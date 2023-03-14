Финансы
Сознательный месяц

Минюст США начал расследование краха Silicon Valley Bank — СМИ Статьи редакции

В частности, регуляторы изучают действия топ-менеджеров компании, говорят источники.

  • Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) расследуют крах Silicon Valley Bank (SVB), который называли главным банком стартапов Кремниевой долины. Об этом рассказали источники WSJ, знакомые с вопросом.
  • О расследовании Минюста знает и собеседник The Washington Post. По его словам, проверка затрагивает действия топ-менеджеров компании.
  • Пока расследование на ранней стадии — регуляторы часто устраивают подобные проверки после того, как финансовые или публичные компании несут большие и неожиданные убытки, отмечает WSJ.
  • По словам источников, в рамках расследования регуляторы изучают в том числе продажу акций, которую сотрудники SVB Financial осуществили за несколько дней до краха банка. В Минюсте и SEC отказались от комментариев.
  • SVB признали банкротом в США в середине марта 2023 года — банкротство стало вторым по размеру в истории среди американских коммерческих банков, писало Associated Press.
Финансы
Павел Комаровский
Крах Silicon Valley Bank: как и почему лопнул главный банк техно-стартаперов Кремниевой долины

В пятницу на финансовых рынках произошел громкий «хлопок»: внезапно лопнул 16-й по размеру банк США – а само банкротство стало вторым по размеру в истории среди американских коммерческих банков. В этой статье мы разбираемся, что произошло, и как это может на всех нас повлиять.

Думаю, именно с таким лицом Джереми Аллер (CEO Circle) ждет начала следующей рабочей недели

#новость #банки #siliconvalleybank

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20 комментариев
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 Андрей

Главное при расследовании не выйти на самого себя

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Синие Волосы

Самоходный дед пока что вышел только на Путина и Трампа. В общем совсем фантазии нет.

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Виктория Коц

может ему потом подскажут что делать с фантазией))

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Влад Каничев

они постараются обойти этот вопрос))

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Bacceti Sphodromantis
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Беженцы с TJ

У Мовчана вчера хороший рассказ о этом был, проблемой он считает недостаточное регулирование банковской отрасли США (пролоббированое республиканцами) и управление банком некомпетентными людьми без соотсвтующего опыта.
У этого банка должность риск-менеджера была вакантной более полугода

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Кирилл Фотькин

Этот топ менеджер ни в чем не виноват, пацаны. В натуре, пацан к успеху шел. Эти честные глаза не дадут соврать!

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Alex Sdobnov
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Сергей

Мертвые души от ChatGPT

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Alexey Dymov

Расследование надо вести очень аккуратно, а выводы должны быть типа "У банка были проблемы с ликвидностью, и он закрылся".
В противном случае, можно выйти на более серьезные проблемы и вызвать панику во всей отрасли. В смысле, снова вызвать панику.

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Синие Волосы

"У МММ были проблемы с ликвидностью, и она закрылась, идите нахуй."

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Alexey Dymov

У настоящей МММ проблемы с ликвидностью начались только после конфискации денег в неизвестном направлении, кстати.

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Синие Волосы

Будто в случае с банком SVB произошло что-то другое 🤣

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Перечитатель

А чего расследовать и так все понятно. Экономическая система рухнула, а именно больше не может быть среднего и малого бизнеса.

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Dark Soul

А при чем тут малый бизнес? Там криптоцыгане и стартаперы ошивались.

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Перечитатель

ну, все не может быть больше никаких стартаперов

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Николай Самойлов

получается так, потому что это очень важная тема

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Dark Soul

Почему? Могут. Если деньги инвесторы дадут. А они дадут, может быть

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Перечитатель

деньги не помогут.. т.к. у корпораций их по любому больше

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Alex Shaman

Сейчас всё как всегда и везде. Кто-то из крутых юристов, а затем и из состоящих с ними в клубе политиков и судей станет богаче на несколько особняков и яхт. Классика. А аудиторы естественно как-всегда будут не при делах )))

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