Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 17 марта: доллар — 76,4 рубля, евро — 81,14 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:31 мск: доллар — 76,3 рубля, евро — 81,17 рубля.

Курсы на Forex на 07:32 мск: доллар — 76,32 рубля, евро — 81,13 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,87 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 80,22 рубля, евро — по 85,36 рубля.

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«МТС Банк» столкнулся с трудностями в проведении конверсионных операций в долларах после попадания под блокирующие санкции США и приостановил конвертацию американской валюты для юрлиц, рассказал банк РБК, комментируя наличие клиентских претензий.

Кто и как адаптируется

«Магнит» договорился с алкопроизводителем «Татспиртпром» о дистрибуции эксклюзивной для сети марки текилы Sombrero через другие каналы. Пока компания импортирует эту текилу из Мексики только для своих магазинов, пишет «Ъ», но летом 2023 года «Татспиртпром» должен начать её поставки в сегмент HoReCa, несетевую розницу и некоторые региональные сети. Это поможет повысить узнаваемость бренда и объёмы продаж. «Магнит» также изучат возможность запуска такой дистрибуции и для других эксклюзивных и собственных брендов крепкого алкоголя.

Производители продуктов питания собираются активнее развивать розницу. «Славянка», «Аленка», «Мясницкий ряд» и другие сети ищут новые точки для аренды, а производитель сыров ГК «Кабош» запланировал открыть в Москве и Санкт-Петербурге фирменные магазины — с сырами, овощами и в перспективе выпечкой (инвестиции неизвестны). Но не всем узкоспециализированным компаниям удастся сформировать достаточный поток клиентов, считают аналитики: например, в сегменте алкомаркетов, пивных, мясных магазинов и пекарен много сильных конкурентов.

Комитет Госдумы по информполитике, ИТ и связи получил на рассмотрение два законопроекта Минцифры, которые ведомство разрабатывало с начала 2022 года: один об усилении административной ответственности компаний за утечки персональных данных и введении оборотных штрафов, а другой — о введении уголовной ответственности за кражу и продажу такой информации.

Правительство и участники российской ИТ-отрасли с начала 2023 года обсуждают проект отечественной мобильной экосистемы на базе открытого кода Android. По данным «Ъ», его «вскоре» покажут вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Источник: «Ъ»

Какие есть проблемы и трудности

Российские операторы самолётов Superjet 100 сообщили о дефиците свечей зажигания для российско-французских моторов SaM146. Это может привести к остановке части парка Superjet «в течение ближайшего времени и постепенному полному прекращению полётов всего парка воздушных судов», узнало РБК.

К 2030 году Россия будет нуждаться примерно в 1 млн специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации гражданских дронов, сообщили в Минпромторге. Пока подготовкой кадров занимаются заинтересованные в этом компании, но правительство уже принимает участие в развитии нужных программ.

Контекст

С начала 2023 года по 15 марта спрос на покупку недвижимости в Европе со стороны россиян составил на 5% меньше, чем за тот же период в 2022 году, но на 54% превысил уровень 2019-го, подсчитали в Tranio. Направление-лидер — Кипр, после которого следуют Греция и Франция. Правда, сделки часто не провести без счёта в странах бывшего СССР или европейского ВНЖ.

В 2023 году объём выручки российского рынка легальных онлайн-кинотеатров может вырасти на 10-20% — вплоть до 80 млрд рублей, считают аналитики. Они не исключают оптимистичных прогнозов, поскольку по итогам 2022-го отрасль тоже показала рост — на 17% до 67,8 млрд рублей. Впрочем, многое будет зависеть от развития пиратства: новые зарубежные поставщики есть, но «запрос на просмотр громкого релиза никуда не делся».

В 2022 году количество покупок медицинских услуг россиянами сократилось на 21%, объём продаж в денежном выражении упал на 12%, а средний чек на частные предложения вырос год к году на 9%, подсчитали аналитики на основе 55 млн кассовых чеков. Динамику связывают с тем, что спрос на относительно недорогие процедуры, среди которых тесты на Covid, снизился и что россияне в текущих экономических условиях стараются тратить меньше денег.

По итогам 2022 года количество загрузок мобильных игр в России снизилось на 11%, а платежей через инфраструктуру сервисов App Store и Google Play — на 72%. Падение показателей отчасти объясняют проблемами с платёжными опциями, которые возникли из-за ограничений со стороны зарубежных компаний.

В ответ на новости некоторых СМИ о том, что турецкие власти перестали заправлять российским перевозчикам самолёты, в которых «доля сырья из США превышает 25%», «Аэрофлот» и S7 заявили, что выполняют полёты в Турцию «в штатном режиме».