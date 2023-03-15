Отчёт «Тинькофф» за 2022 год: выручка выросла на 34%, чистая прибыль упала втрое Статьи редакции
Компания впервые с начала кризиса опубликовала подробный отчёт о бизнес-показателях, отмечает РБК.
- Общая выручка TCS Group за 2022 год выросла на 34% год к году и составила 366,2 млрд рублей. Чистая прибыль упала с 63,4 млрд рублей до 20,8 млрд рублей.
- Общее количество клиентов выросло на 39% год к году — до 28,9 млн в четвёртом квартале. Количество активных клиентов на четвёртый квартал — 20,2 млн против 14,5 млн годом ранее.
- Доля не связанных с кредитованием направлений (текущие счета Tinkoff Black, «Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Бизнес» и «Тинькофф Касса») составила уже 52% в выручке группы.
- На конец 2022-го группа обслуживала текущие счета более 24,5 млн клиентов, общий остаток средств на них составлял 661 млрд рублей. Число клиентов в сфере малого и среднего бизнеса составило более 900 тысяч с 220 млрд рублей на их счетах. У «Тинькофф Инвестиций» — более 4,2 млн клиентов.
- Группа сообщила, что продлевает взятую ещё в 2021 году паузу в выплате дивидендов и на 2023-й «до новых уведомлений». Она также не будет делать прогноз на год до момента, когда «общие условия операционной деятельности станут более определёнными».
836 просмотров
В принципе ожидаемо.
Инвестировать деньги вкладчиков некуда, вообще не очень понятно на чем зарабатывать теперь банку(кроме как комиссии всякие).
Ну почему же некуда? У людей берем депозиты под 8%, раздаем обратно под 20% в виде кредитов, а излишек в ОФЗ на 10 лет под 10%. Все норм..
А при такой инфляции подобные депозиты имеют смысол?
С депозитом теряешь 4%, без депозита — теряешь 12%.
Если еще потом у кого-то забрать хату/авто/бизнес за долги, вай нот)))
Это откуда интерфейс?
под 8? где такие вкусные депозиты?
отсюда взял инфу
красиво стелят
Я тоже так подумал, но решил использовать инфу с оф сайта все же
Вот вы жалуйстесь, а у меня в стране вклады вообще под 2.5%. И такую ставку тоже хрен дадут
я жалуюсь?) я просто не верю в такие привлекательные цифры
Ничего страшного. В следующей году будут сравнивать с низкой базой и нарисуют красивые цифры 👌