Финансы
Маша Цепелева

СМИ сообщили, что «Тинькофф» и «Альфа-банк» стали предлагать оформление казахстанской карты — в банках это опровергли Статьи редакции

В «Тинькофф»» утверждают, что такой услуги никогда не было, в «Альфа-банке» — что только давали дополнительную информацию клиентам.

  • Пользователи vc.ru и журналисты Forbes заметили, что чат-бот в приложении «Тинькофф» начал предлагать некоторым Premium-клиентам помощь в оформлении карт казахстанской Freedom Finance.
  • На скриншотах видно, как бот отправляет ссылку на онлайн-оформление ИИН (местный аналог ИНН) и подачу заявления на карту. В графе «данные персонального менеджера» предлагает ввести информацию от «Тинькофф-банка».
  • В «Тинькофф» опровергли, что консультируют клиентов для получения карт Freedom Finance, или что чат-бот может прислать ссылку для её оформления.
  • О подобной услуге для клиентов «Альфа-банка» рассказал Telegram-канал MarketOverview. На скриншоте письма от службы поддержки указано, что банк предлагает клиентам оформить карты «некоторых банков Беларуси и Казахстана» через сервис CardList. Канал утверждает, что в оферте указана скидка для клиентов «Альфа-банка», с которой итоговая цена оформления составит 16 900 рублей.
  • В «Альфа-банке» опровергли, что предоставляют такие услуги или дают на них скидку.

В банке нет такого предложения. Ранее у некоторых клиентов был запрос на зарубежные карты. В качестве временного пилота предоставляли клиентам более детальную информацию, но не более.

«Альфа-банк»

#новость #альфабанк #тинькофф

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49 комментариев
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 erwr3435

давно пора в сбере оформлять карты казахстана грузии армении чтобы не ездить

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Беженцы с TJ

Сберу уже все равно, может хоть с прилавка санкционкой торговать. Тинонькову видимо вцелом тоже

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Александр Рамазанов

Ага, актуалочка: где карту оформляли, туда и обращайтесь)

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Вадим Д.

Пс, пс, оформление казахстанской карты интересует?

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Беженцы с TJ

Примерно так себе и представляю премиум-поддержку тиньков.

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Слегка Придурковатый

"В качестве временного пилота"

А, ну ясно. Это не услуга, это временный пилот. Расходимся.

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Андрей К.

карту оформляй, зайбал

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erwr3435

а зачем нужны карты если никуда не пускают

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Pavel S

мама не выпускает?

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Владислав Писарев

Что за чушь? Я только в этом году съездил в Сингапур, Малайзию, Таиланд, Катар, ОАЭ и Казахстан

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Деда Миша

Обычно ездим на работу и в комментарии сраться

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Кирилл Макеев

спасибо за информацию

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Alexey Petrov

В 404-й да, мужчин не выпускают. Но новость же про Россию.

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Зелёный Крокодил

Ты ошибся странами. Границы открыты как и мир , даже в Европу реально попасть

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Беженцы с TJ

"Даже"? раньше на выходные из москвы летали, а сейчас хер визы добьешся.

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Зелёный Крокодил

А пчел выше говорит что никуда нельзя.если убрать трудную Европу , Азия и Африка и восток в целом открыты ,что для потребностей 70% людей достаточно ,на фоне что мужчины могут покидать страну

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Ste_swag

Пускают, но стало чуть дороже и сложнее

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Valentin Dombrovsky

Спросил бот-новорег

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Hnorr

Для оплаты иностранных сервисов, например

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Александр Ненадо

Интернет отключили?

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Маркетолог

Ну вот сми и телеграм каналы своими постами сломали хороший варик по оформлению карт зарубежных не по конской цене 25 тыс плюс, как предлагают странные сайты

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SmoothGrad

Согласен. Хайпанули и сдали всех с потрохами. Прям какая то каста что ль диванная гадящая всем вокруг.

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Маркетолог

все ради просмотров и лайков

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Беженцы с TJ

Почему сломали? все еще выпускают, ничего не сломалось.

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Маркетолог

мне как премиум клиенту отказали в тиньке, говорят никогда не делали такого и не собираются %)

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Беженцы с TJ

Они просто квотамидают а не всем сразу, ждите пока сами предложат. Тогда сразу скажут что можно

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Маркетолог

ну подождем посмотрим-с)

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erwr3435

тинькоф что спишь - начинай рассылку карт казахстана грузии армении англии

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Деда Миша

Никогда такого не было, и вот опять

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LAPIN SECURITY

Осторожно! Это могут быть мошенники.

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erwr3435

а можно просто пустить банки всех стран и проблема решена

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Дмитрий Долганов

Главное , было бы что хранить на этих картах )

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GPT-Либерал-смузихлёб

Контору не палите

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erwr3435

идея бизнеса - привозить карты)

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erwr3435

а можно вместе с картой получить и гражданство ?

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Илья Ободянский

Хрена тебе лысого

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erwr3435

полный банковский пакет - карта ПМЖ и работа в другой стране)

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alexrec

В альфе предлагали , про Тиньков не скажу

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Саша Панина

Хах, а мне как раз наоборот) даже несколько ссылок ловила для оформления, да и судя по отзывам кто-то оформлял в тиньке, хороший ход для обхода санкций

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Борис Вишневский

Оформил такую карту, сообщение не получал, наоборот, заметил в телеге что тинек оформляет и спросил так ли это. ИИН у меня уже был. Скинули ссылку(с телефона не узнать реферальную ли какую-то) на https://resident-world.bankffin.kz/
Карту открыл быстро, может за полчаса, учитывая то, что была ночь

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Сидор

С ИНН это можно было оформить всегда.
Фишка ФФ была атом что они предлагали. ИНН сделать удаленно. А не просто открыть счет и карты получить

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Император Нолимоций

После того, как вы ВТБ всёпросту спалили тут, вам больше вообще ничего рассказывать не будут.
(шутка, так их, натоненьких проскользенцев)

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Беженцы с TJ

Обычная поддержка

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Беженцы с TJ

Премиум поддержка

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Александр Ненадо

Получается обычные пользователи лицом не вышли.

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Игорь Твердохлебов

Мне как Premium клиенту Тинькопф присылал персональный менеджер предложение по оформлению карты Freedom Finance за 30к тенге.

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Марина Крылова

Да есть у тинькова такое предложение, рассылка была сегодня у них, к чему эти отговорки сейчас, так бы и сказали что пытаемся обойти санкции

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Игорь Твердохлебов

Почему казахстанский банк не может открыть отделение в россии и выдавать всем карты? или типа тогда это будут карты выпущенные в рф?

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erwr3435

а можно вместо карты стикер но чтобы он везде работал?

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