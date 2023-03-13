Регуляторы США объявили, что сохранят средства вкладчиков Silicon Valley Bank и помогут другим пострадавшим банкам Статьи редакции
А британскую «дочку» SVB за £1 выкупит банк HSBC UK.
- Минфин США, ФРС и Корпорация по страхованию вкладов (FDIC) представили план по поддержке вкладчиков и предоставлению срочного финансирования организациям, пострадавшим от банкротства Silicon Valley Bank (SVB). В заявлении отмечается, что меры не предусматривают использования денег налогоплательщиков.
- Согласно плану, все вкладчики SVB получат полный доступ к своим депозитам 13 марта 2023 года. Средства на это будут выделены из фонда FDIC. Компенсаций для акционеров и высшего руководства банка не предусмотрено.
- Для поддержки других финансовых учреждений, которые пострадали от банкротства SVB, ФРС запустит программу срочного финансирования на $25 млрд. Она предполагает выделение кредитов сроком до одного года — но для их получения нужно предоставить качественное обеспечение (казначейские облигации, ипотечные ценные бумаги или другие активы).
- Великобританское подразделение Silicon Valley Bank UK, о банкротстве которого просил Банк Англии, будет продано банку HSBC UK за £1, сообщил TechCrunch. Таким образом SVB UK продолжит работать в обычном режиме.
- 12 марта 2023 года бывший директор Google по продукту Андрей Дороничев рассказал о проблемах, с которыми столкнулся его стартап Optic, наряду с другими технологическими компаниями США. Почти все средства ($10 млн), которые он привлёк в июле 2022 года, оказались заморожены на счетах SVB.
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"банк HSBC"
Банк Хасбик. Извините.
Напечатают ещё денег
Зачем? Проще сделать "обратный" выкуп долгосрочных долговых облигаций.
То есть, для выкупа облигаций деньги не нужны?
Я один это заметил что чувак с глазами Crazy Frog крутит ручку печатного станка по часовой стрелке, а новая денежная масса при этом уходит вперёд,а не назад? Или я чего-то не понимаю или законы физики теперь не работают как и собственно сам SVB
Чего переживать, "великая экономика" не должна волноваться.
действительно великая. в россии бы ты сидел в минусе со всеми средствами и твое государство тебе бы никак не помогло, как собственно все и сидели в рф во время карантина, а в сша твою компанию спасли.
американский крах банковской системы, лучшем чем крах российской.
весь банкет за счет других стран (которые ничего не печатали) только был, в виде инфляции
главное - делать вид, что так и должно быть
Поехали)
Правильно Трамп младший затроллил всю эту либеральную свору
Как им здорово жить, просто напечатают ещё денег 😄
Ну как, расплачиваются 10% инфляцией, ростом процентной ставки и вследствии торможением экономики.
Правильно понимаю, что будет просто напечатано более 100 млн$ и выброшено на рынок?
p.s. Просто хочу посмотреть на лица тех кто не так давно мне втирал про незыблемость доллара как валюты и финансовой системы США в целом.
Чистый кайф наблюдать со стороны что нынешние власти США творят с некогда великой державой.
Вы - что - это другое - они будут молчат в тряпочку :)
Только справедливости ради - печатают все, тихой гавани нет.
Вопрос в том что это ненормально, и глупо полагать что так будет всегда. Однако либерастов от такой точки зрения трясет.
Жилье бы тоже обвалилось, как в 2008м. Бог с ним, с нерушимым долларом.
Тебе Гуриев сказал – незыблем, значит – незыблем. Он то понимает
:))
Ну почему нет. Ай Ти да, всегда рисковой сферой была, но много ли рисковых сфер там ещё, после 8 года там неплохо так ужесточили по рискам.
Сколько в США схлопнулось крупнейших банков за последние 20 лет демократов у власти?
1 - Леман Бразерс
Ну она права. Эта система рухнет последней в мире :)
Напечатали денег в общем. За просчеты манагеров заплатят все жители страны и планеты, все кто пользуется долларом. Отличный план:)
А почему прям в каждой новости вспоминают какого-то Андрея Дороничева? Неужели он всетаки успел вывести деньги из банка на рекламу себя любимого?
🤣🤣
Запасаемся попкорном. Начинается что-то интересное...
Уже год «интересное».
Да не будет ничего интересного. От повышения ставки попадали банки буратин которые забивали на риск менеджемнт, вот и все.
"меры не предусматривают использования денег налогоплательщиков"
Норм троллинг налогоплательщиков
даже если так, я не против, чтобы мои налоги использовали, чтобы спасти несколько компаний в долине, это лучше чем они пойдут на золотой унитаз путина или соловьева
А я против, чтобы мои налоги шли на оплату чьей-то жадности
Смузихлебы придумали виртуальный мир с надуванием пузырей-пустышек и полным отсутствием риск-менеджмента в бизнесе. Не задумываясь даже о сохранности собственных средств.
Это совершенно неправильный подход
Подход у там получше чем у многих. Не надо переписывать проёб руководства одного конкретного банка на проблемы всей системы - а то слишком уж ангажировано выглядите)
Тот чувак купивший пиццу за битки поступил разумно. Крипта эта такая штука что даже жопу вытереть нельзя в случае чего.
Печатайте Шура, печатайте
Итак, сегодня утром вслед за SVB (активы свыше 200 млрд. долл.) лопнул второй крупный американский банк - Signature Bank с активами в 110 млрд. долл..............а комитет молчит :)