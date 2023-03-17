Разработчик «Здоровье.ру» привлёк 307 млн рублей от инвестиционных фирм Kama Flow и «Синдикат» Статьи редакции
Среди его продуктов — дневник приёма лекарств, запись к врачу, сервис онлайн-консультаций и другое.
Главным инвестором раунда выступила компания Kama Flow. Помимо неё, деньги вложили члены клуба «Синдикат» — его гендиректор Вячеслав Шуленин, финансовый директор «Авито» Сергей Пивень, сооснователь инвестиционной Angelsdeck Сергей Дашков и другие, рассказала Kama Flow. Доли каждого «вкладчика» раскрывают.
- На привлечённые средства компания планирует расширить список хронических заболеваний, пациентов с которыми она поддерживает, обновить сервисы поддержки врачей и клиентов и запустить подписку на премиальные сервисы. Kama Flow рассчитывает, что в том числе за счёт платного b2c-тарифа разработчик сможет к 2026 году увеличить выручку в десять раз.
- «Здоровье.ру» — проект, объединяющий несколько цифровых продуктов: это мобильные приложения пациента и врача, аналитическая платформа агрегированных обезличенных медицинских данных, а также интеграция с медицинскими изделиями. По подсчётам компании, её продуктами пользуются более 600 тысяч пациентов и около 3000 врачей.
- По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Здоровье города», которое владеет брендом, составила в 2021 году 79 млн рублей — на 323% больше, чем в 2020-м. Чистая прибыль — 4,1 млн. В 2022 году компания также привлекла 135 млн рублей от сети клиник «Медси», чья доля в итоге достигла 12%.
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Вот такой заголовок желтее, но круче:
«Деньги Синдиката ушли Здоровью.ру».
Kama Flow это ООО "КФ Венчурс, численность персонала 1 человек.
Зато 4 учредителя.
синдикат знаю только такой ))))