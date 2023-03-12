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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 11-13 марта: доллар — 75,94 рубля, евро — 80,40 рубля.

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Курсы на Forex на 19:00 мск 10 марта: доллар — 76,07 рубля, евро — 81,06 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,10 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Минтранс потребовал от авиакомпаний переместить опознавательные знаки на самолётах, но перевозчики раскритиковали нововведение. На данный момент у них есть задачи важнее перекраски — это прежде всего обеспечение лётной годности судов в условиях санкций и проблем с поставками запчастей.

Контекст

Посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа рассказал о перспективах отношений Судана и России. Страны обсуждают возможность вести взаиморасчёты в национальных валютах, но подвижек пока нет. Африканское государство также надеется вернуть прямое авиасообщение, что упростило бы перемещение и увеличило бы товарооборот, но с российским правительством вопрос ещё не прорабатывали. Кроме того, посол считает, что Судан мог бы стать хабом для продажи российских продуктов в другие африканские страны.

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