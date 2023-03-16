«Не нужно жалеть денег, надо принять это и двигаться вперёд»: глава Минфина — о добровольном сборе с бизнеса Статьи редакции
Заплатить его можно в 2024 году, но министерство ждёт поступлений в 2023-м и утверждает, что деньги в итоге «вернутся предпринимателям».
- Минфин ожидает, что бизнес заплатит около 5% от «дополнительной прибыли» в 2021-2022 годах, заявил глава ведомства Антон Силуанов. Точно определить ставку планируют в апреле, когда компании сдадут декларации по налогу на прибыль.
- Сбор коснётся только компаний, чья доналоговая чистая прибыль составила более 1 млрд рублей. Исключения — нефтегазовый и угольный сектора, а также малый и средний бизнес. Всего правительство планирует получить 300 млрд рублей в качестве взноса, но «увеличение будет приветствоваться».
- Оплатить взнос можно с 2024 года, но Минфин ждёт поступлений уже в 2023-м — к тому же механизм будет работать так, что внести деньги раньше будет выгоднее. Глава РСПП Александр Шохин отметил, что бизнес готов заплатить досрочно — но тогда ждёт скидки.
- По словам Силуанова, деньги от взноса пойдут на инфраструктуру, социальные расходы и в итоге «вернутся предпринимателям».
- «Поэтому на это жалеть денег, Александр Николаевич, не надо. Надо, мне кажется, с удовольствием принять это решение и двигаться вперёд», — добавил Силуанов, обращаясь к Шохину.
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Вспомнилось.
Налоговый инспектор фермеру:
- А вы не утаивайте, не утаивайте! В конце концов ваши деньги к вам же и
возвращаются: ну, знаете, субсидии, дотации...
- Понятно. Вот сейчас отрежу хвост у собаки, чтобы и ей было что на обед.
Похоже мем «денег нет, но вы держитесь» переплюнут
Не понимаю, что более мемное – сама фраза или что сбор добровольный.
Что средства пойдут на дороги, образование и здравоохранение. Боже, как же я ржу.
"Все эти деньги в конечном счете вернутся в бизнес. Люди будут больше покупать в магазинах, больше появится дорог и возможностей для расширения бизнеса, поэтому все те ресурсы, которые мы соберем, по сути дела, вернутся нашим предпринимателям"
Кто хихикнул тут- ставьте лайк).
А кто истери...исторически взоржал - можно?
жду такое количество лайков.
Ой не пизди
Он не пиздит. Депутаты - бюджетники же. Вот им на зарплату не хватает.
К тому же надо развивать инфраструктуру госдумы. Да и дети слуг народа нуждаются в качественном образовании и здравоохранении.
Вы что ненавидите детей?
Да! Всё ради будущего детей!
и их внуков с любовницами
Из разряда:" Мы вас насилуем, а вы получайте удовольствие".
Сам то дохуя денег вложил? Может с себя начнёшь принимать и не жалеть денег?
Запомните этот день. Я впервые не нашла мемчика подходящего уровня, потому что меня колотит.поэтому все те ресурсы, которые мы соберем, по сути дела, вернутся нашим предпринимателям.
Кто-нибудь, объясните логику. Как это, объяснять, что сейчас заберём, но потом отдадим? Где логика, зачем сейчас забирать, чтобы потом отдавать? Зачем бизнесу тогда отдавать, кто в добровольном порядке отдаст? Как вообще складываются слова в такое "объяснение"?
Возможно, но я не уверен, они подразумевают, что все кто не скинутся деньгами правительству, потом скинутся с окна.
А!
с окна*
Все эти деньги вернутся в бизнес. В мой бизнес и бизнес вышестоящих в иерархии...
Клоун
Антон Силуанов снова не принял вкусную полезную таблетку?
А дальше будет про вторую волну:
-Не надо жалеть жизнь, надо принять и двигаться вперёд к линии фронта, все равно умрем
Интересно, продразвёрстки с этих же слов начинались?
Пидарюга
"Лихие 90-е" – говорили они. Государственный рэкет как повседневное явление.
- Я очень щедрый, я даже могу сдать кровь!
- Чью, Бендер?
- Да хоть чью!
ты ж за фонари был?))
Да! Двигаться вперёд и только вперёд! Сделать его постоянным!
лол
А если вы наконец то подумаете и поймете что Минфин и ЦБ РФ, это структурные объекты не России и всё становится ясно и понятно.
Могли бы уже военное положение с частичной конфискацией ввести, а вводят всего лишь сбор с компаний с чистой прибылью 1 млрд
А ведь предлагали коммуняки(может кто-то еще, но я запомнил коммуняк) когда-то, самую обычную прогрессивную шкалу налога.
Богатые платят больше, бедные меньше. В итоге придумали цирк с добровольно-принудительными взносами от кого надо.