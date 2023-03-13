СМИ сообщили, что «Тинькофф» и «Альфа-банк» стали предлагать оформление казахстанской карты — в банках это опровергли Статьи редакции
В «Тинькофф»» утверждают, что такой услуги никогда не было, в «Альфа-банке» — что только давали дополнительную информацию клиентам.
- Пользователи vc.ru и журналисты Forbes заметили, что чат-бот в приложении «Тинькофф» начал предлагать некоторым Premium-клиентам помощь в оформлении карт казахстанской Freedom Finance.
- На скриншотах видно, как бот отправляет ссылку на онлайн-оформление ИИН (местный аналог ИНН) и подачу заявления на карту. В графе «данные персонального менеджера» предлагает ввести информацию от «Тинькофф-банка».
- В «Тинькофф» опровергли, что консультируют клиентов для получения карт Freedom Finance, или что чат-бот может прислать ссылку для её оформления.
- О подобной услуге для клиентов «Альфа-банка» рассказал Telegram-канал MarketOverview. На скриншоте письма от службы поддержки указано, что банк предлагает клиентам оформить карты «некоторых банков Беларуси и Казахстана» через сервис CardList. Канал утверждает, что в оферте указана скидка для клиентов «Альфа-банка», с которой итоговая цена оформления составит 16 900 рублей.
- В «Альфа-банке» опровергли, что предоставляют такие услуги или дают на них скидку.
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давно пора в сбере оформлять карты казахстана грузии армении чтобы не ездить
Сберу уже все равно, может хоть с прилавка санкционкой торговать. Тинонькову видимо вцелом тоже
Ага, актуалочка: где карту оформляли, туда и обращайтесь)
Пс, пс, оформление казахстанской карты интересует?
Примерно так себе и представляю премиум-поддержку тиньков.
"В качестве временного пилота"
А, ну ясно. Это не услуга, это временный пилот. Расходимся.
карту оформляй, зайбал
а зачем нужны карты если никуда не пускают
мама не выпускает?
Что за чушь? Я только в этом году съездил в Сингапур, Малайзию, Таиланд, Катар, ОАЭ и Казахстан
Обычно ездим на работу и в комментарии сраться
спасибо за информацию
В 404-й да, мужчин не выпускают. Но новость же про Россию.
Ты ошибся странами. Границы открыты как и мир , даже в Европу реально попасть
"Даже"? раньше на выходные из москвы летали, а сейчас хер визы добьешся.
А пчел выше говорит что никуда нельзя.если убрать трудную Европу , Азия и Африка и восток в целом открыты ,что для потребностей 70% людей достаточно ,на фоне что мужчины могут покидать страну
Пускают, но стало чуть дороже и сложнее
Спросил бот-новорег
Для оплаты иностранных сервисов, например
Интернет отключили?
Ну вот сми и телеграм каналы своими постами сломали хороший варик по оформлению карт зарубежных не по конской цене 25 тыс плюс, как предлагают странные сайты
Согласен. Хайпанули и сдали всех с потрохами. Прям какая то каста что ль диванная гадящая всем вокруг.
все ради просмотров и лайков
Почему сломали? все еще выпускают, ничего не сломалось.
мне как премиум клиенту отказали в тиньке, говорят никогда не делали такого и не собираются %)
Они просто квотамидают а не всем сразу, ждите пока сами предложат. Тогда сразу скажут что можно
ну подождем посмотрим-с)
тинькоф что спишь - начинай рассылку карт казахстана грузии армении англии
Никогда такого не было, и вот опять
Осторожно! Это могут быть мошенники.
а можно просто пустить банки всех стран и проблема решена
Главное , было бы что хранить на этих картах )
Контору не палите
идея бизнеса - привозить карты)
а можно вместе с картой получить и гражданство ?
Хрена тебе лысого
полный банковский пакет - карта ПМЖ и работа в другой стране)
В альфе предлагали , про Тиньков не скажу
Хах, а мне как раз наоборот) даже несколько ссылок ловила для оформления, да и судя по отзывам кто-то оформлял в тиньке, хороший ход для обхода санкций
Оформил такую карту, сообщение не получал, наоборот, заметил в телеге что тинек оформляет и спросил так ли это. ИИН у меня уже был. Скинули ссылку(с телефона не узнать реферальную ли какую-то) на https://resident-world.bankffin.kz/
Карту открыл быстро, может за полчаса, учитывая то, что была ночь
С ИНН это можно было оформить всегда.
Фишка ФФ была атом что они предлагали. ИНН сделать удаленно. А не просто открыть счет и карты получить
После того, как вы ВТБ всёпросту спалили тут, вам больше вообще ничего рассказывать не будут.
(шутка, так их, натоненьких проскользенцев)
Обычная поддержка
Премиум поддержка
Получается обычные пользователи лицом не вышли.
Мне как Premium клиенту Тинькопф присылал персональный менеджер предложение по оформлению карты Freedom Finance за 30к тенге.
Да есть у тинькова такое предложение, рассылка была сегодня у них, к чему эти отговорки сейчас, так бы и сказали что пытаемся обойти санкции
Почему казахстанский банк не может открыть отделение в россии и выдавать всем карты? или типа тогда это будут карты выпущенные в рф?
а можно вместо карты стикер но чтобы он везде работал?