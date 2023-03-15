Такое сокращение прибыли было вызвано эскалацией геополитической напряжённости в регионе, что повлияло на экономическую и операционную среду, привело к увеличению кредитных рисков, волатильности на финансовых рынках и сворачивали кредитования в первом-втором кварталах.