Финансы
Маша Цепелева

Соцсеть «Россграм» запланировала привлечь 250 млн рублей от частных инвесторов и пообещала доходность 950% за три года Статьи редакции

Сервис уже получил 17 млн рублей от инвесторов в 2022 году, утверждают основатели.

  • «Россграм» провёл встречу для потенциальных инвесторов и партнёров в Москве. В 2023 году компания планирует привлечь 250 млн рублей, рассказали РБК основатели Александр Зобов и Кирилл Филлимонов. Деньги пойдут на развитие продукта — привлечение пользователей, работу с блогерами и СМИ.
  • По данным на 15 марта, сервиса «Россграм» нет в AppStore и Google Play. С 9 февраля он доступен в RuStore — магазине приложений для Android. По словам Зобова, пока руководство «пытается рассчитать нагрузки на приложение, расходы на инфраструктуру и юнит-экономику проекта, чтобы понять, какие инвестиции необходимы».
  • Выручка «Россграма» в 2022 году составила 20 млн рублей, компания зарабатывала на продаже аккаунтов для бизнеса, рассказал Зобов, но данные о прибыли не раскрыл. В 2023-м «Россграм» планирует выручить 120–150 млн рублей, а в течение пяти лет — 2,5 млрд рублей. Исходя из среднего мунипликатора «восемь», «который компания слышит от венчурных фондов при оценке собственной стоимости», её капитализация должна превысить 4 млрд рублей в ближайшие три года.
  • Если она достигнет этого показателя, «инвесторы смогут продать свои акции в 8-10 раз дороже, чем покупали», рассчитывает Зобов. За год компания получила больше 1000 заявок от инвесторов, «желающих вложить в основном от 20 тысяч рублей, но большинству из них пришлось отказать», добавил он. В 2022-м году «Россграм», по его словам, привлёк 17 млн рублей.
  • Условия привлечения финансирования компания обсуждает отдельно с каждым «вкладчиком», в договоре есть сумма инвестиций и доля. «Мы отталкиваемся от минимальной суммы инвестиций 2,5 млн рублей», — отметил Зобов.
  • Государственные деньги на проект не привлекались, утверждает сооснователь. Но компания подавала заявку на получение гранта в 20 млн рублей по программе Фонда содействия инновациям. Также «Россграм» подаст заявку на грант до 700 млн рублей от «Сколково».
  • Пока приложение работает в закрытом режиме, у него 25 тысяч пользователей, утверждает Зобов. Ещё около 1 млн человек прошли предрегистрацию. К середине 2026 года сервис планирует «захватить долю в 25% рынка таргетированной рекламы России».
  • В том, что соцсеть сможет достичь заявленных показателей, сомневаются опрошенные изданием эксперты. «В России шансов найти инвесторов без выхода на прибыль в короткие сроки нет», — считает руководитель спецпроектов Ru-Center Алексей Замесов. А для «заработка» сервису нужна аудитория в 10–20 млн, высказался основатель Liveinternet Герман Клименко. Из-за напряжённой ситуации на фондовом рынке большой капитал от частных инвесторов «Россграму» будет найти трудно, считает управляющий партнёр TMT Investments Артём Инютин.
  • В марте 2022 года создатели «Россграма» показали «полноценно работающий прототип соцсети». В нём, кроме публикаций собственных фото и видео, есть возможность делиться роликами из YouTube.
Скриншот интерфейса «Россграма», показанный в марте 2022 года

#новость #россграм

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60 комментариев
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 Вадим Д.

Они бы разрослись сперва до пятерых пользователей, замещалки хреновы.

Доходность уровня МММ, в очередь, инвесторы!

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Демократический татарин

ну кто-то же инвестирует в микрозаймы и всякое такое..там им инвестиции возвращаются?

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9 комментариев
Andrey Zykov

РосграМММ

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Нёс добро, не донёс

Какие талантливые люди, даже смогли разработать свой уникальный интерфейс ни у кого не воруя. Таким хочется верить, явно сдержат свои обещания.

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Вадим Д.

Да, эти прям умнички, куда деваться (-:
Привет!

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Anton K

Блин какое же всё-таки убогое название

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неформат

стограм и всё получится, в плане прибыли

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Вадим Д.

Могли и РусьГрам назвать, ГрамоПут или ГрамНаш, так что ладно уж, лишь бы закрыли скорее позорище своё убогое.

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batah cobkob

а что у них прямое?… ©

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Revenant

Уж что-что, а рисовать фантастические цифры в России умеют мастерски.

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Васисуалий Лоханкин

К 2030 все будет! Надо верить!

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Деда Миша

Росспил

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Айрат Галиуллин

Потешно. 🥹 Чувак-основатель несколько раз пропизделся по этому проекту, понял что низко брал, решил сразу на 950% зайти … 😃

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Самостоятельный ключ

Госпдя, какой позор. Это и VC касается. Не превращайте портал в WC, публикуя новости о всяких умалишенных.

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Александр Рюмин

Сегодня одна весть веселей другой)))
Аналог Ютуб, Росграм, что дальше?)

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Вадим Д.

А дальше аналоги росграма и рутуба (-:

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1 комментарий
Артем Якимов

Потом "не повезло ни фортануло"

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Патриотический цветок
пообещала доходность 950% за три года

Дело МММ живёт ✊🏼
Нужен Лёня Голубков

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Иван Иванов

Нба. 17 миллионов - это меньше полугода кормить 1 команду разработки.
А еще косты на аквизицию, на сервера и прочие сервисы, менеджерскиеьштуки.
В итоге сожрут за 2-3 месяца и ничего не разработают за такой срок, и даже команду не наймут.

Даже украсть нечего

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Tema Kubik

Оно ещё живое? Инвесторам нужно покупать имена по 50к, чтобы инвестировать?

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Руслан Сурков

ахаха доходность 950% за три года Статьи редакции

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Sasha Belousov

Этот лохотрон отключил комменты во всех своих каналах в соцсетях.

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Hihi da haha

Разбудите когда пробьем дно.

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Alex Nosov

с таким условием можно никогда и не заснуть

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1 комментарий
Alex R

Почему россграм российский и скрепный, а на скриншоте доллары?

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Иван Иванов

Так это, в фигме перерисовать интерфейс настоящего инстаграмма - дело хитрое. Над адаптацией думать некогда

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Александр Ильченко

Создать чисто копию интерфейса инсты без сложных алгоритмов работы соцсети это конечно успех) учитывая факт того, что люди, которые взялись за эту тему отношения к ит никогда в жизни не имели

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Pavel Cree

В смысле? Создатель вообще-то учился вместе с Дуровым, а это уже конкретное отношение к IT.

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Павел Шкутко

Так главное интерфейс, каки таки алгоритмы, это другое.

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Мистер Блондин

зачем нужны алгоритмы
за 15к в месяц мамочек в декрете посадить пусть формируют бесконечную ленту соц. сетей и рекомендации

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EnduroXCracer

Слизанограмм

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Ивасик Нагибатор

Верим 🤣

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Перечитатель

Интересно, неужели кто-нибудь поведется на этот бред?

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Александр Назаров

Оптимисты

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Бумажный Женя

СКАМграмм?

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Николай

Боги нейминга. Судя по всему соцсеть для торговли наркотой.
Но в принципе за обещания подобной доходности можно сразу уголовку открывать.

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Red Fox

Интересно, много ли найдётся "не мамонтов" на этот раз.

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Следственный череп
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Полина Васильева

Россграм

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Pavel

с радостью зарегаюсь там и буду туда постить, запускались бы уже главное и рекламировались.

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Перечитатель

Они даже логотип спиндрили

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Антон Фень

Лого стырили у beats, шрифт у какой то доставки, концепцию и дизайн у инстаграма

Зато 950%:))

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Andrey Zykov

Грамм пишется с двумя “м»

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M-S-R
В 2023 году компания планирует привлечь 250 млн рублей

Наверное ни у кого нет вопросов что это за проект и зачем

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Артём Крючков

950% ахахаха, кто на это поведется

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Vasiliy Leytman

Кто-то должен рассказать этим парням и их инвесторам, что Инстаграм у большинства россиян как работал, так и работает))))

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Александр Пустовалов

За 22 год привлекли 17млн. рублей инвестиций, в 23 планируют 250 млн. Такой самоуверенности остаётся только завидовать

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Павел Логачев

Есть же рабочий сервис - NOW. От ребят, которые раньше работали в Яндексе. При этом доступен в APP STORE, нет ограничений на регистрации.

Зачем тогда этот РОСГРАММ нужен, если все уже доступно у других)))))

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Никита

вот и сказочки подъехали, вот и сказочники подъехали )))

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