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Финансы
Полина Лааксо

День 386: Coca-Cola осталась в лидерах среди газировок со вкусом «колы» несмотря на остановку производства в России Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: РБК

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 16 марта: доллар — 75,74 рубля, евро — 80,87 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:26 мск: доллар — 76,01 рубля, евро — 80,62 рубля.

Курсы на Forex на 07:27 мск: доллар — 76,03 рубля, евро — 80,64 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,68 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 79,87 рубля, евро — по 84,87 рубля.

Кто и как адаптируется

Правительство «концептуально» поддержало отмену двойного НДС при перепродаже машин с пробегом. Участники рынка считают, что это позволит дилерам запустить оптовые продажи таких автомобилей и вывести вторичный рынок «из тени».

Какие есть проблемы и трудности

Nasdaq предупредила о делистинге акций «Яндекса», Qiwi, Ozon и HeadHunter с 24 марта 2023 года (их торги были приостановлены ещё в феврале 2022-го), но у компаний есть право обжаловать решение.

15 марта Минфин и МИД предложили приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения с «недружественными» странами. РБК рассказало, как это скажется на бизнесе, гражданах и инвесторах: в частности возрастёт налоговая нагрузка для «дочек» международных компаний за границей, а также владельцев заграничной недвижимости, сдаваемой там в аренду. Источники «Ведомостей» также отмечают, что правительство вряд ли предусмотрит «переходный период».

Контекст

Глава группы Inditex, в которую входят бренды Zara, Massimo Dutti, Oysho, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, допустил в интервью для FT, что компания может вернуться в Россию, если «ситуация изменится».

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В 2022 году, несмотря на ограничения, поставки в Россию чипов от 32 нм и ниже в сраднем практически не сократились, отметили аналитики: речь идёт о снижении общего числа поставок на 0,7% — до 1,03 млн штук. Но у каждого бренда своя ситуация. Процессоров Intel, например, поступило около 782 тысяч — это на 9% больше результата 2021 года. А объём ввозимой продукции AMD упал вдвое по сравнению с 2021-м — до 143 тысяч.

Российским компаниям не хватает «джунов» — айтишников начального уровня подготовки: по данным Skillbox и HeadHunter, количество вакансий вдвое превышает число резюме — это около 380 тысяч открытых позиций против 214 тысяч человек. Из-за этого больше шансов на трудоустройство появилось у студентов, но сам бизнес говорит, что пока в приоритете у него специалисты среднего и высшего уровня.

По итогам 2022 года объём премий на российском рынке перестрахования составил около 160 млрд рублей, подсчитал ЦБ. На фоне этого сам рынок вырос за год более чем втрое. Прирост частично связывают с санкциями в отношении крупных российских банков и их страховых подразделений.

Coca-Cola по итогам 2022 года и прошедшим месяцам 2023-го остаётся одним из лидеров продаж в рознице среди напитков со вкусом «колы» — несмотря на то, что компания приостановила производство в России, сообщило РБК со ссылкой на данные «Продажи.рф». На первом месте газировки «Добрый Cola», которые готовят на заводах, где делали Coca-Cola.

Источник: «РБК»

Министр экономики Армении Ваган Керобян рассказал «Ведомостям» об отношениях страны с Россией. В 2022 году товарооборот между странами вырос в вдвое и составил примерно $5,3 млрд, на фоне чего рост армянской экономики составил 12,6%. Принципиальных сложностей с расчётами не было, проблемы касались скорее логистики — например, когда «в Верхнем Ларсе полгода стояли очереди из тысяч грузовиков».

Источник: «Ведомости»

Экспорт медицинских изделий из Японии в Россию в феврале 2023 года составил на 3270,4% больше, чем в феврале 2022-го. Но поставки аудио- и видеоаппаратуры снизились на 62%, автомобилей — на 26,8%, а запчастей к ним — на 74,4%. Общее падение экспорта из Японии в последнем месяце зимы этого года составило 58,2%.

Аналитики ожидают, что к концу 2023 года российский рынок кредитования может вырасти на 5-25%. Согласно базовому сценарию, основным двигателем роста останется ипотека.

Новости предыдущего дня, 16 марта — здесь.

#новость

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20 комментариев
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 Mikhail Shikhmuradov

Говядина со вкусом коровы доминирует среди «говяжьих» покупок 🐄

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Айрат Галиуллин

Кола со вкусом колы 😎

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Вадим Д.

Лучше, чем кола со вкусом Буратино (-:

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Айрат Галиуллин

Со вкусом виски тоже ничего 😌

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Вадим Д.

Предпочитаю не смешивать (-;

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Иван Грозный
Министр экономики Армении Ваган
когда «в Верхнем Ларсе полгода стояли очереди из тысяч грузовиков»

Вы страну перепутали.

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krub

Географию учи

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Иннокентий Фефилов

Я как-то хотел поехать через границу Россия-Армения. Но меня поймали на границе и те грибы отобрали.

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Дмитрий Зима

Российским компаниям не хватает «джунов» — айтишников начального уровня подготовки: по данным Skillbox и HeadHunter, количество вакансий вдвое превышает число резюме — это около 380 тысяч открытых позиций против 214 тысяч человек.

ну а что эти компании еще должны сказать? На самом деле не хватает мидлов и сеньеров, и слова Грефа тому подтверждение

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Вадим Д.

Колы нет, но она лидер!
Удивительное рядом, но оно запрещено ©

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Александр Кабешов

Так оригинал это Классик кола?

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Юрий Хачецуков

Добрый кола

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Вадим Д.

Концептуальная поддержка — новинка сезона, спешите видеть!
Компании с акциями, можете жаловаться даже в Спортлото, но делистингу быть.
О, и двойное налогообложение с "недругами" вернули. А потому что друзей надо выбирать правильно.
Чипы ввозят, чипы ввозят для порядочных людей. Почему же их не ввозят...
Компании нуждаются в джунах. Но скиллцыгане готовят только младших помощников ассистентов стажёррв.
Президент Армении всем доволен, всё у человека хорошо.
Закредитованность россиян вырастет, чему рады банки и аналитики.

Хорошего дня 🤘🏻

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Vorobyeva

со вкусом свободы🖤

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Vorobyeva

свободы*

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jonewayne

Не знаю, кто именно производит Evervess, но попробовав понял, что их вкусы Блэк Роял/лимон лайм/апельсин нравятся больше, чем продукция колы

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Иннокентий Фефилов

Не я.

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jonewayne

И не я...

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Энтони Лавджой

Доллар, кола и найки - наше все

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Bahhoff S

Любой кола атакует печень. Наверное фармацевты договорились вы атакуете печень а мы продаем лекарства. Всё во благо человека. Не вреди себе 👨человек дружи с головой

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