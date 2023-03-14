Минюст США начал расследование краха Silicon Valley Bank — СМИ Статьи редакции
В частности, регуляторы изучают действия топ-менеджеров компании, говорят источники.
- Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) расследуют крах Silicon Valley Bank (SVB), который называли главным банком стартапов Кремниевой долины. Об этом рассказали источники WSJ, знакомые с вопросом.
- О расследовании Минюста знает и собеседник The Washington Post. По его словам, проверка затрагивает действия топ-менеджеров компании.
- Пока расследование на ранней стадии — регуляторы часто устраивают подобные проверки после того, как финансовые или публичные компании несут большие и неожиданные убытки, отмечает WSJ.
- По словам источников, в рамках расследования регуляторы изучают в том числе продажу акций, которую сотрудники SVB Financial осуществили за несколько дней до краха банка. В Минюсте и SEC отказались от комментариев.
- SVB признали банкротом в США в середине марта 2023 года — банкротство стало вторым по размеру в истории среди американских коммерческих банков, писало Associated Press.
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Главное при расследовании не выйти на самого себя
Самоходный дед пока что вышел только на Путина и Трампа. В общем совсем фантазии нет.
может ему потом подскажут что делать с фантазией))
они постараются обойти этот вопрос))
У Мовчана вчера хороший рассказ о этом был, проблемой он считает недостаточное регулирование банковской отрасли США (пролоббированое республиканцами) и управление банком некомпетентными людьми без соотсвтующего опыта.
У этого банка должность риск-менеджера была вакантной более полугода
Этот топ менеджер ни в чем не виноват, пацаны. В натуре, пацан к успеху шел. Эти честные глаза не дадут соврать!
Мертвые души от ChatGPT
Расследование надо вести очень аккуратно, а выводы должны быть типа "У банка были проблемы с ликвидностью, и он закрылся".
В противном случае, можно выйти на более серьезные проблемы и вызвать панику во всей отрасли. В смысле, снова вызвать панику.
"У МММ были проблемы с ликвидностью, и она закрылась, идите нахуй."
У настоящей МММ проблемы с ликвидностью начались только после конфискации денег в неизвестном направлении, кстати.
Будто в случае с банком SVB произошло что-то другое 🤣
А чего расследовать и так все понятно. Экономическая система рухнула, а именно больше не может быть среднего и малого бизнеса.
А при чем тут малый бизнес? Там криптоцыгане и стартаперы ошивались.
ну, все не может быть больше никаких стартаперов
получается так, потому что это очень важная тема
Почему? Могут. Если деньги инвесторы дадут. А они дадут, может быть
деньги не помогут.. т.к. у корпораций их по любому больше
Сейчас всё как всегда и везде. Кто-то из крутых юристов, а затем и из состоящих с ними в клубе политиков и судей станет богаче на несколько особняков и яхт. Классика. А аудиторы естественно как-всегда будут не при делах )))