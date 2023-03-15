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Фото Nokia

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 15 марта: доллар — 75,19 рубля, евро — 80,51 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:34 мск: доллар — 75,33 рубля, евро — 80,85 рубля.

Курсы на Forex на 07:35 мск: доллар — 75,56 рубля, евро — 81,1 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 76,51 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 79,19 рубля, евро — по 84,93 рубля.

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Кто и как адаптируется

Сотовый оператор Tele2 отказался от иска к российской «дочке» Nokia. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу 14 марта, сообщили «Ведомости». Оператор подал иск в мае 2022 года из-за отказа исполнять контракт на поставку оборудования, он хотел взыскать 478 млн рублей. Стороны могли заключить мировое соглашение.

Carlsberg решил продать восемь пивоваренных заводов «Балтика» в России Anadolu Efes, сделку планируют закрыть в первом полугодии 2023 года, рассказали «Ведомостям» два источника.

Осенью МТС запланировал запустить собственный аналог YouTube на базе своей платформы для стриминга WASD. Кроме трансляций игр, в сервисе должен появиться пользовательский контент — обзоры фильмов, влоги, выяснил «Ъ».

Правительственная комиссия одобрила продажу российского бизнеса Nokian Tyres «Татнефти» за 23 млрд рублей. Когда стороны договаривались о продаже, обсуждалась цена в €400 млн (около 32 млрд рублей).

На фоне падения спроса на ювелирные изделия сеть магазинов Sokolov начала продавать сумки, кошельки и другие аксессуары.

Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство ООО «Объединенная чайная компания» (ОЧК) о предварительном согласии на покупку российских активов производителя чая Lipton. Среди владельцев ОЧК — гендиректор «Лужников» и бывший топ-менеджер АвтоВАЗа Александр Пронин.

«Яндекс Маркет» начал продавать кухонные гарнитуры IKEA, которые выкупил товары у российского подразделения шведской сети в конце 2022 года.

Какие есть проблемы и трудности

Темп роста рынка настольных игр замедлился. Эксперты и участники объясняют это уходом крупных западных издателей и снижением спроса после бума продаж в пандемию. По данным Hobby World, рынок оценивается в 22 млрд рублей.

Контекст

Количество региональных рейсов в обход Москвы впервые выросло до 50% от всех авиамаршрутов по России. Это произошло из-за сокращения международных полетов и рекордной господдержки отрасли на фоне западных санкций.

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