За февраль 2023 года средняя стоимость таких объектов в 16 городах-миллионниках, а также Ленинградской и Московской областях, наоборот, увеличилась на 0,5% и составила 124,7 тысяч рублей за м².

Как открыть счёт и получить карту в Турции весной 2023 года — в шпаргалке от «РБК Инвестиций». Редакция узнала, какие валюты доступны российским клиентам и какие документы понадобятся для оформления.

Новости предыдущего дня, 11 марта — здесь.

#новость

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
18 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

«Деятельный» Минтранс доказывает необходимость своего существования.
С Суданом можно было бы расплачиваться суданскими фунтами, но пока никак.
Контрабанда – одно, параллельный импорт – другое. Не путайте.
Оказывается, вторичка дешевела. Но праздник закончился.
РБК начинает выпуск шпаргалок для россиян по выпуску карт. В первом выпуске Турция, сезон – весна-2023.

Хорошего дня 🤘🏻

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

РБК все скатывается и скатывается ниже всех плинтусов адекватности и солидности делового издания...
Заголовок: Как открыть счет и получить карту в Турции в 2023 году: обзор
В начале опуса: По состоянию на начало ноября 2022
Но до уровня МК и КП еще расти и расти, удачи, у вас точно получится этот успех!

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Cree

Предлагаю Минтрансу перекрасить все самолеты в красный, чтобы летали быстрее.

Ответить
Развернуть ветку
Скромный глобус

Лайка Универсиада против

Ответить
Развернуть ветку
Сексорцист Милфхантерович

А вообще-то довольно мило. :3

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Фотькин

Уже обосрались с индийскими рупиями, которые некуда деть, эксперимент признан удачным, программа торговли в нацвалютах расширяется.

Ответить
Развернуть ветку
Цифровые комплексы

Ждём отмены виз с Суданом и планируем отпуск в этой чудесной африканской стране

Ответить
Развернуть ветку
Неудачный парфюмер

А рядом с Суданом Эритрея куда тоже можно поехать отдохнуть
PS В гугл пришлось лезить чтоб понять где что.

Ответить
Развернуть ветку
Цифровые комплексы

А там и Сомали рядом. С детства мечтали увидеть пиратов вживую? Время исполнять мечты!

Ответить
Развернуть ветку
Сексорцист Милфхантерович

Да какая разница, ко всем иностранным туристами приставят охрану. Дело то в море, и в том, что туда лететь через турцию хз сколько и хз за сколько.

Ответить
Развернуть ветку
Мертвый цветок

* Посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа рассказал о перспективах отношений Судана и России.

Мне кажется надо такие вещи делать в тишине, а не давать интервью.
И про валюты представляю как строился диалог:
- Мы вам платим суданскими фунтами, а вы нам долларами.
- На что наши отвечали, нет это мы вам рублями, а вы нам юанями.
А по факту, конечно же, суданцы хотели бы денюжек..

Ответить
Развернуть ветку
Имя и фамилия

Нет ничего тайного, что не стало бы явным

Ответить
Развернуть ветку
Сексорцист Милфхантерович

"Секрет могут сохранить двое, и то только если один из них в могиле."

Ответить
Развернуть ветку
Enee

* Посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа рассказал о перспективах оплаты в национальных валютах

Перспектив пока нет))

Ответить
Развернуть ветку
Жошы хан

Считаю уже можно не считать дни

Ответить
Развернуть ветку
Сексорцист Милфхантерович

Хм, ну, боюсь, что теперь цены только вверх. :(

Ответить
Развернуть ветку
Март Свитшотов

Вторичка и вправду чуть подешевела.

Ответить
Развернуть ветку
Эфир Монеров

Как этот посол тетрадки в школе подписывал, не заёпывался?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 18 комментариев
null