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Финансы
Полина Лааксо

«Вернёте, как сможете»: глава OpenAI Сэм Альтман и другие предложили денежную помощь стартапам, затронутым крахом SVB Статьи редакции

В некоторых случаях — без официальных сделок и сроков для возврата.

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Сэм Альтман. Источник: CNBC
  • Руководители технологических компаний и венчурные инвесторы вызвались помочь «спасти от вымирания» молодые проекты, которые пострадали из-за банкротства банка Silicon Valley Bank, сообщило Reuters. С кризисом ликвидности, по данным Insider, столкнулись «сотни стартапов».
  • Среди помощников — глава OpenAI Сэм Альтман. По словам одного из источников, предприниматель предлагает им деньги из собственных сбережений. Разработчику ИИ-продуктов Rad AI со штатом около 70 человек, например, он отправил «шестизначную сумму», которая покрыла текущие зарплаты, рассказал гендиректор компании Доктор Гурсон.
  • Гурсон пытался дозвониться до FDIC, которая получила контроль над SVB, но так и не вышел на связь с оператором после восьми часов ожидания. Вывести деньги со счетов в банке тоже не получилось. Сэм же ответил ему на письмо всего через два часа, несмотря на то что до этого они «не общались несколько лет».
  • Брат Альтмана — Джек — также отметил, что Сэм не просит подписывать никаких документов и не даёт «заёмщикам» сроков. То же подтвердил и Гурсон: деньги можно вернуть, «когда будет возможность».
  • По «скромным» подсчётам последнего, Альтман уже выдал стартапам более $1 млн. Сам Альтман отказался называть сумму, но отметил, что не считает свои вложения «рискованными».

Я помню каждого инвестора, кто помог мне, когда я запускал стартап и очень нуждался в поддержке, поэтому теперь и я всегда пытаюсь следовать их примеру.

Да, даже если SVB так и не найдёт покупателя или кредитора, фирмы всё равно получат доступ к большим суммам средств на депозитных счетах. Но пока они столкнулись с острой нехваткой ликвидности, которая, замечу, возникла не по их вине, и должны при этом платить сотрудникам.

Сэм Альтман в беседе с Reuters
Jack Altman @jaltma

Sam has been sending stuck startups money today with no docs, just saying “send me back whatever you can whenever you can”. What a legend 🥲

Сэм помогает стартапам в беде деньгами — безо всяких документов. Просто говорит: «Вернёте столько, сколько сможете, и тогда, когда получится». Человек с большой буквы
  • Глава финтех-сервиса Brex Энрике Дубуграс 10 марта объявил, что банк готов помочь кредитами пострадавшим стартапам. Уже к 11 марта Brex получил около 1000 заявок на $1,5 млрд и обещал постараться оформить все сделки до 13 марта.
  • Не остались в стороне и небольшие стартапы. Основатель техфирмы Streak со штатом в 30 человек Алим Мавани тоже предложил коллегам по цеху наличные деньги из собственных сбережений без официальных условий — чтобы они смогли выдать сотрудникам зарплату.
  • 8 марта 2023 года SVB объявил о планах разместить акции на сумму $2,25 млрд, чтобы привлечь дополнительные средства на «компенсацию» убытков по казначейским облигациям и ценным бумагам с ипотечным покрытием. Трейдеры встревожились и стали распродавать бумаги, обвалив рыночную стоимость SVB на 60%.
  • Банк не смог привлечь средства и начал искать покупателя на активы, однако отток денег из банковской казны помешал процессу. 10 марта контроль над SVB взяла Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC). Сколько денег смогут вернуть держатели вкладов без страхования и смогут ли вообще — пока неизвестно.
  • По словам гендиректора Y Combinator Гэрри Тана, возникший из-за этого коллапс на рынке отбросит развитие стартапов и инноваций более чем на десять лет и загубит небольшие компании, которые однажды могли бы стать следующими Google и Facebook*.
  • Несмотря на общую панику более 110 венчурных фирм во главе с General Catalyst выступили в поддержку SVB. «Silicon Valley Bank долгие годы служил верой и правдой венчурной отрасли. Если банк всё-таки выкупят и докапитализируют, мы окажем ему единогласную поддержку и призовём клиентов продолжить с ним работу», — говорится в письме.
Финансы
Полина Лааксо
«Крах опоры, на которой 40 лет держалась экосистема техстартапов»: как обанкротился банк Silicon Valley Bank Статьи редакции

По словам некоторых, крах спровоцировали сами клиенты: они бросились снимать деньги со счетов и, раздув панику, помешали компании привлечь инвестиции и найти покупателя. Правда, и она могла бы предусмотреть такой сценарий.

Источник: The Information

*Meta, владеющая Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#siliconvalleybank #новость

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24 комментария
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 Твой лучший друг

Тут многие пишут что их «грохнут» или стартапы «отожмут».
Вы меряете эти суммы своим мировоззрением. Смотрите на это с другой стороны. У человека очень много денег, он по сути дал незначительную для него сумму человеку на кассе впереди, когда ему не хватало, чтобы расплатиться. Вернет человек - хорошо. Не вернет, ну и ладно.

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Nik N

«Вернёте, как сможете» - Так же сказали они про редизайн vc и dtf комитету.

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Roman

В качестве компенсации можно скачать все комментарии

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Robert Nelson

а зачем эти стартапы - пускай на стройку идут хоть польза будет

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Павел Бойченко

Кому-то нужно и стартапы запускать. Не всем же на стройке работать.

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Dmitry

Недвига — пассив. У честного и свободного человека должна быть голова на плечах, ноутбук в вместительном рюкзаке и счета в банках и на криптосетях. Девушки\парни\дети\коты — бонус по желанию.

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Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер Актёр-И-Просто-Хороший-Мужик

ну там денег подкинули как раз на месячную зарплату, чтоб успели прибухнуть с горя и найти работу на стройке

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Po Utter

А почему вы выделили Альмана? Вы выделяете евреев? А остальные для вас это -« и другие»? Ну ну! И запомните - what a legend - переводится как - что за легенда!

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Полина Лааксо
Автор

1. потому что количество символов в заголовочном комплексе ограничено, выносится в него тот, кто вызывает у аудитории хоть какие-то ассоциации. 2. калька — не единственная переводческая трансформация :—)

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Вадим Д.

Даже не верится, что в наше время кто-то готов на такую финансовую поддержку. Хотя, подалуй, всё же надо как-то фильтровать помощь.

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Мертвый цветок

Пошли по второму кругу.. ))

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Robert Nelson

как сможете - то есть никогда

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Генерал Ермолов

Без расписок, ага. А завтра лошок-стартапер найдет лошадиную голову в кровати

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ЧятЖПТ

Грохнут или посадят,"вернете как сможете"- таких альтернатив банкиры не потерпят даже разово.

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Руслан Астафьев

Почему кого то на спекулятивных рынках вообще спасают?🤣
Это же неправильно

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Denis

А где там спекулятивный рынок?

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Васисуалий Лоханкин

А почему бы нет, если у мужика есть лишние деньги и он не прочь ими рискнуть с благой целью?

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ilia

Если там какие-то реально полезные или прорывные стартапы, то они деньги смогут найти и без подачек.

А то выходит, что банк "жил не по средствам", так еще и стартапы то же самое не представляя из себя ничего интересного и теперь им "припарка" эта.

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Сергей С.

FDIC обещает владельцам счетов в понедельник по 250 тысяч выплатить по страховке, когда вернут остальные - пока непонятно, сначала надо составить реестры, распродать активы и пассивы и т.д.
Если это стартап в Кремниевой долине численностью 70 человек, им нужно где-то найти еще от миллиона и выше, чтобы просто в течение месяца платить зарплаты.

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ilia

Хороший стартап долго на дороге валяться не будет, как говорится. Найдутся кто вложится. Перекредитуются. В плохой - нет. Но увы и ах, "выживут сильнейшие".

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Сергей С.

А зачем экстренно (= с большим дисконтом) продавать долю в хорошем стартапе, если можно занять по одному телефонному звонку без документов и процентов?

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Dmitry

Деньги нужно найти быстро, от слова сейчас. А не получить через неделю-месяц от какого-то инвестора после одобрения сделки юристами, который готов будет подхватить полезный и прорывной стартап.

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ilia

Это зарплаты там каждую неделю выдают, ага?)

Вроде все понимают, что сфера конкурентная, что открывать стартап и работать в стартапе - рисково для "стабильности", а носятся будто они там что-то полезнейшее вроде лекарства от самых опасных болезней пилят, которое финансовой отдачи если даст, то через 30 лет

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Dmitry

Да банальный счет за Azure на пару тысяч килобаксов в понедельник придёт и ой. По поводу лекарств это ты очень кстати сказал. Очень многие из биотеха тоже держала деньги в SVB.

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