Биржа Nasdaq проведёт делистинг акций «Яндекса», Ozon, Qiwi и HeadHunter, если те не оспорят решение Статьи редакции
А NYSE может исключить из листинга бумаги «Циана».
- Американская биржа Nasdaq уведомила Yandex N.V., Ozon Holdings, Qiwi и HeadHunter Group о том, что исключит их депозитарные акции из листинга с 24 марта 2023 года, если компании не обжалуют решение. По данным «Интерфакса», подать апелляцию нужно в течение семи дней с момента получения уведомления.
- Ozon заявила, что продолжает отвечать критериям листинга и соблюдать все обязательства по отчётности, а также отметила, что не находится под санкциями США и ЕС и уже изучает возможности апелляции. Компания предупредила, что ситуация «никак не повлияет» на её работу.
- «Яндекс» сразу объявил, что оспорит решение, также заметив, что бизнес не находится под санкциями ЕС и США и что это никак не скажется на его операционной деятельности и программе мотивации сотрудников — она больше не привязана к акциям.
- Qiwi подтвердила, что получила уведомление, и готовит «официальное раскрытие». HeadHunter публичных комментариев не давала, релиз для инвесторов на момент написания заметки отсутствует.
- Ещё одна нью-йоркская биржа NYSE, в свою очередь, объявила о начале процедуры делистинга бумаг Cian — тоже с пометкой о праве оспорить решение, но без указания срока. Заявлений «Циана» для инвесторов также пока нет.
- Торги бумагами упомянутых эмитентов были приостановлены на Nasdaq ещё 28 февраля 2022 года. Мосбиржа продолжит операции с акциями всех пяти компаний «в обычном режиме».
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NASDAQ это контора которая продвигает повесчтоку в экономические структуры, где в руководстве должны быть меньшинства по типу женщин, ЛГБТ, нац.меньшинства в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке.
Дурка
представляешь? и это называется прогресс. когда на всех уровнях компании представлены оба гендера и большое количество расовых и этнических групп и тд. а знаешь почему? потому что дайверсити (или по-русски разнообразие) рождает большое количество вариантов решения задач, иными словами, инновации
Согласен, людей заставляют работать с геями и о боже с ЖЕНЩИНАМИ(!). Какой кошмар, бедные американцы, сложно представить как они справляются с такими условиями труда.
Согласен, людей заставляют работать с геями и о боже с ЖЕНЩИНАМИ(!). Какой кошмар, бедные американцы, сложно представить как они справляются с такими условиями труда.
Хочешь – сей, а хочешь – куй, но на биржах будет...
Инвестэксперты, ваш выход!
Сначала пилюли,потом коментить
Не наоборот,Вадим,опять перепутали.
Это от того Яндекс ринулся зарабатывать на своем РСЯ как не в себя? Качество поиска не портится ни капельки, да? https://vc.ru/marketing/636054-novyy-format-reklamy-u-yandeks
ахринеть, яндекс зарабатывает на своих продуктах? Да еще и сплит-тесты проводит с рекламными интеграциями? Срочно говностатью на vc!
Смотрел только вчера вакансии. Ищут копирайтера, который будет составлять ответы под поисковые запросы на разных языках.
Сейчас мне кажется лучше вообще не прикасаться к российским акциям зарубежом и к иностранным акциям в России иначе попадёшь на какую-нибудь блокировку.
И к иностранным акциям зарубежом. И к российским акциям в России. Как оценивать показатели бумаг в сегодняшней ситуации - вообще непонятно. Риски слишком высоки, ожидаемая доходность - не очень.
Ничего не понятно. Это плохо ведь, да? Для кого и почему?
Все хорошо, россия крепнет, запад загнивает (выше уже поспешили написать что NASDAQ контора пи-сов)
Не нужны нам их позорные инвестиции в их токсичных бумажках
Порешал рыночек
Чё? А разве еще не сделали? Год назад же хотели еще
ожидаемо же было
Так если торги уже год не идут, не похуй ли?
У меня резонный вопрос - а почему эти компании до сих пор не под санкциями? Главное свои западные компании под давлением заставили уйти с рынка, а эти продолжают работать и спонсировать сво налогами. Ну здесь только одно объяснение - кто-то их лоббирует на западе) ещё одна коррупционная цепочка вскроется через какое-то время
Так чем амерам плохо что ли,впк вон запускают свой,пока конечно все взрывается и сходит с рельс ,но запустят,так что им то что налоги на сво идут тоже выгода есть оно там тоже кормит больших дядь
NASDAQ это контора которая скоро сама делистнится