Финансы
Маша Цепелева

Оценка ByteDance упала c $300 млрд до $225 млрд на фоне возможного запрета TikTok в США — Bloomberg Статьи редакции

Руководство соцсети рассматривает отделение от китайской материнской компании из-за проблем с американскими властями, выяснило агентство.

  • Инвестиционная компания G42, контролируемая шейхом ОАЭ Тахнуном бен Заидом Аль Нахайяном, вложила $100 млн в ByteDance при оценке компании в $220 млрд, рассказали Bloomberg близкие к сделке источники. Вскоре после этого другой фонд купил долю при оценке $225 млрд, добавил другой собеседник, но не раскрыл подробности.
  • В сентябре 2022 года владелец TikTok решил выкупить у инвесторов акции примерно на $3 млрд при оценке компании в $300 млрд, выяснило Reuters. В 2021-м оценка ByteDance составляла $460 млрд.
  • Падение оценки связано с неопределённостью работы TikTok на одном из крупнейших рынков — в США, утверждает издание. Руководство соцсети обсуждает возможность отделения от китайской материнской компании, чтобы решить проблемы с местными законодателями.
  • Власти США опасаются, что TikTok может передавать личные данные американцев в Китае. Чтобы разубедить их, компания ещё в 2021 году разработала план размещения пользовательских данных в Штатах и открыла «центр прозрачности», чтобы показать, как работают алгоритмы и системы безопасности TikTok.
  • Но проверка регуляторов до сих пор не закончилась, поэтому руководство ByteDance «не уверено, что этих мер будет достаточно для продолжения работы в США». Члены комитета Министерства юстиции не хотят принимать предложение TikTok, утверждают и источники Bloomberg.
  • Продажа TikTok — это крайняя мера, которую руководство примет, если не сможет договориться с властями, рассказали собеседники агентства. Только американское подразделение соцсети может стоить $40–50 млрд, оценили аналитики Bloomberg Intelligence Мандип Сингх и Дамиан Реймерц.
  • 1 марта 2023 года комитет Конгресса США одобрил законопроект, который может предоставить президенту полномочия запретить работу или заставить продать TikTok. Теперь документ отправили на голосование в Палату представителей.

#новость #bytedance #tiktok

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31 комментарий
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 Александр Романов

А так .... А так они самая демократичная, свободная, рыночная и цивилизованная страна в мире, которая не лезет ни в чьи дела в остальном мире. Только свои решает. 😆

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Турандот Мастодонтов

А в Китае разрешены американские соцсети? И причем тут демократия?

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DeepFakescovery channel

да это очередной высер ватника, чтобы хоть как-то оправдать всё то беззаконие, что сейчас творится в России.

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Александр Романов

А что не так? Вы разве считаете не так же? Или они не демократичная страна?

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Александр Романов

Они же сами себе поставили цель нести и распространять демократию по всему миру. Они лучше всех разбираются в том, как демократия должна быть устроена. Если страна, ну например Россия, не соответствует определенным критериям американского взгляда на демократию, то такая страна не демократичная. Вывод: Россия - не демократичная страна.

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Турандот Мастодонтов

Демократия - это власть граждан США в США. Избранные народом США люди запрещают Тикток в США.Что не так?

Или вы думали демократия это когда китайцы в США делают что угодно?

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Турандот Мастодонтов

Демократия - это когда люди на свободных выборах избирают себе власть.Где такое есть в России?

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alexstellar

все так

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Илья

А Китай разве демократия?

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Евгений Широков

Так мы тоже демократичные и цивилизованные. Вон сколько всего запретили, запараллелимпортимпортировали, повоевали и сколько всего налогами обложили. Америка по сравнению с нами вообще идиоты, да?

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Турандот Мастодонтов

Хотят китайцы доступ к рынку США пусть свой рынко открывают для США,а то как-то нечестно.

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Vitaly Ya

Типа мы все ваши соц сети заблокируем, а вы не имеете право ага

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GPT-Либерал-смузихлёб

Ты еще скажи, что путинская стабильность им не выгодна

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Аглалия Фурс

Так никто ж не принуждает находиться на американском рынке

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Турандот Мастодонтов

В Индии уже запретили Тик-Ток.К тому же в Китае американские соцсети давно запрещены вроде. Если китайцы хотят доступ к рынку других ,то пусть свой рынок открывают. По-моему логично.

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Илья

Дело не в рынке, а в том что США себя позиционирует как страна свободы, где люди сами вправе выбирать чем им пользоваться, и им никакой царь сверху это диктовать не должен

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Перечитатель

Россграм всех заменит

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Игорь Забродин

клипы вк

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Злой Голем

Они кстати приложение запустили

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Alex Melnikoff

Тикток не ютуб, полезную информацию нормально за тот лимит времени не подать, а кривляться можно и перед зеркалом, если кому надо

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Инженер-душнила
полезную информацию нормально за тот лимит времени не подать

если у вас не получается - не означает, что невозможно

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Турандот Мастодонтов

Особенно вирусные саундтреки помогают усваивать информацию которые не отключить

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Инженер-душнила

эту сумку мне муж купил!

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Алексей Жданов

и за 3 минуты можно что то полезное рассказать

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Павел Бойченко

Печальненько, если они потеряют самую жирную аудиторию из буржуйстана.

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Владимир Степанов

мне кажется тикток примет все возможные меры чтоб остаться на рынке США

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Вадим Д.

Ха, тикток у них могут запретить, детский сад.

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Alexey Dymov

Мне, конечно, насрать на проблемы Тиктока в США. Но очень забавно наблюдать за попыткой вывернуть историю, как действие законно избанных народом властей.
Народ, как раз, хочет бабки в тиктоке зарабатывать, там в Штатах 100+млн пользователей.
Но Тикток банят в Штатах потому, что опасаются, что Китай будет через него распространять свою идеологию.
И ровно по этой же причине американские сети забанен в Китае. И ровно по этой же причине Инста и Фейсбук забанены в России.

Народ у них, блядь, решил, с законно избранным полутрупом. Уссаться можно

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Добрый Песец

А когда то мы и они про наших престарелых генсеков смеялись..
Иронично, да.

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Андрей Иванов

Так эти 100 млн недовольных этим решением пользователей могут ведь просто взять и выйти на протесты, раз государство что-то без них решает. Я понимаю, что в вашем мозгу судя по риторике протесты это только когда коллективный запад денег дал.

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Слегка Придурковатый

Кто не падал, тот не вставал.

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