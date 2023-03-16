Финансы
Евгения Евсеева

«Не нужно жалеть денег, надо принять это и двигаться вперёд»: глава Минфина — о добровольном сборе с бизнеса Статьи редакции

Заплатить его можно в 2024 году, но министерство ждёт поступлений в 2023-м и утверждает, что деньги в итоге «вернутся предпринимателям».

  • Минфин ожидает, что бизнес заплатит около 5% от «дополнительной прибыли» в 2021-2022 годах, заявил глава ведомства Антон Силуанов. Точно определить ставку планируют в апреле, когда компании сдадут декларации по налогу на прибыль.
  • Сбор коснётся только компаний, чья доналоговая чистая прибыль составила более 1 млрд рублей. Исключения — нефтегазовый и угольный сектора, а также малый и средний бизнес. Всего правительство планирует получить 300 млрд рублей в качестве взноса, но «увеличение будет приветствоваться».

Конечно, нам хотелось бы по справедливости. Были разные оценки. Но мы не миллиардами, а большими объёмами обсуждали. В ходе обсуждения с бизнесом договорились, что это будет порядка 300 млрд рублей, но думаю, что предложения бизнеса об увеличении объема будут приветствоваться.

Антон Силуанов, цитата по ТАСС
  • Оплатить взнос можно с 2024 года, но Минфин ждёт поступлений уже в 2023-м — к тому же механизм будет работать так, что внести деньги раньше будет выгоднее. Глава РСПП Александр Шохин отметил, что бизнес готов заплатить досрочно — но тогда ждёт скидки.
  • По словам Силуанова, деньги от взноса пойдут на инфраструктуру, социальные расходы и в итоге «вернутся предпринимателям».

Хочу сказать следующее: куда эти деньги пойдут? Эти деньги пойдут на строительство инфраструктуры, на те же дороги, на строительство и более качественное образование, на здравоохранение, на заработную плату бюджетникам.

Все эти деньги в конечном счете вернутся в бизнес. Люди будут больше покупать в магазинах, больше появится дорог и возможностей для расширения бизнеса, поэтому все те ресурсы, которые мы соберем, по сути дела, вернутся нашим предпринимателям.

Антон Силуанов, цитата по «РИА Новости»
  • «Поэтому на это жалеть денег, Александр Николаевич, не надо. Надо, мне кажется, с удовольствием принять это решение и двигаться вперёд», — добавил Силуанов, обращаясь к Шохину.

#новость #минфин

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40 комментариев
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 Игорь Протасов

Вспомнилось.

Налоговый инспектор фермеру:
- А вы не утаивайте, не утаивайте! В конце концов ваши деньги к вам же и
возвращаются: ну, знаете, субсидии, дотации...
- Понятно. Вот сейчас отрежу хвост у собаки, чтобы и ей было что на обед.

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Никита

Похоже мем «денег нет, но вы держитесь» переплюнут

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Miskatonic University
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Мимо проходивший
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Сергей Скопинцев

Не понимаю, что более мемное – сама фраза или что сбор добровольный.

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Владислав

Что средства пойдут на дороги, образование и здравоохранение. Боже, как же я ржу.

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Sergey Nepomnyashchikh

"Все эти деньги в конечном счете вернутся в бизнес. Люди будут больше покупать в магазинах, больше появится дорог и возможностей для расширения бизнеса, поэтому все те ресурсы, которые мы соберем, по сути дела, вернутся нашим предпринимателям"
Кто хихикнул тут- ставьте лайк).

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S1m0ne

А кто истери...исторически взоржал - можно?

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Николай Верегин

жду такое количество лайков.

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Alex Shevchenko
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Danila Poyarkov
Эти деньги пойдут на строительство инфраструктуры, на те же дороги, на строительство и более качественное образование, на здравоохранение, на заработную плату бюджетникам

Ой не пизди

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C. Steel

Он не пиздит. Депутаты - бюджетники же. Вот им на зарплату не хватает.
К тому же надо развивать инфраструктуру госдумы. Да и дети слуг народа нуждаются в качественном образовании и здравоохранении.
Вы что ненавидите детей?

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Makar Homenko

Да! Всё ради будущего детей!

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muiren

и их внуков с любовницами

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Евгений Владимиров

Из разряда:" Мы вас насилуем, а вы получайте удовольствие".

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Eli
«Не нужно жалеть денег, надо принять это и двигаться вперёд»: глава Минфина — о добровольном сборе с бизнеса

Сам то дохуя денег вложил? Может с себя начнёшь принимать и не жалеть денег?

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S1m0ne

Запомните этот день. Я впервые не нашла мемчика подходящего уровня, потому что меня колотит.

поэтому все те ресурсы, которые мы соберем, по сути дела, вернутся нашим предпринимателям.

Кто-нибудь, объясните логику. Как это, объяснять, что сейчас заберём, но потом отдадим? Где логика, зачем сейчас забирать, чтобы потом отдавать? Зачем бизнесу тогда отдавать, кто в добровольном порядке отдаст? Как вообще складываются слова в такое "объяснение"?

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Николай Верегин

Возможно, но я не уверен, они подразумевают, что все кто не скинутся деньгами правительству, потом скинутся с окна.

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S1m0ne

А!

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Николай Верегин

с окна*

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Фёдор Павлов
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Makar Homenko
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Makar Homenko
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Сергей И

Все эти деньги вернутся в бизнес. В мой бизнес и бизнес вышестоящих в иерархии...

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Alexander Syrygin

Клоун

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Вадим Д.
о добровольном сборе с бизнеса

Антон Силуанов снова не принял вкусную полезную таблетку?

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Sergey Folps

А дальше будет про вторую волну:
-Не надо жалеть жизнь, надо принять и двигаться вперёд к линии фронта, все равно умрем

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S1m0ne

Интересно, продразвёрстки с этих же слов начинались?

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Александр Петров
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Энтони Лавджой

Пидарюга

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Денис
Исключения — нефтегазовый и угольный сектора
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muiren

"Лихие 90-е" – говорили они. Государственный рэкет как повседневное явление.

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Март Свитшотов

- Я очень щедрый, я даже могу сдать кровь!
- Чью, Бендер?
- Да хоть чью!

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S1m0ne

ты ж за фонари был?))

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Makar Homenko

Да! Двигаться вперёд и только вперёд! Сделать его постоянным!

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Ware Wow

лол

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Руслан Кцоев

А если вы наконец то подумаете и поймете что Минфин и ЦБ РФ, это структурные объекты не России и всё становится ясно и понятно.

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Доктор Богомол Тобогган

Могли бы уже военное положение с частичной конфискацией ввести, а вводят всего лишь сбор с компаний с чистой прибылью 1 млрд

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Николай Верегин

А ведь предлагали коммуняки(может кто-то еще, но я запомнил коммуняк) когда-то, самую обычную прогрессивную шкалу налога.

Богатые платят больше, бедные меньше. В итоге придумали цирк с добровольно-принудительными взносами от кого надо.

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Mr.Nobody
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