Отчёт VK за год: выручка выросла до 97 млрд рублей, убыток сократился в пять раз Статьи редакции
Но увеличился убыток от новых направлений на стадии развития — например, VK Play и RuStore.
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- VK опубликовала финансовый отчёт за четвёртый квартал и весь 2022 год. Годовая выручка выросла на 19% год к году, до 97,8 млрд рублей, в основном за счёт онлайн-рекламы. Например, малый и средний бизнес рекламировался через сервисы VK в два раза чаще год к году.
- Убыток сократился на 12,4 млрд рублей до 2,9 млрд рублей в 2022 году, в том числе за счёт реструктуризации и оптимизации активов группы.
- По данным Mediascope, на конец 2022 года пользователи сервисов VK составляют более 90% месячной аудитории рунета. В четвёртом квартале средняя дневная аудитория сервисов составила 73 млн человек, это рекордный показатель для компании. Время пользования сервисами выросло на 18%.
- Выручка по направлениям: соцсети и контентные сервисы («ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», «Пульc», «Портал», «Почта Mail.ru», «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Видео», «VK Мессенджер») — 75,1 млрд рублей, образовательные технологии (Skillbox, Geekbrains, Skillfactory, Mentorama, Lerna, «Сферум») — 11,3 млрд рублей, технологии для бизнеса (VK Cloud, коммуникационные сервисы VK WorkSpace) — 5,8 млрд рублей, новые бизнес-направления (входят VK Play, RuStore, VK Pay, Юла, Маруся, Капсула, ESforce, Movika) — 5,3 млрд рублей.
Соцсети, рекомендательные системы и почта
- Средняя месячная аудитория «ВКонтакте» в четвёртом квартале выросла на 9,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 79,5 млн пользователей. Средняя дневная аудитория — на 8,9%, 51,1 млн пользователей. Выручка соцсети выросла на 31% в 2022 году, но компания не приводит конкретных цифр.
- В среднем пользователи «ВКонтакте» в четвёртом квартале проводили в соцсети 45,2 минуты в день. Число «активных авторских пабликов» выросло на 13% год к году, до 2 млн. Количество мобильных игр в последнем квартале года выросло на 132%, а выручка от внутриигровых покупок увеличилась на 91% (конкретные цифры не приводятся).
- Средняя месячная аудитория «VK Музыка» в четвёртом квартале составила 46,5 млн человек, количество платных подписчиков выросло на 34%. Ежемесячная аудитория «VK Мессенджера» к концу 2022-го выросла на 3,7% и составила 66,2 млн пользователей. Число установок запущенного в мае «VK Мессенджера» составило 4,5 млн.
- Средняя месячная аудитория ленты «Дзена» в 2022 году составила 70 млн человек, количество «активных авторов» выросло в два раза, до 100 тысяч в неделю. VK купила платформу в сентябре 2022 года.
- Средняя месячная аудитория «Одноклассников» в России к концу года составила 36,6 млн человек. Время, проводимое в соцсети, выросло на 28% год к году (конкретные цифры не приводятся). Средняя месячная аудитория сервиса «Моменты» выросла на 4,7% год к году, до 28 млн человек.
Средняя дневная аудитория «Почты Mail.ru» за квартал поднялась на 5% год к году, до 18 млн пользователей. Средняя месячная аудитория — до 50 млн. Выручка почтового сервиса за квартал выросла на 28% и впервые превысила 1 млрд рублей.
Образовательные сервисы
На конец 2022 года количество зарегистрированных учеников образовательных сервисов VK составило 13 млн (+28%), из которых 1,2 млн присоединилось в последнем квартале года. Количество платящих учеников выросло за год на 49%, до 519 тысяч.
- Общее количество курсов и программ на конец года составило 1641. Средний чек вырос до 67 тысяч рублей (на 11%).
Технологии для бизнеса
Квартальная выручка выросла более чем в два раза год к году, до 2,8 млрд рублей. Главным драйвером роста стали сервисы для корпоративных коммуникаций на платформе VK WorkSpace.
- Доля таких сервисов в общих доходах направления превысила треть. Выручка от облачных сервисов VK Cloud увеличилась в два раза за аналогичный период (конкретные данные не приводятся).
Новые бизнес направления
- Квартальная выручка сегмента уменьшилась на 9% год к году, до 2,1 млрд рублей. Убыток по скорректированному показателю EBITDA вырос в два раза — до 2,1 млрд рублей. Это связано с инвестициями в развитие «быстрорастущих сервисов» — игровую платформу VK Play, магазин приложений RuStore и другие.
- На платформе VK Play зарегистрировано более 12 млн аккаунтов. В декабре 2022 года на неё зашли 11 млн уникальных посетителей.
- К концу года на стриминговой платформе VK Play Live провели 52 тысячи трансляций и зарегистрировались 12 тысяч стримеров.
- Аудитория RuStore в четвёртом квартале выросла до 7 млн человек. К концу декабря 2022 года в магазине приложений разместили около 3700 приложений и зарегистрировались 2000 компаний-разработчиков.
Ну как же так?! О_о Нет ничего более скрепного и заместительного, чем RuStore. А VK Play?! Ведь это, это же, это же вот...
Развитие любого сервиса, хоть скрепного, хоть нескрепного требует денег, инвестиций. Поэтому и растет убыток. Для таких как ты написано, что направления новые. Но тебе лишь бы пиздануть для сбора лойсов.
Приплетатель на марше.
Ты лучше расскажи, где доллар по 100 рублей, ты к концу февраля обещал https://vc.ru/finance/565749-kurs-evro-na-birzhe-vyros-do-71-rublya-vpervye-s-maya-dollara-do-67-rubley?comment=5285541&from=copylink&type=quick
По 80. Тебе правда мало?
По 76. Ниже, чем до СВО
По 80, хрен ты где по 76 купишь
На бирже забанили?
Чувак, даже ссаная корона сейчас по 78 конвертит.
По 78 могу хоть сейчас купить в приложении банка «дружественной» страны. Предлагаю все-таки сначала думать и анализировать, а потом уже писать.
Вау, круть. Один хрен.
В смысле один хрен? Ты сказал про 80, я говорю что 78 и это будет бакс, которым можно оплатить что угодно и где угодно, и без проблем отправить SWIFT. На 10к баксов разница будет уже 20 тысяч. Ты вводишь людей в заблуждение, не разобравшись детально в вопросе.
Ок, вопросов не имею. 78. Сильно роляет?)
А вот тут следует уточнить. Ниже чем до сво, в каком году?)
В 2021
А в ещё лучшие времена бакс стоил и 40 рублей. 76 и без того много. А учитывая тенденцию роста, и доллар по 140 в прошлом году, рост возможен.
Сообщение удалено
"VK Play, RuStore и другие."
Тем более Рустор вообще только недавно ввел возможность оплаты.
приложение стало ужасно неудобным
Да тренд на микросервисы убил удобство.
Дурова на них нет!
"Кому война, а кому мать-родна"
.
Но в целом ВК - хороший продукт, уж явно лучше ФБ 😅
Да уже все лучше фб. Маркуша по уши в дерьме со своей метавселенной
Лучше фб чем?
По источнику трафика разве что гугл лучше и функциональнее. Ты даже не представляешь сколько бизнесов загнулось после того, как у нас заблокировали эти два инструмента
Как эта помойка вообще может расти?
Обидно, да?
Политика Ютуб против хоть какого-нибудь пророссийского контента, плюс все ру контент-мэйкеры лишились привычного заработка на Ютуб. Все музыкальные сервисы, видео сервисы теперь сложно оплатить. ВК как-бы ее не хейтили самая удобная и привычная площадка где есть все это, и аудитория пошла вслед за контентом, который санкциями к ру творцам вынудили искать отечественную альтернативу, а лучше вк, дзена и яндекса площадок нет.
"пользователи сервисов VK составляют более 90% месячной аудитории рунета"
Похоже на пиздёж. Но проверять я это, конечно, не буду.
Скорее всего так и есть. Адекватные люди уже давно не числятся в рунете, т.к. сидят с нон-стоп включенным впн либо в Турции😀
Твой камент тоже похож на пиздёж. Но и его я проверять не буду.
Забавно смотреть на либералов с их выдуманным миром)
🤮
Урезал зарплату, перестал кормить сотрудников, не инвестируешь в развитие - вот тебе и сокращение убытков
все равно не буду пользоваться vk
В этом отчете только и есть акцент на Ebitda, а как же акцент на ЧП компании. Никого не интересует?
Стоит смотреть вот этот документ, особенно последний 10-15 страниц.
https://corp.vkcdn.ru/media/files/rus_press_release_12m_2022.pdf
Продали My Games, вот и убыток подсократили. Но это чисто разовое влияние, в 2023-м такого актива на продажу уже не будет