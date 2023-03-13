Финансы
Маша Цепелева

ВТБ в Казахстане начал выпускать пластиковые карты «Мир» Статьи редакции

На них можно перевести деньги с любых иностранных карт этой платёжной системы и расплачиваться в стране.

  • О выпуске карт «Мир» пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка. Картой можно расплатиться за покупки в Казахстане или перевести на неё деньги с другой карты «Мир», выпущенной, например, в России.
  • Пополнить её также можно через банкоматы и кассы банка, терминалы Qiwi и Yurta или счёта стороннего банка по реквизитам. Картой можно расплачиваться в российский онлайн-магазинах.
  • Выпуск карты стоит 2000 тенге (около 350 рублей). Комиссия за снятие с неё средств: в банкоматах и кассах ВТБ — 1% от суммы снятия, в банках за пределами Казахстана — 1,5%, пояснили в компании.
  • Банк продолжит обслуживать и зарубежные карты «Мир», то есть с них можно снять деньги в банкоматах ВТБ в Казахстане без ограничений на количество операций.
  • В декабре 2022 года Минфин США разъяснил регулятору в Казахстане, что не возражает против использования карт «Мир» частными лицами. До этого ведомство предупреждало зарубежные банки, что обслуживание таких карт грозит попаданием под вторичные санкции.
  • Тогда ВТБ начал выпускать виртуальные карты «Мир». С них можно снять наличные в банкоматах с комиссией в 1%.
  • В марте 2023-го бывшая казахстанская «дочка» «Сбера», банк Bereke, перестал выдавать деньги с карт «Мир», выпущенных подсанкционными российскими банками.

#новость #втб #казахстан

701 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
7 комментариев
Написать комментарий...
 Перечитатель

В чем новость? Что ВТБ, что в Казахстане, что пластиковые или что Мир?

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Dymov

Что начал

Ответить
Развернуть ветку
Случайные фотографии

Может они не будут считаться русскими и их можно использовать

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Протасов

Замазан логотип мастеркард и сверху написано "мир"

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Мир пришёл в Казахстан и принёс его ВТБ с приложением под гид по ресторанам.
Чудны дела и новости нынешние.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Одни закрывают, другие открывают. Я уже запутался.

Ответить
Развернуть ветку
Nixonlaw

Это какой-то другой МИР? Потому что ни один казахский банк не принимает карты Мир. Или эти карты будут работать только в терминалах и банкоматах ВТБ?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 7 комментариев
null