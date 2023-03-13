Финансы
Художественный Влад

Регуляторы США объявили, что сохранят средства вкладчиков Silicon Valley Bank и помогут другим пострадавшим банкам Статьи редакции

А британскую «дочку» SVB за £1 выкупит банк HSBC UK.

  • Минфин США, ФРС и Корпорация по страхованию вкладов (FDIC) представили план по поддержке вкладчиков и предоставлению срочного финансирования организациям, пострадавшим от банкротства Silicon Valley Bank (SVB). В заявлении отмечается, что меры не предусматривают использования денег налогоплательщиков.
  • Согласно плану, все вкладчики SVB получат полный доступ к своим депозитам 13 марта 2023 года. Средства на это будут выделены из фонда FDIC. Компенсаций для акционеров и высшего руководства банка не предусмотрено.
  • Для поддержки других финансовых учреждений, которые пострадали от банкротства SVB, ФРС запустит программу срочного финансирования на $25 млрд. Она предполагает выделение кредитов сроком до одного года — но для их получения нужно предоставить качественное обеспечение (казначейские облигации, ипотечные ценные бумаги или другие активы).
  • Великобританское подразделение Silicon Valley Bank UK, о банкротстве которого просил Банк Англии, будет продано банку HSBC UK за £1, сообщил TechCrunch. Таким образом SVB UK продолжит работать в обычном режиме.
  • 12 марта 2023 года бывший директор Google по продукту Андрей Дороничев рассказал о проблемах, с которыми столкнулся его стартап Optic, наряду с другими технологическими компаниями США. Почти все средства ($10 млн), которые он привлёк в июле 2022 года, оказались заморожены на счетах SVB.
Финансы
Полина Лааксо
«Крах опоры, на которой 40 лет держалась экосистема техстартапов»: как обанкротился банк Silicon Valley Bank Статьи редакции

По словам некоторых, крах спровоцировали сами клиенты: они бросились снимать деньги со счетов и, раздув панику, помешали компании привлечь инвестиции и найти покупателя. Правда, и она могла бы предусмотреть такой сценарий.

Источник: The Information

#новость #siliconvalleybank

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42 комментария
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 Pavel Ivanov
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Слегка Придурковатый

"банк HSBC"

Банк Хасбик. Извините.

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Андрей Иванов
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Леопольд
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Андрей Иванов

Напечатают ещё денег

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KK

Зачем? Проще сделать "обратный" выкуп долгосрочных долговых облигаций.

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Alexey Dymov

То есть, для выкупа облигаций деньги не нужны?

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Дмитрий
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Ed Qeana

Я один это заметил что чувак с глазами Crazy Frog крутит ручку печатного станка по часовой стрелке, а новая денежная масса при этом уходит вперёд,а не назад? Или я чего-то не понимаю или законы физики теперь не работают как и собственно сам SVB

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Вадим Д.

Чего переживать, "великая экономика" не должна волноваться.

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alexstellar

действительно великая. в россии бы ты сидел в минусе со всеми средствами и твое государство тебе бы никак не помогло, как собственно все и сидели в рф во время карантина, а в сша твою компанию спасли.

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God Damn

американский крах банковской системы, лучшем чем крах российской.

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nobodyreally

весь банкет за счет других стран (которые ничего не печатали) только был, в виде инфляции

главное - делать вид, что так и должно быть

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Dimm Debrov

Поехали)

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Дмитрий

Правильно Трамп младший затроллил всю эту либеральную свору

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EnduroXCracer

Как им здорово жить, просто напечатают ещё денег 😄

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Vitaly Ya

Ну как, расплачиваются 10% инфляцией, ростом процентной ставки и вследствии торможением экономики.

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Некто

Правильно понимаю, что будет просто напечатано более 100 млн$ и выброшено на рынок?

p.s. Просто хочу посмотреть на лица тех кто не так давно мне втирал про незыблемость доллара как валюты и финансовой системы США в целом.
Чистый кайф наблюдать со стороны что нынешние власти США творят с некогда великой державой.

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SmoothGrad

Вы - что - это другое - они будут молчат в тряпочку :)

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Vitaly Ya

Только справедливости ради - печатают все, тихой гавани нет.

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Некто

Вопрос в том что это ненормально, и глупо полагать что так будет всегда. Однако либерастов от такой точки зрения трясет.

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Руслан Байбеков

Жилье бы тоже обвалилось, как в 2008м. Бог с ним, с нерушимым долларом.

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Brutal1ty512

Тебе Гуриев сказал – незыблем, значит – незыблем. Он то понимает

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Дмитрий

:))

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Vitaly Ya

Ну почему нет. Ай Ти да, всегда рисковой сферой была, но много ли рисковых сфер там ещё, после 8 года там неплохо так ужесточили по рискам.

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Дмитрий

Сколько в США схлопнулось крупнейших банков за последние 20 лет демократов у власти?

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Антон Штадлер

1 - Леман Бразерс

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Антон Штадлер

Ну она права. Эта система рухнет последней в мире :)

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Ранний фонарь

Напечатали денег в общем. За просчеты манагеров заплатят все жители страны и планеты, все кто пользуется долларом. Отличный план:)

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Ivan sss

А почему прям в каждой новости вспоминают какого-то Андрея Дороничева? Неужели он всетаки успел вывести деньги из банка на рекламу себя любимого?

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alexstellar

🤣🤣

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Александр Солдатов

Запасаемся попкорном. Начинается что-то интересное...

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Grandzlo

Уже год «интересное».

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Беженцы с TJ

Да не будет ничего интересного. От повышения ставки попадали банки буратин которые забивали на риск менеджемнт, вот и все.

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Антон Штадлер

"меры не предусматривают использования денег налогоплательщиков"
Норм троллинг налогоплательщиков

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alexstellar

даже если так, я не против, чтобы мои налоги использовали, чтобы спасти несколько компаний в долине, это лучше чем они пойдут на золотой унитаз путина или соловьева

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Антон Штадлер

А я против, чтобы мои налоги шли на оплату чьей-то жадности
Смузихлебы придумали виртуальный мир с надуванием пузырей-пустышек и полным отсутствием риск-менеджмента в бизнесе. Не задумываясь даже о сохранности собственных средств.
Это совершенно неправильный подход

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Николай Глущенко

Подход у там получше чем у многих. Не надо переписывать проёб руководства одного конкретного банка на проблемы всей системы - а то слишком уж ангажировано выглядите)

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Dark Soul

Тот чувак купивший пиццу за битки поступил разумно. Крипта эта такая штука что даже жопу вытереть нельзя в случае чего.

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Алекс И

Печатайте Шура, печатайте

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SmoothGrad

Итак, сегодня утром вслед за SVB (активы свыше 200 млрд. долл.) лопнул второй крупный американский банк - Signature Bank с активами в 110 млрд. долл..............а комитет молчит :)

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Балкон.Ру
ФРС запустит программу срочного финансирования на $25 млрд
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