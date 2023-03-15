Соцсеть «Россграм» запланировала привлечь 250 млн рублей от частных инвесторов и пообещала доходность 950% за три года Статьи редакции
Сервис уже получил 17 млн рублей от инвесторов в 2022 году, утверждают основатели.
- «Россграм» провёл встречу для потенциальных инвесторов и партнёров в Москве. В 2023 году компания планирует привлечь 250 млн рублей, рассказали РБК основатели Александр Зобов и Кирилл Филлимонов. Деньги пойдут на развитие продукта — привлечение пользователей, работу с блогерами и СМИ.
- По данным на 15 марта, сервиса «Россграм» нет в AppStore и Google Play. С 9 февраля он доступен в RuStore — магазине приложений для Android. По словам Зобова, пока руководство «пытается рассчитать нагрузки на приложение, расходы на инфраструктуру и юнит-экономику проекта, чтобы понять, какие инвестиции необходимы».
- Выручка «Россграма» в 2022 году составила 20 млн рублей, компания зарабатывала на продаже аккаунтов для бизнеса, рассказал Зобов, но данные о прибыли не раскрыл. В 2023-м «Россграм» планирует выручить 120–150 млн рублей, а в течение пяти лет — 2,5 млрд рублей. Исходя из среднего мунипликатора «восемь», «который компания слышит от венчурных фондов при оценке собственной стоимости», её капитализация должна превысить 4 млрд рублей в ближайшие три года.
- Если она достигнет этого показателя, «инвесторы смогут продать свои акции в 8-10 раз дороже, чем покупали», рассчитывает Зобов. За год компания получила больше 1000 заявок от инвесторов, «желающих вложить в основном от 20 тысяч рублей, но большинству из них пришлось отказать», добавил он. В 2022-м году «Россграм», по его словам, привлёк 17 млн рублей.
- Условия привлечения финансирования компания обсуждает отдельно с каждым «вкладчиком», в договоре есть сумма инвестиций и доля. «Мы отталкиваемся от минимальной суммы инвестиций 2,5 млн рублей», — отметил Зобов.
- Государственные деньги на проект не привлекались, утверждает сооснователь. Но компания подавала заявку на получение гранта в 20 млн рублей по программе Фонда содействия инновациям. Также «Россграм» подаст заявку на грант до 700 млн рублей от «Сколково».
- Пока приложение работает в закрытом режиме, у него 25 тысяч пользователей, утверждает Зобов. Ещё около 1 млн человек прошли предрегистрацию. К середине 2026 года сервис планирует «захватить долю в 25% рынка таргетированной рекламы России».
- В том, что соцсеть сможет достичь заявленных показателей, сомневаются опрошенные изданием эксперты. «В России шансов найти инвесторов без выхода на прибыль в короткие сроки нет», — считает руководитель спецпроектов Ru-Center Алексей Замесов. А для «заработка» сервису нужна аудитория в 10–20 млн, высказался основатель Liveinternet Герман Клименко. Из-за напряжённой ситуации на фондовом рынке большой капитал от частных инвесторов «Россграму» будет найти трудно, считает управляющий партнёр TMT Investments Артём Инютин.
- В марте 2022 года создатели «Россграма» показали «полноценно работающий прототип соцсети». В нём, кроме публикаций собственных фото и видео, есть возможность делиться роликами из YouTube.
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Они бы разрослись сперва до пятерых пользователей, замещалки хреновы.
Доходность уровня МММ, в очередь, инвесторы!
ну кто-то же инвестирует в микрозаймы и всякое такое..там им инвестиции возвращаются?
РосграМММ
Какие талантливые люди, даже смогли разработать свой уникальный интерфейс ни у кого не воруя. Таким хочется верить, явно сдержат свои обещания.
Да, эти прям умнички, куда деваться (-:
Привет!
Блин какое же всё-таки убогое название
стограм и всё получится, в плане прибыли
Могли и РусьГрам назвать, ГрамоПут или ГрамНаш, так что ладно уж, лишь бы закрыли скорее позорище своё убогое.
а что у них прямое?… ©
Уж что-что, а рисовать фантастические цифры в России умеют мастерски.
К 2030 все будет! Надо верить!
Росспил
Потешно. 🥹 Чувак-основатель несколько раз пропизделся по этому проекту, понял что низко брал, решил сразу на 950% зайти … 😃
Госпдя, какой позор. Это и VC касается. Не превращайте портал в WC, публикуя новости о всяких умалишенных.
Сегодня одна весть веселей другой)))
Аналог Ютуб, Росграм, что дальше?)
А дальше аналоги росграма и рутуба (-:
Потом "не повезло ни фортануло"
Дело МММ живёт ✊🏼
Нужен Лёня Голубков
Нба. 17 миллионов - это меньше полугода кормить 1 команду разработки.
А еще косты на аквизицию, на сервера и прочие сервисы, менеджерскиеьштуки.
В итоге сожрут за 2-3 месяца и ничего не разработают за такой срок, и даже команду не наймут.
Даже украсть нечего
Оно ещё живое? Инвесторам нужно покупать имена по 50к, чтобы инвестировать?
ахаха доходность 950% за три года Статьи редакции
Этот лохотрон отключил комменты во всех своих каналах в соцсетях.
Разбудите когда пробьем дно.
с таким условием можно никогда и не заснуть
Почему россграм российский и скрепный, а на скриншоте доллары?
Так это, в фигме перерисовать интерфейс настоящего инстаграмма - дело хитрое. Над адаптацией думать некогда
Создать чисто копию интерфейса инсты без сложных алгоритмов работы соцсети это конечно успех) учитывая факт того, что люди, которые взялись за эту тему отношения к ит никогда в жизни не имели
В смысле? Создатель вообще-то учился вместе с Дуровым, а это уже конкретное отношение к IT.
Так главное интерфейс, каки таки алгоритмы, это другое.
зачем нужны алгоритмы
за 15к в месяц мамочек в декрете посадить пусть формируют бесконечную ленту соц. сетей и рекомендации
Слизанограмм
Верим 🤣
Интересно, неужели кто-нибудь поведется на этот бред?
Оптимисты
СКАМграмм?
Боги нейминга. Судя по всему соцсеть для торговли наркотой.
Но в принципе за обещания подобной доходности можно сразу уголовку открывать.
Интересно, много ли найдётся "не мамонтов" на этот раз.
Россграм
с радостью зарегаюсь там и буду туда постить, запускались бы уже главное и рекламировались.
Они даже логотип спиндрили
Лого стырили у beats, шрифт у какой то доставки, концепцию и дизайн у инстаграма
Зато 950%:))
Грамм пишется с двумя “м»
Наверное ни у кого нет вопросов что это за проект и зачем
950% ахахаха, кто на это поведется
Кто-то должен рассказать этим парням и их инвесторам, что Инстаграм у большинства россиян как работал, так и работает))))
За 22 год привлекли 17млн. рублей инвестиций, в 23 планируют 250 млн. Такой самоуверенности остаётся только завидовать
Есть же рабочий сервис - NOW. От ребят, которые раньше работали в Яндексе. При этом доступен в APP STORE, нет ограничений на регистрации.
Зачем тогда этот РОСГРАММ нужен, если все уже доступно у других)))))
вот и сказочки подъехали, вот и сказочники подъехали )))