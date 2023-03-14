Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 14 марта: доллар — 75,46 рубля, евро — 80,61 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:34 мск: доллар — 75,28 рубля, евро — 81,58 рубля.

Курсы на Forex на 07:35 мск: доллар — 75,46 рубля, евро — 80,91 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 79,19 рубля, евро — по 84,93 рубля.

Несколько банков Гаваны, Куба, начали принимать карты платёжной системы «Мир», узнало ТАСС, не уточнив их названия: в банкоматах этих организаций можно снять деньги с российского счёта и получить их в кубинских песо. Приблизительный курс обмена без учёта комиссии — «1 к 1,5». В магазинах и ресторанах расплатиться «Миром» пока нельзя.

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Кто и как адаптируется

Минцифры предложило сделать нулевую налоговую ставку на прибыль для ИТ-компаний бессрочной, узнали источники «Ъ». Согласно текущему закону, её действие истекает после 31 декабря 2024 года.

Дочерняя компания МТС в Армении подала местному регулятору заявку на разрешение продать актив — бренд Viva-MTS. По данным армянских СМИ, покупателем может стать «Газпром» или букмекер 1Xbet. В разговоре с «Ъ» МТС сказала, что рассматривает продажу «если найдутся покупатели с хорошей оценкой», а также напомнила, что её основной фокус — развитие в России.

Российский союз промышленников и предпринимателей работает над цифровой платформой, которая позволит компаниям проводить трансграничные платежи «в режиме конфиденциальности» в условиях санкционных рисков, сообщило РБК.

КПРФ внесла в Госдуму проект поправок в закон «О торговле», которые могут обязать автодилеров продавать машины по рекомендованной розничной цене, так как «накрутка» может доходить до 30%. Участники рынка отмечают, что «запрашивать себестоимость техники, ввезённой по параллельному импорту, бессмысленно».

Сеть пиццерий Papa John's в России собирается развиваться в стране отдельно от американской компании, изменив концепцию бренда, узнал «Ъ». В компании на запрос газеты не ответили.

Какие есть проблемы и трудности

Евросоюз продлил действие «чёрного списка» — санкций против российских физлиц и юрлиц — ещё на полгода, до этого уже увеличив срок до 24 февраля 2024 года.

Всероссийский союз пациентов попросил правительство ввести временный мораторий на проведение местных клинических исследований оригинальных зарубежных препаратов. Он предлагает разрешить регистрировать такие лекарства на основе данных международных многоцентровых исследований. В противном случае россияне «могут лишиться доступа к новым инновационным методам лечения», заявили авторы обращения.

Контекст

Аналитики рынка торговли заметили повышенный спрос со стороны россиян на холодильники Atlant из Беларуси. Рост интереса связывают с тем, что на российском рынке сократилось количество предложений от международных производителей. По этой же причине выросли продажи у отечественных марок — вроде Саратов» и «Бирюса».

Минэкономразвития зафиксировало рост количества компаний малого и среднего предпринимательства в сфере онлайн-торговли: в 13 раз с 2019 по 2022 год. За этот период число предприятий СМБ увеличилось с 9105 до 117,84 тысячи.

По итогам 2022 года оборот внешней торговли России вырос на 8,1%, составив $850,5 млрд, сообщила Федеральная таможенная служба. Экспорт увеличился на 19,9% — до $591,5 млрд. Импорт, в свою очередь, наоборот, упал — на 11,7% до $259,1 млрд.

Индонезийское правительство обсудит предложение губернатора Бали Ваяна Костера отменить выдачу виз российским и украинским туристам по прибытии. По словам Костера, местные жители жаловались, что гости из России и Украины «злоупотребляют льготами, пытаясь найти работу на острове».

После 24 февраля 2022 года покупатели отечественной бытовой техники на 20% чаще обращались за гарантийным ремонтом, чем годом ранее. Участники рынка полагают, что в попытке удешевить и ускорить производство товаров на фоне ухода зарубежных брендов российские производители забывают о качестве.

По данным аналитиков финтеха «Точка», в 2022 году российский бизнес на 87% чаще оплачивал услуги отечественных облачных провайдеров (в частности Yandex Cloud и SberCloud), чем в 2021-м. Рост показателя связывают с массовым переходом местных компаний на российские инфраструктурные решения.

Высокобюджетные отели в России постепенно перестают завышать цены на проживание, пишет «Ъ»: стоимость размещения на лето у них выросла меньше, чем в недорогих объектах. Возможная причина — конкуренция за «невыездных гостей».