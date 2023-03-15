Финансы
Евгения Евсеева

T-Mobile купил за $1,35 млрд оператора Mint Mobile, среди владельцев которого — актёр Райан Рейнольдс Статьи редакции

Он останется в компании и продолжит сниматься в её рекламе.

  • Оператор T-Mobile сообщил, что заключил сделку о покупке компании Ka'ena Corporation и её «дочек» — в том числе брендов мобильной связи Mint Mobile и Ultra Mobile.
  • Компания заплатит максимум $1,35 млрд: часть покупки оплатят наличными (39%), часть — акциями (61%). Окончательная цена будет зависеть от результатов Mint Mobile. Сделку планируют закрыть в 2023 году.
  • Mint Mobile использует для работы инфраструктуру другого оператора — как раз T-Mobile. Компания предлагает пользователям бюджетные тарифы в его сети — от $15 в месяц. После сделки эту цену обещают сохранить.
  • Владелец Mint Mobile — актёр Райан Рейнольдс. Он стал акционером бренда в 2019 году, тогда компания не раскрывала, какую долю получил актёр. По данным TechCrunch, она составила более 25%.
  • Рейнольдс помогал бренду в маркетинге — представлял его и снимался в рекламе. После сделки он сохранит свою роль в компании и продолжит появляться в рекламных роликах. Основатели Mint Mobile — Дэвид Гликман и Ризван Кассим — также перейдут в T-Mobile.
Райан Рейнольдс в рекламе Mint Mobile вместе со своей мамой Тэмми

#новость

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6 комментариев
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 sdhgshehrh
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John Doe
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sdhgshehrh

Ну нет, тут вечеринка олдов, а не зумеров

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John Doe

ну как-то надо было смягчить картинку выше. А то я помню, у меня аппетит к эклерам надолго отбило :-D

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Вадим Д.
продолжит сниматься в её рекламе

Ну ещё бы. И долю продать, и дальше деньги получать, просто дьявол (-:

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Антон

Ммм, Райан Рейнольдс… 💦💦💦

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