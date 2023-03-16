Credit Suisse займёт у Национального банка Швейцарии $53,7 млрд Статьи редакции
Он обратился за поддержкой на фоне резкого снижения стоимости акций после публикации годового отчёта.
- Заявление о намерении получить кредит опубликовано на сайте Credit Suisse. Деньги направят на помощь основному бизнесу банка и его клиентам.
- До этого Credit Suisse обратился к местным финансовым регуляторам с просьбой об «общественной» поддержке, а Нацбанк Швейцарии заявил о готовности предоставить помощь организации.
- 14 марта 2023 года Credit Suisse с задержкой опубликовал свой отчёт за 2022 год. Убыток составил около $8 млрд — это, по данным «Ведомостей», стало худшим результатом с 2008 года. Аудитор банка из консалтинговой PwC также выявил «существенные недостатки» в контроле рисков и надёжности активов.
- Объём депозитов Credit Suisse за 2022 год сократился с $425,3 млрд до $253 млрд. За последние три месяца 2022-го, по информации Bloomberg, клиенты вывели из банка более $100 млрд из-за опасений по поводу финансового состояния компании.
- Количество наиболее ликвидных активов уменьшилось почти вдвое, до $120 млрд. При этом коэффициент покрытия ликвидностью составляет 144%, отмечают в самом Credit Suisse. Гендиректор банка также заявил, что у компании нет существенных кредитных рисков, связанных с обанкротившимся Silicon Valley Bank.
- На фоне публикации отчёта акции банка упали на 30%, до $1,7 за штуку, после чего торги были приостановлены. А за весь 2022 год в целом акции Credit Suisse подешевели на 71,3%.
- Акционеры Credit Suissе поддерживать его не спешат. Владелец крупнейшей доли в 9,8%, Нацбанк Саудовской Аравии, отказался предоставить дополнительное финансирование компании, связав это с регуляторными ограничениями, которые не позволяют наращивать долю больше 10%.
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Приватизация прибылей и национализация убытков - всё как всегда.
Тут недавно писали, что китайцы после санкций против России опасаются теперь хранить деньги в швейцарских банках. Так теперь к этому еще и к финансовой стабильности швейцарских банков появляются вопросы. Такими темпами "швейцарские банки" перестанут быть синонимом надежности.
а что случилось? (с)
Небось помощь Украине?
— Займёшь до понедельника?
— Займу. Сколько нужно?
— Да тут немного...
Пора включать печатный станок. Точнее пририсовать несколько нулей в компьютере.
Блин, опять русские ...
значит не такие уж надежные)
А что случилось ?
А нацбанк Швейцарии сам в убытке по отчётам.
"клиенты вывели из банка более $100 млрд"
Азиаты поди?