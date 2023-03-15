День 385: Tele2 отказался от иска к Nokia из-за сбоя поставок оборудования на 478 млн рублей Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 15 марта: доллар — 75,19 рубля, евро — 80,51 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 76,51 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 79,19 рубля, евро — по 84,93 рубля.
Кто и как адаптируется
Сотовый оператор Tele2 отказался от иска к российской «дочке» Nokia. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу 14 марта, сообщили «Ведомости». Оператор подал иск в мае 2022 года из-за отказа исполнять контракт на поставку оборудования, он хотел взыскать 478 млн рублей. Стороны могли заключить мировое соглашение.
Carlsberg решил продать восемь пивоваренных заводов «Балтика» в России Anadolu Efes, сделку планируют закрыть в первом полугодии 2023 года, рассказали «Ведомостям» два источника.
Осенью МТС запланировал запустить собственный аналог YouTube на базе своей платформы для стриминга WASD. Кроме трансляций игр, в сервисе должен появиться пользовательский контент — обзоры фильмов, влоги, выяснил «Ъ».
Правительственная комиссия одобрила продажу российского бизнеса Nokian Tyres «Татнефти» за 23 млрд рублей. Когда стороны договаривались о продаже, обсуждалась цена в €400 млн (около 32 млрд рублей).
На фоне падения спроса на ювелирные изделия сеть магазинов Sokolov начала продавать сумки, кошельки и другие аксессуары.
Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство ООО «Объединенная чайная компания» (ОЧК) о предварительном согласии на покупку российских активов производителя чая Lipton. Среди владельцев ОЧК — гендиректор «Лужников» и бывший топ-менеджер АвтоВАЗа Александр Пронин.
«Яндекс Маркет» начал продавать кухонные гарнитуры IKEA, которые выкупил товары у российского подразделения шведской сети в конце 2022 года.
Какие есть проблемы и трудности
Темп роста рынка настольных игр замедлился. Эксперты и участники объясняют это уходом крупных западных издателей и снижением спроса после бума продаж в пандемию. По данным Hobby World, рынок оценивается в 22 млрд рублей.
Контекст
Количество региональных рейсов в обход Москвы впервые выросло до 50% от всех авиамаршрутов по России. Это произошло из-за сокращения международных полетов и рекордной господдержки отрасли на фоне западных санкций.
Материал дополняется
Новости предыдущего дня, 14 марта — здесь.
ФАС получила ходатайство от/из ОЧКа. ОЧК хочет чаю.
Балтика 8 — не попсовая пшеничка, а кол-во заводов на продажу.
МТС запускает аналог рутуба: WasDube — отличное было бы название.
Шины Nokian в РФ отходят Татнефти, ТатШины на подходе.
Массовая ювелирка не так популярна, встречайте сумки Sokolov.
Настолками все закупились ещё в пандемию, рост рынка замедлился.
Москва не так и нужна, по крайней мере для региональных полётов.
Хорошего дня 🤘🏻
Это плохо?
"ой, всё"
WasDube ну уже как-то клишировано, да и WASD платформа для стримминга, надо что-то другое
Предлагаю MosTeleChannel, то бишь тот же МТС, и звучит весомо 💪
У кого-нибудь есть примеры, когда полноценно ставшее российским выросло в качестве? Мне для вдохновения дня.
Конечно! Знаменитый российский москвич гремит на весь мир своим качеством! Сделано в России! Наша текстильная промышленность бьёт рекорды по производительности последний год, на полях и на заводах днём и ночью трудятся тысячи людей, чтобы накормить простых работяг в самом лучшем фастфуде на свете. Экономика разворачивается на полную мощь, неужели вы не видите? Жизнь улучшается с каждым днём, и каждый из нас должен быть благодарен великому и гениальному правительству за проводимую политику партии! Ура!
Всё шутки у тебя, а я серьёзно!
Я сначала подумала об СССР и купленных станках и трубах, но мне что-нибудь из современного
@Зелёный Крокодил ты минуси сразу с 3 акков, загнанных в жопу, чо стесняешься, только других в тж и ципсо обзываешь, а сам чо?))
https://vc.ru/u/1286168-crocodile
https://vc.ru/u/1295014-krokodil-krokodilovich/comments
Надеюсь, эта музыка твоя будет дольше))
Все что стало полноценно российским выросло в качестве.Удачного дня!
Ещё один рутуб на подходе
Это плохо?
Абоненты МТС задолбались закидывать деньги на мертворождённые проекты.
Если бы на эти деньги покупали акции теслы. Так для абонентов было бы норм?))
Было бы норм, если бы они качество своего основного сервиса для начала подняли с помойного уровня. А потом могут и Теслу, и Эйнштейна, и Машку за ляжку)
Как говорили при товарище Мао "пусть расцветают тысячи цветов пусть соперничают сто школ"(с)
А потом...
Это бесмысленно, т.к. ничто не догонит YouTube из-за контента.
Зачем догонять? Только сейчас вышел из авто, где у меня был включен рутуб и пишу коммент. Контентом с родственниками и друзьями тоже делюсь через рутуб. Просто своя ниша, как у доменов *.рф
Вот как бы вам намекнуть...в этом и проблема!)
А ежели он по пути фейсбук пойдет
По количеству контента уже ничему не догнать Ютуб, но на новых площадках могут сделать выгодные условия монетизации, чтобы привлекать новые проекты и блогеров.
Насколько я помню ютуб же отключил монетизацию российским блоггерам?
Угу, помню как на Миксер Майками тратились какие-то эпические деньги... а потом рукой на него махнули и отключили.
"Правительственная комиссия одобрила продажу российского бизнеса Nokian Tyres «Татнефти» за 23 млрд рублей. Когда стороны договаривались о продаже, обсуждалась цена в €400 млн (около 32 млрд рублей)"
Потому что нужно быстрее договариваться. Ещё бы пару месяцев хуи попинали - вообще бы за 1 копейку продали.
Так только с американскими банками прокатывает
Помню с помпой Билайн инвестировал в мессенджер VEON, закрылся через 5 месяцев
Ну вот и поставили им все оборудование по контракту.