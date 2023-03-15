«Райффайзенбанк» обсуждает обмен европейских активов «Сбера» на свои в России — Falter Статьи редакции
Сделка может обойтись австрийскому банку в €2 млрд.
- Raiffeisen Bank International (RBI) рассматривает обменную сделку в России и Австрии, сообщило австрийское издание Falter со ссылкой на источники. «Сбербанк» решил уйти с европейского рынка в марте 2022 года, срок его банковской лицензии в ЕС истёк, но из-за санкций он не может получить вырученные после процедуры средства. Их объём не раскрывается.
- RBI предложил обменять эти деньги на активы «Райффайзенбанка» в России. Идею разработали топ-менеджеры австрийского банка и обсудили её на заседании правления 14 марта, выяснило издание.
- В документе правления указано, что «нужно договориться об условиях со “Сбером”, при этом российский банк получит требование о выплате дивидендов и/или субординированные кредиты от RBI или “Райффайзен Банка Беларусь”».
- Под дивидендами подразумевается прибыль «Райффайзена» в России в 2022 году — €2 млрд. Альтернативой может быть полная передача «Приорбанка», его белорусской «дочки», на балансе которой также €2 млрд. В европейском ЦБ «не проявили особого энтузиазма» от условий сделки, рассказали источники DerStandart.
- Структура сделки — теоретическое соображение, прокомментировали изданию в RBI. «Нет никакого соглашения или других конкретных шагов для обмена активами. Любые сделки будут заранее согласовываться с властями и осуществляться только после получения всех соответствующих разрешений», — добавили в компании.
- Минфин США в феврале 2023-го начал проверку в отношении австрийского Raiffeisen Bank из-за продолжения работы в России. В октябре прошлого года «Райффайзенбанк» попал в список компаний, которые не могут продать российский бизнес без разрешения президента.
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Блд только не это, еще хотябы года два подождите.
Прощай Райф...
Останется один госбанк на всю страну. Где-то я это уже видел...
Вот прям щас смотрю в коллектив с причами 80тых.
Он мне вместе с кредитом впарил медстраховку какой-то конторы которая потом оказалась бандой жуликов. А всех кто у них оформил пенсионку они кинули какому-то мутному фонду Сафмар. Никакой был банк. Ничем кроме своей австрийскости похвастаться не мог.
Нет, не надо, Райффайзен - единственный нормальный банк в России.
чем он лучше других?
Хотя бы тем что он не сбер
То есть Райф в ближайшее время превратится в Сбер. Ну п^дец. Последний банк был в России — и тот кря.
последний? Т.е. райфф уйдет и что дальше? :'-(
Дальше светлое будущее.
а дальше все
«На российский Райффайзенбанк, входящий в австрийскую финансовую группу Raiffeisen Bank International (RBI), сейчас - по прошествии года после начала специальной военной операции (СВО) - приходится 40-50% от всех платежей между Россией и остальным миром, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на слова топ-менеджера банка». https://t.me/voz_mut/1434
«Райффайзенбанк с пятницы, 3 марта, приостановил открытие счетов новым юридическим лицам, а также дополнительных валютных счетов действующим корпоративным клиентам, рассказали в колл-центре банка корреспонденту Frank Media. Ограничение распространяется в том числе и на индивид...
«Райффайзенбанк с пятницы, 3 марта, приостановил открытие счетов новым юридическим лицам, а также дополнительных валютных счетов действующим корпоративным клиентам, рассказали в колл-центре банка корреспонденту Frank Media. Ограничение распространяется в том числе и на индивидуальных предпринимателей, отметил представитель банка.
В качестве причин в банке упомянули большое количество заявок на расчетно-кассовое обслуживание (РКО), с которым он не справляется, усиление проверок и требования банков-корреспондентов. В банке продолжат обслуживание только клиентов, уже открывших счета».
«На российский Райффайзенбанк, входящий в австрийскую финансовую группу Raiffeisen Bank International (RBI), сейчас - по прошествии года после начала специальной военной операции (СВО) - приходится 40-50% от всех платежей между Россией и остальным миром, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на слова топ-менеджера банка».
Тот случай, когда экономику России с трудом спасает один (!) западноевропейский банк.
а ещё тот случай когда "за 2022 год российский Райффайзенбанк заработал около 2 млрд, что составило более половины всей прибыли австрийской банковской группы", так что штробль может там увиться красной птицей да только акционерам то надо резать такую курицу?
давай без кря?
Так есть другие
Вроде же речь про дивиденды, либо белорусский приор банк, прчем тут райф, он пока остается
Последний, да. Больше банков не существует.
есть еще маленький итальянский Intesa Bank
а Альфабанк не есть?
Альфа помойка
СберРайф
Только не это! R.I.P. отличный банк
Кажется райф придумал как безболезненно свалить из России.
А Белорусские банки под санкциями или нет?
Некоторые белорусские банки также находятся под санкциями
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Алматинское метро?
Кто чем меняется, а большие дядьки просто активами могут махнуться.
Вот ведь как. Обмазался райф и не ототрешься.
Следующее удаление приложений будет Райфа
Ох они и испугались!
тинёк в гуглоплее на месте и обновляется
В AppStore пусто
Шило на мыло
Сбер иди нах....
кажется костину провели по губам? больше ж всех бегал слюной брызгал вот мол там отжали втб давайте мне всех иностранцев, райф, конечно, не хотелось бы терять
я так понимаю российский райф тоже не испытывает никакого энтузиазма, ещё не понятно что там наши товарисчи по этому поводу думоют
Сберфайзен Банк, или просто СБЕРФ