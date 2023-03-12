Я помню каждого инвестора, кто помог мне, когда я запускал стартап и очень нуждался в поддержке, поэтому теперь и я всегда пытаюсь следовать их примеру.

Да, даже если SVB так и не найдёт покупателя или кредитора, фирмы всё равно получат доступ к большим суммам средств на депозитных счетах. Но пока они столкнулись с острой нехваткой ликвидности, которая, замечу, возникла не по их вине, и должны при этом платить сотрудникам.