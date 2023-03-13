«Крах опоры, на которой 40 лет держалась экосистема техстартапов»: как обанкротился банк Silicon Valley

По словам некоторых, крах спровоцировали сами клиенты: они бросились снимать деньги со счетов и, раздув панику, помешали компании привлечь инвестиции и найти покупателя. Правда, и она могла бы предусмотреть такой сценарий.