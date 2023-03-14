Крах Silicon Valley Bank: как и почему лопнул главный банк техно-стартаперов Кремниевой долины

В пятницу на финансовых рынках произошел громкий «хлопок»: внезапно лопнул 16-й по размеру банк США – а само банкротство стало вторым по размеру в истории среди американских коммерческих банков. В этой статье мы разбираемся, что произошло, и как это может на всех нас повлиять.