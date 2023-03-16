Финтех-сервис Stripe привлёк $6,5 млрд при оценке $50 млрд Статьи редакции
Ещё в 2021 году его оценивали в $95 млрд.
- Разработчик платёжных решений Stripe привлёк $6,5 млрд от фондов Andreessen Horowitz, Founders Fund and Thrive Capital, пишет NYT со ссылкой на заявление компании. Её оценка составила $50 млрд.
- Компания потратит деньги на то, чтобы помочь действующим и бывшим сотрудникам продать корпоративные акции и покрыть налоги, «связанные с вознаграждением в виде участия в капитале». Stripe видит это способом отблагодарить их за то, что «12 лет помогали строить экономическую инфраструктуру, которой теперь пользуются миллионы компаний по всему миру».
- Успешно закрытый раунд также позволит компании «выдохнуть» в условиях рыночных потрясений, не спешить с листингом на бирже и удержать сотрудников.
- В 2019 году инвесторы оценивали Stripe в $22 млрд, в 2020-м — в $36 млрд, а в 2021 году — в $95 млрд. Тогда её назвали «самой дорогой частной компанией Кремниевой долины».
- Летом 2022 года Stripe снизила внутреннюю оценку на 28% до $74 млрд, а в январе 2023-го — на 11% до $63 млрд. В том же месяце The Information узнало, что компания хочет провести раунд при оценке в $55-60 млрд, а примерные инвестиции могут составить $2,5 млрд.
- Сокращение оценки аналитики NYT связывают с непростой ситуацией на рынке стартапов: за 2022 год процентные ставки и показатели инфляции подскочили, рост экономики замедлился, а объёмы финансирования техпроектов, которые раздувались «низкими ставки и дешёвыми деньгами», стали падать.
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Стабильно падала оценка, но Stripe всё деньги привлекал.
Многие протупили тему со спаком весной-летом 2021, таких халявных денег и высоких оценок уже не будет.
Зачем кому то нужен stripe, когда есть stake
Удивительно. Вроде платежи вообще древняя индустрия, игроков дохера, но все равно находится стартап, который всем надирает зад
уникальные люди решают)
надеюсь эти два милых парня, которые любят стоять вместе, скоро поступят как кучерявый гений sbf