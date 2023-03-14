Финансы
Маша Цепелева

Y Combinator сократит инвестиции в стартапы на стадии роста Статьи редакции

Акселератор отрицает, что решение связано с закрытием Silicon Valley Bank, хотя треть его проектов использовали этот банк.

  • Y Combinator решил меньше инвестировать в компании на поздних стадиях. Также фонд сократит 17 человек — примерно 20% штата. В комментарии TechCrunch акселератор сообщил, что на решение не повлиял крах Silicon Valley Bank (SVB), несмотря на то что более 30% стартапов Y Combinator использовали SVB.
  • Акселератор заявил, что «ориентирован на стартапы на ранних стадиях, а другие — отвлекают от основной миссии».
  • После краха SVB гендиректор Y Combinator Гарри Тан написал петицию, которую поддержали 5000 руководителей и основателей технологических компаний. Он попросил конгресс вмешаться и поддержать предпринимательское сообщество.
  • 10 марта 2023 года Silicon Valley Bank закрылся из-за неплатёжеспособности. Он обслуживал около половины проектов с американским венчурным финансированием. Регулятор передал управление его активами Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC), а банкротство учреждения признали вторым крупнейшим финансовым крахом за всю историю США после провала Washington Mutual в 2008 году.
  • По плану FDIC, все вкладчики SVB должны были получить доступ к своим депозитам 13 марта. Средства на это выделили из фонда корпорации по страхованию вкладов. Компенсаций для акционеров и высшего руководства банка не предусмотрено.
Финансы
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По словам некоторых, крах спровоцировали сами клиенты: они бросились снимать деньги со счетов и, раздув панику, помешали компании привлечь инвестиции и найти покупателя. Правда, и она могла бы предусмотреть такой сценарий.

Источник: The Information

#новость #ycombinator

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10 комментариев
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 Enee

это когда читаешь новости как кто-то инвестировал в приложение по мониторингу комаров в комнате за 1 триллион)) аля, это супер стартап)) а потом такой читаешь, что банк стартапов рухнул. И такой, ну наконец то все встало на свои места)))

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GodDamn

Вот если бы это было приложение для истребления комаров в комнате сверхточным лазером, то это бы точно стоило 1триллион)

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GPT-Либерал-смузихлёб

Боевых комаров

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Слегка Придурковатый

Истребление - это негуманно. Миру нужно приложение, которое с помощью сверхточного gpt4-лазера перепрограммирует комаров, благодаря чему они становятся не кровососущими, а, допустим, AI-комарами, которые могут поддержать беседу, петь и даже танцевать.

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Андрей Комягин

а я думал, что один такой у которого паззл не сходился. на секунду показалось, что это стало нормой раскидывать вертолетные бабки направо и налево

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Вадим Д.

Инвесторы инвестировали-инвестировали...

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GodDamn

Да абосрались...

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Cindy Moore

может не их это дело инвестиции...

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Алеоп

Спасибо за новость из стартап индустрии)

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Allestor Klei

ждем, когда последствия SPAC на биржах тоже даст свои плоды в кризисе

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