Финансы
Уголовный Никита

Минцифры предложило сделать бессрочной нулевую ставку налога на прибыль для ИТ-компаний Статьи редакции

Текущий льготный период завершится в конце 2024 года.

  • Ведомство выступило с своим предложением после обращения депутата Госдумы Антона Немкина, рассказали «Ведомости». Он подготовил законопроект, который даст льготы не только разработчикам ИТ-продуктов, но также компаниям, занимающимся информационной безопасностью и обслуживанием ИТ-инфраструктуры.
  • Минцифры предложило включить в документ норму, которая сделает нулевую ставку налога на прибыль для ИТ-компаний бессрочной. Действующий льготный период истекает 31 декабря 2024 года.
  • Минэкономразвития сочло необходимым оценить, как принятие закона повлияет на поступления в госбюджет. В октябре 2022 года Минфин оценивал недополученные в 2022-2024 годах доходы от льгот для ИТ-компаний в 10 млрд рублей по нулевому налогу на прибыль и 250 млрд рублей по страховым взносам.
  • До этого сделать бессрочной нулевую ставку у Минцифры просили крупнейшие российские ассоциации разработчиков ПО. Компании опасаются возврата к ставке 20%. Это вынудит их нанимать меньше специалистов и затормозит развитие отрасли, говорят на рынке.
  • В 2020 году налог на прибыль для ИТ-компаний был бессрочно снижен с 20% до 3%. В марте 2022 года Владимир Путин подписал закон о введении нулевой налоговой ставки на три года и других льготах.

#новость #минцифры

1677 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
50 комментариев
Написать комментарий...
 Алексей Остров

Российские Эмираты получатся - действительно, это может стимулировать крупные компании оставаться в стране, ведь затраты здесь ниже, чем в ОЭА.

Ответить
Развернуть ветку
Sergeant Ding

Но есть один нюанс..

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Остров

Нюансы есть всегда. Но если будут управлять хорошие менеджеры, решение будет найдено. В противном случае всегда объяснят, почему сделать ничего нельзя.

Ответить
Развернуть ветку
Life Expert

Вот поэтому ты с такими идеями архитектор, а не менеджер.

Ответить
Развернуть ветку
Павел Егоров

Нюанс в том, что ОАЭ это не авторитарное государство, с жесткой государственной цензурой, высокой зависимостью от экспорта полезных ископаемых и высокой милитаризацией, которое неоднократно воевало со своими соседями?

Хотя постойте...

Ответить
Развернуть ветку
Марат

есть еще право частной собственности и долгосрочные перспективы страны. никто не знает, что будет в россии завтра. кстати, про высокую зависимость от ископаемых вы ошиблись, в этом как раз оаэ отличается от рф

Ответить
Развернуть ветку
Дополнительный файл

Война с Иеменом?

Ответить
Развернуть ветку
just a.
Минэкономразвития сочло необходимым оценить, как принятие закона повлияет на поступления в госбюджет.

.
При 0 ставке налога поступлений в бюджет не будет. Не благодарите.

Ответить
Развернуть ветку
Alex

может неожиданно оказаться, что есть прямые поступления, а есть косвенные. И отрасль, которая сгенерировала ХХХ млрд. рублей прибыли и вложила ее в страну, дает мультиплицирующий эффект на экономику за счет роста потребления.

Другой пример - когда государство субсидирует ставку ипотеки оно фактически получает мультипликатор к тратам 1 к 7 (1 субсидируемый рубль дает 7 рублей в экономику за счет трат, и если эти 7 рублей облагать налогом, то можно получить 2-3 рубля налогов в бюджет)

И в итоге в министерстве хотят посчитать какой будет эффект от всего этого. Ваши 0 руб. поступлений - ошибка.

Ответить
Развернуть ветку
just a.
И отрасль, которая сгенерировала ХХХ млрд. рублей прибыли и вложила ее в страну..

Ога, сейчас над вами посмеялся 1 Яндекс который просто перевел свою головную компанию в Нидерланды, и как только рябь на воде уляжется - все будут делать также, вырастая до определенного предела (тот же playrix).
Писать код на ноутбуке можно как в офисе в Москве, так и на Бали.
Имхо, 0 ставки нужно и можно давать на развитие тех же полупроводников, в России любят верить на слово и пулять млрд в трубу.

Ответить
Развернуть ветку
Ivan

Вообще-то разрабатывать электронику можно.
Тоже лёжа на Бали с ноутом в окружении отладочных плат и программаторов.
Одно другому не мешает.

Ответить
Развернуть ветку
Синие Волосы

Поступления будут когда IT-шники станут тратить зарплаты в РФ, а не на Кипре.

Ответить
Развернуть ветку
Ivan

Это уже личное дело, где что тратить.

Ответить
Развернуть ветку
Синие Волосы

Я к тому что деньги в первую очередь должны оставаться в экономике страны, в этом случае налоги сами по себе придут в бюджет теми или иными путями. Проблема экономики РФ как раз в том что получив ЗП люди тут же "выводят" деньги из экономики покупая практически всё импортное. С таким же успехом можно носить воду в решете.

Ответить
Развернуть ветку
Ivan

Это их ЗП, их деньги! Они их заработали. Подоходный оплатили. Где хотят там и тратят

Ответить
Развернуть ветку
Куртуазный маньерист

а при ставке 20% ИТ компании переедут на Кипр и тоже поступлений в бюджет не будет. Не благодарите.

Ответить
Развернуть ветку
just a.

А вариант с пониженной ставкой не рассматриваете ? 5% ? Не ? Нужно только "пан или пропал" ?

Ответить
Развернуть ветку
Куртуазный маньерист

Поступления в бюджет только с НДС идут? Может всё немного сложнее? Не? Нужно только "пан или пропал" ?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Комягин

пишут, что все ровно наоборот https://www.rbc.ru/economics/14/03/2023/640f35739a7947254d6f8154?from=from_main_11

Экспорт российских товаров в 2022 году установил…
Российские власти возобновили раскрытие внешнеторговой статистики, но на максимально…
www.rbc.ru
Ответить
Развернуть ветку
Ванюшка

Все, что нужно знать об экономике от людей, который точно знают как работают механизмы. Низкий вам поклон. Вот бы еще пруфы прикрепляли, вообще цены не было!

Ответить
Развернуть ветку
Олег Павлов

Найдут, где выдоить, новость тупо для информационного фона. Все мы знаем, что и где у нас бессрочное

Ответить
Развернуть ветку
pupsik

Ой, да за примерами далеко даже ходить не нужно. Совсем рядом страна с ПВТ, которым обещали одно, а потом начали повышать налоги))
Ну и не говоря ещё, про то, что вообще происходит и это только предложение и всегда будет куча оговорок

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Паркс

Интересно, где они были 8 лет?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Комягин

лучше поздно, чем никогда. это лучшая мотивация из всех ранее предложенных

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Fedostsev

Не в нашей стране. Если где то уменьшат, значит где то увеличат

Ответить
Развернуть ветку
Ванюшка

ох уж эти законы экономики :(

Ответить
Развернуть ветку
Alex R

А чем будут дыру в бюджете закрывать? Доходы от нефтегаза теперь все.

Ответить
Развернуть ветку
Синие Волосы

Экспорт металлов и топлива от Росатома показал очень большой рост. Диверсифицируют в общем, всё норм будет, а вот то что у Байдена уже 3 крупных банка сделали "кря" и дед обвиняет во всем Трампа - вот это уже интересно...

Ответить
Развернуть ветку
Alex R

Это всё мелочи. Россия со времён СССР жила экспортом нефти и газа в Европу, а наш дед все это наследие убил в один момент. Уже за два месяца дефицит бюджета РФ 2,8 триллиона рублей. А на весь 2023 планировали 3 триллиона. Вообщем РФ ждёт финансовая катастрофа.

Ответить
Развернуть ветку
Синие Волосы
Вообщем РФ ждёт финансовая катастрофа

Ох уж эти мрии "доллар по 200" )))
Загугли как российская нефть превращается в казахстанскую или еще какую, и поймешь что все эти "санкции" для хомячья публикуют. Деньги есть, были и будут всегда ))

Ответить
Развернуть ветку
Марат

какая разница, что куда превращается, если значение имеет только графа "итого"? в бюджете вы именно этот итог и видите, потоки бабла худеют, расходы растут

Ответить
Развернуть ветку
Ванюшка

про косвенные поступления и благоприятный климат для развития внутри страны не слышали... Попробую на либеральном языке спросить: как в ОАЭ такой подход работает тогда?

Ответить
Развернуть ветку
Alex R

Так ОАЭ не под санкциями. В Россию никто инвестировать уже не будет. Наоборот все сбегают.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Комягин

Давно пора!

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Прям круто! Даже как-то не верится. Лишь бы это действительно сработало.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Предлагаю революционную идею: вообще отменить налог на прибыль для всех компаний.

Ответить
Развернуть ветку
Марат

кстати, в россии для такого варианта идеальные условия. яо позволяет иметь минимальнуый размер армии, а доходы от нефти покрывают госзатраты с запасом

Ответить
Развернуть ветку
Спокойный якорь

В прошлый раз тоже много что предлагали. Сначала дождитесь принятия в таком виде

Ответить
Развернуть ветку
Выгодный цвет

Минцифры на самом деле толковое ведомство и могло бы действительно сделать много хорошего, но не стоит забывать, что есть и другие ведомства, которые могу выступать против их поправок, а еще есть гос. дума, которая может не поддержать хорошие инициативы. Ведь сколько их инициатив зарубили другие ведомства отрицательными заключениями.

Ответить
Развернуть ветку
Инженер-душнила

тут вместо Минцифры можно другое любое ведомство подставить и смысл не поменяется

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Зеркин

Ну вот это нормальный уже законопроект , только почему задумались именно сейчас? )))

Ответить
Развернуть ветку
Инженер-душнила

а чего нормального? на фоне с ипотекой видно уже что ты сперва докажи что не верблюд, зарегайся в реестре и тд и тп, чтобы стать признанным айти.

в контексте происходящего внутри государства это скорее выглядит как поводок на шею айтишникам.

Ответить
Развернуть ветку
Синие Волосы

И как по твоему регистрация превращается в "поводок"? Ты думаешь без регистрации государство и так про тебя не всё еще знает? ))

Ответить
Развернуть ветку
Инженер-душнила
И как по твоему регистрация превращается в "поводок"?

вы или делаете как мы прикажем или лишаетесь статуса, а то и приобретаете новый статус всем уже давно и хорошо известный.

Ответить
Развернуть ветку
Синие Волосы

Какой же статус? Враг Народа?

Ответить
Развернуть ветку
Инженер-душнила

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

Ответить
Развернуть ветку
Синие Волосы

Айтишник будет признан иноагентом? На каком основании? Что код пишет латиницей? Бред.

Ответить
Развернуть ветку
Инженер-душнила

аналогии не ваше. я понял.

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Паркс

Хорошая новость!

Ответить
Развернуть ветку
Denis Azarenko

Пора уже доплачивать айтишникам

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 50 комментариев
null