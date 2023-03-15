Финансы
Таня Боброва

Отчёт «Тинькофф» за 2022 год: выручка выросла на 34%, чистая прибыль упала втрое Статьи редакции

Компания впервые с начала кризиса опубликовала подробный отчёт о бизнес-показателях, отмечает РБК.

  • Общая выручка TCS Group за 2022 год выросла на 34% год к году и составила 366,2 млрд рублей. Чистая прибыль упала с 63,4 млрд рублей до 20,8 млрд рублей.

Такое сокращение прибыли было вызвано эскалацией геополитической напряжённости в регионе, что повлияло на экономическую и операционную среду, привело к увеличению кредитных рисков, волатильности на финансовых рынках и сворачивали кредитования в первом-втором кварталах.

TCS Group (цитата по РБК)
  • Общее количество клиентов выросло на 39% год к году — до 28,9 млн в четвёртом квартале. Количество активных клиентов на четвёртый квартал — 20,2 млн против 14,5 млн годом ранее.
  • Доля не связанных с кредитованием направлений (текущие счета Tinkoff Black, «Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Бизнес» и «Тинькофф Касса») составила уже 52% в выручке группы.
  • На конец 2022-го группа обслуживала текущие счета более 24,5 млн клиентов, общий остаток средств на них составлял 661 млрд рублей. Число клиентов в сфере малого и среднего бизнеса составило более 900 тысяч с 220 млрд рублей на их счетах. У «Тинькофф Инвестиций» — более 4,2 млн клиентов.
  • Группа сообщила, что продлевает взятую ещё в 2021 году паузу в выплате дивидендов и на 2023-й «до новых уведомлений». Она также не будет делать прогноз на год до момента, когда «общие условия операционной деятельности станут более определёнными».

#новость #тинькофф #отчётность

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13 комментариев
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 Николай Верегин

В принципе ожидаемо.

Инвестировать деньги вкладчиков некуда, вообще не очень понятно на чем зарабатывать теперь банку(кроме как комиссии всякие).

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Evgeny Kartashov

Ну почему же некуда? У людей берем депозиты под 8%, раздаем обратно под 20% в виде кредитов, а излишек в ОФЗ на 10 лет под 10%. Все норм..

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Николай Верегин

А при такой инфляции подобные депозиты имеют смысол?

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Ivan Boldyrev

С депозитом теряешь 4%, без депозита — теряешь 12%.

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Ярослав Волошков

Если еще потом у кого-то забрать хату/авто/бизнес за долги, вай нот)))

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Alexander Weber

Это откуда интерфейс?

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Uwxan

под 8? где такие вкусные депозиты?

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Evgeny Kartashov

отсюда взял инфу

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Uwxan

красиво стелят

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Evgeny Kartashov

Я тоже так подумал, но решил использовать инфу с оф сайта все же

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Evgeny Kartashov

Вот вы жалуйстесь, а у меня в стране вклады вообще под 2.5%. И такую ставку тоже хрен дадут

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Uwxan

я жалуюсь?) я просто не верю в такие привлекательные цифры

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Evgeny Kartashov

Ничего страшного. В следующей году будут сравнивать с низкой базой и нарисуют красивые цифры 👌

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