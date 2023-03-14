Минцифры предложило сделать бессрочной нулевую ставку налога на прибыль для ИТ-компаний Статьи редакции
Текущий льготный период завершится в конце 2024 года.
- Ведомство выступило с своим предложением после обращения депутата Госдумы Антона Немкина, рассказали «Ведомости». Он подготовил законопроект, который даст льготы не только разработчикам ИТ-продуктов, но также компаниям, занимающимся информационной безопасностью и обслуживанием ИТ-инфраструктуры.
- Минцифры предложило включить в документ норму, которая сделает нулевую ставку налога на прибыль для ИТ-компаний бессрочной. Действующий льготный период истекает 31 декабря 2024 года.
- Минэкономразвития сочло необходимым оценить, как принятие закона повлияет на поступления в госбюджет. В октябре 2022 года Минфин оценивал недополученные в 2022-2024 годах доходы от льгот для ИТ-компаний в 10 млрд рублей по нулевому налогу на прибыль и 250 млрд рублей по страховым взносам.
- До этого сделать бессрочной нулевую ставку у Минцифры просили крупнейшие российские ассоциации разработчиков ПО. Компании опасаются возврата к ставке 20%. Это вынудит их нанимать меньше специалистов и затормозит развитие отрасли, говорят на рынке.
- В 2020 году налог на прибыль для ИТ-компаний был бессрочно снижен с 20% до 3%. В марте 2022 года Владимир Путин подписал закон о введении нулевой налоговой ставки на три года и других льготах.
1677 просмотров
Российские Эмираты получатся - действительно, это может стимулировать крупные компании оставаться в стране, ведь затраты здесь ниже, чем в ОЭА.
Но есть один нюанс..
Нюансы есть всегда. Но если будут управлять хорошие менеджеры, решение будет найдено. В противном случае всегда объяснят, почему сделать ничего нельзя.
Вот поэтому ты с такими идеями архитектор, а не менеджер.
Нюанс в том, что ОАЭ это не авторитарное государство, с жесткой государственной цензурой, высокой зависимостью от экспорта полезных ископаемых и высокой милитаризацией, которое неоднократно воевало со своими соседями?
Хотя постойте...
есть еще право частной собственности и долгосрочные перспективы страны. никто не знает, что будет в россии завтра. кстати, про высокую зависимость от ископаемых вы ошиблись, в этом как раз оаэ отличается от рф
Война с Иеменом?
.
При 0 ставке налога поступлений в бюджет не будет. Не благодарите.
может неожиданно оказаться, что есть прямые поступления, а есть косвенные. И отрасль, которая сгенерировала ХХХ млрд. рублей прибыли и вложила ее в страну, дает мультиплицирующий эффект на экономику за счет роста потребления.
Другой пример - когда государство субсидирует ставку ипотеки оно фактически получает мультипликатор к тратам 1 к 7 (1 субсидируемый рубль дает 7 рублей в экономику за счет трат, и если эти 7 рублей облагать налогом, то можно получить 2-3 рубля налогов в бюджет)
И в итоге в министерстве хотят посчитать какой будет эффект от всего этого. Ваши 0 руб. поступлений - ошибка.
Ога, сейчас над вами посмеялся 1 Яндекс который просто перевел свою головную компанию в Нидерланды, и как только рябь на воде уляжется - все будут делать также, вырастая до определенного предела (тот же playrix).
Писать код на ноутбуке можно как в офисе в Москве, так и на Бали.
Имхо, 0 ставки нужно и можно давать на развитие тех же полупроводников, в России любят верить на слово и пулять млрд в трубу.
Вообще-то разрабатывать электронику можно.
Тоже лёжа на Бали с ноутом в окружении отладочных плат и программаторов.
Одно другому не мешает.
Поступления будут когда IT-шники станут тратить зарплаты в РФ, а не на Кипре.
Это уже личное дело, где что тратить.
Я к тому что деньги в первую очередь должны оставаться в экономике страны, в этом случае налоги сами по себе придут в бюджет теми или иными путями. Проблема экономики РФ как раз в том что получив ЗП люди тут же "выводят" деньги из экономики покупая практически всё импортное. С таким же успехом можно носить воду в решете.
Это их ЗП, их деньги! Они их заработали. Подоходный оплатили. Где хотят там и тратят
а при ставке 20% ИТ компании переедут на Кипр и тоже поступлений в бюджет не будет. Не благодарите.
А вариант с пониженной ставкой не рассматриваете ? 5% ? Не ? Нужно только "пан или пропал" ?
Поступления в бюджет только с НДС идут? Может всё немного сложнее? Не? Нужно только "пан или пропал" ?
пишут, что все ровно наоборот https://www.rbc.ru/economics/14/03/2023/640f35739a7947254d6f8154?from=from_main_11
Все, что нужно знать об экономике от людей, который точно знают как работают механизмы. Низкий вам поклон. Вот бы еще пруфы прикрепляли, вообще цены не было!
Найдут, где выдоить, новость тупо для информационного фона. Все мы знаем, что и где у нас бессрочное
Ой, да за примерами далеко даже ходить не нужно. Совсем рядом страна с ПВТ, которым обещали одно, а потом начали повышать налоги))
Ну и не говоря ещё, про то, что вообще происходит и это только предложение и всегда будет куча оговорок
Интересно, где они были 8 лет?
лучше поздно, чем никогда. это лучшая мотивация из всех ранее предложенных
Не в нашей стране. Если где то уменьшат, значит где то увеличат
ох уж эти законы экономики :(
А чем будут дыру в бюджете закрывать? Доходы от нефтегаза теперь все.
Экспорт металлов и топлива от Росатома показал очень большой рост. Диверсифицируют в общем, всё норм будет, а вот то что у Байдена уже 3 крупных банка сделали "кря" и дед обвиняет во всем Трампа - вот это уже интересно...
Это всё мелочи. Россия со времён СССР жила экспортом нефти и газа в Европу, а наш дед все это наследие убил в один момент. Уже за два месяца дефицит бюджета РФ 2,8 триллиона рублей. А на весь 2023 планировали 3 триллиона. Вообщем РФ ждёт финансовая катастрофа.
Ох уж эти мрии "доллар по 200" )))
Загугли как российская нефть превращается в казахстанскую или еще какую, и поймешь что все эти "санкции" для хомячья публикуют. Деньги есть, были и будут всегда ))
какая разница, что куда превращается, если значение имеет только графа "итого"? в бюджете вы именно этот итог и видите, потоки бабла худеют, расходы растут
про косвенные поступления и благоприятный климат для развития внутри страны не слышали... Попробую на либеральном языке спросить: как в ОАЭ такой подход работает тогда?
Так ОАЭ не под санкциями. В Россию никто инвестировать уже не будет. Наоборот все сбегают.
Давно пора!
Прям круто! Даже как-то не верится. Лишь бы это действительно сработало.
Предлагаю революционную идею: вообще отменить налог на прибыль для всех компаний.
кстати, в россии для такого варианта идеальные условия. яо позволяет иметь минимальнуый размер армии, а доходы от нефти покрывают госзатраты с запасом
В прошлый раз тоже много что предлагали. Сначала дождитесь принятия в таком виде
Минцифры на самом деле толковое ведомство и могло бы действительно сделать много хорошего, но не стоит забывать, что есть и другие ведомства, которые могу выступать против их поправок, а еще есть гос. дума, которая может не поддержать хорошие инициативы. Ведь сколько их инициатив зарубили другие ведомства отрицательными заключениями.
тут вместо Минцифры можно другое любое ведомство подставить и смысл не поменяется
Ну вот это нормальный уже законопроект , только почему задумались именно сейчас? )))
а чего нормального? на фоне с ипотекой видно уже что ты сперва докажи что не верблюд, зарегайся в реестре и тд и тп, чтобы стать признанным айти.
в контексте происходящего внутри государства это скорее выглядит как поводок на шею айтишникам.
И как по твоему регистрация превращается в "поводок"? Ты думаешь без регистрации государство и так про тебя не всё еще знает? ))
вы или делаете как мы прикажем или лишаетесь статуса, а то и приобретаете новый статус всем уже давно и хорошо известный.
Какой же статус? Враг Народа?
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
Айтишник будет признан иноагентом? На каком основании? Что код пишет латиницей? Бред.
аналогии не ваше. я понял.
Хорошая новость!
Пора уже доплачивать айтишникам