Финансы
Полина Лааксо

Финтех-сервис Stripe привлёк $6,5 млрд при оценке $50 млрд Статьи редакции

Ещё в 2021 году его оценивали в $95 млрд.

Джон и Патрик Коллисоны. Источник: RTE
  • Разработчик платёжных решений Stripe привлёк $6,5 млрд от фондов Andreessen Horowitz, Founders Fund and Thrive Capital, пишет NYT со ссылкой на заявление компании. Её оценка составила $50 млрд.
  • Компания потратит деньги на то, чтобы помочь действующим и бывшим сотрудникам продать корпоративные акции и покрыть налоги, «связанные с вознаграждением в виде участия в капитале». Stripe видит это способом отблагодарить их за то, что «12 лет помогали строить экономическую инфраструктуру, которой теперь пользуются миллионы компаний по всему миру».
  • Успешно закрытый раунд также позволит компании «выдохнуть» в условиях рыночных потрясений, не спешить с листингом на бирже и удержать сотрудников.
  • В 2019 году инвесторы оценивали Stripe в $22 млрд, в 2020-м — в $36 млрд, а в 2021 году — в $95 млрд. Тогда её назвали «самой дорогой частной компанией Кремниевой долины».
  • Летом 2022 года Stripe снизила внутреннюю оценку на 28% до $74 млрд, а в январе 2023-го — на 11% до $63 млрд. В том же месяце The Information узнало, что компания хочет провести раунд при оценке в $55-60 млрд, а примерные инвестиции могут составить $2,5 млрд.
  • Сокращение оценки аналитики NYT связывают с непростой ситуацией на рынке стартапов: за 2022 год процентные ставки и показатели инфляции подскочили, рост экономики замедлился, а объёмы финансирования техпроектов, которые раздувались «низкими ставки и дешёвыми деньгами», стали падать.
Сервисы
Полина Лааксо
Ищет сотрудников годами, ​работает по выходным и отказывается от продактов: процессы в Stripe, которая стоит $95 млрд Статьи редакции

Какими принципами руководствуется сервис онлайн-платежей Stripe при разработке, как общается сотрудниками и клиентами, во что инвестирует и чем рискует самая дорогая частная компания Кремниевой долины — в пересказе The Generalist.

Патрик (слева) и Джон Коллисоны Stripe

#stripe #финтех #новость

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6 комментариев
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 Вадим Д.

Стабильно падала оценка, но Stripe всё деньги привлекал.

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Vitaly Ya

Многие протупили тему со спаком весной-летом 2021, таких халявных денег и высоких оценок уже не будет.

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Ale K

Зачем кому то нужен stripe, когда есть stake

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Перечитатель

Удивительно. Вроде платежи вообще древняя индустрия, игроков дохера, но все равно находится стартап, который всем надирает зад

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Виктор Баринов

уникальные люди решают)

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Dima Telpuhovskiy

надеюсь эти два милых парня, которые любят стоять вместе, скоро поступят как кучерявый гений sbf

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