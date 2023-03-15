Финансы
Маша Цепелева

«Райффайзенбанк» обсуждает обмен европейских активов «Сбера» на свои в России — Falter Статьи редакции

Сделка может обойтись австрийскому банку в €2 млрд.

  • Raiffeisen Bank International (RBI) рассматривает обменную сделку в России и Австрии, сообщило австрийское издание Falter со ссылкой на источники. «Сбербанк» решил уйти с европейского рынка в марте 2022 года, срок его банковской лицензии в ЕС истёк, но из-за санкций он не может получить вырученные после процедуры средства. Их объём не раскрывается.
  • RBI предложил обменять эти деньги на активы «Райффайзенбанка» в России. Идею разработали топ-менеджеры австрийского банка и обсудили её на заседании правления 14 марта, выяснило издание.
  • В документе правления указано, что «нужно договориться об условиях со “Сбером”, при этом российский банк получит требование о выплате дивидендов и/или субординированные кредиты от RBI или “Райффайзен Банка Беларусь”».
  • Под дивидендами подразумевается прибыль «Райффайзена» в России в 2022 году — €2 млрд. Альтернативой может быть полная передача «Приорбанка», его белорусской «дочки», на балансе которой также €2 млрд. В европейском ЦБ «не проявили особого энтузиазма» от условий сделки, рассказали источники DerStandart.
  • Структура сделки — теоретическое соображение, прокомментировали изданию в RBI. «Нет никакого соглашения или других конкретных шагов для обмена активами. Любые сделки будут заранее согласовываться с властями и осуществляться только после получения всех соответствующих разрешений», — добавили в компании.
  • Минфин США в феврале 2023-го начал проверку в отношении австрийского Raiffeisen Bank из-за продолжения работы в России. В октябре прошлого года «Райффайзенбанк» попал в список компаний, которые не могут продать российский бизнес без разрешения президента.

#новость #райффайзенбанк

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39 комментариев
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 Ненавижу Лицемеров

Блд только не это, еще хотябы года два подождите.

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AlexSam

Прощай Райф...

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new_comment

Останется один госбанк на всю страну. Где-то я это уже видел...

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S1m0ne

Вот прям щас смотрю в коллектив с причами 80тых.

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nochnoy.ru

Он мне вместе с кредитом впарил медстраховку какой-то конторы которая потом оказалась бандой жуликов. А всех кто у них оформил пенсионку они кинули какому-то мутному фонду Сафмар. Никакой был банк. Ничем кроме своей австрийскости похвастаться не мог.

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Labeling

Нет, не надо, Райффайзен - единственный нормальный банк в России.

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nochnoy.ru

чем он лучше других?

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1E0P4RD

Хотя бы тем что он не сбер

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Император Нолимоций

То есть Райф в ближайшее время превратится в Сбер. Ну п^дец. Последний банк был в России — и тот кря.

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Ванюшка

последний? Т.е. райфф уйдет и что дальше? :'-(

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Pavel Cree

Дальше светлое будущее.

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Владислав

а дальше все

«На российский Райффайзенбанк, входящий в австрийскую финансовую группу Raiffeisen Bank International (RBI), сейчас - по прошествии года после начала специальной военной операции (СВО) - приходится 40-50% от всех платежей между Россией и остальным миром, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на слова топ-менеджера банка». https://t.me/voz_mut/1434

Возмутитель спокойствия

«Райффайзенбанк с пятницы, 3 марта, приостановил открытие счетов новым юридическим лицам, а также дополнительных валютных счетов действующим корпоративным клиентам, рассказали в колл-центре банка корреспонденту Frank Media. Ограничение распространяется в том числе и на индивид...

«Райффайзенбанк с пятницы, 3 марта, приостановил открытие счетов новым юридическим лицам, а также дополнительных валютных счетов действующим корпоративным клиентам, рассказали в колл-центре банка корреспонденту Frank Media. Ограничение распространяется в том числе и на индивидуальных предпринимателей, отметил представитель банка.

В качестве причин в банке упомянули большое количество заявок на расчетно-кассовое обслуживание (РКО), с которым он не справляется, усиление проверок и требования банков-корреспондентов. В банке продолжат обслуживание только клиентов, уже открывших счета».

«На российский Райффайзенбанк, входящий в австрийскую финансовую группу Raiffeisen Bank International (RBI), сейчас - по прошествии года после начала специальной военной операции (СВО) - приходится 40-50% от всех платежей между Россией и остальным миром, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на слова топ-менеджера банка».

Тот случай, когда экономику России с трудом спасает один (!) западноевропейский банк.

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неформат

а ещё тот случай когда "за 2022 год российский Райффайзенбанк заработал около 2 млрд, что составило более половины всей прибыли австрийской банковской группы", так что штробль может там увиться красной птицей да только акционерам то надо резать такую курицу?

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S1m0ne

давай без кря?

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Ivan

Так есть другие

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qqrq

Вроде же речь про дивиденды, либо белорусский приор банк, прчем тут райф, он пока остается

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nochnoy.ru

Последний, да. Больше банков не существует.

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Владислав

есть еще маленький итальянский Intesa Bank

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nochnoy.ru

а Альфабанк не есть?

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1E0P4RD

Альфа помойка

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Anton S

СберРайф

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Techno George

Только не это! R.I.P. отличный банк

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Невероятный Блондин

Кажется райф придумал как безболезненно свалить из России.

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Dmitrii Nesterenko

А Белорусские банки под санкциями или нет?

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1E0P4RD

Некоторые белорусские банки также находятся под санкциями

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Дима Анонимный

Алматинское метро?

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Вадим Д.

Кто чем меняется, а большие дядьки просто активами могут махнуться.

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Энтони Лавджой

Вот ведь как. Обмазался райф и не ототрешься.

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VLAD

Следующее удаление приложений будет Райфа

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Anton

Ох они и испугались!

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неформат

тинёк в гуглоплее на месте и обновляется

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VLAD

В AppStore пусто

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Леопольд
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Перечитатель

Шило на мыло

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Андрей BORODA

Сбер иди нах....

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неформат

кажется костину провели по губам? больше ж всех бегал слюной брызгал вот мол там отжали втб давайте мне всех иностранцев, райф, конечно, не хотелось бы терять

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неформат
В европейском ЦБ «не проявили особого энтузиазма» от условий сделки, рассказали источники DerStandart.

я так понимаю российский райф тоже не испытывает никакого энтузиазма, ещё не понятно что там наши товарисчи по этому поводу думоют

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1E0P4RD
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Балкон.Ру

Сберфайзен Банк, или просто СБЕРФ

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