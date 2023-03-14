День 384: банки Кубы начали принимать карты «Мир», Минцифры предложило ввести бессрочный нулевой налог на прибыль для ИТ Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 14 марта: доллар — 75,46 рубля, евро — 80,61 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 79,19 рубля, евро — по 84,93 рубля.
Несколько банков Гаваны, Куба, начали принимать карты платёжной системы «Мир», узнало ТАСС, не уточнив их названия: в банкоматах этих организаций можно снять деньги с российского счёта и получить их в кубинских песо. Приблизительный курс обмена без учёта комиссии — «1 к 1,5». В магазинах и ресторанах расплатиться «Миром» пока нельзя.
Кто и как адаптируется
Минцифры предложило сделать нулевую налоговую ставку на прибыль для ИТ-компаний бессрочной, узнали источники «Ъ». Согласно текущему закону, её действие истекает после 31 декабря 2024 года.
Дочерняя компания МТС в Армении подала местному регулятору заявку на разрешение продать актив — бренд Viva-MTS. По данным армянских СМИ, покупателем может стать «Газпром» или букмекер 1Xbet. В разговоре с «Ъ» МТС сказала, что рассматривает продажу «если найдутся покупатели с хорошей оценкой», а также напомнила, что её основной фокус — развитие в России.
Российский союз промышленников и предпринимателей работает над цифровой платформой, которая позволит компаниям проводить трансграничные платежи «в режиме конфиденциальности» в условиях санкционных рисков, сообщило РБК.
КПРФ внесла в Госдуму проект поправок в закон «О торговле», которые могут обязать автодилеров продавать машины по рекомендованной розничной цене, так как «накрутка» может доходить до 30%. Участники рынка отмечают, что «запрашивать себестоимость техники, ввезённой по параллельному импорту, бессмысленно».
Сеть пиццерий Papa John's в России собирается развиваться в стране отдельно от американской компании, изменив концепцию бренда, узнал «Ъ». В компании на запрос газеты не ответили.
Какие есть проблемы и трудности
Евросоюз продлил действие «чёрного списка» — санкций против российских физлиц и юрлиц — ещё на полгода, до этого уже увеличив срок до 24 февраля 2024 года.
Всероссийский союз пациентов попросил правительство ввести временный мораторий на проведение местных клинических исследований оригинальных зарубежных препаратов. Он предлагает разрешить регистрировать такие лекарства на основе данных международных многоцентровых исследований. В противном случае россияне «могут лишиться доступа к новым инновационным методам лечения», заявили авторы обращения.
Контекст
Аналитики рынка торговли заметили повышенный спрос со стороны россиян на холодильники Atlant из Беларуси. Рост интереса связывают с тем, что на российском рынке сократилось количество предложений от международных производителей. По этой же причине выросли продажи у отечественных марок — вроде Саратов» и «Бирюса».
Минэкономразвития зафиксировало рост количества компаний малого и среднего предпринимательства в сфере онлайн-торговли: в 13 раз с 2019 по 2022 год. За этот период число предприятий СМБ увеличилось с 9105 до 117,84 тысячи.
По итогам 2022 года оборот внешней торговли России вырос на 8,1%, составив $850,5 млрд, сообщила Федеральная таможенная служба. Экспорт увеличился на 19,9% — до $591,5 млрд. Импорт, в свою очередь, наоборот, упал — на 11,7% до $259,1 млрд.
Индонезийское правительство обсудит предложение губернатора Бали Ваяна Костера отменить выдачу виз российским и украинским туристам по прибытии. По словам Костера, местные жители жаловались, что гости из России и Украины «злоупотребляют льготами, пытаясь найти работу на острове».
После 24 февраля 2022 года покупатели отечественной бытовой техники на 20% чаще обращались за гарантийным ремонтом, чем годом ранее. Участники рынка полагают, что в попытке удешевить и ускорить производство товаров на фоне ухода зарубежных брендов российские производители забывают о качестве.
По данным аналитиков финтеха «Точка», в 2022 году российский бизнес на 87% чаще оплачивал услуги отечественных облачных провайдеров (в частности Yandex Cloud и SberCloud), чем в 2021-м. Рост показателя связывают с массовым переходом местных компаний на российские инфраструктурные решения.
Высокобюджетные отели в России постепенно перестают завышать цены на проживание, пишет «Ъ»: стоимость размещения на лето у них выросла меньше, чем в недорогих объектах. Возможная причина — конкуренция за «невыездных гостей».
Новости предыдущего дня, 13 марта — здесь.
1xbet купит МТС — это прям новость из сна героинщика.
Во время телефонного разговора внезапно барабаны на 200% громкости и крик "1xbet"
Мир пришёл на остров свободы!
Я, честно говоря, думал, что на Кубе один банк, а это оказывается не так..
По состоянию на 2006 год, банковская система страны включала в себя Центральный банк Кубы, 7 коммерческих банков, 9 небанковских финансовых учреждений и 7 филиалов иностранных банков
* из Вики
2006,.... Вот это пример
вы забыли про демократию
Ну не, на Мир, он без демократии.
Наличные доллары - наше всё
В Минцифры весна и оттепель —предлагают нулевой налог с прибыли для истинных ИТ.
Армянский МТС прдаёт активы.
ЕС продлевает санкции сразу на полго, чтобы каждый месяц не напрягаться.
Союз пациентов (есть и такой) просит верить международным исследованиям лекарств.
Atlant держит на своих плечах не только Беларусь, но и спрос россиян.
Ничто так не растёт, как онлайн-торговля и инфояция но торговля быстрее.
В 2022-м из страны больше вывозили, чем ввозили, что и так всем известно.
На Бали против виз российско-украинским туристам — злоупотребляют.
Хорошего дня 🤘🏻
Актуальнее завершать "Хорошего дна"))
Тогда уж «нового» (-:
Это конечно заебись, если не считать билеты по 100к в одну сторону с пересадкой в Турции.
В пересадке ничего страшного нет ,но конечно не удобно для массового туризма
Цена кусает,но терпима для среднего класса мегаполисов , регионы туда не летают
Под средним классом мегаполисов ты имеешь ввиду жителей моцквы, прошу заметить.
СПБ конечно мегаполис, но крайне нищий.
Оказывается, отечественные производители бытовой техники (!) забывают о качестве!
Из этой новости ущнали, что эти производители есть.
"Позже «4 Папас» зарегистрировала ряд новых доменов, включая папинапицца.рф, суперпапа.рф и nashpapa.ru, что эксперты связывали с возможной сменой названия"
Пиздёж. Домен суперпапа.рф зареган ещё в 2012 году и на физика. Сейчас продаётся на аукционе за 200 тыщ.
Пора на Кубу там всегда солнечно и тепло
Во вьетнаме тоже принимают карту мир и то в одном банке, и то не во всех банкоматах. Думаю на кубе аналогично будет работать
Кто это?
Мифические существа, среднее между фавнами, русалками и говорящими кустами.
Стинол, Бирюса, Позис, Саратов. Это те, которые давно, чуть ли не с советских времён на слуху. Собянин поди еще и ЗИЛ восстановит. Это вообще стиль на уровне Энди Уорхола. С Китая много новых брендов российского происхождения везут. И да, многое импортное, что продавалось у нас до СВО, почти всё из Китая было.
На Кубе теперь "МИР"
Получается теперь там банковские карты принимают?!)
На сколько я помню у них для покупок в иностранных магазинах использовались карты МЛС.
В обычных магазинах тупо ничего не продавалось, пустые полки.
Российский союз пациентов совсем не палится что он на содержании у зарубежных фармкомпаний