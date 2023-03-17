День 387: к 2030 году Россия будет нуждаться в 1 млн специалистов в сфере разработки и эксплуатации гражданских дронов Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 17 марта: доллар — 76,4 рубля, евро — 81,14 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,87 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 80,22 рубля, евро — по 85,36 рубля.
«МТС Банк» столкнулся с трудностями в проведении конверсионных операций в долларах после попадания под блокирующие санкции США и приостановил конвертацию американской валюты для юрлиц, рассказал банк РБК, комментируя наличие клиентских претензий.
Кто и как адаптируется
«Магнит» договорился с алкопроизводителем «Татспиртпром» о дистрибуции эксклюзивной для сети марки текилы Sombrero через другие каналы. Пока компания импортирует эту текилу из Мексики только для своих магазинов, пишет «Ъ», но летом 2023 года «Татспиртпром» должен начать её поставки в сегмент HoReCa, несетевую розницу и некоторые региональные сети. Это поможет повысить узнаваемость бренда и объёмы продаж. «Магнит» также изучат возможность запуска такой дистрибуции и для других эксклюзивных и собственных брендов крепкого алкоголя.
Производители продуктов питания собираются активнее развивать розницу. «Славянка», «Аленка», «Мясницкий ряд» и другие сети ищут новые точки для аренды, а производитель сыров ГК «Кабош» запланировал открыть в Москве и Санкт-Петербурге фирменные магазины — с сырами, овощами и в перспективе выпечкой (инвестиции неизвестны). Но не всем узкоспециализированным компаниям удастся сформировать достаточный поток клиентов, считают аналитики: например, в сегменте алкомаркетов, пивных, мясных магазинов и пекарен много сильных конкурентов.
Комитет Госдумы по информполитике, ИТ и связи получил на рассмотрение два законопроекта Минцифры, которые ведомство разрабатывало с начала 2022 года: один об усилении административной ответственности компаний за утечки персональных данных и введении оборотных штрафов, а другой — о введении уголовной ответственности за кражу и продажу такой информации.
Правительство и участники российской ИТ-отрасли с начала 2023 года обсуждают проект отечественной мобильной экосистемы на базе открытого кода Android. По данным «Ъ», его «вскоре» покажут вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
Какие есть проблемы и трудности
Российские операторы самолётов Superjet 100 сообщили о дефиците свечей зажигания для российско-французских моторов SaM146. Это может привести к остановке части парка Superjet «в течение ближайшего времени и постепенному полному прекращению полётов всего парка воздушных судов», узнало РБК.
К 2030 году Россия будет нуждаться примерно в 1 млн специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации гражданских дронов, сообщили в Минпромторге. Пока подготовкой кадров занимаются заинтересованные в этом компании, но правительство уже принимает участие в развитии нужных программ.
Контекст
С начала 2023 года по 15 марта спрос на покупку недвижимости в Европе со стороны россиян составил на 5% меньше, чем за тот же период в 2022 году, но на 54% превысил уровень 2019-го, подсчитали в Tranio. Направление-лидер — Кипр, после которого следуют Греция и Франция. Правда, сделки часто не провести без счёта в странах бывшего СССР или европейского ВНЖ.
В 2023 году объём выручки российского рынка легальных онлайн-кинотеатров может вырасти на 10-20% — вплоть до 80 млрд рублей, считают аналитики. Они не исключают оптимистичных прогнозов, поскольку по итогам 2022-го отрасль тоже показала рост — на 17% до 67,8 млрд рублей. Впрочем, многое будет зависеть от развития пиратства: новые зарубежные поставщики есть, но «запрос на просмотр громкого релиза никуда не делся».
В 2022 году количество покупок медицинских услуг россиянами сократилось на 21%, объём продаж в денежном выражении упал на 12%, а средний чек на частные предложения вырос год к году на 9%, подсчитали аналитики на основе 55 млн кассовых чеков. Динамику связывают с тем, что спрос на относительно недорогие процедуры, среди которых тесты на Covid, снизился и что россияне в текущих экономических условиях стараются тратить меньше денег.
По итогам 2022 года количество загрузок мобильных игр в России снизилось на 11%, а платежей через инфраструктуру сервисов App Store и Google Play — на 72%. Падение показателей отчасти объясняют проблемами с платёжными опциями, которые возникли из-за ограничений со стороны зарубежных компаний.
В ответ на новости некоторых СМИ о том, что турецкие власти перестали заправлять российским перевозчикам самолёты, в которых «доля сырья из США превышает 25%», «Аэрофлот» и S7 заявили, что выполняют полёты в Турцию «в штатном режиме».
Новости предыдущего дня, 16 марта — здесь.
Россия нуждается и власти сделают всё, чтобы нужда страны росла и развивалась!
Россия
К сожалению, авторы витают в облаках. Чтобы возник такой рынок труда, нужно чтобы было повсеместно разрешено использование дронов и это было проработано на законодательном уровне. А с учетом текущих обстоятельств, наиболее вероятно, что в ближайшие годы развиваться будет только рынок оборонной направленности. И потребность в специалистах будет генерировать ВПК.
А дроны ведь не только летающие. Дрон патрульный, дрон курьер, дрон уборщик, дрон кладовщик. С чатджипити вообще - дрон программист.
Дрон программист 😀😅😅
И даже не кожаный мешок
МТС прочуял санкции.
Татспирт привезёт текилу для Магнита.
ИТ-отрасль прям взлетает — покажут вице-премьеру форк андроида.
Вы хотели сказать форк андроида
Не факт, что умеют форкать, но поправлю, благодарю!
Вадим Д. украл мою шутку!
Какие ваши доказателства? Кокаинум? Ха!
вообще, даже такие прогнозы уже кажутся довольно оптимистичными. за это и выпьем
1млн звучит как план по могилизации
"Российские операторы самолётов Superjet 100 сообщили о дефиците свечей зажигания для российско-французских моторов SaM146. Это может привести к остановке части парка Superjet «в течение ближайшего времени и постепенному полному прекращению полётов всего парка воздушных судов», узнало РБК"
Неужели даже такую простую вещь импортозаместить, так сказать, не в состоянии? Это же всего лишь свеча зажигания. Не какой-то там суперинновационный продукт. Сраная свеча зажигания, которая практически не менялась с момента создания. гг
Журналисты, как обычно, несут хуйню ради хайпа. Когда видишь фразу «может привести», надо четко понимать, что она написана ради поджога пердаков и кликбейтинга. Может привести, а может и не привести. Чего стоит только недавняя аналогичная хуета про Папа Джонс, что типа разрыв российского франчайзи с головной компанией может привести к потере качества из-за отсутствия контроля, тогда как я лично, работая ранее долгое время в ПДж, прекрасно знаю, что никакого контроля от головной компании там никогда и в помине не было - весь тот уровень качества и сервиса, который был и есть в ПДд в России - целиком заслуга Криса и управляющей команды.
То есть первый заместитель гендиректора «ИрАэро» Владимир Панфилов чисто ради хайпа использовал такую формулировку в письме Минпромторгу? Ну ок.
Конкретно его цели я не знаю - вероятно, чтобы привлечь внимание к проблеме и наладить производство. Я говорю про целенаправленное использование такого приёма журналистами.
Да, либераха, все у нас есть
От твоего очередного минуса я должна перестать жалеть живые самолёты без необходимого, которые могут нас покинуть, и останутся люди, кому куда-нибудь в Анадырь, ни с чем?
У нас еще полно мест, где нет ж/д.
Уже забавно, как у тебя горит от минусов. Ты вообще знаешь, для чего они нужны в принципе? Думаешь, для того, чтобы в чем-то переубедить ноунейма из интернетов?
Понятия не имею. Как и не понимаю, почему ты считаешь, что чужие люди должны разделять с тобой точки зрения или смотреть на что-то одинаково, как следствие, нахера ты их лепишь постоянно, если люди не приходят в мир соответствовать твоим ожиданиям, как и ты - их?))
Реально не понимаю, да и не хочу понимать.
С чего ты решила, что знаешь, что я считаю? Минусы я ставлю комментариям, с которыми не согласен. Конкретно твоя зацикленность на себе уже очевидна и очень смешна)
Вот! Потому что ты в своём праве с чем-то не соглашаться и использовать предоставленный функционал, так?
Ну конечно!
Жаль, кто-то из комментаторов недавно говорил, как мы SSJ не просто пользовать *лично я им больше никогда*, а даже экспортировать будем.
Новые рынки сбыта, бла-бла-бла.
Ах, ну да.
ну вот щас доработают, вместо авиа свечей вставят ректальные и полетим
Пердеть не мешки ворочать.
То ли ещё будет
Да ладно, пусть стоят, лишь бы люди не гибли
Резьбу нарезать под вазовский размер, вот тебе и свечи в нужном количестве
Специалистов отверточного типа?
Ае
доллар продаётся по 80,22 рубля, евро
т.е. выше чем до СВО?