Инвестфонд Russia Partners выставил на продажу 40% «Банки.ру» — РБК Статьи редакции
Актив может стоить до $84 млн.
- Крупнейший акционер финансового маркетплейса «Банки.ру» Russia Partners решил продать долю, рассказали РБК близкий к компании источник, другой — знакомый с подготовкой к сделке, и собеседник на инвестиционном рынке. Доли в компании также могут продать другие акционеры — фонды Winter Capital и «Эльбрус Капитал», знает один из источников издания.
- Источники не назвали причины продажи. Представители платформы отказались от комментариев, акционеры не ответили на вопросы издания.
- Один из источников РБК оценил 100% «Банки.ру» в 15 млрд рублей ($199 млн по курсу ЦБ на 15 марта). Ещё два собеседника — в 13–16 млрд рублей. Исходя из этого, пакет Russia Partners может стоить $68,4–84,8 млн. В 2020-м весь актив оценивался в $50–70 млн, сообщали «Ведомости» со ссылкой на источник. Инвестиционный банкир Илья Шумов оценил 40% маркетплейса в 1,6–3,2 млрд рублей.
- Russia Partners купил 30% «Банки.ру» за $6 млн в 2013 году, а через год — ещё около 10%. Остальные 60% основатель платформы Филипп Ильин-Адаев и его семья продали «консорциуму инвесторов» в 2020 году. В 2019-м Ильин-Адаев рассказывал, что Russia Partners якобы мешал работе компании, чтобы вытеснить его с семьёй из бизнеса.
- По данным «Контур.Фокуса», ООО «Информационное агентство «Банки.ру» закончило 2021-й с убытком впервые за четыре года. Он составил 401,8 млн рублей, выручка — 2,8 млрд рублей. В 2022-м выручка была 5 млрд рублей, EBIDTA — 1 млрд рублей, рассказал близкий к компании источник, но не раскрыл данные о прибыли или убытках.
- «Банки.ру» — это сервис по подбору банковских и других финансовых продуктов с форумом и отзывами клиентов. Он работает с 2005 года. По данным SimilarWeb, в феврале 2023-го количество визитов на сайт составило 18,1 млн. У его конкурента Sravni.ru — 11,2 млн визитов.
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Все промолчали, во скрытные какие. Не нужны инвестфонду 40% банкиру, а деньги нужны.
Помню времена, когда Банки.ру генерировали 25 млн р. в месяц. Подросли
"Источники не назвали причины продажи."
По нынешним временам смешной вопрос конечно.