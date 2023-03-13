ВТБ в Казахстане начал выпускать пластиковые карты «Мир» Статьи редакции
На них можно перевести деньги с любых иностранных карт этой платёжной системы и расплачиваться в стране.
- О выпуске карт «Мир» пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка. Картой можно расплатиться за покупки в Казахстане или перевести на неё деньги с другой карты «Мир», выпущенной, например, в России.
- Пополнить её также можно через банкоматы и кассы банка, терминалы Qiwi и Yurta или счёта стороннего банка по реквизитам. Картой можно расплачиваться в российский онлайн-магазинах.
- Выпуск карты стоит 2000 тенге (около 350 рублей). Комиссия за снятие с неё средств: в банкоматах и кассах ВТБ — 1% от суммы снятия, в банках за пределами Казахстана — 1,5%, пояснили в компании.
- Банк продолжит обслуживать и зарубежные карты «Мир», то есть с них можно снять деньги в банкоматах ВТБ в Казахстане без ограничений на количество операций.
- В декабре 2022 года Минфин США разъяснил регулятору в Казахстане, что не возражает против использования карт «Мир» частными лицами. До этого ведомство предупреждало зарубежные банки, что обслуживание таких карт грозит попаданием под вторичные санкции.
- Тогда ВТБ начал выпускать виртуальные карты «Мир». С них можно снять наличные в банкоматах с комиссией в 1%.
- В марте 2023-го бывшая казахстанская «дочка» «Сбера», банк Bereke, перестал выдавать деньги с карт «Мир», выпущенных подсанкционными российскими банками.
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В чем новость? Что ВТБ, что в Казахстане, что пластиковые или что Мир?
Что начал
Может они не будут считаться русскими и их можно использовать
Замазан логотип мастеркард и сверху написано "мир"
Мир пришёл в Казахстан и принёс его ВТБ с приложением под гид по ресторанам.
Чудны дела и новости нынешние.
Одни закрывают, другие открывают. Я уже запутался.
Это какой-то другой МИР? Потому что ни один казахский банк не принимает карты Мир. Или эти карты будут работать только в терминалах и банкоматах ВТБ?