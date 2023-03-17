Финансы
Полина Лааксо

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% четвёртый раз подряд Статьи редакции

Темпы прироста цен регулятор назвал «умеренными».

  • Инфляционные ожидания населения снизились, однако остаются на повышенном уровне, как и в феврале 2023-го, сообщил ЦБ. В январе годовой темп прироста потребительских цен составил 11,8%, в феврале — 11%. По итогам года инфляция составит 5,0-7,0%, прогнозирует регулятор.
  • ВВП по итогам 2022 года упал на 2,1%. Деловая активность продолжает восстанавливаться, потребительские настроения улучшаются, но россияне по-прежнему проявляют осторожность, сберегая деньги на счетах и в виде наличных.
  • «Проинфляционные настроения» также формируются на фоне ухудшения условий внешней торговли и нехватки рабочей силы в некоторых отраслях. Последнее может привести к отставанию роста производительности труда от роста реальных заработных плат, отмечает ЦБ.
  • Следующее заседание по ставке проведут 28 апреля 2023 года.
Динамика ключевой ставки с 2013 года
  • В феврале 2022 года ЦБ повысил ключевую ставку больше чем вдвое — с 9,5% до рекордных 20%, чтобы «поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания».
  • В апреле он начал постепенно её снижать, а в октябре и декабре 2022-го и феврале 2023-го сохранял на уровне 7,5%. Более 20 опрошенных Reuters были уверены, что ставку оставят прежней и на этот раз.
  • Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты по банковским кредитам. При высокой, в свою очередь, обычно растут вклады и депозиты.

#новость #цб #ключеваяставка

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13 комментариев
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 Вадим Д.

Стабильная ожидаемость!

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Михаил Желтухин

Да на самом деле пока удивительный феномен, минфин то давит

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Вадим Д.

Но не гнутся казаки (-:

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Зелёный Крокодил

"Последнее может привести к отставанию роста производительности труда от роста реальных заработных плат, отмечает ЦБ."

первый раз слышу что рост зарплат это плохо

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Vorobyeva

какой рост зарплат?) хде и с какого года🤣кто их вообще повышет, только по щучьему велению

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Зелёный Крокодил

Ну это как в трудовом написано. У нас дважды в год на 10к. Ты же когда устраивается вы же оба с работодателем сидите и пункты оформляете ,чтобы всем удобно. Разве не так у вас?

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SmoothGrad

Многие коммерсы или работники у них считают что то что голова сказала в телике обязано у них на счетах материлизоваться просто вот так. А то что коммерс или гена не обеспечил роста фонда зарплат своих сотрудникам = похеру. А насчет индексации з\п согласно % инфляции по постановлению правительства - все верно. Как в ТД написано так и будет. Мне то же повышают на % инфляции по осени каждый год. Но у меня ОАО а не ООО или ИП.

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SmoothGrad

Ваш трудовой договор в лице работодателя. Понятно что если вы в цветочном ларьке работаете то все вопросы вашему хозяину.

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Михаил Желтухин

Когда зарплаты растут, а товары уменьшаются - это плохо, 30 с небольшим лет был пример.

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Тимур Балакин

не знаю что такое рост зарплат, но вот рост цен на товары знаю

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Makar Homenko

Ну ладно...

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Dmitriy Korotin
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Антон Щукин

Цены все равно растут, и тут как бы ни туда, ни сюда

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